“ME DA BRONCA QUE SE TENGA QUE IR A VOTAR EN CONTRA DE, SE SUPONE QUE TENEMOS QUE VOTAR IDEAS COMO DECÍA ALFONSÍN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con ‘Enzo Gioia’ militante y dirigente radical de La Matanza, quien nos contó su postura con respecto al balotaje que se va a dar el domingo 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Gioia expresó su bronca por la situación que se vive hoy en día con respecto a la coyuntura política y señaló que no se siente representado por ninguno de los candidatos. Esto nos decía:

QP: Gioia, ¿qué conclusión saca después de las generales donde se llega a este balotaje entre Massa y Milei?

EG.: “Para empezar, llegan dos candidatos que ninguno de los dos me representa, Sergio Massa es el ministro actual de economía que no ha gestionado bien, mucha inflación, es un virtual jefe de estado prácticamente, porque no sabemos nada del presidente de la nación y el año y pico que lleva de ministro los números no son buenos, estamos en un momento del país muy difícil, tenemos un presente duro, muy difícil donde el poder adquisitivo del ciudadano esta por el piso, y veo que todo el equipo de Unión por la Patria son figuritas repetidas que no me permiten vislumbrar un futuro mejor. Enfrente tenemos un verdadero salto al vacío, con propuestas que, muchas de ellas, son delirantes y hasta peligrosas, como el mercado de órganos, el sistema de vouchers en la educación, el tema de los mares y ríos, cosas que no me hacen sentir para nada identificado. Lo que encierra la propuesta de Milei es un país para pocos, excluyente, y la figura de Milei tampoco me da la seguridad de que sea realmente la posibilidad de un cambio real, con un agravante en caso de ser presidente va a estar con minoría en las dos cámaras, sin gobernadores, sin intendentes propios, muchos de los legisladores que le pusieron en la lista, se sabe que son prestados, no nos olvidemos que 45 días atrás discutíamos si Massa le había armado la lista o no, o hasta donde le había armado la lista, el papel de Milei en el debate parecía el de un contrincante entregado, un sparring entregado a su jefe, eso a mí me hace sospechar. sin tener pruebas, que Milei es un sparring no un candidato enserio”

QP: ¿Cómo ve la postura del espacio de JUNTOS en esta coyuntura electoral?

EG.: “Yo no soy el que le va a dar la extremaunción al espacio de JUNTOS, quiero ser cuidadoso, pero si tenemos a dos integrantes del espacio que en forma inconsulta deciden hacer una alianza con el candidato que había salido segundo, y no informan al resto de las fuerzas políticas que componen el espacio, como la UCR, la Coalición Cívica, el partido de Pichetto, el partido de Ocaña, como mínimo el espacio de juntos está en coma 4, eso para ser suave. El radicalismo ha tomado una actitud responsable, un partido que va a tener a partir del 10 de diciembre 5 gobernadores, y más de 350 intendentes en todo el país, y con mucho músculo parlamentario, creo que tenemos que ir buscando un perfil propio, y ver si somos una alternativa individual, o formamos un nuevo Juntos por el Cambio con los sectores que No apoyaron activamente a Milei, hablo del PRO de Larreta, de Graciela Ocaña, la Coalición Cívica, y las fuerzas que no apoyan a MILEI y que tampoco apoyan a Massa. Hoy está todo muy caliente, pero creo que de esto no se vuelve, creo que no hay vuelta con el PRO de Macri y de Bullrich, la cual milite y vote, y creí que era la mejor opción hace 45 días atrás, lamentablemente siento que me falló a mí y a un montón de militantes que apoyaron y creyeron en el cambio. Aparte hicieron una alianza de la cual nunca supimos si esos puntos programáticos que ella después leyó, se lo aceptaron o no, porque Milei sigue insistiendo con la dolarización, ella habla de educación pública y Milei de Vouchers, entre otras cosas. Hacer una alianza de ese tipo creo que no suma, no comparto la posición tomada, ni con el candidato, ni con el contenido. Debemos tener autocritica, nosotros teníamos todo para ganar, y no termino bien por culpa de los que conducen, no por los militantes, ni los dirigentes intermedios, los que nos condujeron chocaron la calesita. Tenemos que ser inteligentes y construir una alternativa para en un futuro gobernar el país, porque sabemos que se puede hacer mejor”

QP: ¿Qué opinión tiene sobre los radicales que decidieron acompañar a Massa?

EG.: “Los respeto. Como respeto toda postura, no comparto, que es otra cosa”

QP: ¿Qué opina sobre los dichos de Ricardo Alfonsín sobre lo que haría su padre en esta situación? Dijo: “mi padre votaría a Massa”.

EG.: “Yo entiendo que haya algún radical de a pie que diga que Massa es mejor que Milei, puedo compartir o no eso, pero de Ricardo Alfonsín no me suena creíble, porque desde hace rato lo veo muy alejado del radicalismo, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta creer, cuando vemos los programas, el tema es porque no lo hicieron antes, ellos no se pueden desligar de esta mala gestión de gobierno estamos en presencia del peor gobierno de la historia democrática, obviamente que si me decís ¿con quién coincidís más? Unión por la Patria no plantea el tema de los vouchers, ni la eliminación de la salud pública, ni la venta de órganos, ni la dolarización, pero también vemos que en la educación hay muchos problemas, en la salud hay muchos problemas, la economía ni hablar, tengo muchas diferencias con la actual gestión, ellos dicen que no hicieron un ajuste, pero el nivel de inflación que hay termino siendo un ajuste, y esto perjudica directamente a los sectores populares y sectores medios. Sé que si gana Milei va a haber una apertura como lo hizo Menem y va a perjudicar a la industria nacional y a la clase trabajadora argentina, sabiendo esto me pone en una situación más cercana a la otra postura, pero también veo que la situación económica es muy mala, y eso me pone en una disyuntiva como a muchos”

QP: Y acá en el distrito, ¿cómo ve la remontada de Espinoza en caudal de votos con un triunfo como hacía mucho no se veía?

EG.: “Ganó el peronismo, en La Matanza es clave la primer boleta, más allá de que los últimos meses hubo la aparición del estado municipal, con una preocupación y ocupación que antes no habíamos visto, con un gran trabajo del aparato y la militancia, sigo pensando que la gestión no es buena, y quiero ser justo en esto, no me gusta ser de los que tiran y agravian, pero si digo que se podría hacer mejor, creo que se puede gobernar mejor La Matanza y que los matanceros podemos estar mejor y merecemos estar mejor. Creo que como oposición tenemos que ocupar el rol de decir cómo se puede gobernar mejor La Matanza, tenemos que ser una oposición constructiva, también sabemos que muchos de ellos no se sienten representados por los que gobiernan La Matanza, hay peronistas que eligen otras opciones, pero también hay que reconocer que el peronismo sigue ganando, pero insisto, creo que se puede gobernar mejor”

QP: ¿El domingo por quien va a votar?

EG.: “El domingo 19 voy a ir a votar por la democracia, y porque durante mucho tiempo en Argentina no pudimos hacerlo, en estos 40 años rescato la herramienta del voto, rescato la democracia dentro de la cual debemos ir resolviendo los problemas, el domingo posiblemente vote en blanco o impugne el voto, no me siento contemplado ni por Massa y mucho menos por Milei”

QP: ¿Qué le provoca esta situación de que se vota en contra de, y no a favor de?

EG.: “Me da impotencia y bronca, esta elección estaba hecha para JUNTOS y me da bronca que los dirigentes destrozaron una alternativa, me da mucha bronca como persona, como militante y como dirigente, me da bronca que se tenga que ir a votar en contra de, se supone que tenemos que votar ideas como decía Alfonsín, y acá hay propuestas y posturas que son terribles como el negacionismo de Villarruel, no se puede negar lo que dictaminó la justicia: hubo un plan sistemático para desaparecer a las personas; no es que lo dijo Enzo Gioia, o Gustavo Bustamante, esas cosas no las puedo tolerar, acá murió mucha gente para que hoy tengamos esta democracia, acá se torturaron, se prohibieron gente, libros, derechos, perdimos todo tipo de derecho a expresarnos desde el ’76 al ’83, ciclo que comenzó con el golpe a Yrigoyen, 1930, 1943 otro golpe, 1955, 1962 Frondizi, 1966 Illia, 1976 Isabel Perón, son cosas que no podemos tolerar nunca más”