“ESPINOZA NO TIENE MÁS GANAS DE GOBERNAR LA MATANZA”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con el Concejal (m/c) Gustavo Ferragut sobre las principales cuestiones que se están viviendo en nuestro distrito.

Ferragut señaló que “esta es una administración agotada, ya no tiene capacidad para resolver ningún problema ni el más mínimo, porque el intendente no quiere estar en La Matanza, cree que es un ser superior que merece otro lugar” y enfatizó que “Falta un plan de seguridad que este municipio ya no lo puede dar, y al agotarse la credibilidad de la gestión no tiene capacidad para hacer otra cosa. La Matanza no es un municipio pobre, es un municipio empobrecido, porque hay un recurso del presupuesto oficial, y un recurso de la municipalidad paralela, que es tan importante como el oficial, por lo cual si todo eso fuera institucionalizado seriamos un municipio rico, o con capacidad de autogestión”

QP: Ferragut, estamos pasando momento complicados con la pandemia en el distrito y Ud. ha salido a criticar fuertemente algunas actitudes del intendente como el tema de las colonias de vacaciones y que no haya clases presenciales en las escuelas, ¿cómo lo explica?

GF.: “Es una gran contradicción de los intendentes del conurbano y no queda excluida La Matanza, han salido a armar todos una puesta en escena que las colonias son pedagógicas comparándola y equiparándola con la escuela pública, y la verdad es una gran mentira y un gran engaño, porque el mejor lugar para los chicos donde tienen que estar son las escuelas, y para eso hay que abrir las escuelas”

QP: ¿Ud. Cree que están dadas las condiciones para la apretura de escuelas en la provincia?

GF.: “Eso hay que discutirlo pero desde el lado de vista positivo, debemos discutir desde que tiene que haber clases, no desde no tiene que haber clases, si nos sentamos a discutir tiene que haber clases, las soluciones se llegan a buen puerto, se puede dar una condición de presencialidad adecuada a todos los protocolos y que no haya ningún problema, por supuesto que problemas pueden surgir, y soluciones a los problemas también, pero siempre pensando en que tiene que haber clases con presencia de los chicos, la vinculación social, educativa y hasta motriz, está en la presencialidad en las escuelas”.

QP: O sea ¿la contradicción es abrimos las colonias para que los chicos estén durante el día, pero no abrimos las escuelas para que aprendan?

GF.: “Si uno escucha los spots, es como que la colonia de vacaciones vino para reemplazar la negatividad de las escuelas cerradas, para eso abrimos las escuelas, y la pedagogía cuando dicen que no le damos matemáticas, ciencia, lengua, tecnología la tienen que dar los docentes, las tienen que dictar los docentes, y esa calidad académica se da en las escuelas, no en las colonias de vacaciones, que las colonias de vacaciones tienen que existir no tengo ninguna duda, pero tienen que funcionar las escuelas”

QP: Con respecto a lo que se ha detectado como en San Andrés de Giles casos de funcionarios que no son esenciales, ni grupo de riesgo que se han aplicado la vacuna contra el covid, antes que muchas personas que lo están esperando, ¿qué opina?

GF.: “La Matanza no escapa a eso, el favoritismo político y clientelar de a quienes le damos la vacuna, hace poco circulo un audio (que es de conocimiento público) donde una médica del hospital Balestrini dice que: ‘estamos estirando la vacuna, donde damos a 4 pacientes estiramos un poquito y le damos a 5 la vacuna’, y no vi ningún fiscal actuar de oficio por este audio que está circulando. También está la versión que en el hospital Parisién han llegado pocas vacunas que solo se distribuyo en el personal jerárquico, y muy poco al personal esencial que está en el frente de batalla, y que también familiares directos de funcionarios del gobierno municipal como del área de salud de la Dra. Álvarez ha podido vacunar a su hija que no tiene ningún requisito para ser esencial y ser vacunada, no trabaja en la primera línea de batalla, no es paciente de riesgo, y se ha fotografiado en las redes que ha sido vacunada. Exigimos que aclaren cual es la prioridad y cuáles son los controles para esa prioridad, porque no va a ser cosa que terminemos vacunando en las unidades básicas o con listados de las mismas por punteros políticos del PJ, en vez de la prioridad que tenemos que hacer que es paciente de riesgo, personal de salud, de seguridad y docentes que van a tener que ser vacunados y después nos toca al resto de la población, esta es la prioridad con la escasez de vacuna que tiene este gobierno que promete 50 y pico de millones y recién tenemos 1 millón de vacunas cuando prometieron los aviones con 5 millones de dosis, esta expectativa que tiene el gobierno en los tres niveles, nacional provincial, y municipal en generar una expectativa exitosa a una crisis, que después no se cumple y genera todo estos problemas, y genera un descredito en la población que no sabe si le van a dar una vacuna original o con menos dosis”

QP: Hubo alguna que otra declaraciones triunfalistas del gobernador Kicillof, que dice que el cierre de los comercios a las 23hs. fue un éxito y que redujo en no sé qué cantidad los contagios, ¿Qué opinión tiene al respecto?

GF.: “Desde el principio de la cuarentena no veo que en el conurbano haya un control, y no hay que recorrer el conurbano hablemos de La Matanza, no hay un control ni a la tarde ni a la noche. Hace poquito hubo una manifestación de feriantes que no lo dejan trabajar, Uds. van por las plazas de Castillo, de Laferrere, hay un montón de gente trabajando, ¿qué significa esto, que algunos pueden otros no?, ¿Qué a algunos se les hace la vista gorda y a otros no?, este es un problema que tenemos y no hay capacidad de control en La Matanza, no hay capacidad de control de tránsito, no hay capacidad de control en la nocturnidad, no hay capacidad de control en los comercios, no hay capacidad de control en los espacios públicos que son las plazas”

QP: ¿No hay capacidad, o falta la voluntad política de hacer?

GF.: “En definitiva vamos al fondo de la cuestión, esta es una administración agotada, ya no tiene capacidad para resolver ningún problema ni el más mínimo, porque el intendente no quiere estar en La Matanza, cree que es un ser superior que merece otro lugar, pero a su vez los funcionarios que quedan a cargo no tienen la capacidad ni siquiera de distribuir una bolsa de comida, por eso hablo de una administración agotada que tiene los recursos pero no tiene la capacidad de hacerlos llegar a quienes más lo necesitan”

QP: Cambiando un poco el tema, ¿cómo está la situación en La Matanza en el espacio que Ud. Milita, cómo está la interna?

GF.: “Lo que es Juntos Por el Cambio está teniendo un período de discusión que, para mí, es altamente positivo porque en otras oportunidades no ha habido discusión en algunos temas fundamentales, no de candidaturas, sino de que queremos representar, y a quienes vamos a representar. Me parece que esa discusión que se está viendo en este momento se va a terminar saldando en un par de meses y eso tendrá resultados, la representación selectiva de quienes estarán en las listas, creer que la política la pueden hacer los que tienen la franquicia partidaria es un error que ya probamos y tuvimos los resultados, me parece que hay que hacer un espacio grande donde se integren todos, y donde hay mucha gente hay mas discusión, y hay que saber navegar sobre esas discusiones y llegar a conclusiones, creo que Juntos por el Cambio va a crecer, tienen una gran oportunidad en La Matanza, tenemos una gran oportunidad y tenemos que saber construir una fuerza con capacidad competitiva”

QP: Esa competitividad que Ud. plantea ¿tiene que ver con una lista más plural y abierta a diferentes espacios?

GF.: “Sí, yo creo que en el fondo no es tan importante la lista, sino de que señales que damos de lo que representamos, y que cuando uno llega a un lugar, en este caso en La Matanza, se van a discutir temas de concejales, no sean libres pensadores, sino que representen lo que el espacio transmite, no puede un concejal levantar la mano para una cosa y el resto del bloque diga que no es así, o viceversa, y para eso necesitamos jerarquizar con capacidad política la conducción del bloque. Esto no es un club de amigos, cada uno tiene intereses, cada uno tiene posiciones, y después con el bloque que toma decisiones, hay que ir a discutir con el oficialismo, y para eso hay que tener espalda, que no significa poder económico, significa trayectoria, como uno llega a los barrios, capacidad para tratar los temas con el empuje de los vecinos, eso debemos lograr en una lista que haya representatividad donde el vecino sepa quién lo va a representar”

QP: ¿Cómo lo ve al intendente Espinoza, políticamente hablando, en este momento?

GF.: “Lo veo muy disperso, no porque tenga frentes políticos, sino porque Espinoza no tiene más ganas de gobernar La Matanza, y lo peor que te puede pasar es cuando no tenes ganas, creer que estas para otra cosa, que esto te queda chico, que el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires te queda chico, es un error conceptual, buscar todos los días con quién me reúno en Puerto Madero, en la provincia, en CABA, para ver qué lugar fuera de La Matanza puedo tener, esto debilita mucho la gestión y lo estamos viendo, lo están sufriendo todos los vecinos, no hay ni posibilidad de solucionar un problema, ni la basura, ni la acción social, los vecinos en los barrios están a la deriva, es lo que vemos con Jorge Lampa en nuestras recorridas, resuelven sus problemas solos como pueden, vas a una calle con un bache y ves a los vecinos poniendo cascote para tapar el bache, vas a otro lugar donde hay pastizales, están los vecinos cortando el pasto, vas donde no hay iluminación los vecinos haciendo una vaquita para poner una lámpara, ¿Y el municipio?, ¿y el presupuesto de 20 mil millones?, ¿y los plazos fijos?, ¿en qué se invierte?”

QP: El tema de la seguridad ¿cómo lo ve en el distrito?

GF.: “Totalmente descontrolado, por dos aspectos, uno: la falta de coordinación entre nación, provincia y municipio, dos: porque el territorio ha sido liberado, no hay controles, nadie sabe cuantos pasos a municipios vecinos hay o se controlan, ¿alguien vio un control cruzando para Morón o 3 de Febrero? La verdad que no, controles en la Gral. Paz para evitar el escape a las villas de CABA, tampoco. Falta un plan de seguridad que este municipio ya no lo puede dar, y al agotarse la credibilidad de la gestión no tiene capacidad para hacer otra cosa. La Matanza no es un municipio pobre, es un municipio empobrecido, porque hay un recurso del presupuesto oficial, y un recurso de la municipalidad paralela, que es tan importante como el oficial, por lo cual si todo eso fuera institucionalizado seriamos un municipio rico, o con capacidad de autogestión, lo que pasa que la autogestión, hablando de la gestión está agotada, y no tiene una capacidad de reciclarse, o reconstruirse en una gestión que le llegue al vecino”

QP: Ferragut ¿desea agregar algo más?

GF.: “Creo que hay que construir algo importante que excede la lógica de los estancos partidarios. Los matanceros tenemos dos dilemas, uno: la gestión agotada de este gobierno que encabeza Fernando Espinoza, y la otra es: el modelo que podría enfrentarlo que es el kirchnerismo, dos modelos que van a seguir atrasando a La Matanza, porque están formados para eso, el día antes de la elección, La Matanza tiene un modelo que el Kirchnerismo lo va ahondar mucho más, es que ante un problema cuando alguien viene te quiebra las piernas, no podes caminar, ahora después viene el municipio y te regala las muletas, agradeces que te regalen las muletas para poder caminar, este es un síndrome de esclavitud que tenemos en el distrito donde agradeces el mal menor, como el que se inunda, el municipio deja que se inunde porque no hay obra, no hay previsibilidad, porque nadie piensa en 10/15 años, entonces nadie hace nada, pero le tenes que agradecer que te regale el colchón, o que te lleven la comida, o que te pongan en un centro de evacuados y te den de comer, el municipio busca solamente eso, que le agradezcan las muletas cuando te quebraron las piernas, el colchón cuando te inundaste, y la posibilidad de vacunarte o de ponerte en una lista de vacunación”