“PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, PERO UNA UNIDAD SIN PERSONALISMOS NI EGOCENTRIMOS DONDE EL CENTRO DE LA UNIDAD SEA EL PROYECTO”

Entrevistamos al Dr. Emiliano Hernández, uno de los principales referentes del MTM (Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza) quien nos comentó su visión de la Asamblea Extraordinario donde se conformó la Junta Electoral. También marcó las pautas del trabajo que vienen haciendo desde lo gremial y de la concientización que llevan delante de los trabajadores municipales matanceros.

QP: Doctor, la semana pasada, el jueves, se realizó la asamblea extraordinaria, para elegir la junta electoral de cara a las elecciones internas del sindicato municipal. Ustedes fueron partícipes, pero se impuso la lista del oficialismo acompañado por otra lista opositora, una alianza. ¿Cómo vieron ustedes eso?

EH: “Bueno, con respecto a la asamblea extraordinaria, donde se eligió la junta electoral, hubo pasos previos con respecto a que nos juntamos las distintas fuerzas, gremiales, hermanas, opositoras, donde mediante el diálogo hubo un consenso para que yo pueda dialogar con el secretario general Trancoso, con respecto al tema organizativo, que estábamos en un lugar que no garantizaba la seguridad de la asamblea, y desde un montón de factores más, por lo cual negó la participación de los distintos espacios, por lo cual entendimos que en la reunión estábamos todos o no estábamos ninguno. Así que de ahí es donde se desarrolla ya desde entrada una irregularidad, la primera irregularidad de no querer tener un diálogo siendo el responsable directo de la asamblea extraordinaria. Y el día de la asamblea fue una asamblea donde, lamentablemente, al no haber consensos, pusieron a acreditar gente que no es municipal, de la obra social, de otros distritos. Cuando llega Diego González, el representante del Ministerio de Trabajo dijo que eso era un acuerdo, era algo interno la acreditación, por lo cual nosotros, desde el primer momento, sostuvimos y sostenemos que es una irregularidad de nulidad a la asamblea en sí, porque el simple DNI no acredita el aporte sindical.

Entonces, han ingresado mucha gente que no es municipal. También nos dijeron, propios secretarios, que en los en el quincho había un gremio haciendo un plenario. Resulta que después también terminaron con cintitas adentro de la asamblea extraordinaria. Y, bueno, así se ha desarrollado, lamentablemente, este juego de la casita robada, que han, una vez más, a los propios municipales nos han defraudado.”

QP: ¿Le sorprendió que Rubén Busto acompañase a Troncoso?

DT: “No, no es una sorpresa, porque ya hacía varios meses que hay un líneaje gremial, político, donde, desde que el secretario de previsión social, bueno, que afrontó una causa penal, no han decidido ocupar ese de ese cargo. Entonces, bueno, él salió a hacer su trabajo indirecto con respecto a los jubilados, así que no, no nos sorprende a nosotros.”

QP: ¿Y qué esperan de la campaña, de acá en más? Porque viene la junta de avales, hay varios pasos para la elección. ¿Ustedes piensan que va a haber alguna posible artimaña para desnaturalizar el acto eleccionario?

EH: “Mirá, si ya desarrollaron esta irregularidad, no nos sorprende lo que pueda llegar a pasar en las elecciones, lo que sería el proceso. Con respecto al tema de la unidad y todo lo demás, sí, nosotros estamos convencidos de que la unidad del movimiento obrero, pero no una unidad cualquiera, sino en un sindicato destruido en todos los sentidos, destruido el dispositivo sindical, destruido el cuerpo delegado, que eso afecta a la obra social, y nos han llevado a esta situación de también de salarios de indigencia, conlleva que hay que desarrollar un movimiento obrero, un sindicato del futuro, donde la capilaridad sindical se vuelva a construir de abajo para arriba, y creemos, y vemos desde la convicción de que hay un montón de compañeras y compañeros de distintos lugares de trabajo que están en condiciones de tener capacidad, idoneidad para ocupar un lugar en la lista. Creemos que la diligencia sindical, los que han compartido la junta electoral y todo lo demás, nos han llevado hasta esta situación presente. Tienen todo el nivel de responsabilidad, por eso nosotros creemos que la unidad es con el movimiento obrero.”

QP: ¿Usted cree que se puede dar la unidad?, ¿Van a importar los nombres o los proyectos?

EH: “Nosotros conformamos el Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza, justamente eso, ¿no? Tiene una línea doctrinaria donde el movimiento está por encima de todos los hombres y mujeres, en este caso, los municipales, de los activos y los jubilados, por lo cual nosotros consideramos que es elemental, fundamental, la unidad, pero no la unidad de nombres, sin personalismo, sin egocentrismo, donde realmente prime el proyecto, la planificación de un sindicato del futuro, y eso es lo que nos tiene que hermanar y confraternizar a los distintos espacios donde hay que superar justamente el personalismo.”

QP: ¿Ustedes han tenido oportunidad de recabar información sobre la situación financiera del sindicato? ¿La real situación financiera?

EH: “La realidad es que la última memoria y balance, nosotros desde el MTM desconocimos los últimos balances, como el último aprobado entre gallo y medianoche, a puertas cerradas, con una discriminación y una falta de transparencia, donde solamente podían ingresar los que estaban en el listado, y los que estuvieron ahí levantaron la mano y ni siquiera supieron qué es lo que aprobaron. Y es triste eso porque se hace espalda al movimiento obrero, y estamos pagando las consecuencias de todas estas acciones, que son viejas usanzas que hay que modificar. Por eso, nosotros apuntamos a un sindicato transparente, con alternancia, un sindicato donde los números sean visibles para todos, tanto el sindicato, la obra social. Un estatuto que todos los trabajadores puedan acceder, conocer su derecho y obligaciones, como también conocer los derechos y obligaciones del secretario general y su comisión directiva. Creo que hay que generar un nuevo modelo sindical, y esta es la etapa donde nosotros creemos que este ciclo está terminado y pueda arrancar uno nuevo.”

QP: El ser municipal es complicado, porque una cosa es, como no se entra por aviso en el diario, la mayoría entra por una cuestión política, se encuentra con que son militantes políticamente hablando del intendente, que a su vez es patronal de uno. Entonces, la relación es muy ambigua. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación van a tener con el ejecutivo municipal?

EH: “Bueno, primero, es real lo que planteaba, nadie entró por el aviso del diario. La gran mayoría somos peronistas. Yo entré en la gestión del doctor Alberto Balestrini. Creemos y estamos convencidos que el desarrollo de la justicia social, de las puertas del municipio para afuera, es importante el desarrollo en estos años, y también desde el campo ideológico creemos que hay que hacer justicia social hacia la familia municipal. Hay una deuda, que es importante el diálogo, acá hay un problema netamente político. No hay un problema gremial, y nosotros creemos que el diálogo, la reciprocidad, es buscar el mejor desarrollo de un estado moderno, de generar un movimiento obrero a la altura de las circunstancias, de los cambios que van a venir, como así también generar la justicia social hacia los trabajadores. Porque un trabajador bien asalariado, va a garantizar una mejor prestación de servicio a la comunidad, y eso también tiene que estar relacionado y conllevado a la capacitación, a la formación, que es lo que también hay una deuda pendiente con respecto en esa relación del departamento ejecutivo, legislativo, con un sindicato bien institucionalizado.”

QP: ¿Desea agregar algo más, Doctor?

EH: “Agradecer el apoyo que me han dado los compañeros del Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza.”

QP: Se los ve muy activos, yendo al lugar del trabajo, subiendo escritos, videos y demás.

EH: “Exactamente, y y agradecer también a todos esos compañeros municipales y jubilados que es como decía el Martín Fierro: el fuego viene calentando de abajo para arriba. Entonces, estamos convencidos que el noventa por ciento de los activos municipales están esperando las horas”

QP: ¿Se tienen mucha fe?

EH: “Muchísima fe, pero no solamente en lo personal, sino que el movimiento no solamente es materia, sino que tiene una composición escrita.”