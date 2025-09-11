“LA MATANZA MARCÓ QUE NO TIENE TECHO CON ESTE TRIUNFO. LA MATANZA FUE, ES Y SERÁ LA CAPITAL NACIONAL DEL PERONISMO”

El intendente Fernando Espinoza, luego del arrasador triunfo de Fuerza Patria en la Capital Nacional del Peronismo, La Matanza, se reunió con militantes y dirigentes del peronismo para expresar su sentir frente al triunfo del oficialismo local.

Horas después de darse a conocer los resultados de la lista que encabezaron Verónica Magario y Fernando Espinoza, que dobló en votos a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) se presentó, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, frente a una multitud que esperaba en la puerta del Municipio y declaró: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la Tercera sección electoral, y muy especialmente el pueblo de La Matanza, le dijo ‘Basta Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’” y señaló que “Basta Milei de ajuste, de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados, de agarrártela con crueldad y sensibilidad como nunca lo hizo un presidente con nuestras personas discapacitadas, basta Milei”.

Espinoza sostuvo que “Por si alguien tiene alguna duda en toda la Argentina, otra vez, La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al Peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, en la que ganamos con gran ventaja” y afirmó que “No tengo palabras de agradecimiento para la inigualable, única, incomparable militancia peronista de La Matanza, mis compañeras y mis compañeros de siempre”.

“La Matanza y el Peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27/28 puntos de diferencia” afirmó Espinoza y añadió que “Decían que tenían una elección que era un empate técnico. Bueno, evidentemente no nos midieron bien”.

El Intendente matancero, en otro tramo de su discurso, sostuvo que “La única verdad es la realidad decía el más grande hombre que parió esta tierra, el Teniente General Juan Domingo Perón” y comentó que “Estuvimos con nuestro querido gobernador, Axel. Y lo único que escuchamos allá en La Plata, desde que llegamos hasta que volvimos es: Fernando, qué increíble La Matanza, qué grande La Matanza”.

“Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos” aseguró Espinoza y remarcó que “La Matanza otra vez demostró que más allá de los ataques, que más allá de las mentiras, este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón”.

Fernando Espinoza aseguró que “La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó a Milei, a los tres meses de gobierno cuando empezó a generar los megatarifazos, cuando empezó a generar la apertura indiscriminada de importaciones que hicieron cerrar muchas de nuestras fábricas y que están generando que muchas familias nuestras tengan miedo de perder el trabajo” y manifestó que “Hoy las urnas hablaron, el pueblo habló y el pueblo de La Matanza dijo, este es el rumbo, el que pone La Matanza que va a ser siempre la proa, la vanguardia de los sueños del pueblo argentino, del pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Al finalizar su discurso Espinoza exclamó que “La Matanza marcó que no tiene techo con este triunfo. ¡Miremos al cielo y digamos, cumplimos general, cumplimos Evita, cumplimos Néstor, cumplimos Alberto Balestrini, querido Alberto, cumplimos otra vez! La Matanza fue, es y será la Capital Nacional del Peronismo”

Con los resultados en mano se informó que Fuerza Patria obtuvo 8 de los 12 concejales en juego y que LLA se llevaría 4 bancas.