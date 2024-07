“DAMOS LA CARA Y PONEMOS LA CARA PORQUE NO TENEMOS QUE ESCONDER NADA”

Por Gustavo Bustamante

El miércoles cercano al mediodía, el Concejal Gabriel Aranda y Patricia ‘Colo’ Cubría, esposa del cuestionado líder del “Movimiento Evita”, Emilio Pérsico, y ex candidata a intendente de La Matanza. La “Colo” salió a bancar la parada y a defender al Concejal Gabriel ‘Lalo’ Aranda que consiguió su escaño acompañándola en la lista por su carrera al sillón de la calle Almafuerte, todo esto por lo sucedido el pasado 11 de julio en las puertas del HCD matancero.

En conferencia de prensa, Cubría señaló que “Creemos que es importante que se digan las cosas como son, nosotros somos la antítesis de la droga” y remarcó que “No hay nada más injusto que nos quieran poner como mote, que ponernos como socios, o como supuestamente amigos del Narco crimen. Realmente, o son locos, medio bobos, malos, o ambos, porque no se puede entender que nos acusen a nosotros de ser parte de algo tan terrible que nos hace daño a todos los matanceros, a todos los argentinos como es el narcotráfico, quiero aclarar otra cosa, estamos totalmente de acuerdo con que se persiga el narco crimen, y que los criminales como Chaky chan y todos estos que han sido detenidos estén presos”.

Cubría afirmó que “la jueza en ningún momento ordeno que se hicieran las aberraciones que se hicieron en la puerta del Concejo Deliberante la otra vez, lo que sucedió ahí es gravísimo, no pueden detener a una persona y privarla ilegítimamente de su libertad, estuvo secuestrado privado ilegítimamente de su libertad 12 hs. En varias de las horas no supimos de su paradero, hasta que no fui en persona para ver si Gabriel y Dany su compañero al que le decimos ‘chicago’, que también estuvo detenido privado ilegalmente de su libertad solo por estar con él, les sacaron sus teléfonos, no sabíamos realmente qué pasaba, dónde estaban, y de qué se lo acusaba durante horas, hasta que fui en persona a puente 12, donde me dicen en la cara que no estaba detenido, que se estaban haciendo una serie de allanamientos en una investigación, en los lugares que suponían que esa banda trabajaba, me parece bárbaro que investiguen, pero lo que no pueden hacer es detener a una persona, cuando lo único que tenían que hacer, es notificarlo por la investigación que estaban haciendo, había muchas maneras de hacer esto y no lo hicieron” y se pronunció con énfasis la referente del Movimiento Evita, al sostener que “Vamos a iniciar acciones judiciales contra todos los funcionarios que estuvieron al mando de este operativo, porque vulneraron los derechos humanos de ‘Gaby’, de su familia, de sus seres queridos y del Honorable Concejo Deliberante, porque también fueron de alguna manera alterados los desarrollos normales institucionales que deberían darse en la casa de los representantes del pueblo, ‘Gaby’ como todos los concejales es representante del pueblo de La Matanza, esto también es una agresión contra La Matanza y sus representantes, yo estoy convencida que ni la jueza y, supongo y quiero creer que tampoco ministros y funcionarios de esa altura sabían de esto que sucedió, se va a tener que hacer cargo quien estuvo al mando de esta instrucción, contra eso vamos a tener que iniciar acciones legales, porque no vamos a permitir que esto vuelva a suceder, vuelvo a repetir: estuvo detenido sin orden de detención, no está imputado de nada, no tienen nada contra Gabriel Aranda, y estuvo 12 horas detenido incomunicado, esto sucedió al mediodía y fue liberado a la 1:30 de la madrugada, lo que más bronca me da, es que hicieron esta barbaridad institucional de avasallar derechos humanos, porque es una buena persona, porque es un buen pibe, humilde, no quiso escándalos, hacer problemas, si me lo hubieran hecho a mí, los gritos y el escándalo que hago, y la verdad es lo que más bronca me da, es que se crean que por ser funcionarios puedan avasallar los derechos humanos de nadie, y mucho menos de una buena persona, de un representante del pueblo de La Matanza, vamos a hacer cumplir a raja tabla el sumario que se tenga que hacer, que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas después de lo que sucedió, porque lo que se hizo fue un circo político mediático, para decir cualquier cosa de nosotros, de La Matanza, y la verdad es muy injusto que seamos víctimas de una persecución política como la que estamos sufriendo, porque sabemos que esto nos lo hacen a nosotros porque estamos en contra del gobierno nacional, y lo vamos a seguir estando, no nos van a hacer callar las injusticias que vemos todos los días, lo que no vamos a permitir es que vulneren los derechos humanos de nadie, de nadie” concluyó Cubría.

Luego de la defensa y el apoyo de la ex candidata a intendente de La Matanza, el Concejal Gabriel ‘Lalo’ Aranda comenzó su descargo sobre lo ocurrido el día 11 del corriente mes en las puertas del HCD matancero; al explicar que “el día jueves me dirijo a la sesión en el HCD, donde se estaba sesionando y votando algunos artículos, mi esposa me manda un mensaje donde me decía que vinieron a buscarte tipo carteros que buscaban a Gabriel Aranda por un llamado al 911, hace dos semanas vi como un auto filmaba mi casa en reiteradas ocasiones, cosa que lo hice público en mis redes sociales y es de público conocimiento, la cuestión es que en medio de la sesión se me acerca el secretario del HCD Carlos Orsinger, y me dice: ‘Gaby, vino un oficial, Lizarraga y te dejo un papelito’. Seguimos sesionando, cuando salgo de la sesión se me acercan los policías con los patrulleros y me dicen esta notificado, acompáñeme, y como no tenemos nada que ocultar, porque acá en La Matanza nos conocemos todos, fuimos, y subimos a la camioneta, para ese momento ya había sectores de la oposición que filmaban, y reprodujeron mostrando bajeza humana, sin dudas a las 2 de la madrugada se habrán querido matar, porque no encontraron nada y nadie tiene que esconder nada acá, subimos a la camioneta, y a las tres cuadras paran las camionetas, se bajan yo estaba con Dany Acosta ‘Chicago’, y nos dicen denos el celular, a lo que le digo yo el celular se lo voy a dar a un fiscal, o a un juez cuando lleguemos a puente 12, en ese momento llamo a mi esposa y le digo pone esto, pone en las redes oficiales, porque yo que sé si me sacan el celular, porque no sabía dónde me llevaban, en ese momento sentí miedo, no les voy a mentir,

entonces les digo cuando lleguemos a puente 12 te doy mi celular, cuando llegamos les doy el celular, y ya ahí en puente 12 me decían ‘Presi’ y empezaron a manguear camisetas, y todas esas cuestiones”.

Aranda siguió contando que “Al llegar a Puente 12 me recibe Matías López (N de R: de larga y extensa experiencia en este tipo de truchadas), que es un Comisario General, me dice: hola Lalo ¿cómo estás?; yo lo conozco porque van a la cancha cuando hacen operativos en Laferrere, y le digo vayan a allanar si tienen que hacerlo pero no van a encontrar nada, porque no ando en nada raro, y también para que se corte de una vez todo lo que hablan de mi, que se corte todo este puterio, a lo que dijeron que si que iban a ir a allanar, desde ese momento me quede en una oficina incomunicado, muerto de frio, custodiado, sin comunicación con nadie, estaba custodiado por un oficial de la UTOI, a 5 metros dos policías más en la puerta y tres más afuera, era como que agarraron a un mafioso, y así iban pasando las horas” y remarcó que “Yo estaba muy tranquilo, porque sé que no ando en nada, y todos los que me conocen saben quién soy y que hago. Tipo 12:30 – 01 de la madrugada, me llaman y me dicen: ‘Aranda vamos’, fuimos a la vuelta a la oficina de la UTOI, me toman los datos, no me sacaron foto, me toman las huellas y me dijeron que era una averiguación de antecedentes, es muy triste que actúen así, ¿Qué quisieron hacer?, ¿humillarme? Humillar a los que venimos trabajando de abajo y que realmente queremos un cambio en general, pero no lo consiguieron, porque estamos más firmes que nunca, y esto se los dice alguien que paso por un montón de situaciones, mi esposa no me deja mentir como el 7 de mayo de 2017 me secuestraron y esto está en la justicia, y no me pudieron bajar, y no van poder porque queremos hacer un cambio real. Estoy contento, y quiero agradecerles a mis compañeros del Frente Vecinal, un cariño muy especial para ‘La Colo’, para Emilio, y para todos los compañeros y compañeras, que me da gusto militar en un lugar donde los compañeros están al pie del cañón, porque estamos del lado de la verdad y de la justicia, los vecinos saben que hacemos muchas cosas por la comunidad, estamos al lado de los vecinos, de nuestros pibes, al lado de las familias que tienen problemas con las adicciones, tenemos que levantar que a nosotros nos votaron más de 115 mil vecinos y que represento al Frente Vecinal y al pueblo de La Matanza, damos la cara y ponemos la cara porque no tenemos que esconder nada’ concluyó el edil matancero.

Luego de la conferencia de prensa, tuvimos la posibilidad de realizar algunas preguntas al Concejal Aranda y la Dip. Prov. Patricia Cubría para esclarecer aún más los testimonios de ambos, esto nos decían:

QP: Aranda, Uds. hacen alusión a persecución política, tanto Cubría como Ud. ¿en qué lugar ponen al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al ministro de seguridad Javier Alonso, y a la ministra de seguridad a nivel nacional?

GA.: “Nosotros lo que entendemos es que hay una persecución política en La Matanza, no nos olvidemos que están allanando algunas unidades básicas, que son parte del municipio también, persecución política con nosotros también con Emilio, con ‘La colo’. No busco culpables sí que se hagan cargo los funcionarios que se tienen que hacer cargo, en eso fuimos claro y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, para que se haga justicia, porque el mal momento, y el secuestro hacia mi persona, el mal momento de mi familia y mis hijos que lloraban, no se lo deseo a nadie. Entendemos que la justicia tiene que actuar, que investigue, quién dio la autorización para hacer todo ese circo mediático que hicieron en todos los medios, porque fue eso lo que hicieron, porque después nadie salió a decir era solo una notificación y no encontraron nada, no vemos quien sería el culpable, ahora es el momento de investigar las causas y que se hagan cargo los funcionarios que se tienen que hacer cargo porque todos los lugares que allanaron no encontraron nada y nos han humillado gratuitamente”

QP: ¿Han tenido alguna comunicación de la gobernación o del ministerio de seguridad al respecto?

PC.: “Si, además de complementando esto de la persecución política, porque ese circo mediático que se armó alrededor de la figura de Gaby Aranda acusándolo, infundadamente de cosas que no eran, es una decisión política, es una decisión política de los medios nacionales asociados con un gobierno que está realmente incumpliendo institucionalmente un montón de derechos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y en el caso de La Matanza se tendrán que hacer cargo los que estuvieron al mando de esta instrucción, porque vuelvo a repetir, la jueza en ningún momento dijo vayan al HCD busquen al concejal, deténganlo, y armen todo este circo, más el gastadero de los recursos de los bonaerenses en algo que no tenía ningún sentido, que cada uno se haga cargo de sus hechos, no vamos a estar señalando, si vamos a buscar responsables, porque todo está muy mal, y no queremos que se vulva a repetir, pero si claramente no tenemos vergüenza en repetir que acá hubo persecución política porque el objetivo era dañar la investidura, la buena honra de nuestros nombres, de nuestro espacio, de nuestro trabajo, y de nuestras personas, y eso es un daño que ya lo hicieron porque nadie dijo que a la una y media de la mañana, está libre, era todo mentira, no era nada de todo lo que se dijo, por eso lo hicimos público también”

QP: Hay un concejal m/c, Eduardo ‘Lalo’ Creus, hoy, no sé si libertario, o qué, pero que apoya las medidas de este gobierno nacional, fue el primero que se hizo eco de esto, y en la red social X posteo que con el concejal Aranda preso, el ‘procesado de Espinoza tenía un voto menos para salvarse, ¿Qué tiene para decir al respecto?

GA.: “Cada uno que se haga cargo de lo que dice y lo que opina, yo como persona y ser humano no haría eso, como concejal no haría eso a un colega, de hacer lo que hizo porque los que filmaban eran asesores o parte del equipo del PRO, que filmaban como si se tratara de una victoria, no sé de qué les sirvió salir a ensuciar en ese momento, cuando a las 12 horas salgo en libertad sin ninguna acusación de nada, yo sé que mis vecinos y la gente no se comen el verso, saben quiénes somos y por eso no tuvo la repercusión que a lo mejor esperaban tener, porque tuve muy buena aceptación y respaldo de los vecinos y de los clubes a lo largo y ancho del país, porque me llamaron de todos lados, nosotros desde el Frente Vecinal hacemos política con sentido común, sin pisarle la cabeza a nadie, siempre hablando de los trabajos que hacemos, y no entramos en el oportunismo político de querer ensuciar a la gente gratuitamente, porque si no tenes poder de convencimiento para convencer a la gente nunca vas a poder llegar, solo eso le puedo contestar a este muchacho”

QP: ¿ha tenido el apoyo del intendente Espinoza y el bloque de concejales al que Ud. pertenece, se han expresado al respecto?

GA.: “Ayer tuve una reunión con ‘Lili’ Yambrún y ‘Rolo’ Galván, en la cual expresaron su solidaridad, ellos estaban en comunicación con nuestro asesor Ángel Recine, así que recibimos su solidaridad”

QP: ¿En esta denuncia ante la justicia también se va a denunciar a este concejal y a los medios que mencionaron el hecho o que lo acusaron de algo que no sucedió?

PC.: “Vamos a comunicarlo en su momento, en primer lugar, nuestro objetivo es ir contra quién estuvo al mando de esta instrucción, quién estuvo al mando del operativo, porque la jueza delegó ese trabajo en esas personas que estuvieron al mando del operativo, y quienes actuaron contra la persona de Gabriel y lo detuvieron ilegalmente. Vamos a iniciar acciones judiciales, esto va a servir de ejemplo para presentaciones internacionales que vamos a hacer de derechos humanos, porque, así como recibimos solidaridad, nos han llamado para decir me solidarizo y voy a hacer presentaciones ante la comisión latinoamericana de derechos humanos, esto no ha ocurrido en otro lugar de América latina que se hayan llevado ilegalmente detenido a un concejal de la puerta del HCD”

QP: ¿Han tenido alguna comunicación con la cúpula mayor de la bonaerense, se han expedido al respecto de esto que cometieron?

PC.: “No sé si habrán expedido o no públicamente, creo que es muy vil, muy bajo, muy horroroso como han tratado algunos medios estas noticias, no sé si se habrán expresado públicamente, pero yo quiero creer que el ministro no tenía ni idea de que sus funcionarios estaban haciendo semejante aberración, quiero creer esto, que no fue una orden directa de nadie, quiero creer, por eso vamos a iniciar con quien estuvo al mando de este oficio, porque esto no debe volver a ocurrir y los funcionarios deben volver a trabajar como corresponde, nada más ni nada menos”