Entrevistamos al Concejal (m/c) y actual Subsecretario de Cultura de la municipalidad matancera, Jorge Lampa.

Lampa fue unos de los fundadores del PRO en La Matanza y su incorporación al gabinete peronista del Intendente Espinoza fue bastante criticada, pero él resalta su matriz peronista y su oposición dura al gobierno de Javier Milei desde que asumió su Concejalía.

QP: Jorge Lampa, ¿cómo se siente trabajando en este nuevo rol institucional en la administración municipal de Fernando Espinoza?

JL: “Me siento bien, cómodo, pero siento que asumo una gran responsabilidad ante la convocatoria del Sr. Intendente porque uno entiende que el trabajo por el bien común del vecino es la prioridad”

QP: ¿Qué lo motivó a dar este paso?

JL: “Las coincidencias, cuando el Sr. Intendente, me convocó me dijo que no importaba de dónde veníamos sino hacia dónde íbamos que era cambiar esta Argentina, mejorar la calidad de vida socio-económica, resolver la gran problemática de la salud y de la obra pública y muchas razones de peso más. Fernando Espinoza no necesita comprar dirigentes, cuando te propone formar un gran frente de unidad nacional para que la Argentina empiece a cambiar esta realidad”

QP: En varias ocasiones, más allá de que venía de otra fuerza política, marcó serias diferencias con el gobierno de Javier Milei

JL: “Esto arrancó en el 2023, cuando perdimos las elecciones PASO; a mí me invitaron a participar de La Libertad Avanza y dije que no porque estaba en total desacuerdo con la política socio-económica que planteaban. Lamentablemente no me equivoqué y la Argentina la está pasando muy mal en todo sentido. Se paró la producción nacional, se abrieron descontroladamente las importaciones que produjo en cierre de más de 22 mil Pymes. Hay una enorme cantidad de desocupados, la gente no llega fin de mes, los jubilados la están pasando muy mal. Como dije anteriormente: no me equivoqué en el análisis de lo que venía; porque veía esa política económica de anarcocapitalista, en un país como el nuestro, era inviable. También tuvo mucho que ver mi formación política porque vengo de matriz peronista que me impedía sumarme o fusionarme con La Libertad Avanza. Desde el espacio partidario dónde militaba, que era el PRO, me impedía totalmente formar parte de este gobierno”

QP: Si bien usted no vive de la política, porque es un empresario gastronómico de cierto éxito, ¿Cómo analiza usted la crisis que estamos enfrentando los argentinos y la caída del consumo en general?

JL: “Esto no arranca ahora, todo comienza el 2023 cuando asume el gobierno de Milei, que devalúa un 118%, que el doble del Rodrigazo (El Rodrigazo fue un brutal plan de shock económico lanzado el 4 de junio de 1975 en Argentina bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón y la gestión del ministro Celestino Rodrigo. Marcó un hito negativo al devaluar la moneda más del 100%, duplicar tarifas y combustibles, y desatar una fuerte crisis inflacionaria, iniciando un cambio hacia un modelo más financiero). Ahí cae el consumo y nunca más se levantó. Hoy veo que la paciencia de la gente se agotó, porque cada medida del gobierno impacta directamente, en forma negativa, en el bolsillo de los trabajadores. Esto se ve diariamente con el cierre de industrias, el despido constante de trabajadores. Hoy los jubilados deben elegir entre comprarse un medicamento o comer”

QP: Personalmente he visto empresarios dudando entre pagar los servicios públicos y los impuestos o pagar los salarios de sus trabajadores

JL: “Esta crisis impacta transversalmente en todas las clases sociales; salvo aquellos sectores de la sociedad que se vieron beneficiados con este tipo de políticas económicas. Hoy, prácticamente, la clase media Argentina desapareció, ni hablar lo mal que esta pasando la clase trabajadores. Suben las tarifas, suben los servicios; hoy los argentinos se están privando de muchas cosas necesarias, en lo que respecta a la alimentación, para tratar de llegar a fin de mes”

QP: Volviendo un poco a La Matanza, ¿por qué la Subsecretaría de Cultura?

JL: “Cuándo me sume a trabajar con el Intendente Espinoza, se venía visualizando mucho mi trabajo de cercanía con los vecinos, trabajando siempre al lado de ellos en un estado permanente de escucha activa. Creo que fue el lugar adecuado porque esta subsecretaria tiene la versatilidad de trabajar muy cerca del vecino. Desde hace tiempo venía viendo el trabajo que realizaba la secretaria, Silvia Francese, en toda La Matanza y siempre veía algo que me atraía mucho que era el trabajo de cercanía con el vecino. Por eso me sentí más cómodo e identificado”

QP: ¿Por qué Fernando Espinoza?

JL: “Creo que Fernando Espinoza representa los valores para una nueva Argentina que uno está buscando y trabajando. Te voy a contar una anécdota. Hace unos días fui a una actividad con vecinos en Ramos Mejía, que hago habitualmente; pero ya no iba como un Concejal de PRO sino que me presenté como un funcionario de Fernando Espinoza y muchos me dijeron: Ojo que ahora te van a putear porque vas como funcionario de Espinoza. Cuando llegue muchos me felicitaron y varios me comentaron que te haya convocado el Intendente (más allá que muchos de los que estamos acá nunca lo votamos) a trabajar habla bien de él, que no se fijó de qué color político eras, sino que se fijó en tu trabajo para la sociedad. La gente reconoció, en el gesto de Fernando, una amplitud y apertura, que muchos suelen decir que lo hacen, pero no lo hacen. Fernando no solo lo dice, sino que lo hace”

QP: ¿Qué perspectiva tiene?

JL: “Muchísimas, hay que trabajar con mucha energía para que este 2027 lleguemos con buenas propuestas y candidatos para cambiar nuestra Argentina que tnto mal le está haciendo el Presidente Milei. La Matanza se vio muy perjudicada por este gobierno y, eso me motiva a trabajar para cambiar todo y hacer realidad una nueva Argentina”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Quiero agradecerles el acompañamiento a los vecinos, en esta nueva etapa y agradecerle al Sr. Intendente y a todo su equipo, su militancia sus dirigentes por darme la posibilidad de volver a casa”