“TIENEN QUE TENER LA GRANDEZA Y LA HUMILDAD DE PENSAR EN LA GENTE”

Dialogamos con Carlos Estévez, un referente histórico del peronismo matancero quién, desde su visión, plantea algunas cuestiones que suelen hacerle cosquillas al poder.

Estévez sostiene que “El peronismo aún no tenemos un plan de gobierno para mostrarle a la gente y demostrarles que estamos pensando en ellos”

QP: Carlos Estévez, ¿cómo ve el panorama a nivel nacional en este complicado momento?

CE: “La realidad es que tiene que aunar criterios, creo que es como decía Perón: los perros de estancias se pelean entre ellos, pero cuando viene un perro de afuera lo pelean entre todos. Creo que hay que aunar criterios y tener siempre presentes las cosas que nos ha enseñado el General Perón, que primero está la patria, luego el movimiento y después están los hombres. Y ahí tiene que haber amplitud, tiene que haber grandeza para tratar de armonizar en un equipo de trabajo que esté en beneficio común de la gente. Y que el pueblo realmente vea que los próximos candidatos van a mejorar muchas de las cosas que por ahí en esta oportunidad no pudimos hacer.”

QP: Estamos en una situación compleja con la inflación, la inseguridad, que son temas muy preocupantes para la gente. Y de repente se ve que el oficialismo se pelea, la oposición se pelea, es como que los políticos van por los cargos, no están pensando mucho la gente.

CE: “Claro, desgraciadamente la historia te va demostrando que a veces los espacios pueden debatir. Yo tengo 54 años de militancia, he conocido a un montón de gente, dirigentes nacionales, provinciales, municipales, he aprendido muchas cosas y he visto gente noble, gente de bien, hombres de bien, mujeres de bien. Entonces, creo que ahora tienen que empezar a pensar en eso, que tienen un desafío muy grande, tanto sea en la participación política como en el futuro del país. Y ahí tienen que empezar a plantearse cuál es la estrategia que tienen. Y decirle a la gente cuál es el plan de gobierno, porque todavía hablamos de este espacio de la oposición, pero el peronismo aún no tenemos un plan de gobierno para mostrarle a la gente y demostrarles que estamos pensando en ellos, en tanto sea en la educación, en la salud, en la seguridad, en los pibes que puedan estar tranquilos en la calle, que puedan salir. Ese tipo de cosas son en lo municipal. Y también en lo provincial, no vamos a echar la culpa al municipio, el municipio no tiene inferencia en la seguridad y en la economía. Pero sí puede fiscalizar, puede supervisar, ir a comercios para ver que la gente vea que están respaldados, un departamento ejecutivo que acompañe la gestión del intendente, en otros momentos se hacía, bajar a los barrios, tanto el departamento ejecutivo, concejales, consejeros escolares, diputados, senadores, que vean la realidad y que la gente vea que con alguien se pueden comunicar. Porque si vos me decís la realidad de la cosa hoy, es muy difícil que alguien pueda hablar con alguien. Y la gente sabe que el municipio es el primer eslabón. Y una sola persona que puede ser el intendente no puede escuchar a todos los vecinos. Pero sí sería bueno que en todo el distrito se vayan escuchando las voces de los que hoy están en funciones y mostrarle a la gente que están preparándose para el futuro y las mejoras. Escuchar lo que la gente necesita, porque a veces no los escuchan.”

QP: Usted me está planteando algo idílico, de discutir un proyecto de gobierno cuando hoy se está matando por los nombres, por los cargos.

CE: “Por eso te reitero, tienen que tener la grandeza y la humildad de pensar en la gente. La gente no está hoy en quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato. El proyecto político del peronismo es una estructura que tiene una materia prima que es la sociedad, que son los pueblos, que son los militantes, que son los afiliados, lo que quieren a Perón y Evita, lo que quieren a Néstor, a Cristina, eso no lo van a cambiar. Lo que sí tienen que hacer es buscar la forma de que esa gente siga teniendo confianza, que toda esa estructura que viene de herencia del peronismo, de la historia del peronismo, sigan siendo lo que son los movimientos populares. Estar cerca de la gente, que puedan tener trabajo, que puedan los hijos estudiar, que la gente pueda tener necesidades que la pueda cubrir para la alimentación, que la gente pueda llegar a tener tierras, acá se habla mucho de tierra, tenemos un montón de terrenos fiscales y que se yo, y tenemos la falta de vivienda, que yo lo escucho a Grabois hoy, y la verdad que es interesante cuando dice las 3 T, y bueno, y eso lo tiene que plantear, tiene que planificar lo que hace el gobierno. Esas son las cosas que la gente quiere escuchar. Por eso, creo que pasa por eso.”

QP: La tenemos a Cristina jugando un papel preponderante en este cierre de listas. ¿Cómo lo ve a eso?

CE: “Creo que Cristina con los mensajes que da y lo que dijo, es como que dijo: bueno muchachos, ahora llegó el trasvasamiento generacional, ya son muchachos grandes, ya tienen pantalones largos, tienen que entender que una persona no puede dirimir más allá de que todo el mundo diga Cristina. La conducción es una cosa, la conducción es una cuestión de valores, de cariño, de amistad, de pasión, pero también de preparación. Entonces hoy no puede ser que diga todo el mundo que lo tiene que decidir Cristina, no. Todos tienen que empezar a dirimir cuáles son los espacios para trabajar. Se los dijo a todos, se los dijo públicamente, muchachos yo no voy a ser candidata a nada ahora les toca a ustedes, lo que tienen que hacer es ponerse a laburar.”

QP: Acá a nivel local ¿cómo lo ve a Fernando en las próximas elecciones?

CE: “Yo a Fernando lo veo bien, porque Matanza siempre es y será peronista. Lo que pasa es que por ahí hay algunas cosas, idas y venidas que Fernando no va a poder estar en todos lados, pero sí también mejorar muchas cosas que la gente ve en Matanza. Hay muchas cosas que están faltando, que por ahí no son injerencia del municipio, pero sí somos responsables porque nosotros somos los que convocamos a los vecinos, convocamos los afiliados, movemos la militancia, hacemos la fiscalización para presentar un plan de gobierno. Bueno, ese plan de gobierno que no es solo responsable del municipio, tienen que ver cuáles son las propuestas de la provincia de Buenos Aires, cuáles son las propuestas de la nación, porque tiene que haber un proyecto político para que el intendente pueda también implementar las que son necesidad de la gente. Porque la gente primero que busca es el municipio. El municipio no tiene la responsabilidad de muchas cosas. Hay muchas obras públicas nacionales, provinciales y municipales, pero la gente quiere otro tipo de cosas también. Quieren que el transporte tenga un horario correcto, que las escuelas puedan estar mucho mejor, porque están funcionando a pulmón por el municipio, pero también quieren tranquilidad, quieren comunicación. Comunicación quiere decir que cualquier vecino, ciudadano, que quiera hablar con alguna autoridad, tiene que tener las puertas abiertas. No puede ser que quieran hablar con alguien que siempre están ocupados, están en reuniones, están en esto. Bueno, nosotros dependemos de los vecinos. Esa es la política, estar al servicio del pueblo. Y a veces, alguna de las cosas que por ahí están faltando para ayudar a Fernando, es quizá que abra un poco al pueblo.”

QP: ¿Desea agregar algo?

CE: “Espero que piensen bien lo que van a hacer, que se tranquilicen y que vuelvo a repetir lo mismo, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y que tengan la humildad que quienes tengan que dar un paso al costado lo hagan en beneficio común de la gente.”