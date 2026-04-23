EL CAMINO AL PODER ESTÁ ABIERTO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La política nacional, provincial y local están comenzando a moverse para ver onda hay entre la gente.

El humor popular no es el mejor, ni siquiera es tolerable. El vecino no vislumbra alternativas seductoras, no ve dirigentes que le generen empatía y, aún menos, confianza. No perciben una salida coherente a la situación que se está viviendo.

Ante esto, las consultoras políticas están laburando horas extras midiendo posibles candidatos presidenciales, más allá de los que se han lanzado a la arena competitiva.

Los números reales que manejan no son competitivos y tampoco sirven para realizar una proyección honesta.

Milei y Kicillof miden igual que Cristina presa en su balcón y, detrás de ellos, aparecen lejos un sinfín de candidatos conocidos y bastantes desconocidos.

Hoy los argentinos reconocen pocos, pero minoritarios liderazgos. Andan mirando, con escasa expectativa, ver si aparece alguien que les dé esperanzas de salir de esta situación que los está agobiando.

Hoy la mayoría de los argentinos la están pasando mal; están fuertemente endeudados y esas deudas no se deben a gastos superfluos como irse de vacaciones, cambiar el auto o haber adquirido un electrodoméstico. Las deudas están directamente relacionadas con los gastos diarios como el morfi, el alquiler, las expensas, el transporte para ir a trabajar, el colegio de sus hijos y servicios varios (https://www.letrap.com.ar/economia/dato-del-indec-industria-y-supermercados-confirman-que-las-ventas-no-repuntan-y-anticipan-mas-despidos-n5423307)

El ajuste en el presupuesto familiar se está volviendo draconiano (Un ajuste draconiano es una medida económica o legal excesivamente severa, despiadada o rigurosa. Se refiere a recortes profundos, austeridad extrema o normas muy estrictas que buscan un impacto rápido, a menudo descrito como cruel o desproporcionado. El término proviene de Dracón, legislador ateniense que imponía penas de muerte incluso para delitos menores) y no a hay a la vista alguna perspectiva de que afloje un poco (https://www.infobae.com/economia/2026/04/22/se-perdieron-mas-de-300000-empleos-registrados-durante-la-actual-gestion-el-rol-del-monotributo-y-el-pedido-del-fmi/)

LA DANZA DE LA FORTUNA

El Presidente Milei no ha podido tejer un lazo fuerte con aliados que tienen territorio; todos sus acuerdos con Intendentes y Gobernadores son circunstanciales y están circunscriptos a dádivas que entrega el gobierno nacional a las arcas hambrientas de los mencionados porque la brutal caída del consumo y la creciente desocupación impacto directamente en todos los niveles de recaudación de impuestos.

Con respecto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo lanzaron muy temprano y algo crudo a la contienda electoral nacional porque gobierna una provincia con un alto nivel de desfinanciamiento que le impide generar políticas públicas sólidas ante enormes problemas de gestión en todos los frentes.

Kicillof aún conserva la llave para el triunfo en Buenos Aires que no es poco, pero a su vez no le alcanza para proyectar un triunfo a nivel nacional. Los gobernadores peronistas lo miran con suspicacia (por no decir desconfianza).

Los gobernadores peronistas se juntan, se miran, hablan, se analizan, pero no ven en algunos de ellos alguien que pueda encarar un proyecto nacional y se pueda sumar a la carrera presidencial.

Cristina Kirchner, ante el asombro de propios y ajenos, sigue teniendo una alta intención de votos y, desde el silencio que le impone su prisión domiciliaria y los juicios que enfrenta, sigue haciendo “roscas” para mantener su poder y ampliarlo. Cristina sabe que tiene la mayor cantidad de votos, pero no le alcanza para ganar ni sabe, a ciencia cierta, si puede trasladar esos votos a otro candidato de su gusto.

En el horizonte político argentino siguen apareciendo figuras conocidas, algo conocidas y fantasmas como Miguel Ángel Pichetto, Mauricio Macri, Miriam Bergman, Jorge Brito (dueño de Banco Macro) y, la revelación hasta ahora, el Pastor, conferencista y conductor de TV, Dante Gebel (Dante Miguel Gebel es un pastor evangélico y conductor de televisión argentino, radicado en Estados Unidos. Actualmente, es fundador y pastor de la iglesia evangélica River Church en Anaheim, California, que se orienta a la comunidad hispana en aquel país, núcleo donde reside su popularidad)

Estamos complicados y enfrentamos la decisión de elegir un hombre o una mujer que sepa que la política no es unidireccional y lineal, con la capacidad de coordinar acciones concurrentes.

LA MATANZA, EL BASTIÓN DE FERNANDO Y LOS FANTASMITAS

La Matanza era, hasta ahora el “Bastión del Peronismo” o “La Capital Nacional de Peronismo”; pero en los últimos tiempos eso ha cambiado “radicalmente” (sin ofender a unos u otros) porque el Intendente matancero, Fernando Espinoza, se ha convertido en la figura política excluyente de panorama político local.

Lo han querido esmerilar de muchos laos y por diferentes formas, pero siempre ha salido indemne de esas trampas del poder.

La Matanza es tan grande que para poder ganarle la elección a Espinoza se debe invertir mucho dinero y hablando de plata en serio. Según hemos calculado, una elección en el distrito se debe contar con un presupuesto no menor a los 5 millones de dólares y se debe estar dispuesto a perderlos; porque si bien el peronismo ha ido perdiendo votos elección tras elección, la figura de Espinoza y la militancia peronista (toda ligada a él) están presentes en todos los barrios de las localidades del distrito. Lo expuesto no implica que no se le pueda ganar una elección a Espinoza, pero dicha campaña debe ser muy seria, se debe conocer muy bien el distrito y jugar a fondo. Hasta ahora nadie ha realizado esa apuesta.

Pero siempre hay “loquitos sueltos” que quieren a salir a “meter miedo” con pequeñas acciones que quieren convertirlas en “fantasmas que acechan al Palacio Municipal”. Nuestro medio (que no es precisamente oficialista) público varias notas sobre los “fantasmas que usufructúan el Palacio Municipal” y nunca pasó nada. Y no creo que pase nada. Pasar algo, podría pasar, pero sería un error del peronismo o del “sifernandismo” y habría que ver hasta qué punto los “fantasmas” tienen la capacidad de aprovecharlo.

Hay dirigentes serios que han sido convocados para dialogar sobre Dante Miguel Gebel, saben bien que sucede en el distrito y no reclutan cantidad sino calidad y seriedad. Es algo bastante serio, todavía nadie habla de candidaturas solo conversan de proyectos e ideas y, eso, es algo novedoso en La Matanza.

EL PROBLEMA DE FERNANDO

El problema que enfrenta Fernando Espinoza desde el orden político, es más bien de orden personal. Si no se modifica la ley que impide la reelección indefinida de los intendentes, Fernando Espinoza se deberá ir a jugar a otra carrera electoral fuera del distrito. La idea de jugar a candidato a gobernador bonaerense lo tienta desde hace mucho tiempo, pero la suerte le es esquiva más allá de que tenga la plata para la campaña y la mayor cantidad de votos peronistas de Buenos Aires.

Fernando y sus votos solo pueden definir una elección actualmente pero no ganarla; para ello necesita aliados de intendentes del conurbano y algunos del interior del país y parece que eso no se está dando.

Su proyección política por fuera del distrito no ha trascendido, sus acciones políticas no trascienden y eso se debe a un enorme error de comunicación. La agencia que maneja su imagen y prensa los han aislado, a tal punto que no dialoga con la prensa local. Los vecinos no se enteran las actividades del Intendente porque no informan, con anterioridad, por dónde va andar para poder acercarse a verlo o charlar con él. Si lo que hace no impacta en La Matanza menos va a impactar fuera del distrito.

El otro problema político que tiene Fernando Espinoza es la sucesión. Espinoza apuesta todo a que vuelva Verónica Magario a ser candidata a Intendente, pero no estaría tan seguro que sea ese el futuro que desea la actual Vicegobernadora.

En la política matancera hay un intríngulis complicado de resolver porque sin Espinoza o, en menor medida, Magario no encabezan la formula matancera hay chances ciertas de perder el distrito.