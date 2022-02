“EN LA MATANZA A LOS MUNICIPALES NO NOS DEFIENDE NADIE”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Andrés Carbajal y Gabriel Incocciati que pertenecen, junto a Graciela Amarilla, a la Agrupación Sindical “Municipales de Pie” y que se presentarían como candidatos en las elecciones del STMLM que se realizaran este año.

Carbajal explica que “Municipales de Pie es sinónimo de compañerismo, de empatía, de solidaridad y de lucha” y Gabriel Incocciati señala que “Tenemos un ejecutivo que no piensa en el municipal, que no quiere al municipal. Un ejecutivo que se encarga de ponerle palos en la rueda y un sindicato que lo permite.”

QP: Carbajal ¿Qué los motiva para presentarte en las internas del sindicato municipal?

AC: “Me motiva la realidad en la que estamos los municipales. Que no llegamos a fin de mes para comer, no tenemos un sindicato que nos defienda, que haga el papel de defender a los municipales. Hemos pasado en estos dos años de pandemia muy malos momentos los municipales, se nos han muerto compañeros de covid. Han quedado desprotegidos, justamente por no tener ART también muchos en este último tiempo. Por ejemplo a partir del 31 de diciembre los municipales no tenemos ART, los municipales comunes, solo los municipales de salud tienen ART. Entonces hay un montón de circunstancias que nos llevan a decir basta y presentarnos como un opción para los compañeros municipales”

QP: ¿Las ART no son obligatorias por ley?

AC: “Sí, pero no sé qué hizo el Gobierno. Porque el gobierno lo firmó. No solo municipal, sino el gobierno nacional firmó ese memorándum. Entonces estamos desprotegidos. Justamente ahora se está reclamando. Los camioneros salieron el otro día en una protesta a reclamar que la ART le cubra el tema del covid. O sea que es un problema nacional. Acá, en La Matanza particularmente, a los municipales no nos defiende nadie. Nosotros, desde Municipales de Pie, a lo largo de estos cuatro años hemos incrementado las luchas, la protesta por el salario, reclamando la ley que nunca se firmó el convenio colectivo de trabajo. Ya van casi 7 años desde que se derogó la ley 11757 y se puso en vigencia la 14656. Y bueno, como te decía, justamente me estoy rodeando de compañeros con los que a lo largo de estos cuatro años hemos salido a reclamar a las calles, hemos ido a la puerta del sindicato, hemos hablado varias veces con Troncoso, con delegados, llevando notas, siempre por las vías correctas también. Y siempre lo hicimos como nos salía, digamos, o sea las protestas que hacíamos eran en el momento, no fue como hoy que es una realidad el tema de la agrupación. No lo hicimos planeando una agrupación para que nos presentemos hoy a una elección, lo hicimos militando por los derechos y necesidades de los compañeros municipales”

QP: Se fueron juntando por las necesidades.

AC: “Exactamente y hoy queremos transformar eso en una realidad. Queremos participar en las próximas elecciones con una lista que sea de los trabajadores”

QP: Con respecto a esto Gabriel Incocciati, ¿Ustedes son militantes políticos? Porque, teóricamente, en el municipio ninguno entra con un currículum o concurso, todo es militancia política, y siempre está el problema de que la conducción política define a la conducción sindical.

GI: “Sí, y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente. Nosotros particularmente no estamos en política, no estamos militando con absolutamente nadie ni queremos militar para absolutamente nadie. Lo que queremos es salir de esta realidad. Lo que tenemos es un problema, arrancamos por una cuestión de necesidad. Estamos tan mal y no nos defiende nadie desde hace tantos años que la necesidad es imperiosa. Así que sin demasiado presupuesto, sin demasiadas cuestiones políticas, ni apoyo, ni nada, salimos a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Acá hay una cuestión que es básica y elemental y ninguno de los que vaya a estar con nosotros va a tener que haber estado en el sindicato, eso es una condición que queremos remarcar. Porque la renovación va a ser nueva. Si ganamos va a estar la gente que nunca estuvo, porque la gente puede pensar que así como nos roban hoy, nosotros podemos robar a futuro, pero la chance la tenemos que tener.”

QP: Una pregunta estratégica: ¿A quién le van a plantar cara en la elección?¿ A la conducción actual del sindicato o al intendente?

GI: “Claro, y lamentablemente es todo lo mismo. No debería ser así, pero lo es. Así que a los dos. A los dos hay que hacerle pagar los errores. Sinceramente esto tiene que cambiar.”

QP: El Ejecutivo municipal tiene grandes deudas con el trabajador municipal y, en la mayoría casos, la conducción del STMLM siempre ha respondido al poder político. ¿Ustedes cómo piensan encarar esta situación?

AC: “Bueno justamente con una nueva conducción dentro del sindicato que esté del lado de los trabajadores y reclamarle al ejecutivo que cumpla, que proteja a los trabajadores. Justamente porque si nosotros somos lo que ponemos en esta pandemia nuestras vidas, más la gente de salud que son los que más expuestos están. Así que simplemente luchar y luchar porque otra no queda.”

GI: “Una cosa va de la mano de la otra. Tenemos un ejecutivo que no piensa en el municipal, que no quiere al municipal. Un ejecutivo que se encarga de ponerle palos en la rueda y un sindicato que lo permite.”

QP: Eso es lo que le iba a preguntar.

GI: “Cuando el intendente dice qué hay un aumento del 32% y fue mentira; el sindicato tuvo todas las herramientas para salir a decir: me estás mintiendo, y no lo hizo. Cuando es parte de la mentira, ¿qué más nos queda? O sea, por eso te digo la cuestión de la necesidad, llegamos al fondo, tocamos fondo. Porque qué peor puede estar un empleado municipal que no llega a un salario de indigencia. Es un salario que no llega a la indigencia. Entonces nosotros vamos y nos presentamos. Nos presentamos con el aval de la gente. No tenemos otro aval que no sea la gente. Hicimos un paneo y la gente está enojada, la gente está molesta y creemos que nosotros podemos, con muy buenas intenciones, podemos venir y tratar de revertir esto de la mejor manera posible. Que no va a ser fácil -por supuesto que no va a ser fácil- y que van a intentar no dejar presentar, lo van a tratar y, no sé si vamos a ganar, pero si ganamos bien y si no, nos vamos a casa y dentro de 4 años empezamos de vuelta.”

QP: ¿Cuál es el mensaje del municipal? ¿Qué está pidiendo el municipal? ¿El tema sueldo, la obra social, mejor sindicato?

AC: “Si, primero que nada mejores sueldos, obviamente. Que se respete la carrera municipal, que se implemente la ley 14656. Esos son los puntos en los que nosotros nos vamos a enfocar. Justamente lo que te dije y la obra social. La obra social es un desastre, se pueden ver las quejas diariamente. El tema de las clínicas, tenemos una sola creo que en La Matanza, que es la Paredes. Farmacia tenemos que venir hasta San Justo para comprar, gente que vive en Virrey del Pino, gente que viene de kilómetros. También una de las ideas, por ejemplo, es abrir una casa en Virrey del Pino que no tenemos. Muchos municipales viven por aquellos lados. Hacer convenios con farmacias también para esos lados, clínicas que estén dentro de La Matanza. Son pequeñas cuestiones que hacen el bien al municipal, digamos, hablando internamente.”

QP: El STMLM es un sindicato chico con una enorme estructura, con muchas propiedades en San Justo, propiedades en la costa, ¿Cómo se mezcla eso con un salario tan bajo? Porque el municipal no se puede ir de vacaciones, ni disfrutar de esos beneficios.

AC: “No, no y justamente les cuesta mucho a los municipales viajar. Ahora los hoteles están gerenciales por otra gente. Así que no están ocupados 100% por municipales, sino gente común también que alquila por su cuenta. No, a los municipales les cuesta mucho, les cuesta mucho irse de vacaciones.”

QP:¿Cómo hace el municipal para llegar a fin de mes?

AC: “¿Cómo hace? Y viven de préstamos. Los municipales lamentablemente, te lo puedo decir por experiencia, porque me ha tocado que un momento no he cobrado nada de mi sueldo por todos los descuentos de los préstamos. Así como está en el sindicato que hay una financiera usurera, sacan préstamos en otros lados los municipales, en las mutuales, en las financieras – en las cuevas digo yo- de San Justo, y llega un momento que no cobran nada. Y así vivimos, no sabemos cómo llegamos a fin de mes, pero llegamos, rascando pero llegamos.”

GI: “Y después se aprovechan. De hecho se aprovechan de los chicos. Se la llevan toda ellos, se la llevan toda. Y si vos me decís que algo de esa financiera va a parar al sindicato y a la obra social, tenemos algo mejor o tenemos un sindicato mejor yo que sé, pero no, ni siquiera eso. No nos sirve, son para ellos. Entonces el municipal sabe que son usureros, el municipal sabe que se la están llevando, no es tonto, pero el municipal tiene la necesidad de seguir pidiendo. No llega y pide y cada vez se mete más y estuvimos todos nosotros en eso. Somos todos laburantes y hemos estado y estamos en situaciones muy precarias. Arrancamos nosotros porque alguien tiene que arrancar y nosotros no le debemos nada a nadie. No le debemos ni un favor a nadie. Ni al ejecutivo, ni al sindicato, ni a Troncoso, no le debemos un favor a nadie.”

QP: ¿Qué le dirían al intendente? En caso de ganar, ¿Cómo se sentarían a hablar con el intendente?

AC: “Sí bueno, el gran paso es conseguir la mesa de diálogo para que nos escuche. Creo que cuando hay buenas intenciones y un respeto mutuo se puede llegar a muchas cosas porque al intendente también les conviene que los municipales estén bien.”

QP: Porque siempre se ha visto al sindicato como que no reclaman, sugieren y aceptan lo que el intendente les da, estén de acuerdo o no.

AC: “Bueno, ahí se ve la connivencia que el ejecutivo tiene con el sindicato. Lo hemos visto en estos 4 años, el tema de reclamar, no reclaman nada. El intendente ha anunciado los bonos él, ha anunciado los aumentos él, no el sindicato que tendría que ser. Yo me acuerdo que en una negociación los delegados presionamos al sindicato, estuvimos dentro del sindicato cuando nos hicieron votar si aceptamos o no la propuesta -fue el primer año que lo hicimos- de tanta presión que metimos de las bases de los municipales. Nosotros: Gabriel, yo y Amarilla estábamos como delegados en esa época. Estuvimos ahí adentro, estuvo el ejecutivo ahí adentro, con Barreras me acuerdo, tuvimos presiones de todos lados y así y todo si era por el sindicato cerraban en un 15% me acuerdo en esa época. Y lo llevamos a un 25% reunión tras reunión, asamblea tras asamblea por la presión de las bases. Así que bueno, eso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr los municipales. Porque acá se cree que 10 u 11 compañeros, 11 cabezas que están dentro del secretariado del sindicato, se piensan que tienen el poder, pero el verdadero poder está en las bases, en los compañeros. Eso lo tiene que entender de una vez, tienen que entender eso, no tienen miedo. Basta de aprietes, basta de favores, basta de lo que sea. Tenemos que cambiar esta realidad. Nunca estuvimos tan mal como ahora, nunca. Venimos en decadencia desde hace años.”

GI: “Todos siguieron la misma línea. Y las perspectivas a futuro son muy malas. Porque ahora aumentaron la luz, los servicios generales se te fueron las nubes, te aumentan a $300 de un kilo de pan.”

QP: ¿Y el sindicato?

GI: “Y el sindicato no sabes, no dice, y después te tira para atrás. Yo me acuerdo perfectamente. Yo sigo siendo delegado del despacho de emergencias y como delegado me dieron vuelta una elección, me la manejaron. Gente que había votado por no, el 25% al otro día vino con el sí. Te tiran para atrás. Esto no puede seguir pasando”

QP: ¿Desean agregar algo más?

AC: “Hoy nos presentamos para que los municipales, que tengan una verdadera opción en el día de las votaciones, creo que somos la única agrupación que es simplemente sindical porque ninguno de nosotros tuvo una agrupación política, ninguno participó. O sea que bueno, somos una opción genuina para los trabajadores y queremos que nos den la oportunidad, que nos acompañen, que nos voten, que se sumen al proyecto que esto es genuino. Simplemente -no vamos a hablar de promesas- tenemos un proyecto que seguramente la vamos a ir ampliando, pero nosotros no venimos a prometer nada, sino vamos a seguir la misma línea que venimos desde Municipales de Pie desde hace tiempo que es como le dije a mis compañeros: Municipales de Pie es sinónimo de compañerismo, de empatía, de solidaridad y de lucha. Así que vamos a seguir esa línea, no hace falta prometerle a la gente porque los que nos conocen saben muy bien lo que les digo”