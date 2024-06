“CREO QUE LO IMPORTANTE QUE TIENE EL PRESIDENTE MILEI, Y QUE LA SOCIEDAD VALORA, ES QUE NO LES MINTIÓ”

Entrevistamos al Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut y hablamos sobre la tarea que está llevando adelante, la situación económica y social que se está viviendo y sobre la crisis del PRO en la provincia de Buenos Aires.

QP: Ferragut, estamos en un momento complicado en el país y las políticas del presidente Milei están ocasionando algunas cuestiones preocupantes para el vecino, pero a pesar de ello la gente lo sigue apoyando cuando todo el mundo especulaba que no fuese así a esta altura del año.

GF: “Es una situación que la verdad es nueva porque es difícil hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo porque antes tenías estructuras políticas o grandes encuestadores o analistas políticos que daban una mirada de cómo se venía desarrollando la situación social y hoy lo que está pasando es que la sociedad hace lo que le parece, banca lo que le parece y no hay forma de que los encuestadores lo detecten. Yo creo que lo importante que tiene el presidente Milei, que la sociedad valora, es que no les mintió, dijo que va a ser duro, que va a haber un ajuste, que debíamos tener un ajuste para salir de esto y eso está sucediendo y la gente hasta ese punto está valorando, que no les mintió. Y después que algunas batallas culturales y económicas que se están dando son las que nadie dio hasta ahora en el tema gremial, en el tema de los planes sociales, en el tema de la seguridad, en el tema de los piquetes, creo que la gente valora eso y por eso lo sigue respaldando.”

QP: Ante esta situación social – económica muy complicada que estamos viviendo en el país, ¿cómo la están evaluando eso ustedes?

GF: “Sí, es claro que la situación social es difícil, pero se ha evitado un estallido que es lo que nos permitió poder administrar el tema de no caer en una hiperinflación y hoy poder controlar algunas variables. Es duro, hay que sincerar precios, pero también hay empresas que han empezado a bajar los precios porque se habían pasado de rosca y que, por las dudas, se habían amortizado con los precios y hoy está menos. Las grandes empresas como la de las bebidas de gaseosas tienen que hacer promociones o bajar el precio porque si no el stock está ahí, la gente ha aprendido a comprar según las marcas, satisfacerse con eso y las grandes empresas que marcaban la tendencia en los hipermercados y eso han tenido que cambiar su estrategia de precios. La carne también ha cambiado sus valores, retrocede, avanza, hay muchas promociones, lo que el gobierno quiere es que esas promociones sean sinceras en precios, que no sean promociones, sino que bajen los precios, dos por uno, tres por dos y la verdad que lo que hay que poner es un precio real porque lo que te hace bajar la inflación es si bajan los precios. Si los precios siguen siendo altos, la inflación también tiende a no poder sincerarse.”

QP: El presidente ha tenido un par de demostraciones de fuerza en lo político como el acto del Luna Park y el acto del 25 de mayo, ¿cómo lo analizan ustedes?

GF: “Bueno, esa es una de las cuestiones que la sociedad decide, a mí me llama mucho la atención cómo nadie puede analizar estas cuestiones, sino que la sociedad reacciona de una manera y te llena un Luna Park, se hace un gran acto en Córdoba, a pesar de este esfuerzo que el gobierno está pidiendo y que todos tenemos que hacer.”

QP: Cambiando un poco el tema, antes se asociaba el aumento del delito con el aumento de la pobreza y demás, ustedes que están en el área de seguridad, ¿cómo analizan el tema este? Porque el delito ha crecido mucho y bueno, la seguridad es importante.

GF: “Para mí es más un hecho cultural que un hecho de que alguien se queda sin trabajo y salga a robar, digamos, puede ser algún caso extremo que eso suceda, pero en lo general es que se ha deteriorado mucho la cultura del trabajo durante muchos años, que lo del otro es más fácil conseguirlo sacándoselo que yendo a tenerlo propio, entonces lo cultural. Hay dos personas paradas en la esquina y bueno, si los quiero robar los robos al no haber consecuencias. Bueno, hoy está empezando a haber consecuencias, hay muchas detenciones, hay enfrentamientos, por lo cual eso va a tender a que el tema cultural empiece a cambiar, porque ya cuando vos decís, bueno, no es tan gratis salir a robar, corro riesgos saliendo a robar, puedo ir preso, puedo morir en un enfrentamiento, ahí ya la cuestión empieza a cambiar. Yo creo que de a poquito se está dando.”

QP: ¿Cómo está el tema de la seguridad en las vías navegables? Y también en la hidrovía que hay varios países con puntos muy calientes.

GF: “Bueno, se volvieron a activar muchísimos sistemas que estaban dormidos, sobre todo la coordinación con la Cámara de Puertos, con las fuerzas federales, con las empresas navieras. Ahora saben que los vamos a controlar, entonces también todo eso genera una alerta de cambiar de actitud. Ninguna empresa naviera, creo que no quiere quedar pegada en un caso de narcotráfico, entonces ahora con los controles que nosotros estamos pidiendo y con unas mesas que se empezaron a armar de trabajo en conjunto, mesas de producción, donde incluyen a todos los puertos, las cerealeras y los que pasan por la hidrovía, esa mesa de coordinación genera, mirá, vos no lo estás haciendo, vos lo estás haciendo, bueno, el contacto que no existía. Fue uno de los reclamos que nos hicieron cuando llegamos y cuando los citamos rápidamente se pusieron a trabajar, porque yo creo que ninguna empresa naviera quiere quedar pegada en un hecho de narcotráfico por la licencia que manejan en el mundo, salvo alguna que se quiera dedicar a eso. Entonces la autoprotección del conjunto de las empresas nos va a ayudar a ir a un embudo donde podamos encontrar a los que se dedican al delito.”

QP: ¿Cómo hacen con los ríos argentinos en el cual se ha convertido en lugar de transporte de narcotráfico? Sobre todo, los ubicados en el conurbano.

GF: “Bueno, hay que incentivar el control, hay que hacer operativo sorpresivo, para mí la seguridad funciona por molestia, donde hay control y se lo pone incómodo al narcotráfico, cambia de lugar o se disipa. Nosotros tenemos que tener la capacidad de volver a tener los controles que teníamos hace 6, 7 años atrás y tener la presencia y que el castigo que producen las detenciones sean los necesariamente severos para que se desincentive que el narcotráfico o el delito se instale en alguna región.”

QP: Volviendo un poco al tema político, la renuncia masiva de los integrantes de la conducción del PRO de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo están viviendo ustedes?

GF: “Bueno, yo creo que es un tema, primero que no le interesa a la sociedad, que solo les interesan a los esquemas partidarios, es un tema de la política, pero no deja de ser un tema serio porque no afianzar la institucionalidad también puede ser un costo muy caro. Lo que sucede con el PRO de la Provincia de Buenos Aires es que se está queriendo alterar la institucionalidad del partido que tiene mandato por dos años más y que una maniobra de dirigentes administrativos como renuncia masiva lo declaren acéfalo para convocar una nueva elección. Y la verdad que eso es muy peligroso porque la institucionalidad se respeta en todos lados, si vos permitís que esto pase en un partido, mañana puede pasar en la presidencia de la nación, entonces hay que dar señales claras de que la institucionalidad es para todo. Porque estar envuelto en una jugada para derrocar a un presidente, en este caso presidenta, que es la presidenta actual del PRO, es una jugada arriesgada de los políticos, pero que la sociedad lo puede llegar a ver de alguna manera diferente, porque de que sea en un partido político a que sea institucionalmente en la nación, hay solo un paso.”

QP: ¿Usted está más allá de la constitución partidaria, está más en la gestión o en la política de esta partidaria?

GF: “Bueno, yo soy miembro de la Junta Electoral del PRO de la Provincia de Buenos Aires, de la cual quieren destituir, entonces si bien estamos abocados en la función pública, digamos de Estado, y estamos poniendo mayor énfasis ahí, para mí la institucionalidad de los partidos políticos tiene que ser algo intachable, pero bueno, veremos cómo se sigue resolviendo este tema. Si eso sucede va a tener consecuencias políticas y también qué representa el PRO.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Creo que los argentinos están haciendo un gran esfuerzo, no hay que desviar del objetivo, la gente está desencantada de la política y perder tiempo en estos temas que solo les interesa a cuatro o cinco dirigentes para ser presidente, es perder el tiempo.”