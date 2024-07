CARLOS “EL PULPO NEGRO” GRECO: JEFE DEL HYRA MATANCER

Por Prof. Joaquín G. Puebla

HYDRA fue una organización autoritaria terrorista-penal-paramilitar dedicada a la dominación mundial. Fue fundada en la antigüedad como una sociedad secreta en torno a la adoración fanática del Inhumano Alveus (para más información: https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/es/wiki/HYDRA)

Inexplicablemente vuelve al ruedo el ignífugo el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, y lo hace con “la anuencia” de un par de funcionarios de “peso” del Departamento Ejecutivo matancero.

Greco, desde un tiempo a esta parte, había mantenido un muy bajo perfil luego de que salieran a la luz varios de “sus negociados”, pero ahora no solo vuelve a mostrarse, sino que le dieron “Poder y Caja”.

Nosotros lo anticipamos en la edición del pasado 13/06, en la nota: EL REGRESO DEL PULPO NEGRO (https://semanarioquintopoder.com/el-regreso-del-pulpo-negro/).

Nuestro medio se ha ocupado bastante de las transfugueadas del Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza (https://semanarioquintopoder.com/la-sombra-de-greco/ y https://semanarioquintopoder.com/los-angeles-fernando/ entre otras notas), pero parece que no vuelve solo sino que esta vez armó un “equipo de demostrada capacidad para el choreo u la recaudación ilícita” todos ex policías.

En el “armado de su equipo recaudador” Greco recibió la ayuda del Crio. Gral. Matías López, quién desde su “humilde casita en Cañuelas” le fue pasando data y consejos.

El Crio. Gral. Matías López fue hombre de confianza del ex jefe policial “Fino” García, pero no tanto del actual jefe de la “Bonaerense” Crio. Gral. Javier Villar.

El Crio. Gral. Matías López es tan “eficiente en su trabajo como recaudador” que en un par de años recibió varios ascensos (3 para ser más precisos) pese a poseer un “prontuario bastante impresionante” (Acusado de abuso de su poder y utilizando la justicia a su antojo. Matías López Luján, fue imputado por el delito de falso testimonio, falsificación ideológica, abuso autoridad entre otros delitos).

López ha sido protagonista indiscutido de varias notas de nuestro medio como

CHAKI CHAN: EL CRIO. INSPECTOR MATÍAS LUJÁN LÓPEZ LA MANO VENGADORA DE BERNI Y “EL FINO GARCÍA” (https://semanarioquintopoder.com/chaki-chan-el-crio-inspector-matias-lujan-lopez-la-mano-vengadora-de-berni-y-el-fino-garcia/), LA BONAERENSE EN ACCIÓN: LÓPEZ Y GARCÍA LOS RECAUDADORES DE BERNI (https://semanarioquintopoder.com/la-bonaerense-en-accion-lopez-y-garcia-los-recaudadores-de-berni/) o VILLA CELINA: POLICIAS, NARCOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN VENTA DE TERRENOS FISCALES (https://semanarioquintopoder.com/villa-celina-policias-narcos-y-funcionarios-municipales-implicados-en-venta-de-terrenos-fiscales/) entre otras.

Parece que a nivel provincial cambiaron las caras, pero no las prácticas.

UN EQUIPO DE PRIMERA

Como señalamos párrafos arriba el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza no vuelve a las andadas solo, sino con un equipo de primera que son expertos recaudadores.

Greco no solo vuelve a cobrar protagonismo, sino que lo hace con poder y manejo de los recursos municipales en el área de seguridad: como el manejo de la Policía Municipal o Guardia Urbana, entre otros posibles negocios.

Greco nombró como DIRECTOR de la POLICÍA MUNICIPAL O GUARDIA URBANA a ALBERTO CUADRADO un policía que investigó al municipio e inventó una causa mediática y apócrifa y le dan poder. Esto patético, porque algunos “cráneos del ejecutivo municipal meten al enemigo dentro de la casa” Es como meter un lobo en un corral de ovejas.

Como SUBDIRECTOR de la POLICÍA MUNICIPAL O GUARDIA URBANA, Greco nombró a TORRES CLAUDIO y como JEFE DE OPERACIONES a MARES DIEGO, todos ellos con “prontuarios en lugar de legajos”. “Diego Mares es un fantasma” me decía un uniformado conocido y agregó que “Nunca prestó servicio para la policía” (no sé si se entiende).

Obviamente seguiremos de cerca las andanzas de este “quinteto bastante peculiar” y creo poder asegurara (sin temor a equivocarme) que darán bastante letra como para escribir un libro.