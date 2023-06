“CUBRÍA Y CÍA. NUNCA FUERON PARTE DEL PERONISMO… TENEMOS UNA OPOSICIÓN VACÍA, A LA QUE NO SE LES CAE UNA IDEA”

Entrevistamos a Josemaría Caruso, referente político de Madero – Tapiales, y se refirió a las obras que se están realizando en esas localidades del primer cordón. También hizo hincapié sobre las persistentes críticas de la oposición y que los dirigentes políticos opositores no suelen exponer la forma de resolver los problemas que critican.

QP: Josemaría Caruso ¿Cómo ve la Matanza políticamente hablando?

JMC: “Hoy que como siempre uno como militante, como miembro del espacio del PJ La Matanza siempre uno quiere la unidad, que siempre vaya todo el peronismo unido y que trabajemos todos para mejorar la vida del vecino y por consiguiente ganar la elección. Hoy veo que el peronismo en La Matanza, en general, está unido. Más allá de que haya alguno que otro que no esté muy de acuerdo, pero está bien y es sano también que haya disidencias, pero yo creo que el panorama político en Matanza no es muy diferente a otros años. Creo que estamos bien, se hicieron muchas obras, el vecino lo está reconociendo. Sabemos bien todos los que somos militantes, que caminamos los barrios y la gente más allá de la queja normal de la inflación, de la inseguridad reconoce la gran cantidad de obra que se están haciendo en todo el distrito, así que eso es lo más importante de cara a lo que viene.”

QP: Se habla mucho de Cubría, de la interna del peronismo, que el peronismo está dividido. ¿Usted considera que Cubría es parte del peronismo?

JMC: “No, la realidad es que no, Cubría y Cía. nunca fueron parte del peronismo. Siempre jugaron por afuera, pero más allá de eso, los movimientos sociales siempre van para donde ellos creen que tienen que ir a donde les conviene. Pero, como te decía recién, yo creo que el peronismo real de La Matanza está unido en la lista que seguramente encabezará el Intendente Fernando Espinoza.”

QP: Si bien a nivel local Espinoza está bien, ¿usted cree que la tracción va a ser inversa? O sea, ¿Espinoza va a sumar a la sábana provincial y nacional o va a necesitar de la sabana para ganar?

JMC: “No, yo creo que es un poco de todo. Sí, por supuesto, como te decía recién, la gente hoy en el barrio reconoce quizás un poco más la gestión municipal, que la gestión a nivel nacional. Yo creo, todavía no sabemos al día de hoy quiénes van a ser los candidatos a presidente y gobernador, suponemos que a gobernador Axel seguramente irá, y yo también creo que Axel tracciona muchos votos para lo que es la lista nacional, pero creo que la gestión municipal suma mucho a la lista nacional y provincial, no tengo dudas.”

QP: El hablar con el vecino es complicado en el sentido de que debe haber muchas quejas a nivel nacional por la situación económica, por la inseguridad, pero también hay mucho trabajo municipal en obras que se han hecho en la localidad. ¿Cómo lo ve usted a eso?

JMC: “Eso, como te decía recién, nos pone muy contentos porque cuando salimos a hacer trabajos para los vecinos, cuando tenemos a los chicos en las calles haciendo la limpieza, o hace poquito hicimos un informe en todo el barrio, en Madero y Tapiales, con respecto al funcionamiento de las alarmas vecinales, y estuvimos hablando muchos con los vecinos que se encargan de las alarmas vecinales. Por supuesto, la queja de la inseguridad, que yo tengo una opinión mía, personal, y yo creo que la inseguridad baja y sube, o sea, hay momentos muy malos, hay momentos más tranquilos. Y yo creo que desde hace muchos años que pasa esto. No es que particularmente hoy la inseguridad está peor que en otros momentos. Yo creo que son momentos, depende el barrio, que mejora y empeora. Pero sí es una queja, por supuesto, del vecino ya que le sale por inercia el tema de la inseguridad y la inflación. Eso de por sí es así, pero como te decía, tanto en nuestro barrio, Madero, Tapiales, Tablada, Villa Insuperable que es la zona donde nosotros vivimos en realidad, la gente reconoce mucho las obras. Por ejemplo, la obra que se hizo en la avenida Crovara, la rotonda de Tablada, la obra de la Plaza de Tapiales, las obras hidráulicas, la luminaria que se hizo, el buen trabajo que hace la recolección de residuos, la gente se lo reconoce mucho porque ve que en otro distrito no pasa eso. El asfalto que se está haciendo en este momento en nuestro barrio, que en poco tiempo va a quedar Madero sin ni una calle de tierra. Entonces, todas esas cosas la gente lo ve. Y por eso, obviamente, siempre la lista municipal, el gobierno municipal, la gente lo vota por este tema.”

QP: ¿Cómo ve la elección? ¿La ve complicada o es una elección que se puede llegar a ganar?

JMC: “Yo de por sí soy militante peronista y algunos me tildan de muy optimista. Mi personalidad es ser optimista. Por supuesto analizo los problemas, ninguno estamos exento de los problemas, pero yo tengo la sensación de que va a ser una elección no muy diferente a lo que pasó en el 2019. Sí, obviamente hay que esperar cómo se va a organizar el peronismo de arriba para abajo. Todavía no lo sabemos. Creo que unas PASO a nivel nacional no es beneficioso para el espacio, en mi opinión, pero yo creo que va a ser una elección buena por todo esto que te estoy diciendo, más allá de que, como te decía, la inflación es un tema que atraviesa a toda la sociedad, sin duda, nos golpea a todos, pero a la vez hoy estamos en pleno crecimiento del empleo, como hace muchos años no pasaba, lo reconocen muchos sindicatos, todos los sindicatos de La Matanza reconocen que hoy tienen un crecimiento del empleo. O que quizás hoy es el momento, a partir del 2015, para acá es el momento de menor desempleo desde ese momento. Yo creo eso, aparte, nos pasa que hubo momentos que como referentes políticos nos pasaba que mucha gente nos pedía trabajo y no está pasando eso, hoy el reclamo es, por supuesto, de no llegar a fin de mes tranquilo, que en un gobierno peronista es difícil de aceptar que la gente, que el trabajador, no llegue a fin de mes. Pero bueno, tenemos la esperanza de que un próximo gobierno peronista pueda mejorar este tema.”

QP: ¿Cómo ve la crítica constante al intendente, por parte de la oposición, sin que se les caiga una idea por ahí?

JMC: “Sí, Es algo que me llama la atención porque si la oposición hace mucho hincapié en la mala gestión a nivel nacional, y vos los escuchas, que se critica mucho la gestión de Alberto, la gestión de Kicillof y la gestión de Fernando Espinoza. Yo siempre estoy esperando cada vez que veo que un dirigente de la oposición habla o un candidato a intendente de la oposición habla, siempre me interesa leerlo o escucharlo a ver qué es lo que proponen. O sea, porque veo spots publicitarios de Lalo Creus, de Toti Flores, por ejemplo, en el que dicen vamos a solucionar la inseguridad, pero no dicen cómo, y después cuando vos los escuchas lo único que les sale decir es críticas al intendente, o sea críticas a cosas puntuales del intendente, cosas vacías, como que el intendente no está, cosas vacías que son fáciles de refutar porque se puede ver a simple vista que el intendente está trabajando. Entonces me llama la atención que no hay ni uno solo que te pueda rescatar. Es decir, por lo menos para la gente, para el vecino que quiere ver otra opción, que la oposición le dé una idea de lo que van a hacer, o sea, cómo van a hacer para gobernar La Matanza con el presupuesto, con el mismo presupuesto que tiene su jefe político Larreta en muchos casos, con el mismo presupuesto que tiene el encargado de espacios públicos de parques y jardines de capital federal. ¿Cómo van a hacer para gobernar La Matanza con ese presupuesto? Que tiren una idea. Me llama la atención eso a mí, de no ver propuestas de parte de la oposición. Y de este lado nosotros le mostramos trabajo, y le mostramos obras, y le mostramos más allá de errores, por supuesto, que siempre van a existir. Pero ves ahí dirigente como el Toti Flores que primero le agradece al intendente que asfaltó la calle y después lo critica o lo ataca por cosas que no tienen sentido.”

QP: La oposición que generalmente plantea que no hay gestión y segundo, da por terminado el ciclo de Espinoza en La Matanza. ¿Cómo lo ven a eso?

JMC: “El ciclo terminado no lo decide nadie más que la gente. No lo decide ni un dirigente político oficialista ni lo decide un dirigente opositor. Al ciclo lo termina la gente. El intendente legalmente tiene, si quiere, otro mandato más, y la gente va a decidir si se terminó la gestión del intendente Fernando Espinoza o no. En las últimas elecciones la gente lo ratificó con más de 60% de los votos. Esta vez se verá. Pero tenemos una oposición vacía, a las que no se les cae una idea realmente de cómo van a hacer para solucionar los problemas que ellos dicen que La Matanza tiene, no creo que hagan que se le termine la gestión al intendente así tan fácil.”