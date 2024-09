“LA GENTE QUIERE HABLAR CON LOS DIRIGENTES, QUIERE SER ESCUCHADA. A VECES, ESTO ES MÁS NECESARIO QUE HACER UN SPOT POR LA TELEVISIÓN O ACTOS CON TODOS LOS APLAUDIDORES”

Entrevistamos a Carlos Estévez, referente peronista de Gregorio de Laferrere y del distrito también.

Estévez sostuvo que “Es lamentable que Argentina esté pasando por esta situación cuando tenemos todo para ser un gran país, y desgraciadamente se están robando todo. Es un genocidio con los jubilados, con la juventud, con los chicos, con el trabajo, con las empresas” y remarcó que “Hace poquito se habló de una escuela de formación política. ¿Para qué formación política? La militancia tendría que ser la que dictase las clases en la escuela de formación política y los dirigentes tendrían que aprender qué es convicción, valor y lealtad”

QP: ¿Cómo ve la situación crítica que estamos pasando con las medidas que está implementando el gobierno nacional?

CE: “No estoy sorprendido porque sabíamos lo que se venía. Lamentablemente mucha gente no lo entendió y las consecuencias las está pagando todo el pueblo. Uno tiene años de militancia en esto y sabe a qué vienen: a vaciar el país. Es lamentable que Argentina esté pasando por esta situación cuando tenemos todo para ser un gran país, y desgraciadamente se están robando todo. Es un genocidio con los jubilados, con la juventud, con los chicos, con el trabajo, con las empresas. Es lamentable.”

QP: Yo me siento casta porque dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta, y lo estamos pagando todos.

CE: “Después de tantas historias que tiene Argentina, con mucha gente que se sacrificó, que dio su vida, que hizo la resistencia, que trató de pelear por la democracia (de todos los partidos políticos), y que haya llegado a esto; creo que ninguna parte del mundo puede entender que esté en esta situación y con esta clase de gente. Vinieron a robarse todo, y lamentablemente está pasando.”

QP: Y el ajuste continúa.

CE: “Ellos no vinieron a trabajar para el pueblo. La casta, lamentablemente, pasó a ser el pueblo: el que laburaba, el que compraba sus cosas. Para ellos una persona no tiene derecho a cambiar el auto, a arreglar su casa, a comprarse un televisor, a tener vacaciones, a tener una jubilación digna, que los pibes puedan tener estudios, las universidades. Lamentablemente me hace acordar al nazismo. Yo a veces veo que se ponen del lado de Israel, pero pareciera que son la antítesis de lo que era la situación religiosa y el genocidio nazi donde el pueblo siempre fue sacrificado y masacrado.”

QP: ¿Cómo ve al peronismo como oposición hoy?

CE: “Al peronismo lo veo como un campo que fue diezmado, como en Santiago del Estero que todo el salitre va matando la vida, la vida silvestre, la vida natural, la vegetación. Creo que va a haber que hacer una reflexión muy grande y que alguien se va a tener que hacer cargo. La gente que tiene algunos años en esto (que hemos trabajado en el peronismo para bienestar del pueblo) debe recapacitar, y muchos dirigentes tendrían que dar un paso al costado y dejar a las nuevas generaciones de militantes y no de dirigentes porque, a veces, cuando uno habla de algún dirigente da vergüenza. Los dirigentes de antes eran otra cosa. En lo gremial tuvimos a Rucci, Ubaldini, Tosco, Ongaro, Lorenzo Miguel. Si hablamos de dirigencia política tuvimos a Cafiero, Federico Russo, Alberto Balestrini, Manuel Quindimil, Néstor Kirchner. ¿Dónde está toda esa esencia que dejaron de historia? Pareciera que nadie leyó sobre conducción política. Hoy no hay una oposición, como pasó con el tema de los DNU durante seis meses. Uno ve a los legisladores que levantan la mano y se vuelven a sus provincias ¿Dónde está la estructura del peronismo que no los incita a que reflexionen? Porque el hacer un acto en Plaza de Mayo para la televisión, para hacer circo está bien; pero las regionales, los dirigentes políticos de las provincias, la gente peronista tendría que ir a buscarlos y preguntarles: ¿qué van a hacer? ¿Para qué están? Muchas veces dije que los dirigentes tendrían que estar teniendo la bandera del peronismo y la militancia es la que tiene que hacer. Hace poquito se habló de una escuela de formación política. ¿Para qué formación política? La militancia tendría que ser la que dictase las clases en la escuela de formación política y los dirigentes tendrían que aprender qué es convicción, valor y lealtad.”

QP: ¿Y Cristina? Está callada.

CE: “Creo que Cristina está reflexionando ya que debe estar bastante decepcionada, porque Néstor le dio a una generación todas las posibilidades que tuvimos nosotros en otro momento cuando fuimos pibes con el tema del peronismo. Néstor le dio una elección de vida para hacer democracia. Cristina lo sostuvo, pero lamentablemente muchos dirigentes no entendieron el mensaje. Creo que tiene una posición estable, y en lo personal me parece que es la única dirigente que puede llegar a resurgir esto. Espero que lo empiece a limpiar; y que comience a manejarse con nombres (no con dirigentes, con lores) y con militantes que tengan historia y trayectoria en los barrios, que son realmente los representantes del peronismo, de la militancia y del pueblo.”

QP: El peronismo de la provincia de Buenos Aires, salvo algunas excepciones, también está callado; y siempre fue el motor de la resistencia, el motor de la recuperación. ¿Cómo lo ve usted?

CE: “Yo lo veo bastante decepcionado porque, si bien tuvimos una buena elección y mucha gente dice que cada territorio o cada distrito electoral tiene su referente peronista, el peronismo es otra cosa. El peronismo es militancia, es sociedad, es ciudadano, es vocación de servicio. Y esto es lo que está faltando. Si uno les pregunta a muchos que están en la cúpula de la dirigencia a quién representan se va a dar cuenta que ninguno tiene un trabajo social ni tiene territorio, ni si quiera una sociedad de fomento, una junta vecinal, una unidad básica ni un compromiso con los que convive.”

QP: Los intendentes que están (que están afrontando una crisis de gobernabilidad por la falta de recursos y demás) también están como callados.

CE: “Creo que los lores, los dirigentes territoriales primero tendrían que hacer un mea culpa porque Argentina siempre tuvo crisis. La provincia de Buenos Aires, específicamente, siempre tuvo problemas porque tiene una gran población. Tendría que haber otra dinámica de trabajo como el acercamiento con la gente porque la gente quiere hablar con los dirigentes, quiere ser escuchada. A veces, esto es más necesario que hacer spot por la televisión o actos con todos los aplaudidores. Creo que lo otro va a tener que ser así porque es otro momento del peronismo. Hay que salir de las bases, que las bases se representen y que dejen que las bases elijan a sus dirigentes. Supuestamente este año hay elecciones partidarias. Espero que dejen a cada localidad, a cada ciudad, a cada distrito elegir a sus representantes y que no la haga la casta política. Como hay un referente a nivel general, que no empiece a digitar a gente de la lista que nadie conoce.”

QP: Y también el año que viene están las elecciones para elegir a los legisladores nacionales y provinciales. ¿Usted cree que tendría que haber una interna abierta dentro del espacio?

CE: “Si esto no se dirime con interna y con representantes que se puedan presentar (y no que el que más plata tiene pueda hacer mejor candidatura) y que le den las posibilidades de poder expresar sus ideas, su trabajo, su compromiso, yo calculo que sí. Creo que tiene que haber una interna general y que cada uno se pueda presentar y mostrar qué quiere hacer para la gente; porque si no volvemos a la misma de siempre, es como una calesita: damos la vuelta y siempre aparecen los mismos.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

CE: “Espero que la gente tenga conciencia y fuerza de voluntad. Creo que Cristina es el único referente que puede sacar adelante esto, con todas las consecuencias que pasaron, con todas las cosas que hizo. Pero la fuerza de voluntad que tiene Cristina tendría que ser ejemplo para muchos que no imitan ni a Cristina ni a Néstor ni a Perón y menos a Evita.”