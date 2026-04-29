Gacetilla de Prensa

Intendentes de toda la provincia de Buenos Aires se presentaron en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para entregar un petitorio donde “reclaman por el desfinanciamiento de los programas alimentarios, destinados a casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes”.

En diálogo con la prensa, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “Estamos acá porque el gobierno de *Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar. Estamos en una situación crítica” y agregó que “Con estas políticas económicas, están generando una crisis económica y social catastrófica. Hasta ahora el gobernador Axel Kicillof pudo sostener que todos los chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires puedan comer. Son más de dos millones y medio de chicas y chicos”.

“Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes de distintos partidos políticos de la provincia: radicales, vecinalistas, justicialistas”, continuó Fernando Espinoza y señaló que “Esto no es democracia. La gente no puede más. Milei, el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (Marcos) Galperín de Mercado Libre en exenciones fiscales, hoy estamos pidiendo acá los 80 mil millones que faltan para los alimentos de las niñas y niños bonaerenses en sus escuelas”.

“Venimos a exigirle al presidente Milei que cumpla con lo que debe cumplir, no se puede jugar con la comida de nuestras chicas y chicos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Fernando Espinoza, en la puerta de la sede de Capital Humano donde ningún representante de la cartera nacional recibió el reclamo, sin embargo, fuerzas de la policía federal custodiaban el frente ministerial.

Entre los reclamos que presentaron las intendentas e intendentes de diferentes espacios políticos de la provincia de Buenos Aires, se denunció que el Gobierno Nacional recortó el financiamiento del Programa MESA y no cumplió con la actualización de los montos del SAE (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense), lo que genera una fuerte crisis alimentaria.

“MILEI QUIERE QUEDARSE CON EL 54% DE LOS FONDOS QUE DEBE TRANSFERIR A LA PROVINCIA PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR”

Desde que asumió, “el gobierno libertario desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. En 2024, comenzó apropiándose para destinar a la especulación financiera el 34% de esos recursos, al año siguiente se quedó con el 41% para el mismo destino y para este año pretende quedarse, para idéntico propósito, con el 54% de las partidas que deberían asignarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y a la incorporación de financiamiento para el Programa (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA)”.

Los intendentes de la Provincia de Buenos Aires dejaron constancia, mediante un documento dirigido al Ministerio de Capital Humano, “de la absoluta falta de sensibilidad social y de la retención indebida de fondos que hace el gobierno nacional sobre las partidas que debería destinar a la seguridad alimentaria en las escuelas”.