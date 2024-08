“DEBEMOS SER LO MÁS RACIONAL POSIBLE, NO HACER POLITIQUERÍA BARATA, NO ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA GENTE DETRÁS DE UN ESCRITORIO O EN LAS REDES SOCIALES Y SÓLO QUEDARSE EN LA CRÍTICA. HAY QUE ESTAR JUNTO A LOS VECINOS Y BUSCAR LAS SOLUCIONES CON ELLOS Y PARA ELLOS”

Entrevistamos al Concejal Jorge Lampa y lo consultamos sobre la inquietante situación económica, social y política que vive nuestro país y, especialmente. La Matanza.

Lampa señaló que “Nosotros queremos ser críticos de una gestión municipal, pero poniendo al mismo tiempo un proyecto superador al problema que está teniendo esa gestión municipal; porque quedarse en la vereda de enfrente y tirar piedras nunca fue mi estilo” y afirmó que “Usted sabe que mi logo de campaña y el nombre de mi movimiento siempre fueron estar y hacer… Eso significa la concepción del trabajo del bien común, poniendo el humanismo en acción. El vecino siempre me identificó por esa forma de trabajo”

QP: Estamos en una situación complicada. Una cosa es lo que venden los grandes medios de comunicación (muy cercanos al gobierno nacional) y otra cosa es la realidad social, que usted lo tiene medido más finito porque está permanentemente recorriendo los distintos lugares del distrito. ¿Cómo ve la situación del vecino matancero?

JL: “La situación no indica lo que dice el vocero oficial del gobierno. En este caso los índices económicos que están impactando en la sociedad (especialmente en La Matanza) es de un nivel de recesión superior a los niveles del 2001. Uno ve que la caída del consumo en el supermercado, en la carnicería, en la verdulería es del 18,8 % en los primeros días de agosto. Estamos hablando de una recesión tremenda. A esto hay que sumarle que un 20 % de los que tenían prestaciones médicas hoy se están atendiendo en los hospitales públicos. Y la desocupación y la falta de trabajo hace que esto impacte de lleno en la ex clase media (ya no hay clase media en Argentina).”

QP: Su situación política debe ser bastante difícil de explicar, por un lado, se lo ve cero oficialismo a nivel nacional, pero dentro de una posible alianza oficialista a nivel nacional, y a nivel local sale a jugar a la cancha y ve que es diferente la realidad y la política es muy diferente. ¿Cómo equilibra eso?

JL: “Siendo coherente. En la última elección la sociedad dijo que ocupáramos un tercer lugar. No pasamos lo que fue el ballotage. Uno se para desde ese lugar. Yo no puedo imitar al gobierno ni mimetizarme diciendo que el país va bien, que estamos en el camino correcto porque la realidad es otra y nosotros, en la última elección, salimos terceros. Lo que veo es una diáspora de dirigentes de mi espacio que están más preocupados por mantener un status quo consiguiendo un cargo o un lugar en la gestión que en comprometerse en rehacer nuestra fuerza política y ser racional, como hicimos con el bloque en La Matanza. Nosotros ante las distintas discrepancias que teníamos dentro del bloque de Juntos por el Cambio decidimos, junto a Toti Flores y Laura Greco, armar un bloque aparte y pararnos en un lugar racional para ver la política con una realidad cruda, no hacernos oficialistas del gobierno nacional y quedarnos sólo en la crítica. Nosotros queremos ser críticos de una gestión municipal, pero poniendo al mismo tiempo un proyecto superador al problema que está teniendo esa gestión municipal; porque quedarse en la vereda de enfrente y tirar piedras nunca fue mi estilo. Tampoco es la forma porque la gente nos pone de concejales para gestionar una mejor calidad de vida para ellos. Yo, desde mi banca de Concejal, tengo que dialogar con el ejecutivo y solucionar los problemas del vecino, que es de La Matanza. Hay 324 Km2 para recorrer y 16 localidades donde existen distintas idiosincrasias. Ese es el trabajo que tiene que hacer la oposición. Debemos ser lo más racional posible, no hacer politiquería barata, no analizar los problemas de la gente detrás de un escritorio o en las redes sociales y sólo quedarse en la crítica. hay que estar junto a los vecinos y buscar las soluciones con ellos y para ellos. Desde ahí uno crece como dirigente y soluciona los problemas del vecino. Obviamente que ser funcional no significa ir a una delegación y pedir solución para determinada localidad, es parte de la gestión pública que uno tiene a cargo.”

QP: Me acuerdo que desde que asumió está con Estar y Hacer. Una cosa es estar y otra cosa es ayudar para resolver un problema. ¿Ese es el norte que lleva su gestión desde el inicio?

JL: “Es así. Por eso nos pone la gente. La política no es amigo o enemigo. La política es ser un adversario en una contienda electoral, que no significa ser un enemigo. Y en la oferta electoral de esa elección tratar de llevar la mejor propuesta para que el vecino nos elija. La sociedad nos puso en un tercer lugar y en La Matanza salimos (con todo respeto) terceros atrás del Dipy, después de haber ganado dos años atrás en la provincia de Buenos Aires al peronismo unido con Diego Santilli y Facundo Manes en la boleta. ¿Qué pasó en esos dos años? Hubo una autodestrucción dentro del espacio, donde la consecuencia fue salir terceros en La Matanza a 20/25 puntos del actual intendente.”

QP: Uno, a veces, se queda en el análisis finito de la política y se olvida un poco de la gente. Pero esto no lo quiero dejar pasar. Usted no fue uno de los fundadores ni uno de los primeros que estuvo, sino que fue uno de los primeros (junto al Dr. Racanelli) en construir el PRO en La Matanza. Es decir, fue uno de los constructores del PRO. Y hoy es como que el proyecto se está deshilvanando, se está perdiendo en una interna más grande que excede al distrito y se lleva las ideas que ustedes levantaron. ¿Cómo vive eso, desde lo personal?

JL: “Desde lo personal con una gran tristeza. Nosotros con el doctor Racanelli y un grupo de vecinos fundamos el PRO de La Matanza el 23 de octubre del 2004. Ese PRO con esos valores republicanos y federales ya no existe. Esta maquinaria autodestructiva que empezó en el 2021, después del triunfo de Diego Santilli en la provincia, terminó con esta última elección. Ya esos valores no existen. Empezaron a haber otros intereses que llevaron al PRO a esta realidad. Hoy parece un partido más vecinalista que lo que fue cuando gobernó del 2015 al 2019. La realidad es esta. La autocrítica tiene que existir. Por eso hoy Junto por el Cambio no existe, voló en diez mil pedazos. Y el PRO, lamentablemente, está desapareciendo.”

QP: ¿Cómo es sentarse a conversar con los vecinos sin una camiseta partidaria? ¿Cómo es sentarse a hablar como Concejal? ¿Cómo lo recibe el vecino?

JL: “Usted sabe que mi logo de campaña y el nombre de mi movimiento siempre fueron estar y hacer. Aún siendo gobierno a nivel nacional y provincial nunca dejé de poner estar y hacer. Eso significa la concepción del trabajo del bien común, poniendo el humanismo en acción. El vecino siempre me identificó por esa forma de trabajo. Cuando fuimos gestión yo he bajado con operativos de ANSES, de PAMI, de RENAPER. Pero cuando entregaba los DNI en esos operativos yo no ponía una foto o un volante partidario. Y hoy todos los vecinos, cuando recorro La Matanza (hace más de 30 años), me abren la puerta de sus casas y hacemos reuniones en el patio de sus casas escuchando sus problemáticas. Esa es la síntesis de estar y hacer: trabajar por el bien común de la gente, sin partidismo, más allá de estar dentro de un espacio político. El tema es que la gente vea dónde se para uno ante la realidad que vive el vecino.”

QP: ¿Cómo ve la gestión de Espinoza?

JL: “Como toda gestión, con algunas deficiencias y algunos aciertos. Convengamos que hoy está limitado por el gobierno nacional en algunas obras, como el cruce de vías del bajo nivel de la calle Illia que en la última tormenta fuerte se inundó medio San Justo, sabiendo que ese ida y vuelta que hay con el gobierno nacional no nos es favorable en La Matanza (hay más de 50 obras paradas). Después tiene deficiencias en algunos aspectos en las gestiones de algunas delegaciones que tiene que reforzar fuertemente, como el trabajo de cercanía con el vecino. Son todos aspectos, que en la gestión del día a día, la sociedad demanda. Lo que nosotros hacemos desde nuestra bancada es llevar esa problemática y combinar una estrategia en común porque uno no está en elecciones permanentemente, sino que la gente nos puso para solucionarle los problemas. Tratamos de ser compatibles en solucionarle los problemas a la gente.”

QP: ¿Hay un espacio de diálogo dentro del Concejo Deliberante? Porque antes el PJ, por número, aplastaba cualquier decisión. ¿Hoy se puede dialogar? ¿Hay posibilidades de sacar cosas en conjunto?

JL: “Yo siempre dialogué con el ejecutivo, el legislativo, el intendente. Tengo un diálogo cordial, de respeto. La política pasa por el respeto y el diálogo es permanente. Yo hoy tengo con la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún, un buen dialogo. Tengo una demanda de un problema de un vecino, se lo presento, y a los pocos días ya tengo una solución al problema. Eso es importante porque habla de que tiene una mirada amplia, en cuanto a que en la gestión legislativa no hace diferencia ante un problema que tenga un vecino si lo lleva nuestra bancada o algún bloque del resto de la oposición.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene de acá a fin de año?

JL: “Que mejore la calidad de vida de los vecinos, que mejore la situación económica, que mejore el sistema sanitario. El sistema de salud está colapsado en todo el país. Tenemos el problema del Hospital Posadas, que están echando profesionales. Y eso preocupa. Que ese millón de chicos que se va a dormir a la noche sin cenar pueda tener un plato de comida en la mesa. Que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos un país con más oportunidades para todas las clases sociales.”