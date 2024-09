“DOY LA CARA, NO TENGO PORQUE ESCONDERME”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gabriel ‘Lalo’ Aranda presidente del Deportivo Laferrere, y Concejal de La Matanza, quien salió a aclarar algunas cuestiones que son de público conocimiento en las últimas horas, vía telefónica nos hemos comunicado ya que por razones laborales se encuentra en otra provincia del país, sin pelos en la lengua el presidente del ‘Deportivo Laferrere’ respondió a todas las preguntas que le realizamos, para dejar en claro su postura y el trabajo que realiza en el club de sus amores. Donde también se explayó sobre la actualidad económica que vive el pueblo de La Matanza junto al resto del país; esto nos decía:

QP: Aranda, ¿cómo esta Lafe?, hay mucho ruido por algunas denuncias mediáticas que se hicieron en su contra en las últimas jornadas, ¿qué tiene para decir al respecto?

GA.: “La verdad que sí, se hizo mucho ruido de manera mediática, la impunidad que dan las redes sociales desde el anonimato, seguramente generado por oscuros intereses, para hacer daño de forma anónima, como decimos en el barrio: tiran la piedra y esconden la mano; es lamentable tener que acostumbrarnos a estas canalladas. Manejar un club es una tarea complicada, donde hay que manejarse con prudencia y honestidad, sobre todo; sin duda a algunos el ascenso de Lafe y todos los logros que se vienen dando les molesta, acá hay mucho trabajo para llevar al club a lo más alto, tenemos objetivos claros, y un camino trazado del cual no nos van a mover ni un centímetro. En este contexto de país que estamos sufriendo los argentinos, el club no es ajeno, pero seguimos trabajando y dando lo mejor de nosotros para la gente de nuestro club, seguimos poniendo el pecho y la cara a cada problema que se presenta, para eso fuimos elegidos y estamos acá”

QP: Aranda; ¿por qué se suspendió la jornada del femenino, tiene el apoyo necesario del club para que siga esa actividad?

GA.: “Desde el primer momento acompañamos la actividad, siempre apoyamos, no solo en lo económico, sino también en todas las áreas, le pusimos nutricionista, preparador de arquera, video análisis, y todo lo que necesita una primera, lo del partido suspendido fue por falta de comunicación ya que tranquilamente se podría haber jugado en el estadio, nadie se comunicó conmigo para darle solución al tema”

QP: Aranda ¿piensa presentarse a las elecciones para la reelección?

GA.: “Yo quiero seguir, estoy con fuerzas para lo que se viene, tengo un deseo que es conseguir el ascenso al Nacional para alegría de toda la gente, y también terminar con las obras que nos faltan como por ejemplo la nueva tribuna de la ruta 21, de todos modos, somos democráticos y si hay alguien que está interesado en ser dirigente que presente una lista y participe, nadie se lo impide, el club no es mío, es de los socios y ellos decidirán en las urnas, como socios y como hinchas. Con total humildad puedo decir que en mi gestión hemos alcanzado varios logros que son importantes para el mundo Lafe, que ayer eran sueños casi inalcanzables, hoy son una realidad concreta, como digo siempre y no me canso de repetir: Hechos, no Palabras, y nuestra gestión habla a las claras de eso, digo nuestra porque atrás mío hay un montón de compañeros y compañeras que hacen, e hicieron posibles alcanzar estos objetivos, yo soy la cara visible y me hago cargo, y doy la cara, porque no tengo porque esconderme”

QP: ¿Es verdad que se le deben 3 meses de sueldos a los jugadores?

GA.: “El plantel cobra todos los 20 de cada mes, y a mes vencido como ocurre en la mayoría de los clubes, este mes se les abonará en los próximos días y estarán nuevamente sin deuda alguna, hasta el 20 de septiembre”

QP: Presidente; ¿por qué el polideportivo está abandonado y no se ve mantenimiento?

GA.: “El club. al igual que el país, está atravesando un momento económico complicado. Dicho esto; el polideportivo tiene gastos fijos que se solventan con la cuota de los chicos y si no se cuenta con eso es muy difícil llevar adelante todas las tareas que necesita el espacio, en estos momentos estamos trabajando para poder llevar dichas tareas a buen puerto”

QP: Aranda; ¿por qué entró a Lafe, este personaje ligado al fútbol de potrero y a las apuestas conocido como “EL OSO” a Lafe y en que se benefició el club?

GA.: “No fui yo quien lo acercó al club, es más, cuando me opuse recibí amenazas y hasta balearon mi casa por negarme, y está claro que no trajo ningún beneficio al club”

QP: Aranda; ¿es responsable “el Búfalo” (por Guillermo Szeszurak ex técnico de lafe) por el armado de este plantel o se metió la dirigencia en traer jugadores?

GA.: “Con Guille estamos eternamente agradecidos ya que nos devolvió a la ‘B’, y en base a eso le dimos libertad para el armado del equipo. Él trajo lo que creyó que era lo mejor para el club y nos dolió que tuvo que dar un paso al costado porque no le encontró la vuelta”.

QP: Aranda; Ud. aparte de ser presidente del Deportivo Laferrere es Concejal de La Matanza, ¿cómo ve la situación del vecino del distrito en esta coyuntura política?

GA.: “La realidad del vecino de La Matanza es tan dura como la del resto del país, lo veo en mis vecinos porque no vivo escondido, ni con 20 guardaespaldas, ni vivo en un barrio privado, vivo en un barrio de gente trabajadora donde nos conocemos todos, el desempleo golpea muy fuerte a nuestros vecinos, las tarifas de gas y eléctricas son muchas veces impagables, el transporte con lo que ha aumentado y piensan seguir aumentando deteriora muchísimo el bolsillo del laburante y su familia, las necesidades del cada grupo familiar va en aumento semana tras semana, la demanda en los comedores y merenderos cada vez es mayor, esto debería preocupar al gobierno nacional que parecería no tener sensibilidad social, nuestros jubilados que no llegan a mitad de mes, y si no tienen un hijo o familiar que los ayude no podrían vivir, el panorama no es alentador, y no es por ser pesimista, la calle nos muestra esta realidad todos los días en los distintos barrios, no solo del distrito, sino de todo el conurbano, y del interior del país, al final la casta era el pueblo”