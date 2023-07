Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo” Creus, Concejal de JUNTOS y precandidato a intendente del sector que lidera Patricia Bullrich, quien nos contó como encaran la campaña ahora ya definidos los candidatos. Creus habló de la interna, de cómo avizora las PASO, e hizo hincapié en sus propuestas para el distrito en caso de ser intendente; esto nos decía:

QP: Creus, ya consolidado como pre candidato en el espacio de Patricia Bullrich, ¿Cómo encaran la campaña de acá en adelante?

LC.: “Estamos planificando las acciones de tal manera que podamos estar hasta en el último barrio de La Matanza, vamos a visitar las 6 localidades, de punta a punta para poder interactuar con los vecinos que tienen distintas realidades, todas dramáticas, todo tipo de emergencias y necesidades, vamos a recorrer cada localidad como lo vengo haciendo, trabajando con las realidades más urgentes. En primer término, nos vamos a focalizar en el tema de la inseguridad porque no puede seguir como está, nos está costando muchas vidas de nuestros vecinos y vecinas, está arruinando familias, genera pánico y miedo en la mayoría de la población, esto es algo muy injusto porque están los recursos públicos para poder resolver estos problemas, de forma profesional y técnica como lo hacen e hicieron otros municipios. Pero también tenemos que trabajar sobre la educación y la cultura, y sobre todo el orden, tenemos un municipio de muchos años de desorden en todo sentido, tenemos una economía municipal que maneja cajas paralelas con total impunidad, no se sabe dónde va la guita de los matanceros, tenemos que terminar con las cajas paralelas, que actúan como una asociación ilícita, donde podemos encontrar negocios truchos y turbios de todo tipo, como venta de lotes truchos, negocios vinculados a la delincuencia y al narcotráfico, que contribuirían a mantener estructuras políticas, y pequeños feudos territoriales, si tenemos la oportunidad de ganar en La Matanza es ahí donde vamos a meter el cuchillo a fondo, no hay forma de que en La Matanza se viva mejor, si no terminamos con esta situación de inseguridad y en parte hay que ser honestos, una parte de la delincuencia que domina nuestras calles está vinculada a la estructura política que gobierna nuestro municipio, por lo tanto, una cosa lleva a la otra, Matanza tiene que dejar de ser zona liberada, y esto depende cambiar el intendente”

QP: ¿Quiénes lo acompañan en la lista como pre candidatos a concejales y consejeros escolares?

LC.: “Me acompañan hombres y mujeres de distintos espacios políticos, vecinos y vecinas del distrito, somos un frente muy amplio, donde hay gente del PRO, gente de Republicanos Unidos, gente que se identifica con el radicalismo, que no son integrantes orgánicos de ese partido, pero que son de procedencia radical, y, también, me acompañan referentes que son vecinalitas, que no tienen una pertenencia partidaria de los partidos tradicionales, también hay referentes de las iglesias evangélicas. Hemos logrado construir una lista que contienen hombres y mujeres de las 16 localidades que merece ocupar un lugar de representación formal, porque ya están representando a sus vecinos en muchas problemáticas que son provocadas por la falta o casi nula gestión municipal que tenemos en La Matanza”

QP: ¿Está La Matanza en la agenda de campaña de Patricia Bullrich?

LC.: “Absolutamente, estamos programando varias actividades importantes, incluso la posibilidad de lanzar la campaña nacional desde La Matanza. Patricia quiere jugar a fondo en La Matanza, y esa es una de las razones por la que termine optando por acompañar a Patricia, porque veo en ella un interés real, de jugar fuerte acá en el distrito, con todo lo que eso implica, que significa, tiempo y esfuerzo dentro de una campaña a nivel nacional, eso significa poner el cuero, el cuerpo entero y poner sobre la mesa todo lo que sucede con la corrupción, con el nivel de delito que hay, esto va de la mano con el compromiso político que Patricia nos muestra a todos los matanceros, sabemos que gran parte de los delitos se terminan si sacamos a la política local del medio. Patricia demostró en el año 2018, que va contra las mafias en La Matanza, llevando adelante varias denuncias e iniciando causas que terminaron con policías y funcionarios municipales detenidos, y con todo un proceso donde puso sobre la mesa una situación de corrupción que tenía vinculo directo contra la inseguridad, creo que por ahí va la cosa, sé que Patricia quiere caminar toda La Matanza para mostrarles a todos los vecinos que desde el gobierno nacional, del provincial y desde el municipal, podemos volver a la normalidad de poder salir a la calle, a caminar con tranquilidad, a salir al cole, a la facu, a estudiar, a trabajar, sin el miedo de que te roben o te maten como lo hacen hoy los delincuentes, sabemos que los vecinos no quieren vivir más de esta manera, hoy vivir en La Matanza se transformó en un deporte de alto riesgo, donde cada vecino que sale a la calle se está jugando la vida, tenemos que volver a caminar seguros por nuestras calles y veredas, poder guardar el auto con tranquilidad, poder escuchar una moto y no temblar, hoy en La Matanza los vecinos te dicen sobrevivimos como podemos porque nadie nos cuida, y eso es muy triste”

QP: Creus, el bloque de JUNTOS ¿se va a mantener unido a pesar de las tres listas en el distrito, lo hablaron?

LC.: “Aparte de estar hablado, está en el espíritu nuestro, hemos superado la prueba más difícil que es la discriminación y soberbia de parte del intendente que ningunea a la oposición como si no tuviera ningún grado de representación, también hemos superado los intentos de quebrar nuestra voluntad, con presiones, y con todo tipo de seducciones de índole económicas, viendo si nosotros por necesidad éramos capaces de cambiar nuestros votos, o silenciar nuestras voces. Llegamos hasta acá, llegamos unidos, por lo tanto, la competencia interna no es un problema para nuestro espacio”

QP: ¿Cómo avizora esta PASO?

LC.: “Creo que es una oportunidad histórica, La Matanza por fin va a tener un intendente de otro espacio político después de 40 años, siete de cada diez vecinos dejaron de votar la opción que representa el Intendente Fernando Espinoza. En la última elección él sacó 330 mil votos, sobre 1millón 170 mil votantes, 8 de cada 10 vecinos consideran negativa la gestión actual del intendente Espinoza, en este momento él llega con tres listas internas, no pudo construir una lista de unidad, hay rebelión en la granja, pero además hay una cuarta lista peronista que también le va a disputar votos a él, tienen muchos problemas internos, y creo que es una gran oportunidad para que la oposición le dé la certeza al vecino matancero que sabe que no tiene que votar más a Espinoza, y que vale la pena volver a creer y darnos una oportunidad a quienes estamos dispuestos a jugarnos todo para que esto cambie”

QP: ¿Cómo ve posicionada a Patricia Bullrich, ahora que ya están definidos los candidatos a presidente y vice?

LC.: “La veo muy bien, creciendo aceleradamente, Patricia representa el deseo de muchísima gente que quiere que se vaya a fondo, que la política tenga el coraje de corregir todo lo que haya que corregir, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, y la opción más moderada que podría representar Larreta, tiene el desafío de disputar con los votantes de Massa que también es representante para muchas personas lo que podría ser una versión moderada, creo que la postulación de Massa le puede complicar algunos votos independientes que podrían votar a Larreta, y creo al mismo tiempo que un descenso en la intención de voto que se registra en los potenciales votantes de Milei, están yendo directamente a Patricia, tanto votantes que votaron a JUNTOS y a Unión por la Patria que estaban pensando en votar a Milei, hoy esos votos los capitaliza Patricia Bullrich, y en La Matanza también, sobre todo porque nadie da la claridad que da Patricia en temas de seguridad que hoy es la preocupación número uno. Patricia cambio mucho su imagen de la gente para con ella, hoy es muy bien recibida en los tres cordones del distrito de La Matanza, donde la inseguridad golpea muy fuerte todos los sectores de la población”

QP: ¿Con qué propuestas se identifica más la gente?

LC.: “Creemos que el eje es la inseguridad, pensamos invertir la totalidad de los fondos disponibles, y destinar partidas extraordinarias, si hace falta, para traer al distrito la mejor tecnología y las mejores formas de combatir el delito, cosas que ya están probadas y se están usando en otros municipios. Queremos crear sistemas propios e innovadores que hacen a la particularidad de nuestro municipio, estamos con técnicos haciendo pruebas para tener un monitoreo y patrullaje aéreo con drones, estamos pensando en crear una policía municipal, estamos pensando en crear dentro de esta misma policía una división de policía montada municipal, por la extensa zona rural y los barrios que están abandonados hace décadas, teneos que entender que esto es una situación de emergencia y hay que tomarla como tal, tenemos que terminar con la zona liberada a los delincuentes y que el vecino pueda realizar sus actividades con normalidad, la policía municipal tiene que tener gente capacitada en el uso de armas, como gente que estuvo en las fuerzas armadas, tenemos que tener una policía municipal profesional y dotada. En el área de salud lo primero que hay que hacer es traer el SAME, lo segundo es tener una sala de salud en cada localidad funcionando las 24 horas con todos los servicios, tener personal calificado y bien pago como corresponde pensando en la atención a nuestros vecinos y sus familias, tenemos que revalorizar la carrera municipal y de los profesionales técnicos para que quieran trabajar en nuestro municipio. Nosotros tenemos que ser la mejor oferta para estos profesionales, promover la capacitación permanente para ellos con incentivos y premios, garantizando sueldo acordes y competitivos con el mercado laboral que estos ofrecen, no como están hoy con sueldos de hambre por debajo de la línea de pobreza, tenemos que trabajar con operativos móviles en la prevención de enfermedades, cuidar la salud de la población no es atender las enfermedades, cuidar la salud de la gente es prevenir las enfermedades, para eso necesitamos que las cloacas y el agua corriente y potable llegue a cada rincón del municipio, esto eleva la calidad de vida de nuestros vecinos, no podemos seguir viviendo con basurales a cielo abierto en cada barrio, dar espacios abiertos verde de calidad, es indígnate ver filas de vecinos y vecinas a la madrugada esperando por un turno donde muchas veces no lo consiguen o en la mayoría de los casos esa cola la tienen que hacer varias veces a la semana hasta conseguir el bendito turno, tenemos que usar la tecnología para que la gente pueda hacer estos tramites vía online o por teléfono, tenemos que cuidar a la primer infancia. Vamos a desarrollar un programa que se llama mil días que es muy intenso que trabaja con los niños recién nacidos hasta los mil días de desarrollo que es cuando podemos salvar el futuro de las personas y del municipio, se trabaja desde la nutrición con la multiplicidad de distintos profesionales, no trabaja solo un pediatra, creemos que esa es la manera de salvar el futuro de nuestros niños, para que puedan enfrentar la educación sin problemas más adelante, tenemos que empezar a trabajar urgente en estos temas. En materia de empleo hay que poner todos los mecanismos para que vengan inversiones a nuestro distrito, eliminar la burocracia y eliminar todas las coimas que traban las inversiones, trabajar sobre las tasas a quienes quieran generar empleo, eliminar las tasa de habilitaciones y generar una oferta de suelo municipal para acompañar aquellas industrias que quieran venir a instalarse en La Matanza, y que no sean un negocio inmobiliario ni una caja de recaudación paralela para los funcionarios municipales, La Matanza tiene que dejar de ser una fábrica de pobres y pasar a ser un municipio potencia”