Entrevistamos a Susana Samaniego, Lucía Müller, Ana María Vigiano, Jorge Vázquez, Oscar Luque y Miguel Ponce, que son parte de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados “De Puertas Abiertas” – “Punku Kichay” sobre la nueva iniciativa que comenzaron el pasado lunes, que es darle vianda de comida caliente a la gente en condición de calle.

QP: Empezaron a avisar por las redes que el centro jubilado iba a empezar a hacer comida, a cocinar para la gente en condición de calle y afiliados, con el tema del frío. ¿Cómo es esto que se armó? ¿Cómo surgió la idea?

SS: “Bueno, nosotros estamos acá en el centro de técnicos, en conjunto con ellos. Estuvimos charlando y, bueno, nos preocupó la necesidad que está pasando la gente, que nosotros lo vemos a diario prácticamente. Entonces decidimos entre ellos y nosotros armar un tipo de comedor, pero llevarle a nosotros, acercarnos y llevarle a nosotros la comida. Vamos a hacer, bueno, guiso, todo con carne, todo lo que se tiene que hacer para comer algo caliente, ¿no? Y la idea nuestra es poder seguir con esto. Nosotros empezamos hoy, esta noche, y la idea es seguir, pero la idea mayor sería que esto no sucediera, ¿no?”

QP: Obviamente. Sería bueno que esto no esté pasando ni que un centro de jubilados tenga que andar asistiendo a vecinos y asociados en el tema alimenticio. ¿Ustedes cómo lo vieron?

MP: “No, vimos las necesidades. Vamos escuchando. También, bueno, la iglesia ha habilitado duchas para que la gente vaya a bañarse. Y, bueno, también llevamos ropa de abrigo. El día lunes fuimos y le pedimos acá a nuestros socios y nos dieron muchísima ropa de abrigo para justamente esta gente que se va a bañar que tenga con qué cambiarse. Y ahí nos empezamos a dar cuenta y a abrir más los ojos. Si bien uno lo ve, pero en esta situación es como que uno dice, bueno, a ver, está pasando más de lo que yo pensaba. Y realmente duele el frío y el hambre duele.”

QP: Lo que estuve viendo en estos ratitos que estuve acá es que los mismos afiliados o los mismos integrantes del centro son los que están trayendo los elementos para cocinar. Más allá de algunas donaciones que me comentaron que han recibido, pero recién vino uno con dos paquetes de fideos. Es algo que sorprende porque, precisamente los jubilados municipales matanceros no tienen grandes ingresos, pero ante la necesidad del otro demuestran su solidaridad

LM: “Sí, surgió de todos nosotros y la idea que nosotros publicamos en nuestra página que tenemos del grupo. Y todos los jubilados están colaborando, la verdad, muy bien. También lo que te queremos decir es que nosotros hacemos todo esto solidario. Acá no hay ninguna cosa política ni nada de eso. Es solamente darles, nosotros vemos las necesidades que tienen esa gente ahí que vemos todos los días cómo hacen cola para comer en la iglesia. Les llevamos ropa el otro día, como dijo acá la compañera. Pero bueno, es todo solidario, todo solidario, todo sale de nuestros afiliados al centro y algunos comerciantes que nos están ayudando.”

QP: Los que menos tienen son los más solidarios

OL: “Tenemos muchos jubilados a la mínima. Entonces, bueno, recién ahí estuvimos mirando, están entrando como un caminito de hormiga y todos están trayendo y trayendo desde la mañana mercadería. Porque nosotros recibimos mercadería, no recibimos dinero. Dinero bajo ningún punto de vista, toda mercadería. Para que de esa manera tengamos para cocinar, obviamente, ¿no?”

QP: El centro ha crecido mucho desde que lo inauguraron. ¿Ha sido una sorpresa para ustedes?

SS: “Sí, la verdad que sí, porque nosotros cuando empezamos este centro hace dos años, éramos tres o cuatro que empezamos a charlarlo. La verdad que éramos poquitos, pero bueno, gracias a Dios empezaron a venir compañeros nuestros municipales jubilados, como Lucy, como Jorge y otros compañeros como él que es de PAMI. Y bueno, empezaron, porque por eso les pusimos de puertas abiertas. Porque empezamos a recibir a todos. Y bueno, un día nos encontramos que ya casi somos cerca de 400 socios.”

QPS: Se notó mucho crecimiento de ustedes, han crecido y ya son parte de la vida institucional del municipio.

LM: “Bueno, yo pienso que lo que estamos haciendo, bueno, sería quizá un granito de arena en el desierto, pero un granito acá, otro granito más allá, se va acrecentando. Y desgraciadamente nosotros, como dije, vemos a la pobre gente que tiene frío, que tiene hambre y desgraciadamente la gente que lo tiene que ver mira para otro lado. Ese es mi pensamiento. Por eso tratamos de juntarnos y, bueno, haz bien sin mirar a quién, ese es nuestro pensamiento.”

QP: ¿El que quiera colaborar tiene que traer a la mercadería?

MP: “Si, a Villegas 2367, queda entre Almafuerte y Entre Ríos, San Justo. De la plaza de San Justo 50 metros. Aquí nos va a encontrar todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas seguro. Después a la tarde hay actividades.”

QP: ¿Siguen con sede prestada?, ¿Qué pasó con la sede que estaban reclamando ustedes del municipio? ¿En qué terminó todo eso? Publicamos varias notas al respecto.

SS: “Bueno, en realidad lo terminamos nosotros porque ya fue muy desgastante. Y aparte de desgastante, pensaron que nos iban a usar tipo cargada para nosotros, que ya no estamos para eso. El centro ese quedó en manos del ex Director de Asuntos Comunitarios, Tomás García, que ahora, tengo entendido, que no está más, pero quedó en sus manos. Como quedaron un montón de otras instituciones en manos de él. No es la primera. Eso ya lo sabemos todos.”

QP: Si, hemos publicado varias instituciones que controla él

SS: “Así que no, nosotros nos paramos, dijimos no, no vamos a seguir con esto porque era muy desgastante para nosotros. Tampoco nos íbamos a prender en la política que estaba haciendo este hombre, que es quedarse con todo. Y nos retiramos y esperamos que en algún momento alguien, algo, aparezca y donarnos una casa, que la verdad es que lo merecemos, ¿no? Porque estamos trabajando de lunes a viernes, todo el día estamos. El centro está abierto todo, todo, todo el día. Y no solamente para actividades. Nosotros también vemos las necesidades de los otros socios nuestros y compañeros que están necesitando y lo que están pasando. Porque no pasa solamente por el baile y por los cumpleaños, que está todo muy bien eso, nosotros lo vemos perfecto, pero también pasa por las necesidades y las cosas que están pasando a los compañeros nuestros.”

QP: Sí y sobre todo los jubilados municipales cuyo haber no es muy importante. Cada vez que se aumenta hay una discusión terrible porque los aumentos son de pocos porcentajes y después son bonos y a ustedes no les tocan.

OL: “No llegan a nosotros los bonos de ninguna manera. Como ya te lo habíamos contado una vez, nosotros abrimos este centro porque en una campaña por el sindicato actual nuestro vimos las necesidades que verdaderamente tenían nuestros compañeros. Gente que se ha jubilado y nunca más nadie le fue a dar una mano para preguntar si estaban bien, si vivían. Esas necesidades nos dieron la posibilidad de abrir este centro con el nuevo sindicato. Pero el lugar que nos ofrecía era muy chico y nosotros hemos crecido tanto, tanto, tanto que todo nos está quedando chico. Y nuestro objetivo es ayudar solidariamente, pero necesitamos nuestro propio espacio para crecer ahí junto con el espacio.”

QP: El tema de la Cámara Compensadora, ¿cómo lo discuten puertas adentro? Porque la mayoría tendría que estar cobrando Cámara Compensadora porque han aportado todos los años.

SS: “Nosotros no aportamos muchísimos años. Desde que empezamos hasta el último día estuvimos aportando. Y lamentablemente recibimos de la Cámara Compensadora desde cinco mil pesos a diez mil pesos nada más. Después de haber depositado todo. ¿Quién saca las cuentas? No sabemos. Porque mirá lo que pasó en este último cobro. Te cuento lo que pasó. Nosotros siempre cobramos el sueldo y la Cámara Compensadora al mismo tiempo. Este mes la Cámara Compensadora no aparecía, no aparecía, no aparecía. Averiguamos y nos dijeron que la íbamos a cobrar entre el 4 y el 5 de julio. ¿Por qué? Preguntamos. Porque el que hace todo el papel de lo que cobramos y todo estaba enfermo. Bueno, estaba enfermo, no cobramos. Tuvimos que esperar más días. Quiere decir que si esta persona, y no sé quién es, mañana no viene más, pasa lo que pasa, no cobramos más. Más allá de que es una miseria lo que cobramos, pero es plata nuestra que nosotros depositamos muchos años.”

QP: En ese sentido la Cámara Compensadora es para que lleguen al 82% móvil por la diferencia entre los que cobran.

OL: “Y los aumentos que le dan a los activos a nosotros, nos los pagan después de varios meses. Nunca lo pagan como lo cobra el activo. Nosotros decimos, bueno, al mes siguiente lo cobramos. No, pasa un tiempo hasta que lo cobramos.”

QP: ¿Cómo se sienten con este tema?

LM: “Mirá, ahí yo recuerdo que… No me acuerdo si era Cozzi o Dileva, uno de los dos intendentes fue quien cambió, que era obligación, ¿no es cierto? Y que después lo pusieron como voluntario. Y se hizo una campaña muy mala, que ahí donde el sindicato no se puso los pantalones largos, diciendo que se borren. Que se borren porque en cualquier momento desaparecía, y mucha gente, lamentablemente, se ha borrado. ¿Qué pasó? Nosotros que fuimos los que aportamos 40 años, 35 años, fuimos los que aportamos y lo hicimos grande. Después sacaron, ponían un porcentaje en el municipio también para ayudar. Y el que cobraba la Cámara Compensadora, cobraba casi más de medio sueldo del activo. Entonces, eso era una ayuda. Eso era lo que los jubilados tenían. Al salir todos estos decretos, que nos sacaron un montón de beneficio, hemos perdido el poder adquisitivo que tenía la Cámara Compensadora. Yo le digo a los nuevos que puedan entrar en la municipalidad, que no se borren de ese beneficio. ¿Por qué? Porque ahora es un poco de plata, pero beneficia a un montón de jubilados. Y ellos cuando se jubilen, con el ritmo que llevamos, que son todos monotributistas y todo ese tema, que exijan también a los monotributistas que aporten a la Cámara Compensadora, para que después también se puedan jubilar ellos, porque tampoco se pueden jubilar. Y otra cosa, que yo siempre lo propuse en el sindicato un montón de veces y nunca me dieron bolilla, es que los políticos sean obligatorios de descontar para la Cámara Compensadora. Para que ese beneficio sea más abundante, como era antes. Que verdaderamente te servía. Ahora no nos sirve para nada. Para cargar la SUBE un par de días, que nada más.”