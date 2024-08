“LA ÚNICA SALIDA, LA QUE SIEMPRE FUNCIONO PARA SACAR AL PAÍS ADELANTE, ES EL PERONISMO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo ‘Chopper’ Valdez, Supervisor General de la Secretaría de Deportes del municipio de La Matanza, quien nos relató cómo están trabajando desde la secretaría en este tiempo de recortes y tarifazos, también nos habló de cómo estas cuestiones afectan a los clubes de barrio, nos contó de las necesidades de los mismos, y lo difícil que es para estos clubes la supervivencia para no desaparecer, esto nos decía:

QP: Valdez, ¿cómo están trabajando desde la Secretaría de Deportes del municipio, están con muchas actividades?

RV.: “Estamos trabajando fuerte, llegando a todos los barrios que más podemos con los recursos y la asistencia que podemos en estos momentos, todo el mundo sabe que hay muchos recortes desde el Gobierno nacional, y esto afecta a todos los municipios del país, y La Matanza no está exenta de esto. La decisión de nuestro intendente Fernando Espinoza, es seguir apoyando el deporte en el distrito y a sus clubes de barrio, que son muchos y que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo con políticas que lleven soluciones a las problemáticas actuales que son muchas y en su mayoría agravadas por el estado nacional con esta política de ajuste que nos está matando a todos. También tengo que mencionar que la provincia con nuestra Vicegobernadora, Verónica Magario, y nuestro gobernador, Axel Kicillof, nunca dejaron de apoyar a nuestros vecinos de La Matanza, y hoy encabeza una lucha feroz contra este ajuste al que nos somete permanentemente el gobierno de Milei, tanto desde el municipio como desde la gobernación se está trabajando para que las cosas sigan funcionando y podamos llegar a todos los pibes y pibas del distrito, muchas veces no alcanza, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, ese es el camino que nos marcó nuestro intendente.”

QP: Valdez Uds. están permanentemente hablando con los referentes y autoridades de estos clubes barriales. ¿Afectó mucho el famoso tarifazo de los servicios?

RV.: “Esto es a diario, que recibimos estas noticias de dirigentes de clubes que ven llegar las boletas con cifras impagables. Esto personalmente me impactó con mucha fuerza, porque estoy en contacto permanente con la gente, por dar un ejemplo un club que estaba pagando $180 mil por mes hoy les llego la última boleta de $800 mil, realmente esto impacta en la vida de la comunidad del club, es imposible cubrir esos gastos para un club de barrio. Estamos hablando de un club de un barrio de La Matanza, no es una institución de AFA, no es Vélez, no es BOCA, no es River, ni siquiera un club de la ‘C’, y así como este club están todos, esto solo es la luz, pero el Gas y el Agua también siguen ese camino, casi un mil por ciento de aumento, estos clubes no se pueden acomodar y cobrarles a los pibes $7000 u $8000 la cuota social, porque eso no existe y ningún chico podría pagarlo, parecería que el presidente Milei odiara a los más humildes, porque de esta manera excluye a la mayoría de los pibes y pibas, a Milei no le importa en lo absoluto la niñez, todo lo contrario con nosotros, que somos peronistas sostenemos que: los únicos privilegiados son los niños y los ancianos, y a ellos tenemos que cuidar con todo lo que esté a nuestro alcance, desde la intendencia y desde la gobernación son consignas claras que tenemos que bajar al territorio con nuestros vecinos”

QP: Valdez las actividades que Uds. realizan desde la Secretaría, ¿tienen algún arancel para el vecino, son libres y gratuitas?

RV.: “Las actividades que realizamos son totalmente gratuitas, ningún chico paga ningún arancel, es nuestra tarea es social, pensamos en fomentar el deporte en cada lugar que hacemos algo, año tras año nos superan en número la cantidad de inscriptos y participantes en cada actividad que realizamos, eso nos llena de orgullo, poder hacer que un pibe o una piba nuestra sea contenida y se le dé lugar para participar en cada actividad, sin discriminar, incluyendo a todos y todas, sin distinción de capacidades, es muy lindo ver como ellos son felices y dan todo de sí en las competencias, la verdad estas cosas me ponen muy contento”

QP: ¿Los pedidos de ayuda de las instituciones cada vez son más?

RV.: “Desgraciadamente si, el pedido de asistencia aumento exponencialmente este último año, el vecino no está llegando a parar la olla los 30 días del mes, y muchas veces estos clubes son la contención social de estos barrios y de estos vecinos, ya sea con una merienda, una copa de leche o una comida, muchos vecinos perdieron sus trabajos, y el que trabaja tampoco le alcanza para llegar a fin de mes, muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, los sueldos no alcanzan, la inflación, las cosas siguen aumentando, transporte, comida, servicios, no hablemos de ropa, calzado, y medicamentos, este gobierno dejó abandonado al pueblo, a los que lo votaron y a los que no, hablando con vecinos de distintos lugares, me dicen que se sienten defraudados y estafados por Milei, que se arrepienten de haberlo votado, porque hoy están sufriendo las consecuencias que sufre todo el pueblo argentino, excepto los amigos del gobierno y los amigos de Macri”

QP: Valdez, ¿cómo es el tema este de los termotanques solares que están colocando en algunos clubes, tienen algún costo?

RV.: “Estos termotanques son de industria Matancera hechos por matanceros, hoy se están colocando de forma gratuita en las instituciones que creemos que necesitan más, si bien todas necesitan, siempre hay prioridades de orden ya sea porque se anotaron primero o porque realmente están en una situación que amerita la colocación. Esta tecnología permite a las instituciones que se le colocó el termo, ahorrar hasta el 70% de lo que consumiría con gas o electricidad, esta colocación es totalmente a cargo del municipio, eso quiere decir que tenemos un estado municipal muy presente y esto es debido a nuestro intendente Fernando Espinoza, que es peronista y cree que los únicos privilegiados son los niños”

QP: ¿Cómo define el gobierno de Milei, las medidas que se están tomando hasta el momento?

RV.: “Este es un gobierno inhumano, basta con ver y observar un poco, es un gobierno de desbaste, están vaciando las reservas en oro, están poniendo a la venta todo, es un gobierno de mentirosos y cínicos, nos dicen que la inflación bajo, y las cosas siguen aumentando, no conocen el territorio, no conocen a nuestra gente, se manejan solo por redes sociales, piensan en un país para robots, donde los ciudadanos somos descartables. La verdad es que no soy economista, pero creo que no hace falta serlo para darme cuenta de que todo aumenta y que la inflación no se paró, que cada vez hay más desempleo, que se consume menos, que las industrias cierran, que las PYMES están muertas, o en coma 4, ¿alguien me puede explicar: que es lo que no vemos?, si este es el camino vamos a terminar peor que Haití con perdón de los Haitianos, con trabajadores bajo la línea de indigencia, y de la pobreza, lo cierto es que esto ya está sucediéndole a muchos compatriotas, que quedaron sin trabajo o son parte de la economía social y que están fuera de todo sistema de trabajo formal, hoy ya hay muchos casos de trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza, esto es alarmante y lamentable. Creo que el pueblo argentino, el pueblo matancero debe despertar y analizar bien esto que está sucediendo, el año que viene tenemos que votar, creo que tenemos que pensar muy bien el voto y no volver a votar nunca más a estos estafadores que lo único que hacen es empobrecer al pueblo y saquear el país junto a sus amigos empresarios, la única salida, la que siempre funciono para sacar al país adelante, es el peronismo, pensar bien y analizar, sacar el odio de la cabeza que te meten los medios. Y los trolls de las redes sociales, tenemos que persuadir a la juventud y mostrarles el camino, la historia nuestra habla por sí sola”

QP: Hoy La Matanza vuelve a ser punta de lanza, defendiendo al ciudadano, ¿se está trabajando en un amparo por los tarifazos?

RV.: “Si se está trabajando como lo hizo Verónica en tiempos de Macri, seguimos trabajando muy fuertemente y desde La Matanza vamos a mostrar que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden hacer las cosas para la gente y ayudar a los más débiles, y desde ahí, parte el peronismo que es el camino a la reconstrucción de la patria y del tejido social, nadie dice que es fácil, pero cuando el peronismo se une y se pone en marcha es imparable, creo que cada compañero y compañera se tienen que apoyar uno en el otro y hombro con hombro y espalda contra espalda presentar la lucha y dar batalla a estos inescrupulosos que hoy ostentan el gobierno nacional”

QP: Valdez, se viene un año electoral, ¿salieron a marcar presencia en el territorio con las pintadas respaldando la gestión de Fernando y de Verónica?

RV.: “Si, salimos con los compañeros del subcomando 2, el lado sur de Laferrere, no solo marcamos presencia con las pintadas, sino que lo hacemos a diario en el territorio, con los compañeros de todas las agrupaciones que estamos en el subcomando, realizamos actividades en las plazas para los chicos donde todas las agrupaciones trabajamos mancomunadamente para darle algo de esparcimiento a nuestros vecinos, sabemos que la situación económica es muy dura y más en los barrios, donde se dificulta a los padres de llevar a los chicos al cine, una cadena de hamburguesas o algún espectáculo infantil, esto también es impronta de nuestro intendente, el estar cerca de los más chicos y poder brindarle algo de diversión, que también es muy importante para la calidad de vida del vecino, sabemos que no alcanza pero hacemos todo lo posible desde nuestro lugar de militantes y funcionarios. Ahora estamos organizando el día del niño con el subcomando sur 2 con la agrupación ‘Eva Duarte’ con la compañera Marisa Guerín, con la Agrupación Ramón Carrillo, la Agrupación ‘12 de Junio’, la agrupación ‘Las Tres Banderas’, y mi agrupación que es ‘Matanza Peronista’, estamos organizando el día del niño entre todos y seguramente lo haremos en la plaza que esta frente a la escuela 32, creemos que este es el camino, estar con nuestros vecinos y no abandonarlos en estos momentos”