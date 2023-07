EL ACTING DE CRISTINA: ENTREGÓ EL GOBIERNO, PERO SE QUEDÓ CON EL PODER

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La mayoría sabe lo sucedido el pasado fin de semana con el cierre de listas de cara a las elecciones PASO del mes de agosto, explicar todo nuevamente sería redundante, pero las acciones y omisiones de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner merecen un párrafo aparte porque, con un par de movidas, entregó el gobierno y se quedó con la posibilidad de retener una importante porción de poder legislativo durante el próximo turno presidencial que se inicia el 10 de diciembre.

Hace ya un par de meses, en varias editoriales de nuestro medio, veníamos señalando la posibilidad de esta jugada y, finalmente, la misma se dio tal cuál la habíamos planteado, pero con un aditamento sustancioso: Cristina y su hijo Máximo tuvieron el tupé de dejar sin representación parlamentaria en las cámaras provinciales y en las cámaras de nación a los “Barones del Conurbano o a la Liga de Intendentes del PJ”, hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1983 (https://www.lapoliticaonline.com/conurbano/maximo-dejo-a-espinoza-sin-lugares-en-la-lista-de-la-tercera/).

Políticamente hablando la jugada de Cristina fue brillante: le metió miedo a los gobernadores e intendentes del conurbano con “Wado” De Pedro y, ante las masivas protestas de estos porque veían que se aseguraba la derrota del gobierno en las urnas de las elecciones PASO (con su posible repercusión en las elecciones generales), lo entregó a “Wado” y

les dijo que ellos armaran la fórmula presidencial, pero en compensación pidió lugares en las listas de legisladores nacionales y provinciales.

Ningún gobernador peronista le dio bola salvo el bonaerense Axel Kicillof (su delfín) quién le dio carta blanca a Máximo Kirchner y, éste, ni corto ni perezoso, llenó las listas bonaerenses de dirigentes de “La Cámpora” cediéndoles dos lugares (solamente) al armado del Presidente Alberto Fernández y, también, dos lugares (solamente) al candidato presidencial y Ministro de Economía, Sergio Massa.

Angurriento el tipo, Máximo Kirchner cerró toda chance de negociación con los intendentes del conurbano bonaerense y los dejó con las manos vacías. El único que se animó a decir algo fue Mario Ishii, quien acusó a “acusó a Máximo de armar listas a dedo” (https://www.lapoliticaonline.com/conurbano/furioso-por-no-anotar-a-su-diputado-ishii-acuso-a-maximo-de-armar-listas-a-dedo/).

Tanto Máximo Kirchner como Martín Insaurralde (ex intendente de Lomas de Zamora y Jefe de gabinete de Axel Kicillof), hicieron todo lo posible para despelotar todo tipo de acuerdo o negociación con los intendentes del PJ, hasta intentaron embarrarle la cancha a Verónica Magario poniendo en duda su renovación como Vicegobernadora siendo que Kicillof hacía meses que la había confirmado como compañera de fórmula (en alguna editorial mencionamos, a modo de primicia, los dichos de Kicillof y que los mismos se debían, más allá del peso electoral de La Matanza, a que Magario “le salía barato al gobernador”).

Las “operetas políticas” estuvieron a la orden del día durante todo el cierre de listas y, algunos medios provinciales, se hicieron eco de todas esas “operetas; es más, llegaron a sostener que “El poder de Fernando Espinoza está cuestionado en el distrito con mayor cantidad de electores del conurbano. Por eso el lugar de Magario en la fórmula entró en zona de turbulencias. La jugada parecía obligar a la actual vicegobernadora a ser candidata en La Matanza. Incluso se especulaba que Espinoza podría encabezar la lista de concejales” (https://www.lapoliticaonline.com/provincia/kicillof-y-magario-se-dirigen-a-la-residencia-de-insaurralde-para-cerrar-la-formula/).

Estás insensateces son producto de “la ignorancia y la mala leche” (por no hablar de algún billetín que estuvo dando vueltas) porque todo aquel que conoce (políticamente hablando) La Matanza sabe que el poder territorial es de Fernando Espinoza y que, Verónica Magario, responde a Fernando Espinoza.

Eso sí, durante todo este proceso la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no dijo nada, no opinó, se calló soberbiamente la boca; dejó hacer y deshacer a su hijo Máximo y a Insaurralde. No vaya a ser que alguien la señale como responsable del desaguisado que armaron estos dos.

Seguramente habrá algún que otro pase de factura, “Los Barones del Conurbano o la Liga de Intendentes del PJ Bonaerense” no están acostumbrados a ser tratados de esta forma y, posiblemente, en un futuro cercano o no tan próximo, “hagan notar su enojo y, como dijo el General: cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento”

LA MATANZA: ELECCIONES COMPLICADAS EN TODOS LOS FRENTES

Si algo tuvieron en común los principales espacios políticos matanceros es la falta de unidad: tres listas en el oficialismo (por ahora, falta que la junta electoral emita su decisión) y tres listas en Juntos por el Cambio donde se esperaban solamente dos.

A Fernando Espinoza ya le habían adelantado que le iban a mojar la oreja porque le iban a dar luz verde a la lista encabezada por la Dip. Prov., Patricia “La Colo” Cubría (esposa de Emilio Pérsico, piquetero, funcionario del gobierno nacional y dirigente del Movimiento Evita), pero sobre la hora nació la lista apadrinada por la candidata a Diputada nacional y Ministra de Desarrollo Social de la nación, Victoria Toloza Paz. Dicha lista está encabezada por una ex estrecha colaboradora de Espinoza y que, al día de hoy, son acérrimos enemigos (tanto políticos como personales).

La primera impresión es que Fernando Espinoza debería obtener, en las elecciones PASO, un cómodo y contundente triunfo, pero hay imponderables; el principal de ellos son los peronistas que están afuera del proyecto que gobierna La Matanza y los que están adentro, pero insatisfechos con el mismo (que dan la sensación de ser mayoría).

Las principales líneas de contención que ha implementado Espinoza hasta ahora no han funcionado por la impericia o indolencia de los funcionarios municipales que deberían haber resueltos los problemas que le acercaron aquellos que pusieron la cara por Fernando ante la avalancha de reclamo de los militantes matanceros.

También hay un punto importante a señalar y tiene que ver con los trabajadores municipales matanceros quiénes están bastante embroncados con el Intendente Espinoza por la cuestión salarial, los ingresos a planta permanente y las corridas administrativas. Principalmente no se sienten acompañados por el departamento ejecutivo ante la crisis económica que estamos enfrentado todos los argentinos, creen que Espinoza podría hacer más pero no sienten que quiera hacerlo.

Cubría con su extensa y costosa campaña política local no ha conseguido agrupar en su entorno a la mayoría de los descontentos del régimen de Espinoza; más bien es mucho Movimiento “Evita” y poco peronismo, aunque a primera vista parecen parecido, en realidad son dos cosas muy diferentes.

Por el lado de ex secretaría privadísima de Espinoza, ex funcionaria municipal, ex Concejal, ex Diputada prov., ex nada y actual funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. María Laura “La Mary” Ramírez, las cosas están en veremos porque, al cierre de esta edición, la Junta Electoral partidaria no le había la venía a su lista y por esa razón habrá que esperar hasta que emita el dictamen.

Más allá de que si “La Mary” pueda jugar o no, es la candidata más complicada que debe enfrentar Espinoza porque conoce muy bien el peronismo matancero (cosa que Cubría no conoce). “La Mary” sabe quiénes son los descontentos, sabe sus nombres y apodos, sabe dónde viven y dónde trabajan; en fin, los conoce de toda la vida porque militó en el proyecto de Balestrini – Espinoza desde muy piba y es precisamente eso que la hace peligrosa a la hora de jugar una elección interna.

La diferencia entre “La Mary” y “La Colo” reside ahí: Ramírez solo debe ponerle nafta a una buena ambulancia y salir a caminar y, principalmente, a juntar a los herido y descontentos. En cambio, Cubría, debe esforzarse a realizar “promesas que nunca va a cumplir” y, con esa zanahoria al frente, ver cuántos votos puede conseguir.

Los No tan Juntos que Nunca Cambian se dividieron a más no poder. En lugar de juntarse más que nunca en torno de los intereses locales se colgaron de las peleas nacionales y provinciales generando tres listas que, a la corta y no a la larga, va a debilitar el espacio porque no hicieron ni el intento de sentarse a debatir o a negociar una lista de unidad y aquellos que pierdan seguramente no pondrán el hombro en las elecciones generales de octubre.

Los Concejales Eduardo “Lalo” Creus, Héctor “Toty” Flores y la ex Diputada y es Presidenta de la UCR matancera, Josefina Mendoza, son quienes encabezan las tres listas que competirán en las elecciones PASO por el espacio de Juntos por el Cambio. Tanto Creus como Flores llevan en sus listas dirigentes y militantes del espacio que comparten, pero la lista que encabeza Mendoza es muy ecléctica, con nombres innombrables y apellidos de gran raigambre y estirpe radical.

No podemos dejar de señalar la reaparición pública del ex Conejal, ex Diputado nacional (por escasos meses) y ex funcionario del gobierno nacional (hasta noviembre del 2022) Fernando Asencio (https://semanarioquintopoder.com/renunciado-y-traidor-asencio-vuelve-al-pro/) como candidato a Concejal en una lista radical… parece que la política da para todo.