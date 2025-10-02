COMENZÓ LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE EN LA MATANZA

Gacetilla de Prensa

Como todos los años, con acciones y estrategias para el cuidado de la salud de toda la comunidad, como difusión de información, fumigación y entrega de repelentes, el Gobierno local redobla los esfuerzos contra el virus del Dengue y amplía el acceso gratuito a la vacuna en tres hospitales del distrito. La vacuna es pública, gratuita, no requiere orden médica y alcanza a las personas que hayan cursado o no la enfermedad.

El Municipio de La Matanza, a través de su Secretaría de Salud Pública, a cargo del Dr. Alejandro Collia, realiza diferentes iniciativas para prevenir la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes Aegypti y trabaja junto a distintas dependencias locales, delegaciones barriales, clubes, instituciones educativas y la comunidad organizada.

Los ejes fundamentales de esta campaña son: la difusión de información clara y precisa a las vecinas y vecinos a través de cartelería, redes sociales y medios comunitarios, donde se destaca la importancia del descacharrado en los hogares y espacios comunitarios, medida fundamental para eliminar los criaderos del mosquito transmisor; la fumigación en lugares estratégicos; la entrega de repelentes, de manera planificada y prioritaria; y la ampliación del acceso gratuito a la vacunación en los hospitales Dr. Diego Paroissien, ubicado en Juan Manuel de Rosas N° 5975, Isidro Casanova; Dr. Alberto Balestrini, Ruta 21 y Monseñor Bufano, Ciudad Evita; y Simplemente Evita, José Equiza N° 6310, de la localidad de González Catán.

Por otro lado, ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad. como fiebre alta acompañada de algún otro síntoma: dolor de cabeza, muscular, dolor detrás de los ojos, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal; se debe concurrir al Centro de Salud más cercano y no es recomendable automedicarse. Es importante también usar repelente constantemente.

Vacunación gratuita

Los requisitos para poder vacunarse es tener entre 15 y 59 años y residir en la Provincia de Buenos Aires. La vacuna está contraindicada en personas embarazadas y en etapa de lactancia, inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.

La vacunación estará disponible para todos las vecinas y vecinos que cumplan los requisitos, hayan transitado o no el virus del Dengue, y para ello deberán registrarse en www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/. Luego, se enviará por el correo electrónico registrado, el turno para aplicarse la dosis en los hospitales habilitados.

Asimismo, se recuerda que quienes hayan cursado la enfermedad, deben esperar seis meses para poder vacunarse. Una vez aplicada la primera dosis, deben esperar tres meses para recibir la segunda inmunización y completar el esquema.

El Gobierno local continúa trabajando para acompañar a toda la comunidad y garantizar el acceso gratuito a una salud pública y de calidad.