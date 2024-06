“ESTA LAMENTABLE CRISIS EN LA QUE NOS METIERON VA A DECANTAR EN UN MEJOR PERONISMO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Hugo Soraire concejal (m/c) y flamante Director de Tierras del municipio de La Matanza, designado por el intendente Fernando Espinoza para desempeñar dicha función. El ex edil nos relató lo que se viene en esa área y nos contó cómo ve la situación del territorio matancero en el sur del distrito, lo que viven día a día los vecinos de los kilómetros que atraviesan la crisis social que se vive a causa de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Milei; esto nos decía:

QP: Soraire ¿cómo ve que está afectando la política del Presidente Milei en los kilómetros, en el sur del distrito y en La Matanza toda?

HS.: “Esta complicadísimo, esto es algo obvio y evidente, la crisis producida por el gobierno de Milei es muy profunda, y aquí se siente mucho, no hay que ser un genio para poder observar la realidad que nos rodea, la gente agolpándose en las puertas de los comedores es una cuestión de todos los medio días y las noches en todo el sur de nuestro distrito. Esto significa que hay mucha gente que no come las cuatro comidas diarias, es lógico y evidente, la crisis pega por ese lado a los que menos tienen, pero también le pega a la clase media baja que no puede pagar los servicios, hoy vienen con facturas de energía eléctrica desbordadas en cuanto a los valores y que lo vamos a sentir todos con mayor fiereza en los próximos meses cuando se junte la tercera factura impagable para muchos, y se empiecen a juntar las boletas impagas, hay un montón de elementos que nos llevan a pensar que estamos en una grave crisis social y que como siempre dijimos que en el sur del distrito de La Matanza es como que pega primero, lo vemos primero porque la base social está más debilitada, la economía no está funcionando, hay una cobertura mediática que nos quiere hacer creer que la inflación de este mes, del anterior, era para festejar cuando la misma inflación o algunos puntos menos durante el mandato de Massa en el ministerio de economía era tremendo, y era lamentable y catastrófico, y ahora el mismo número tenemos que festejarlo porque el presidente sale y lo vitorean 100 de sus seguidores, estamos en una etapa muy difícil y muy oscura, por momentos es inentendible lo que esta gente está haciendo, como piensa y como actúa”

QP: ¿Cómo está el tema de los jubilados en el distrito?, ¿qué puede apreciar?

HS.: “Es una arista más de la crisis social que estamos atravesando, hay interacción de nuestra parte con algunos centros de jubilados, y lo primero que nos dicen, casualmente esta semana que paso estuvimos con un centro de jubilados que tenemos relación desde hace años por una cuestión social, lo primero que nos dicen es la falta de alimentos, las familias de los jubilados y esto se multiplica, es cuestión de salir a la calle y verlo, acuñaron una frase en este tiempo que es ‘no la ven’, y justamente creo que es auto referencial, no la ven quienes están en el gobierno nacional, no ven la crisis, o no la quieren ver, o tratan de no verla, y esto es algo que nos está pasando a todos y todos los días, lo que pasa nosotros no somos ajenos, todos lo sufrimos, los valores de cualquier producto están inalcanzables, el dialogo diario con cualquier vecino es lo que cuesta algo, y después nos quieren hacer creer que la inflación baja y entonces hay que vitorear al ministro Caputo, y encima festejan, siendo la misma persona que endeudo al país cuando estaba en el gobierno de Macri. Esto es lo que tenemos, uno piensa que el único aliciente que nos queda, es que esto es pasajero, que en algún momento se cae solo porque es un gobierno neoliberal, que en la Argentina tuvimos 3 o 4 experiencias de este estilo de gobierno y siempre han fracasado, porque en realidad tienen el fracaso en la política, en consecuencia habrá que prepararse para lo que vendrá nuevo, esto tarde o temprano se extingue, y nos va a dejar un tendal, nos va dejar una situación de miseria, con una Argentina con tremendos índices de pobreza, de indigencia, y que van a continuar por muchos años, gracias a las políticas del neoliberalismo, el único aliciente que nos queda es que no tendremos neoliberalismo por los próximos 10 o 20 años hasta que vuelvan a aparecer en el mapa travestido en algún otro personaje, hoy tenemos a este personaje patético que es el presidente con sus extravagancias, con sus viajes al exterior, su pelo desalineado, su locura, su irracionalidad, esa imagen de ser oscuro, en síntesis, el panorama es tremendo y esto no se va a salvar en poco tiempo, va a haber que pelear mucho, y luchar muchos años por el renacer de la Argentina”

QP: ¿Cómo avizora el post Milei y la reconstrucción del peronismo?

HS.: “Lo veo difícil, complicado, complejo, porque habrá que estar a la altura de la circunstancia, y esto es discutible podemos discutirlo mucho, si los dirigentes están a la altura de esta circunstancia, sé que hay muchos dirigentes que lo están, igual esto se verá con el tiempo, tenemos una alternativa que es buena analizarla, que esta lamentable crisis en la que nos metieron va a decantar en un mejor peronismo, porque los que se hayan escondido en estos tiempos no podrán levantar la cabeza cuando pase el vendaval, no creo que les dé para aparecer a los que en este tiempo se escondieron, o hasta fueron cómplices de estas políticas que estamos atravesando, lo vemos en el congreso, lo vemos en las provincias, con gobernadores que juegan a favor del gobierno nacional, porque creen que les van a tirar una migajas, cuando está claro que esto no es así”

QP: ¿Cómo el caso de Daniel Scioli que es funcionario de este gobierno?

HS.: “Es un hecho lamentable, no hizo más que desenmascarar a un personaje que siempre fue ajeno al peronismo, no viene de un origen peronista, lo trajo la anterior ola neoliberal, la del menemismo, lo trajo a estas orillas, lo dejo acá, durante años con su latiguillo de ‘Fe y Esperanza’, con el que engaño a todo el mundo, y su desempeño hoy es patético, es inentendible para un hombre de su edad, sin necesidades de aparecer, no sé si será el ego, no creo que sea una cuestión económica, no debe tener problemas para subsistir Daniel Scioli, por suerte creo que no tiene retorno, no hay manera que vuelva de esto, una defraudación total a muchos compañeros que creyeron en él, el cual no es mi caso, nunca creí en estos personajes que el menemismo nos dejó”

QP: ¿Ve a La Matanza y a sus dirigentes principales, Magario y Espinoza como la punta de lanza para la reconstrucción del peronismo?

HS.: “Sí, claro, por supuesto, hoy están dando muestra, una vez más, como fue en el 2015 con el gobierno neoliberal de Macri, en aquella experiencia del empresario que fracaso rotundamente. Ahora tenemos una versión recargada de aquello, con otras características en cuanto al personaje, donde hay similitudes y diferencias enormes, pero tienen una misma línea, y en aquel tiempo cuando Verónica era intendenta se puso al frente de los reclamos de la energía eléctrica, pera recordar, las presentaciones judiciales, eso la proyecto como una figura a nivel nacional, es hoy la vice gobernadora, que tiene una gran proyección porque ha sido una constante en ella marcar políticas claras desde la gestión, y el peronismo de La matanza va a estar al frente de las luchas de estos tiempos como lo ha hecho históricamente y lo va a volver a hacer ahora con Verónica y con Fernando”

QP: Soraire ¿en qué está trabando en la actualidad?

HS.: “Hace unos días el intendente Fernando Espinoza firmó el decreto designación como Director de Tierras, así que estoy trabajando en esta nueva responsabilidad, ya trabajando en el asunto que me compete, interiorizado en las implicancias del cargo, del lugar de que es lo que debe hacer el que ocupe el lugar de Director de Tierras de La Matanza, que es mucho, muchísimo, vamos a seguir trabajando con las leyes que nos indican el camino, para regularizar el enorme distrito, trabajando en otras alternativas, trabajando mucho con provincia, que tiene programas acordes y que vamos a intentar que en La Matanza florezca, y en eso estamos trabajando”

QP: ¿Cuáles son los lineamientos y medidas que se van a tomar, las primeras decisiones?

HS.: “Vamos a trabajar fuertemente en lo que se venía haciendo, dando una vuelta de tuerca más, también vamos a estar trabajando en la regularización nominal de del distrito, de los vecinos, pero también vamos trabajar con aquello que vemos ahora en este último tiempo, en estos loteos que se promocionan en redes sociales y que aparecen en los barrios sobre todo en el sur del distrito, con visos de legalidad, cuando no los tienen, vamos a trabajar allí para que todo el mundo se regularice y nadie sea estafado en su buena fe de comprador, porque hay una enorme oferta que no está regulada, creemos que es el momento de que se tome el toro por las astas y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y se realicen como corresponde las consulta del caso, por parte de aquellos que pretenden ser vendedores y que el municipio tenga que ver en ello, porque sino esto se convierte en algo anárquico que después produce vecindarios nuevos en La Matanza, que no son atendidos por la enorme demanda que se genera, y que no se llega con los recursos o no alcanza, porque algún inescrupuloso fue y vendió un lugar, una tierra que después queda anegada, que no filtra el agua o que se inunda, todo eso que hace a un buen desarrollo urbano, eso es lo que vamos a estar atendiendo, sabemos que es un desafío enorme pero tenemos muchas ganas de trabajar en esto más que nada como prevención para un futuro”

QP: ¿En el galpón de Catan no se para, se sigue trabajando con la comunidad?

HS.: “Si, por supuesto, seguimos colaborando en centros de jubilados, en comedores, en merenderos, esa es una tarea que la seguiremos haciendo siempre porque es nuestra vocación, inclusive el estado nacional a algo que funcionaba como es el tema del potenciar trabajo, por lo menos de nuestra parte, nosotros teníamos un equipo en la calle trabajando todos los días cumpliendo tareas, eso se ha disminuido porque no hay más recursos, ni reconocimiento para con esa tarea, ahora se pretende modificar esto como programa social distintito alternativo pero no se está en claro que es lo que se hace desde el gobierno nacional”