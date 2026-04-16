“DEPENDE DE NOSOTROS NUESTRO FUTURO, EL COMPROMISO DE CADA UNO ES IMPORTANTE”

Entrevistamos a Andrés Carbajal, de “Municipales de Pie”, uno de los protagonistas de las próximas elecciones del STMLM, quien nos comentó su visión de lo sucedido en la Asamblea Extraordinaria donde se conformó la Junta Electoral que llevará adelante las elecciones de dicho gremio.

QP: Carbajal, ustedes estuvieron en la asamblea extraordinario donde se eligió la Junta Electoral. Los principales grupos opositores fueron con una propuesta en común, pero al final ganó el oficialismo al aliarse con la Agrupación “Almafuerte”, que conduce Rubén Busto. ¿Esto los sorprendió a ustedes?

AC: “Si fuimos cuatro listas opositoras con un criterio en común para tratar de ganar las Junta Electoral, Cada espacio aportó sus candidatos. El oficialismo, representando por la Agrupación ’27 de Abril’, nos sorprendió al ir aliados con la Agrupación ’Almafuerte’, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. Creo que la sorpresa fue aún mayor porque los mismos compañeros del oficialismo no sabían que esto iba a pasar, cosa que notamos que no fue de mucho agrado entre ellos”

QP: ¿Ustedes notaron algunas irregularidades, en el ingreso de los trabajadores municipales, para poder participar de la asamblea?

AC: “Si, se vieron muchas irregularidades. La principal, de la cual hablamos con los compañeros del oficialismo y con el veedor del Ministerio de Trabajo es que la acreditación no se hizo con recibo de sueldo sino solamente con el DNI. Los que controlaban el ingreso se fijaban en el padrón con el DNI, pero sin recibo de sueldo no se podía constatar si eran aportantes al sindicato. Otra cosa que no nos pareció bien es que la acreditación empezó a las 15 horas y el veedor del Ministerio de Trabajo apareció a las 16 horas, cosa que nos pareció incorrecto porque no estuvo en el momento de las acreditaciones para darle transparencia a la asamblea. Estás cuestiones las estamos revisando y analizando para presentar el descargo en el Ministerio de Trabajo. En cuanto al desarrollo de la asamblea me pareció muy pareja la misma; es más, creo que ganó la oposición por muy poco, pero si no se gana por amplia mayoría el veedor del Ministerio de Trabajo siempre da ganador al oficialismo. A pesar de eso estamos muy contentos con la cantidad de compañeros que concurrieron, más allá de que el oficialismo tenga todo el aparato, pero la oposición hizo todo a pulmón, con un evidente compromiso de cada compañero que fue y eso es muy valorable. Este enorme esfuerzo de los compañeros nos puso a la par del aparato del oficialismo”

QP: A partir de esta asamblea se inicia, de lleno, la campaña electoral. ¿Ustedes siguen hablando con el resto de las listas opositora para ir juntas detrás de un programa en común?

AC: “La intención es esa, primero vamos a ver que comience a funcionar la Junta Electoral para ver qué espacio o que lista se presenta y a partir de ahí seguir dialogando. Más allá de eso seguimos teniendo reuniones de las cuatro agrupaciones opositoras. Estamos tratando seriamente el tema de la unidad, más o menos todos pensamos lo mismo y de lo que queremos para el sindicato. Todo es cuestión de hablar y de ponernos de acuerdo de cómo cristalizar un proyecto en común”

QP: ¿Tienen un análisis concreto de lo que sucede en el STMLM o les falta información?

AC: “Obviamente nos falta información, no tenemos información concreta de lo que está sucediendo. Siempre pedimos explicaciones, pero nunca las tuvimos con respecto a la obra social, a los inmuebles que se vendieron o alquilaron. No hay una información clara. Sabemos que el STMLM enfrenta una situación compleja porque de lo contrario no hubieran alquilado o vendido los inmuebles de la organización. A las claras se ve que hay una mala administración. Cuando te hablo de un proyecto en común se apunta a eso, de ver la forma de poner en pie al sindicato”

QP: Por lo que entiendo ¿es llegar a concretar criterios comunes para luego integrar una lista de unidad?

AC: “La idea de hacer la unidad es construir primero un proyecto en común, donde cada agrupación aporte sus ideas y, después, vendrá la parte más difícil o más fácil, que sería lo de conformar una lista que, valga la redundancia, conforme a todos”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

AC: “Quiero decirles a los compañeros que depende de nosotros, las bases, nuestro futuro. El compromiso de cada uno es importante y se tienen que involucrar. Se imaginan que, si todos los compañeros activos y jubilados que estuvieron en la asamblea estuvieran unidos luchando por un sueldo digno y por nuestro derecho, la historia sería otra”