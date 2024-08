“ELLOS SE ROBAN TODO Y A LA GENTE LE DAN BASURA PARA COMER”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Vecinos de Villa Celina, más precisamente del B° Vicente López, se comunicaron con nuestra redacción para denunciar las irregularidades que está pasando en el Centro de Promociones N° 1, ubicado en Ramos Mejía y Avelino Díaz.

“Les dan a los vecinos que van a buscar su vianda para comer polenta dura e incomible, aceitosa y con un poco de color rojo, porque a eso no se le puede llamar tuco” nos comentaba unos de los vecinos y agregaba que “Ese aceite colorado no tiene verdura, ni cebolla ni siquiera algo parecido a la carne picada. También estos delincuentes, con la excusa de que no hay gas, varias veces a la semana le dan a la gente que va a buscar su vianda para comer un paquete de polenta o fideos y una lata de tomate para que se cocinen en sus casas”.

“Esto es una enorme e indignante estafa, no creemos que el Intendente Fernando Espinoza esté al tanto de estás enormes irregularidades que están cometiendo… !!!Le están robando la comida a la gente más necesitada¡¡¡” nos decía Isabel muy irritada y añadía que “Le roban la comida a la gente y después vemos como bajan cajones de pollo en sus casas para venderlos, a precio vil, en la feria clandestina de la calle Olavarría”

Pedro, otro vecino que denuncia el accionar de los encargados del Centro de Promociones N° 1, ubicado en Ramos Mejía y Avelino Díaz, en Villa Celina, sostiene que “Está comida se la dan a los pibes con hambre y estos delincuentes y estafadores (por llamarlos de alguna manera) se roban la mercadería” y señala que “Antes daban las cajas de mercadería con 17 productos y, de repente, las cajas comenzaron a entregarse abiertas y con menos productos, Faltaba la yerba, el azúcar, el aceite y varios productos más”.

Según pudimos averiguar el Centro de Promociones N° 1 los gestionaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del programa ENVIÓN (Orientado a lograr la inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Pensado desde una perspectiva integral de derechos, para jóvenes de entre 12 y 21 años) y luego pasó a la órbita municipal.

Otros de los vecinos que se comunicó con nosotros, Alberto, nos comentó que “No hace mucho se recibió una donación de una muy reconocida empresa que fabrica de bebidas colas; se bajó un camión de botellas, pero no llegó ninguna a las manos de los vecinos más necesitados. Se vendieron todas en las ferias truchas de Celina”.

“También estamos inundados de basura y un tal Marcelo López, de la delegación Municipal, pasa una vez a la semana a limpiar algún basural, pero en lugar de sacar basura lo vimos cargar la pala mecánica con cajones de pollos que después descargó en su casa” nos decía Alberto y aseguró que “Esto fue así, lo seguía hasta su casa y fui testigo de lo que hizo. Saqué fotos y me fui a la comisaría para denunciarlo y me sacaron cagando diciendo que ellos no se metían en esos temas”.

“Los encargados del comedor son todos delincuentes y chorros y están emparentados con altos funcionarios municipales como Daniela Ramón cuñada de un ex encargado de la Delegación Municipal” explicaba Isabel y remarcaba que “¿Dónde está la Vicegobernadora Verónica Magario que se llena la boca diciendo que es de Villa Celina y por acá nunca aparece?”

“Acá los responsables políticos son La Presidente del HCD de La Matanza, la Cjal. Liliana Yambrún y el ex Delegado Municipal Pedro García, ellos aparecen para los negociados que se hacen el Celina y para alguna foto durante las campañas, pero no hacen nada por la localidad” nos comentaba Pedro.

Pedro y los demás vecinos no están muy desacertados, el 19 de Julio del 2013, Verónica Magario, escribió en las redes sociales, el siguiente comentario: “Nuestra querida Villa Celina fue declarada localidad en el año 2003 pero aún no podía ser reconocida con el rango de Ciudad debido a que faltaba que se votara la ordenanza que estableciera sus límites geográficos. Por eso hoy tengo una enorme alegría, por partida doble: porque pudimos sancionar esa ordenanza en este período en que soy concejal presidente del Concejo Deliberante de La Matanza y porque Villa Celina fue esa ciudad tan linda que conocí cuando tenía 15 años, la que abrigó mi hogar y vivencias de aquellos años: Celina fue mi lugar. Allí conocí el mate, el peronismo y la Argentina.

Allí también sufrí la muerte de mi hermano… Allí mi querido Barrio Vicente López guarda recuerdos de tristezas y alegrías de mi adolescencia. Por eso brindo con mis vecinos porque ahora sí Villa Celina podrá ser declarada Ciudad” … recordó su paso por Villa Celina y hasta menciona el B° Vicente López, pero eso fue hace mucho tiempo, hoy vive en La Plata y no creo que pase muy seguido por Villa Celina (perdón… Ciudad Celina) y, aún menos, por el barrio que la vio crecer.