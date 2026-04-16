“MILEI Y SU BANDA ESTÁN PONIENDO AL BORDE DEL PRECIPICIO AL PUEBLO ARGENTINO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo “Chopper” Valdez Concejal m/c y actual Supervisor General de Deportes de La Matanza, quien nos relató cómo están trabajando sin parar en el área que le corresponde, pero sin perder la sensibilidad social para con el vecino, en esta coyuntura político – económica que está atravesando el país y que el distrito de La Matanza no escapa. Esto nos decía:

QP: Valdez, ¿cómo se vivió esta última colonia de verano, usándola de termómetro con lo que vive el vecino de La Matanza, que no escapa a los ajustes del gobierno nacional?

R.V.: “Se trabajó mucho, fue un verano agitado, muy movido, hemos tenido muchísima demanda, incluso de sectores de vecinos que solían irse de vacaciones y llevaban a sus hijos a diferentes puntos del país y hoy, debido a la situación económica, esos vecinos acudieron a la colonia del municipio, desde donde tratamos de cumplir con todas las demandas para que los pibes de La Matanza sean un poquito más felices, de esa forma se vivió la colonia de verano, acompañando y asistiendo a nuestros pibes y pibas. Y con respecto a los ajustes del gobierno nacional con respecto a los vecinos de La Matanza, es muy triste ver como cada día un vecino pierde su trabajo, o tiene que conseguir otro para poder alimentar a su familia, porque ya no se habla de darse un gustito con la familia, sino que se habla de alimentar, de comer, hoy la realidad de muchos vecinos es que no pueden comer los 30 días del mes, esto debido a las políticas económicas del gobierno nacional, estas medidas que son anti pueblo, anti industria nacional, que destruye la familia, que destruye el empleo, siendo el trabajo el mayor de los problemas, porque el que tiene trabajo no le alcanza lo que gana para llevar el plato de comida a la mesa familiar, y tiene que salir a trabajar de otra cosa, eso no es digno esto golpea a todo el grupo familiar generando un montón de otros problemas que nos afectan a todos como sociedad, lo que está haciendo Milei y su banda; es realmente macabro”

QP: ¿Cómo se viene trabajando desde la Secretaría de Deportes del municipio con los clubes de barrio?

R.V.: “Se viene sosteniendo un trabajo constante con el apoyo de la provincia y nuestra vice gobernadora Verónica Magario y el gobernador Axel Kicillof, y por supuesto desde el municipio con nuestro intendente Fernando Espinoza, quien no se olvida de nuestros pibes y pibas del distrito y que reconoce en ellos el futuro de La Matanza, sabemos que muchas veces los recursos no alcanzan para una demanda tan grande, pero tratamos de estar a la altura y llevar soluciones a nuestros vecinos en cada club que asistimos y visitamos, la demanda no para, es constante. Hoy estamos con una campaña de vacunación gratis para todos los vecinos del distrito, la cual la estamos llevando adelante en estos clubes barriales, que son espacios con acceso a cada vecino en cada localidad, se está vacunado contra el dengue, contra el covid, la antigripal, y la de la neumonía, estamos haciendo un trabajo extenso articulando con la Secretaria de Salud y sus equipos, esto se hace los días sábados, porque es donde también podemos asistir a las familias de los chicos cuando estas los acompañan en las actividades deportivas, ya que en la semana los papás y los abuelos trabajan, y por ahí el fin de semana es su única oportunidad de vacunarse”

QP: ¿Qué recibe de los vecinos cuando realizan estas jornadas?

R.V.: “Muchos vecinos se dan cuenta que el peronismo siempre está del lado del que necesita y que somos los únicos que podemos solucionar estos problemas, porque la militancia peronista siempre esta y el estado peronista siempre está, siempre estamos del lado del vecino, como nos pide nuestro intendente, y desde la secretaría de deportes con Jorgelina Bertoni a la cabeza, y Eduardo Espinoza, que son Secretaria y Sub secretario, no nos corremos un centímetro de este camino, nuestra prioridad son nuestros pibes y pibas con sus familias, porque detrás del deporte hay miles de familias matanceras que necesitan de nuestro apoyo y contención, desde ese lado me siento contento porque desde la secretaría con Jorgelina, Eduardo, y David, funcionamos como un equipo y tiramos todos para el mismo lado”

QP: Valdez, ¿se nota la falta de trabajo en los barrios, en los clubes?

R.V.: “Y si, te doy un ejemplo, voy siempre al club 25 de Mayo en Laferrere, el presidente del club se quedó sin trabajo, como tantos otros vecinos, y el club es un lugar de reunión, que muchas veces funciona de escape a los problemas que están pasando los vecinos, hoy como este muchacho presidente del club, hay un montón de vecinos que perdieron el trabajo, y otro montón que siguen trabajando, pero sin horas extras, con jornadas reducidas, afectados por la reforma laboral, con suspensiones y que obviamente estas familias no llegan a fin de mes, ni a mediado de mes, viven endeudados, toman deuda para poder comer, no para cambiar el auto o irse de vacaciones, estamos hablando del morfi diario, de parar la olla como decimos en el barrio, Milei y su banda está poniendo al borde del precipicio al pueblo argentino. Hoy cualquier club de barrio es el termómetro para saber cómo está la comunidad que lo rodea, es el termómetro de cada barrio, y la temperatura está subiendo, por eso estamos trabajando a la par del vecino como quiere nuestro intendente”

QP: ¿Cómo es esto de estar con los clubes y con los vecinos y sus necesidades?

R.V.: “Nosotros como secretaría también articulamos con Desarrollo social, ya que es grande la problemática en los barrios, y muchos de los clubes colaboran en la asistencia al vecino, con mercadería y muchas veces con algún merendero, esta gente que está al frente de los clubes hacen esto de corazón, dedicando mucho tiempo personal al club, al barrio, y a los vecinos por eso quiero reconocerlos a todos, sabemos que muchas veces no podemos asistir a todas las necesidades pero siempre estamos tratando de llegar a todos lados con los recursos. Destacando el trabajo de la Secretaría de Desarrollo social, que está comprometida con los vecinos en los barrios”

QP: ¿La Secretaría de Deportes trabaja de forma integral con otras áreas?

R.V.: “Hoy tenemos que trabajar de forma articulada con otras áreas, como la de salud, la de desarrollo, educación, entendemos que es una cuestión integral, que no es solo el deporte, porque si un pibe no come, no puede hacer deporte y no puede aprender nada en materia de educación, y si no tiene salud física y mental tampoco puede realizar deporte y mucho menos aprender en la escuela, por eso también llevamos psicólogos a los clubes para dar ese apoyo que por ahí necesita nuestros pibes para salir adelante, la salud mental hoy no la podemos descuidar y por ese camino vamos, seguramente tendremos errores, no llegaremos para todos, pero solo se equivoca el que hace, y nosotros hacemos todos los días, todos los días del año, de lunes a lunes”

QP: ¿Qué les pide Fernando Espinoza, con lo que respecta al trabajo con los clubes y la sociedad que los rodea?

R.V.: “Fernando nos pide que seamos un estado presente, solidario, sensible, que acompañemos al vecino, a nuestros pibes y ancianos, y es lo que hacemos desde la Secretaría con Jorgelina Bertoni y Eduardo Espinoza, siempre pensando ideas y como llegar al vecino de una forma clara y rápida para solucionar las problemáticas, que muchas veces no son del área del deporte, pero como ya te dije, hoy trabajamos de manera integral con las demás áreas del municipio y hacemos de puente en algunas ocasiones, porque entendemos que de esta situación vamos a salir trabajando juntos, sin celos políticos, que lo único que hacen es dividir, y acá tenemos que sumar, nadie es prescindible, tenemos que arremangarnos y trabajar con humildad y los vecinos nos van a acompañar como nosotros los acompañamos a ellos”

QP: ¿Cómo avizora el futuro del país, ve una renovación de Milei?

R.V.: “El futuro depende del pueblo, si aprueba o no esta gestión, yo te puedo decir que hablo mucho con la gente en cualquier barrio, y hay muchos que votaron este gobierno nacional, que están arrepentidos, y la están pasando muy mal, este modelo de hambre, de destrucción de la familia, que quiere terminar con los derechos por los cuales muchos de nuestros compatriotas dieron su vida, se va a tener que ir con una derrota muy fuerte en las urnas, que es la única arma que puede empuñar el pueblo en defensa de nuestro futuro y de nuestros niños y ancianos, sé que no va a ser fácil, sé que el peronismo es el único camino y que así lo va a entender la sociedad, se vienen tiempos muy duros”