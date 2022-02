“DESDE LA TRISTEZA NO SE CONSTRUYE NADA, SE CONSTRUYE DESDE LA ESPERANZA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Dr. Marcelo Proverbio, pre candidato a Sec. Gral. del STMLM por el Frente de Unidad Sindical “ José Ignacio Rucci”.

QP: Marcelo Proverbio ¿Qué lo motiva a presentarse nuevamente en estas elecciones del sindicato municipal?

MP: “Bueno particularmente nos gusta la vida gremial, nos apasiona. Fui delegado muchos años, siempre fui activista del gremio y nos presentamos en el 2018 cuando vimos que el gremio empezaba a tener algunas falencias que antes no tenía, y salimos segundos. Como decimos siempre el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero al ver el estado en que hoy se encuentra la obra social, la parte gremial nos motiva eso, el querer recuperar todos los derechos que teníamos y hoy no tenemos, y todas las prestaciones del ámbito social que antes teníamos y hoy no tenemos.”

QP: Los trabajadores municipales con los que he estado hablando están reclamando, más allá del sindicato y de la obra social, es una recomposición salarial seria, ¿Ustedes van a levantar esa bandera?

MP: “Nosotros estamos recorriendo lugares de trabajo, la pandemia hizo que tengamos que cortar el tema de las recorridas, comenzamos nuevamente hace unos meses y donde recorres los lugares de trabajo y hablás con los compañeros de trabajo hay dos banderas fundamentales – hay muchas- pero hay dos que son fundamentales: la recomposición salarial y el tema del servicio médico, la prestación del servicio médico. Nosotros perdimos mucho valor adquisitivo en los últimos años. No se negoció, a nuestro entender, cómo se tendría que haber negociado. Negociamos siempre menos de la inflación, con lo cual el trabajador municipal lo que antes podía comprar, hoy compra mucho menos. El valor adquisitivo lo perdió y también sabemos si somos conscientes de que el municipio se maneja con un presupuesto, pero que la discusión tiene que ser una discusión seria para que el trabajador tenga dignidad con su salario.”

QP: Y cada vez hay menos trabajadores municipales porque el compañero que fallece o se jubila pero no nombran nuevos trabajadores

MP: “Y el problema que está sucediendo es el tema de la si querés llamarla tercerización o la precarización que es el tema de las cooperativas, los monotributistas, que no es una guerra de laburante contra laburante, pero me parece que el trabajo que hay que hacer desde el sindicato es ver cómo ese trabajador pasa a ser trabajador municipal. De hecho la mayoría trabaja en las delegaciones, en los corralones y eso es un perjuicio primero para el trabajador, porque el cooperativista o el monotributista no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, tiene que pagar su propia jubilación, su obra social. Pero también va en el decremento del IPS, la obra social, el sindicato. O sea si ellos fuesen trabajadores municipales, aparte de adquirir una serie de derechos, también estarían aportando a las cajas. Estamos desfinanciando las cajas de esta manera, con lo cual hay que hacer un trabajo serio.”

QP: O sea hay recuperar la carrera municipal.

MP: “Es que una de las banderas nuestras es la carrera municipal. Dentro de la carrera municipal, tenés una carrera profesional, pero es la carrera municipal. Muere un compañero o se jubila un compañero y tardan muchísimo en darte el cargo. Que está en la partida presupuestaria, no es que estas reclamando una creación. Digo, me parece que falta aceitar un par de pilares para que la carrera vuelva a ser lo que fue en su momento.”

QP: Hay muchos trabajadores municipales que tienen una visión que, por ahí algunos comparten y otros no, pero ven que el sindicato pide, el intendente da, y en realidad no hay discusión, sino que el sindicato recibe lo que el intendente da

MP: “Acata.”

QP: Acata lo que el intendente le da, ¿Ustedes lo ven así?

MP: “Si, te decía, nosotros – los delegados viejos- vivimos otra realidad. Donde el sindicato decía una cifra, el intendente decía otra y después partían diferencia, no es que te quedabas con lo que te daban. Siempre decimos lo mismo, cuando estaba la ley 11757 no había paritarias. Hoy con la nueva ley tenemos paritarias, pero seguimos sin discutir salario.”

QP: No se ha logrado que el municipio se ajuste a la ley

MP: “A la ley, ya no hablamos ni siquiera del convenio colectivo, hablamos que se ajuste a la ley. Que el trabajador contratado al año pase a planta permanente, se puede discutir un porcentaje de antigüedad diferente, cuando discutís el aumento salarial hoy es paritarias, por lo que no es solo un aumento salarial, es que cantidad de personal se jubiló y tienen que reincorporar, elementos de trabajo, la ropa de trabajo, condiciones dignas. Hay discusiones para dar que no las vemos o por lo menos no las conocemos.”

QP: El tema de la obra social es complejo y difícil de analizar, ¿Cómo lo ven ustedes a eso?

MP: “Y lo vemos como un desafío más que importante y complicado, pero hay que trabajar. Muchos compañeros se desafiliaron de la obra social y lo que es peor se desafilian del sindicato. Nosotros no somos partidarios de la desafiliación. Si somos partidarios de buscar donde está el error y como se subsana. Si cada vez tenes menos prestaciones, cada vez tenés menos derechos, mis compañeros desgraciadamente si se desafilian, así no se da el cambio, se da el cambio en una discusión de proyectos, no de personas – nosotros no discutimos personas, discutimos proyectos- pero también de transparencia. Porque hoy creo que ningún trabajador municipal sabe que sucede con la obra social, si tiene deuda con el grupo La Torre, si no tiene deuda, por qué se llegó a esa deuda, por qué no, qué prestaciones se daban antes y ahora no se dan. Me parece que hay que trabajar seriamente y ver el error y ver como se soluciona.”

QP: ¿Cómo está el ánimo del trabajador municipal?

MP: “Vemos muchos compañeros con muchas ganas de participar. Nosotros en el ‘18 armamos un frente, hoy están participando compañeros de otros lugares, no solamente del frente, sino de otros lugares porque nosotros, te vuelvo a repetir, no discutimos personas, no nos importa de qué agrupación. Creo que nos tenemos que sentar, discutir un proyecto serio, fuerte, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, tratando de abarcar la mayor capacidad de necesidades que tienen los trabajadores municipales porque cada uno tiene unas necesidades diferentes o los trabajos de los municipales son todos diferentes. Por lo cual no es lo mismo la necesidad que tiene el trabajador de salud, que las maestras jardineras o que los administrativos, o de un corralón. Pero la idea es ver cómo abarcas todas esas necesidades, cómo ponerse un común denominador y para eso necesitas la mayor cantidad de compañeros. Primero para enfrentar una elección, pero después para llevar este proyecto a la realidad, para transformar lo que hoy nosotros creemos que no funciona.”

QP: El STMLM es un sindicato chico, pero tienen una terrible estructura. Hoteles en la costa, en otras provincias, que yo no la veo mal pero, ¿esa estructura da para un sindicato como el que tienen? un sindicato chico.

MP: “Lo que pasa es que -es una visión personal esta- yo coincido que dentro de la Argentina es un sindicato chico porque es un sindicato del distrito más importante de Argentina,”

QP: Pero no supera los 7000 afiliados

MP: “Por eso, es un sindicato chico, pero si en su momento funcionó, ¿por qué no puede funcionar ahora? Evidentemente quienes nos precedieron hicieron que esto crezca muchísimo. Ahora el desafío nuestro es ver cómo lo mantenemos. Pero también el desafío no es quedarse también con lo que aporta el trabajador o con lo que aporta el empleador a la obra social y el trabajador, sino el desafío es cómo generas con lo que tenés. No regalando, sino cómo generas. Me parece que para sostener, la idea nuestra es sostener lo que se obtuvo, no regalarlo ni venderlo, sostenerlo y ver también cómo creces. Si antes se pudo hacer, ¿por qué no se puede hacer ahora? La única diferencia por ahí antes estábamos la gran cantidad de compañeros en un proyecto. Hoy estamos todos disgregados. Por eso el desafío es al que está desanimado, levantarle el ánimo. El que tiene ganas de trabajar, sumarlo. Sumar la mayor cantidad de compañeros, discutir una propuesta, porque nosotros tenemos podemos tener una propuesta, pero tal vez alguien tiene una propuesta mejoradora, bienvenido, no somos autoritarios, no le decimos vos no porque estabas en la lista de fulano, nosotros sumamos. Tratamos de sumar compañeros, voluntades y trabajo. Y el desafío es ese, ver cómo hacemos para recuperar las prestaciones que teníamos y hoy no tenemos. Para recuperar inclusive la parte humanitaria, la solidaridad, las reuniones, porque no hay más reuniones de delegados, no hay más reuniones de militantes, no sabemos a dónde vamos, cuál es el proyecto. Cuando nos llamaron estuvimos. De hecho el 18 de septiembre cuando vino la federación y el sindicato presentó un petitorio, después de todo un año sin haber tenido un aumento salarial, nosotros, la oposición, estuvo. Digo la oposición a un proyecto, a un proyecto que hoy nosotros no lo vemos y estuvimos acá en la plaza. Después no mostraron que sucedió, no mostraron que se firmó, no mostraron absolutamente nada. Por eso digo más allá de todo el laburo, la transparencia de lo que hay que hacer.”

QP: Recién le preguntaba cómo notaba el ánimo del trabajador municipal, por eso la reformulo un cachito, hay muchos que están con mucha bronca y hay otros que están decepcionados ¿Usted cree que hay un ánimo de cambio en el trabajador municipal?

MP: “Y yo creo que sí, y si no hay tenemos que trabajar para eso. El desafío, vuelvo a repetirte, si los compañeros municipales nos apoyan con el voto y nos acompañan en el trabajo, el desafío no es fácil pero tenemos que revertir eso. Desde la tristeza no se construye nada, se construye desde la esperanza, desde poner proyectos arriba de la mesa, proyectos viables. Y yo creo que se pueden hacer. Estamos convencidos de que se pueden hacer.”

QP: La construcción sindical que están haciendo ¿es amplia?

MP: “Nosotros tratamos de hablar con todos los compañeros, algunos se están incorporando, otros por ahí no, pero nosotros tratamos de hablar con la mayoría de los compañeros. Si estamos en diferentes agrupaciones es porque no pensamos igual o por ahí el objetivo es el mismo y el camino diferente. El desafío, te vuelvo a repetir, no es solo ganar la elección. Porque vos podés ganar la elección y si después no unís a los municipales, no tenés cómo demostrar que tenés razón. Entonces me parece que o antes o después unirlos, en eso vi una nota el otro día del secretario general y estoy de acuerdo, lo único que ellos no unieron. ¿Quién te llama a la unión? el que gana, pero te llama no este soy yo, no, cuál es el proyecto, vamos a discutirlo, qué te parece, qué no te parece, cómo la mejoramos. Pero evidentemente lo dijiste vos recién, hay compañeros que están en el gremio desde hace casi 32 años y en estos últimos años no vimos una actuación diferente, un proyecto distinto. No quiere decir, nosotros no renegamos de quienes nos precedieron. Ahora yo pongo siempre el mismo ejemplo, que por ahí para algunos es cansador, cuando era chico mi viejo había comprado una tele de blanco y negro, pesaba 200 kg, un estabilizador, una antena; yo no reniego de esa historia, de lo que me dio mi viejo, como no reniego de lo que nos dejaron quienes condujeron hace 20 años atrás. Lo que digo es que esa tele no la quiero para mis hijos. Me parece que la sociedad cambió y hay cosas que hay que modificar y hay que dar una vuelta de rosca.”

QP: Cuando comenzó la pandemia por el Covid, ¿los trabajadores municipales se sintieron solos?

MP: “Y nosotros particularmente tuvimos una semana más o menos sin trabajar cuando empezó esto de la pandemia en marzo, y después trabajamos siempre. Cada uno en un sector diferente. Sabemos que el covid pegó más en el área de salud, que son los que estaban en la primera línea de combate, pero también los compañeros de los cementerios, de desarrollo social, los que estaban en la calle, todos estuvieron trabajando enfrentando al covid y no hubo, por lo menos nosotros no lo vimos, una presencia gremial para ver en qué condiciones estamos trabajando, si teníamos los elementos necesarios. Me parece que lo que falta, te vuelvo a repetir, es la solidaridad nuevamente, la parte humanitaria, el sentido de pertenencia y nosotros te puedo garantizar que estamos comprometidos con esa causa y que vamos a estar en cada momento. Vamos a trabajar al 100% si los trabajadores municipales nos dan la posibilidad y nos eligen y vuelvo a repetirte, no es con un sector sino con la gran mayoría de los compañeros municipales. Solos no nos saca nadie.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MP: “Quiero decirle a los compañeros municipales, vuelvo a repetir, la única manera que nos interesa a nosotros es que sea municipales. No nos importa la agrupación. La discusión es un proyecto, no de personas, y que si Dios quiere en estas próximas elecciones y nos apoyan los compañeros, estamos comprometidos con una causa de trabajar para volver a reflotar lo que creemos nosotros que se hundió.”