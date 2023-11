CONCURRENTES, CONSECUENTES Y CAUSALES: GANA MASSA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“Un ejército de ciervos dirigidos por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandado por un ciervo” Plutarco (en griego antiguo: Πλούταρχος, Plútarjos, en latín: Plutarchus; también conocido como Plutarco de Queronea o, tras serle concedida la ciudadanía romana, como Lucio Mestrio Plutarco – Lucius Mestrius Plutarchus, en griego: Λούκιος Μέστριος Πλούταρχος -​ Queronea, c. 46 o 50-Delfos, c. 120-, fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista griego)

No soy adivino ni nada parecido. No leo ni hago cartas astrales para saber el futuro de las personas; solo observo, escucho y trato de interpretar a la gente o a los vecinos. Tengo una ventaja sobre encuestadores y encuestas: hablo con los vecinos y ellos me cuenta y, a su vez, también me preguntan. Es un ida y vuelta constante; es lo que se dice: tomarle el pulso a la calle.

La afirmación de que GANA MASSA no es gratuita ni anecdótica ni es la expresión de un deseo personal, la misma se basa en el dialogo constante con el vecino del distrito.

En La Matanza GANA MASSA abrumadoramente por cuestiones propios y por el total respaldo del peronismo del distrito.

La gente habla mucho de la elección del próximo domingo y, demuestra que, hay una enorme cantidad de indecisos; pero a su vez, también hay una gran cantidad de gente que se ha decidido por Sergio Massa e ira el domingo a depositar su boleta a la urna.

Muchos lo hacen convencidos, otros no quieren jugarse por “un loquito salido de la nada que nadie sabe de dónde viene y qué hizo hasta hace 2 años”. También perciben que si hay un ajuste el mismo no será tan drástico con Massa Presidente que siendo Milei el que ocupe el sillón de Rivadavia.

La elección matancera será clave para la elección provincial y esta será definitoria para los porcentuales nacionales.

“Milei inspira miedo” me comentó un vecino del barrio y señaló que “Massa no me gusta, pero Milei menos, creo que nos va a romper el or… sin vaselina”

Hay muchos convencidos de las cualidades de Sergio Massa, pero Milei asusta a un grado extremo.

LOS NEGOCIOS DE LAS INTERNAS

Las mayorías de las expresiones políticas que suelen armarse para enfrentar al oficialismo matancero han fracasado porque hay mucha plata de por medio para el armado electoral y cuando aparece la “tarasca” todos la quieren manejar para quedarse con la mayor parte; es decir, hacen que fiscalizan y se llevan la mayor parte del dinero de la fiscalización.

En el caso de los “libertarios” no parece que las cosas sean diferentes porque desde que Macri y la Pato Bullrich se ofrecieron a ayudar con la fiscalización, en la mayoría de los distritos bonaerense se armó candombe.

En La Matanza las cosas no van bien porque “los 4 de copas que manejan la campaña en el distrito ya se morfaron la guita de dos elecciones (Las PASO y las generales) y ahora quieren volver a repetir el curro”

Al respecto y bajo el título: “Fiscalización y gabinete, los temas que desvelan al Capitán Motosierra a siete días de la segunda vuelta” el portal Data Cable, en uno de los párrafos señalados (https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/fiscalizacion-y-gabinete–los-temas-que-desvelan-al-capitan-motosierra-a-siete-dias-de-la-segunda-vuelta_a655012dce0dc8ec1592975ba) de la nota señalada, sostienen que “Del lado libertario surgen dudas acerca del rol de Sebastián Pareja y Jorge Serna -dos de los armadores en los que Milei confía- que al parecer estarían obstaculizando la entrada del PRO en distritos clave como La Matanza. ‘Uno de sus hombres, Juan Carlos Ontiveros, les está diciendo a los fiscales nuestros que el problema de la fiscalización ya está solucionado y eso no es verdad; lo que pasa es que se quiere quedar con unos 50 palos qué hay para repartir en el distrito. Y en La Plata pasa lo mismo con Carolina Píparo y su hermano; al final, los nuestros parecen más casta que la casta’, confió a Data Clave un dirigente del espacio”

Ontiveros es el esposo de Lorena Ramos, Concejal electa y es uno de los encargados del armado de la fiscalización.

Voces exacerbadas del espacio “Libertario” del distrito, han señalado que “Ontiveros ya arregló con el oficialismo, Ramos siempre va a levantar la mano en el Concejo Deliberante a favor del oficialismo y sus otros compañeros electos harán lo mismo. Nunca les interesó el espacio, sino que buscaban un conchabo por 4 años”