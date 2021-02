“¿CÓMO ES POSIBLE QUE, TENIENDO UN INTENDENTE PERONISTA, PASEN ESTAS COSAS EN LA MATANZA?”

Darío Paulillo, referente de los trabajadores municipales matanceros y Presidente de la Agrupación (política – gremial) “7 de Diciembre”, dialogó con nuestro medio y nos comentó que “la familia municipal está pasando por un momento crítico” y señaló que “trabajamos para que vuelva el gobierno peronista y hoy el gobierno peronista nos está dando la espalda, no nos está escuchando, y los que primeros sufrimos somos los trabajadores municipales”

QP: Paulillo ¿cómo ve la situación de los trabajadores municipales después de un año tan complicado como el que pasó?

DP.: “La verdad que fue un año muy complicado con el tema de la pandemia, los corralones, el tema de salud, la familia municipal está pasando por un momento crítico, no están siendo escuchados, se está trabajado con lo que se tiene sin elementos, se ayudan entre ellos, están haciendo lo que pueden con lo que tienen, esto es lo que hay que sacar a la luz, la familia municipal está pasando por esto y no lo podemos creer”

QP: ¿Alcanza con los bonos y aumentos salariales que se obtuvieron, algunas corridas, y algunos pases a planta?

DP.: “La verdad que no, hoy el tema salarial si nos dan el 100% tampoco alcanzaría, los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, todos saben que los compañeros que trabajan en los corralones cobrando 14000/16000 pesos ninguno llega a fin de mes. El aumento, para mí, fue muy bajo, el tema de las planta, tenemos muchos compañeros para pasar a planta, los que pasaron fueron muy pocos, gente de antigüedad de muy pocos años, mientras tenemos compañeros que esperan desde hace 12/15 años, el tema de las corridas, está muy parado, eso no se está haciendo, el tema de jubilación, se jubilaron un montón y no se está reponiendo esos puestos de trabajo, cada vez menos personal en los lugares, estamos en un momento muy crítico”

QP: Hacia fin de año el sindicato municipal implementó un plan de lucha ¿Uds. Se juntaron con la comisión directiva del sindicato para trabajar en conjunto?

DP.: “En ese momento paso que varios meses antes de esa movilización, los delegados llevamos notas, las agrupaciones llevamos notas pidiendo alguna respuesta inmediata porque la gente no podía esperar más, pasado el tiempo el gremio no pudo conseguir ninguna respuesta que le contestara del ejecutivo, y los mismos delegados y la gente en sus lugares de trabajo decidieron hacer una marcha, con el sindicato o si el sindicato, se acoplo el sindicato bajó el secretario de la federación “Cholo” García, se movilizo por el poder de la gente que estaba sobrepasada”

QP: ¿cómo está hoy la relación con la conducción del sindicato?

DP.: “Tenemos una relación normal, nos llamaron para colaborar, nosotros estamos dispuestos, más allá de haber sido la oposición, a trabajar porque el gremio es de todos, si alguno quiere que el gremio desaparezca está muy complicado, lo que veo es que el gremio quedó muy débil, que lo usan, y que algunos lo aprovechan porque el gremio esta débil, hay que bregar por la unidad de todos y que si no estamos unidos de esta no salimos, tenemos que estar fuertes gremialmente, para luchar estas cosas que están pasando, la ley, las plantas, las paritarias, todo eso si no estamos fuertes no vamos a conseguir nada”

QP: ¿Cómo ve la obra social?

DP.: “La veo complicado, porque se jubilaron muchos que eran los que más aportaban, muchos se dieron de baja, porque meten a la par cuestiones sindicales, por eso se complica con lo que ingresa, los medicamentos se fueron al 100%, las operaciones al 100%, yo estuve dentro de la obra social y sé cómo se manejan, y sé que están haciendo lo que pueden con lo que tienen”

QP: ¿Cómo ve este año, este enero con la pandemia que aún no termina?

DP.: “Sí, hay que entender este tema de la pandemia, lo que veo es que los compañeros se están convocando, en el hospital de niño vi que están pidiendo un aumento de sueldo empapelaron todo el hospital, en el Germani lo mismo, la gente está muy inquieta e intranquila, porque hay que entrar en razón que no llegan a fin de mes, estamos hablando de no poder comer, hay que ponerle un punto entre sabiendo que estamos en pandemia y que hay que ponerse a trabajar para antes de Marzo, porque va a estar muy bravo, esto no se va a aguantar”

QP: ¿Salieron a marcar presencia con pintadas?

DP.: “En la calle estamos siempre presente, salimos a pedir la unidad, porque vemos que estamos todos distanciados, un grupo por acá el otro por allá, y hoy no nos sirve, tenemos que estar todos juntos más allá de que no compartamos la idea con el secretario general que esta hoy, pero como siempre se dice: ‘el que gana conduce, el que pierde acompaña’, y hoy hay que acompañar al compañero a que termine el mandato, cuando termine el mandato el que se quiere presentar para elecciones se presenta, pero hoy no hay que poner palos en la rueda, sino estar unidos, porque si no estamos unidos no vamos a conseguir nada, el gremio está muy débil cada uno mira su ego personal, y hoy hay que dejar las razones personales, hoy es la institución, hay que salvar la institución, y una vez que se salve la institución la gente se presentara al que tenga afinidad a votar”

QP: ¿Cómo ve al intendente en esta situación?

DP.: “Veo que el intendente esta ajeno a todo esto, es un intendente peronista, por eso a veces nos hace pensar ¿cómo es posible que teniendo un intendente peronista pasen estas cosas en La Matanza?, un intendente peronista desde la cuna, y nosotros que dejamos todo por él cuando vienen tiempos de elecciones, en las elecciones pasadas salimos a trabajar todos sabiendo lo que había pasado en las elecciones anteriores que era culpa de nosotros también del mal trabajo, de no poder reaccionar que estábamos haciendo las cosas mal, nos pusimos las pilas trabajamos para que vuelva el gobierno peronista y hoy el gobierno peronista nos está dando la espalda, no nos está escuchando, y los que primeros sufrimos somos los trabajadores municipales”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DP.: “Simplemente mandarle un saludo muy grande a los compañeros municipales, y que estemos más unidos hoy que nunca que no aflojemos en esta y que dejemos el ego personal, lo vuelvo a repetir, que somos todos municipales, y que todos los logros que consigamos van a ser para todos, que somos todos uno, y que por favor nos pongamos las pilas y salgamos a trabajar todos para el mismo lado”