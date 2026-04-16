“LA PRIORIDAD PARA NOSOTROS ES DEFENDER AL TRABAJADOR MUNICIPAL, CON EL SUELDO ACTUAL NO LLEGAMOS AL DÍA 10 DEL MES, LOA SUELDOS EN LA MATANZA ESTÁN POR DEBAJODE LA LÍNEA DE INDIGENCIA”

Ya comenzó el calendario electoral de cara a las elecciones internas del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, por tal motivo entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del mismo con quien hablamos de la Asamblea Extraordinaria para la elección de la Junta Electoral que llevará adelante los comicios.

QP: Daniel Troncoso, la semana pasada fue la asamblea extraordinaria para armar la junta electoral ya de cara a las elecciones internas del sindicato. ¿Cómo evalúa dicha asamblea?

DT: “Sí, bueno, el día jueves nueve, cumpliendo los estatutos y las fechas, los vencimientos, las convocatorias, se realizó la asamblea. Y realmente a mí me llamó poderosísimamente la atención la cantidad de compañeros que asistieron. En un momento que estamos, con el descreimiento general, y realmente que vayan más de seiscientos compañeros municipales afiliados, la verdad que llamó poderosísimamente la atención y realmente nos puso muy contentos a todos. Porque más allá de los sectores que representen o que se sientan representados los afiliados, realmente es muy buena la participación, o sea, que los compañeros participen, se comprometan y lo hagan en defensa de la institución, realmente muy bueno. Y también quiero destacar el trabajo de todos los compañeros que están dentro del sindicato, que trabajaron conjuntamente para el ingreso, para los padrones, para los gazebos, poner una cinta. Después, dentro del campo, se hizo, dentro de una cancha de fútbol, también que estaba cerrada, otro pequeño acceso donde pasaban solos, de a uno, los que tenían esta cinta identificatoria, que ya habían pasado por el padrón, mostrado su documento. Así que, bueno, realmente contento porque la verdad que lo ocurrido fue lindo, fue en paz, fue tranquilo, y como debe ser. Porque al otro día hay que seguir trabajando y, como decimos siempre nosotros, tratando de convocar con aquellos que se sientan a dialogar, con aquellos que hablamos, tratar de lograr una unidad para poder trabajar y seguir adelante en momentos tan difíciles.”

QP: Llamó la atención que la junta electoral se conformó en función también de una alianza con la agrupación Almafuerte, de Rubén Bustos. ¿Qué fue? ¿Un acuerdo para la asamblea? ¿Fue un acuerdo ya electoral o, al principio, un acuerdo de unidad?

DT: “No, nosotros hablamos con todas las agrupaciones, hablamos con el MTM, hablamos con los compañeros del GEM. Hablamos con Rubén Bustos, con el pudimos llegar a un arreglo, sino hubiésemos arreglado también con los compañeros del MTM, y hubiésemos conformado una junta compartida entre todos. Para evitar fricciones, para evitar tener que tener tanto cuidado en el ingreso, en los controles, bueno, hubiese sido mucho más sencillo, más distendida. Y, bueno, arreglamos con Ruben, el arregló con nosotros, nosotros con él, y bueno, fuimos en forma conjunta. Y de aquí en más, ojalá que esa unidad se fortalezca con la agrupación Almafuerte y que lleguemos a una elección en forma conjunta. Y ojalá que también a esa unidad también se los compañeros del GEM, los compañeros del MTM, las puertas del gremio están abierta para todos.”

QP: ¿La agrupación de ustedes ya tiene candidato o es algo que todavía tiene que discutir?

DT: “No, hay compañeros que están siendo nombrados por los compañeros en los lugares de trabajo, digo, en la Argentina, cada vez que se usó el dedo, no salió muy bien la historia, ¿no? Así que cuando a mí me preguntan del candidato o quién es, hay que preguntarles a los compañeros, hay que ir al hospital, al materno, al corralón, a la delegación, a las oficinas, y preguntar, y ahí te van nombrando, te van tirando los nombres, los posibles nombres de quienes pueden ser.”

QP: Nosotros hicimos una nota, hace ya, un mes casi, un poquito más, y a los pocos días se dio un aumento de sueldo en el cual no se habló mucho. ¿Cómo fue el aumento? Supongo que los municipales están enterados, pero ¿cuáles fueron las condiciones del acuerdo?

DT: “No, no, ese esa paritaria fue por este momento solo, fueron los tres meses, un quince por ciento. También, dentro de lo que es el acuerdo paritario, que tiene que ver no solo con el salario, también hubo la firma de algunos decretos por corridas de categoría. Bueno, nos deben los pases a planta. El ejecutivo está bastante lento con eso y, bueno, ahora estamos intentando hablar para tratar de acelerar el tema de las corridas que faltan en un montón de lugares. Corridas decimos, las corridas de categoría, los pases a plantas y de solucionar algunos problemas que hay en determinados lugares en especial, o con compañeros en especial. Así que, bueno, seguir trabajando. Sí, seguramente ya estamos intentando volvernos a reunir para ver cómo sigue. No, no, esa paritaria, nosotros últimamente en esta Argentina, al igual que todos los gremios, abrimos tres, cuatro veces, cinco veces paritarias durante el proceso que comienza, en nuestro caso, en el mes de marzo, el primero de marzo.”

QP: Claro, ustedes generalmente siguen el calendario docente.

DT: “Claro, lo hacemos de marzo a marzo. Algunos arrancan en enero, pero, bueno, nosotros lo hacemos de marzo a marzo.”

QP: Bueno, entonces, tienen esperanza de que se reabra esta paritaria en lo que va del año.

DT: “Y como van las cosas en el país, si no se reabren las paritarias… Sí, se van a tener que reabrir, se van a tener que reabrir.”

QP: Uno, si lo compara con aumento de otro sindicato o el tema de inflación, quince por ciento es un aumento importante, pero no implica eso una mejora sustancial en el sueldo municipal del día a día.

DT: “No, hay municipios que no han tenido ni siquiera aperturas de paritaria. Hay municipios que la han hecho y han otorgado, han conseguido los compañeros de los sindicatos un aumento superior, pero también hay que ver el básico que tiene cada municipio, hay otros que consiguieron menos, pero capaz que tienen también un básico inferior o superior. Cada uno tiene su característica, y lo mismo ocurre en el ámbito privado, ¿no? El tema hoy de conseguir un aumento más de un determinado porcentaje, cuando hablo más de un determinado porcentaje, estoy hablando del 1.5% o el 1%, y que no lo homologan, más allá de la ola de despidos que hay hoy en todo el ámbito laboral de la Argentina.”

QP: ¿Cómo notó el ánimo del ejecutivo municipal con respecto al tema económico y a las previsiones o las expectativas que tienen ustedes de acá a fin de año?

DT: “Mira, estamos acostumbrados a que el ánimo cada vez que tenemos que convocar una paritaria es durísimo, nos cuesta mucho conectarnos con ellos, nos cuesta mucho el comenzar el diálogo y después nos cuesta mucho llegar a un acuerdo, ¿no? Pero creo que a medida que va pasando el tiempo esas condiciones se van endureciendo. Porque ellos también plantean la falta de pago de impuestos, el cierre de industrias que, bueno, que llevan a bajar el ingreso. Muchos de esos números nosotros los conocemos. Por supuesto, porque tenemos compañeros que trabajan en todas las áreas y que vamos con argumentos y con pruebas sobradas de lo que está ocurriendo en realidad. Pero más allá de eso y de la postura dura de ello, nosotros lo que tenemos que defender es al trabajador municipal, que hoy por hoy, con los salarios que tenemos, los alquileres, los impuestos y todo, la verdad que no se llega el día diez de cada mes, ¿no? Es lamentable. Como digo siempre, en La Matanza los sueldos están por debajo de la indigencia.”

QP: O sea, un aumento del 100% en el básico no le cambiaría la realidad a ningún trabajador municipal

DT: “Para cambiar la realidad del trabajador municipal de La Matanza creo que tenemos que hablar como mínimo un 200%. De ahí para arriba, más o menos, cambiaría algo. Sabemos que en la realidad eso no puede ocurrir, porque lo vemos en todos los comunes de la provincia, lo vemos en todo el país, pero a veces hay voluntad. Si vemos voluntad, sabemos que hay cosas que se pueden ir acomodando, y a veces lo que nos molesta es que no vemos la voluntad en la celeridad. Por ejemplo, de lo que te hablaba recién, como ejemplo nada más, las corridas de categoría, los pases a planta, eso iría acomodando bastante, y después, detrás de eso, otro montón de cosas que hemos planteado y que a veces no tenemos respuesta.”