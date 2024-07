“TENEMOS QUE SER CONSCIENTES QUE MILEI NO ES POR PRODUCTO DE SUS VIRTUDES QUE LLEGÓ A GOBERNAR, SINO QUE FUE PRODUCTO DE NUESTROS ERRORES”

Entrevistamos a Marcelo Barreiro, representante de la UTA en La Matanza y de la Mesa Nacional Sindical Peronista Regional La Matanza sobre la situación social y política que está provocando el ajuste económico del gobierno nacional. Barreiro fue muy claro al detallar el impacto de estas políticas en los sectores sindicales y, principalmente, en las obras sociales. También le reclamó unidad al movimiento obrero y resaltó que no es momento de hablar de política partidaria sino de estar al lado de la gente y de los trabajadores.

QP: Marcelo Barreiro, ¿cómo están viviendo los trabajadores esta situación económica en la que estamos hoy?

MB: “Bueno, hoy verdaderamente estamos no mal, recontra mal. Si bien veníamos ya del otro gobierno, la verdad no era una situación buena, pero de diciembre para acá las cosas han empeorado muchísimo. Fíjate que la inflación que hoy festejan ellos, que la bajaron de un 25 y pico por ciento que hubo en diciembre a un 4 y pico, casi 5 que va a haber este mes. Ese era el promedio de inflación con el que se fue Macri en el 2019 y había aumentado la inflación al doble de lo que la tenía Cristina. Y todo el mundo le sacaba mano al Macrismo también por haber subido la inflación a esos números. Y estos festejan como si ese 4% o 5% sería anual.”

QP: Aparte no se nota en las góndolas. Uno va al supermercado y sigue aumentando los precios, no sé en qué, en dónde se paró la inflación.

MB: “Por eso te digo, vos imagínate que a un 5% de inflación mensual, que lo festejan ellos como si fuesen campeones del mundo, es un 60% de inflación anual y un poco más, porque si la vas arrastrando mes por mes, un 5% te da más del 60% anual. Entonces me parece que lo que están festejando es nada. Y después, ¿qué? No solo eso, sino que a la gente se le han incrementado otros problemas que no los tenía y que hoy, producto de las políticas de este gobierno, la preocupación ya deja de ser, fíjate que ya no están en número uno ni la inflación ni la inseguridad, sino que hoy la preocupación de la gente es el que se quedó sin laburo y el que tiene miedo de perderlo. Entonces esa es la prioridad número uno. Agarra cualquier encuestadora privada en este momento y es la prioridad número uno que tiene la gente. O sea, la primera preocupación es la desocupación o el miedo de perder el trabajo. Quiere decir que ya la inflación y la inseguridad pasaron a segundo plano.”

QP: Aparte está el tema de que vos tenes laburo y no llegas a fin de mes, no hay forma.

MB: “Eso aparte, pero más allá de eso, la gente, el miedo hoy, el primer tema, si aguarrás cualquier encuestadora es, el que ya perdió laburo porque poco a poco estamos llegando ya casi a los dos dígitos, estamos casi en un 8% de desocupación y el que ya perdió el laburo y el que tiene miedo a perderlo porque se va a venir más recesión, más desocupación, más cierre de industria, de pymes, más cierre de comercio, eso lo estamos viendo en todo. O sea, no es algo que nos parece o suponemos. Vos hablás con cualquier gremio que pertenece al sector de la industria y te están diciendo, las empresas están estoqueando hasta la manija, al que no les redujeron las horas le dieron vacaciones adelantadas, al que no suspensión, al que no ya tiene despido, o sea es impresionante, pero cada vez es peor. El sector gastronómico, fíjate los feriados, los feriados largos, la gente ya no va afuera, no sale afuera, lo vemos mismo en los gremios, en los hoteles de las organizaciones sindicales a pesar de que generalmente son hoteles con tarifas sociales, estas vacaciones de invierno y todo, no tenemos la ocupación hotelera que tuvimos el año pasado, que ya en esta época estaba reservada, porque estamos a 3-4 días de empezar las vacaciones de invierno de los chicos. Y este año tenemos menos del 50% de la ocupación que hubo el año pasado. Y eso que estamos hablando de hoteles con tarifas medianamente sociales, no estamos hablando de hoteles de otro nivel.”

QP: Y también esta situación impacta fuertemente en las obras sociales de los sindicatos

MB: “Y en las obras sociales es donde más está impactando. Fíjate que las prepagas le dieron aumento al principio, que fueron aumentos impresionantes, la gente no podía pagar, por eso este gobierno que dice que no intervienen los precios, nada, tuvo que intervenir por un ratito ¿no? Porque intervino por un ratito, pero bueno, ahora lo volvió a liberar y hoy un grupo familiar promedio, cualquier prepaga que no sea de riesgo, está entre 300 y 400 mil pesos mínimo. Mientras que una obra social le tiene que dar salud al trabajador por el 6-7% de lo que gana ese trabajador. O sea, no solo a él, sino a todo su grupo de familia. Y con el agravante de que los sueldos no aumentan ni al ritmo de la inflación, menos al ritmo de los medicamentos o los insumos medicinales, tanto sea tecnología como insumos, porque vos sabés que eso aumenta mucho más que inclusive la inflación que da el gobierno, así sea una inflación media mentirosa, como decías vos, que en la góndola uno ve reflejado otra cosa, bueno, en los medicamentos, en los estudios que uno se hace y todo, también se refleja otra cosa, que no es la inflación que dicen ellos de un 4 % o 5% mensual. Y los sueldos no aumentan al mismo nivel y cuando vos tenés una recuperación salarial siempre vas detrás de la inflación, o sea, la recuperas por ahí a los 3-4 meses de que tuviste la inflación y así sucesivamente. Entonces es imposible poder mantener hoy las obras sociales porque después hay otra cosa. Hay medicamentos y laboratorios que están haciendo hasta yo diría prueba con la gente, con medicamentos que valen arriba del millón de dólares. Y resulta que no saben, inclusive, ni siquiera si esos medicamentos van a poder curar a la gente. Podrán tener una esperanza, sí, pero no saben todavía científicamente si ya es la solución para los problemas de esa gente, pero más allá de eso hay que pagar esos medicamentos porque al afiliado hay que dárselo y desgraciadamente las obras sociales no recaudan lo que tienen que recaudar para poder mantenerse, más allá de que la salud es un problema del Estado, ¿no? Pero el Estado parece, por lo menos en este gobierno, este Estado, mira para otro lado y lo que menos le preocupa es la salud de la gente. Fíjate que ya pasó no solo en las obras sociales, pasó en el PAMI, pasó en todos lados con medicamentos oncológicos, con tratamientos oncológicos que tenían que dar, que no los dieron, sin importarle realmente la salud de la gente. Ellos tienen una sola cosa en la cabeza, que es el déficit cero, y por más que te estés muriendo, no te van a dar un peso para la salud, ni para la acción social, ni para la comida, ni para la vivienda, ni para nada, que ellos piensen y sientan como piensan ellos, que lo único que les interesa es que les cierren los números y el FMI los felicite.”

QP: Estamos hablando de analizar el contexto salarial, la conflictividad social que genera este ajuste que se está dando, de repente vemos que algunos gremios juegan en la política. ¿Cómo lo ven ustedes a eso?

MB: “Nosotros el otro día, junto a varios gremios, o sea, somos 42 gremios que integramos la Mesa Nacional Sindical Peronista Regional La Matanza. Y bueno, esos 42 gremios, tuvimos un plenario la semana pasada, donde inclusive se sacó un documento, elaborado entre todos, donde decimos que no son momentos de tiempo político, o sea, hoy sentimos que son momentos de estar al lado de los trabajadores por toda esta situación que te reflejaba anteriormente que está pasando la gente, ¿no? Creo que hoy tenemos que tratar de estar al lado de los laburantes, al lado de la gente, porque si no estaríamos en otro canal y bueno, por culpa de haber estado en otro canal, llegamos a este momento, porque también tenemos que ser conscientes que Milei no es por producto de sus virtudes que llegó a gobernar, sino que fue producto de nuestros errores. Así que, bueno, nosotros consideramos que no son momentos electorales, para la elección todavía falta un año, un año y pico, y hoy tenemos que estar al lado de la gente, ayudando a la gente.

Y cuando vengan los tiempos electorales, por supuesto que vamos a hacer política para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Porque también por ser tibio, frío o no decir las cosas cuando las tenemos que decir, hoy pagamos estas consecuencias que es lo que te digo, Milei es producto de nuestros errores. Entonces, bueno, tendremos que decir las cosas, pero todo en su momento y cuando estemos más cerca de los tiempos electorales. Hoy tenemos, como te decía, los problemas de los despidos, las sanciones, las vacaciones adelantadas, paritaria que no se cierran, paritaria que se cierra y no se homologa. Yo creo que estamos con la cabeza, la mayoría de las organizaciones, más en ese tema que en pensar si armamos algo para jugar a la política el año que viene.”

QP: El sindicalismo hoy tendría que estar, mostrar más unidad, porque todo coincide en la postura de poner un freno a este gobierno en el tema de los ajustes que está generando tanta conflictividad social. Pero eso es lo que le planteaba yo, hablar de política ahora como que plantea espacios que van a generar desunión en el campo sindical

MB: “Es que nosotros lo decimos bien clarito, como te decía recién, hasta planteamos la unidad del Movimiento Obrero y cada uno manteniendo su identidad, o sea, aquel que está, no sé, en una agrupación política, en un armado político, no importa, mientras nos juntemos para la defensa del trabajador y para parar, como decís vos, lo que está haciendo este gobierno y que viene por todos nosotros. Y cuando hablo por todos nosotros, no hablo solamente de los sindicatos o de los dirigentes gremiales, sino estoy hablando de los trabajadores, porque en realidad viene por los trabajadores, o sea, viene por sueldo barato, yo creo que van a querer, van a intentar sacar los aguinaldos, van a intentar ver si algún día no nos pueden pagar más las vacaciones, o sea, todo lo que logramos desde el ‘45 para acá, este gobierno te lo quiere sacar. Aparte lo dijeron clarito, no es un invento mío o algo que estoy suponiendo yo. Milei dijo: quiero un país como era en el 1900. No habló ni siquiera de 1920, que estaba el radicalismo. Habló de 1900, antes del peronismo y antes de conseguir todas las conquistas sociales que conseguimos los trabajadores. Entonces, cualquiera que lea un poquito de historia, que se fije cómo vivían los trabajadores en esa época, y se van a dar cuenta cuál es el pensamiento de Milei y cómo quiere que viva el trabajador en esta época. Entonces, yo creo que hoy nos tenemos que unir, no importa bajo la sigla que venga cada uno, mantengamos la identidad, el que quiere ser de la corriente, que sea de la corriente, el que quiere ser del bloque azul y blanco, como son algunos compañeros, que sean del bloque azul y blanco, el que quiere ser de una 62, que sea de una 62, el que quiere ser la mesa nacional sindical política, que sea la mesa nacional sindical política, pero el tema es que nos unamos todos juntos en el problema que tenemos en este momento, que es el tema del trabajador. Porque como decís vos, en eso no hay diferencia, Yo no creo que ningún dirigente, ni de la Matanza ni de ningún lado, tendría que ser muy mala persona para preguntarle si quieren que en su gremio le despidan gente, si quiere que en su gremio le suspendan gente, si no quiere que cerrar la paritaria como es debida para que los trabajadores no se quejen y estén conformes con su dirigencia gremial. Yo creo que eso lo quiere cualquier sindicato y cualquier dirigente gremial.

Entonces a veces discutimos por temas políticos, que si vamos a ir con fulano o con sultano, que si al partido lo dirige mengano, que si lo dirige sultano, y hoy creo que no es el momento de esa discusión sino de abroquelarnos y defendernos, que es por lo que viene este gobierno. Y cuando lleguen los tiempos políticos, sí que nos tenemos que también unir, ojalá en ese momento no haya tampoco divisiones y estemos todos juntos, porque vos sabés que la unidad hace la fuerza, para enfrentar también los temas políticos que tenemos que enfrentar, o momentos eleccionarios que tenemos que enfrentar. Y si algún gremio o alguna organización por algún tema estará en otro espacio, tiene que estar en otro espacio, bueno, allá que tenga que estar en otro espacio, o que haga lo que tenga que hacer. Pero creo que hoy no son esos momentos, hoy son momentos de defender y estar al lado del trabajador.”

QP: ¿Deseas agregar algo más?

MB: “Lo único que quiero decirte es gracias por darnos esta oportunidad, porque si a veces no es por ustedes los medios locales y eso, vos fíjate que a nivel nacional son muy pocos los medios que sacan algo a favor del trabajador o el pensamiento del trabajador en este momento. Este es un gobierno muy bien blindado por los medios nacionales, y por eso, si cualquier otro gobierno haría lo que hace este presidente, yo creo que ya lo hubiesen publicado por todos lados y estarían, no sé, horrorizándose todo el mundo. Ahora, un presidente que está todos los días, dos o tres horas en las redes sociales contestándole a sus seguidores, a sus amigos, cuando tiene un país que se está prendiendo fuego, creo que ya con eso te dice todo, es una vergüenza.”