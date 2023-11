“EL CENTRO SE TÉCNICOS NO ESTÁ A LA VENTA, EL CENTRO ES DE LOS TÉCNICOS Y PARA LOS TÉCNICOS, SOMOS UNA INSTITUCIÓN APOLÍTICA”

por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borras presidente del Centro de Técnicos de La Matanza, quien nos contó cómo están trabajando desde el centro para las próximas elecciones colegiales, también sobre el futuro del Centro, la personería jurídica que puso en juego la permanencia del Centro, y sobre la Expo Técnica 2023 que se viene, esto nos decía:

QP: Borras, ¿cómo están trabajando en el centro?, ¿cómo está el tema de la personería jurídica?

MB.: “Arrancamos por la personería jurídica, hoy tenemos la alegría de poder decir que el tema está firme, con respecto a eso, que el centro no se pierde, tuvimos algunos inconvenientes para normalizar por varios errores de comisiones anteriores, esta comisión que se ha formado con mucho trabajo, con muchos viajes La Plata apoyados en los socios y en gente que quiere mucho al centro, se pudo salvar la personería y se pudo salvar el centro. Hoy estamos en vías de normalizar esperando que venga el interventor para llevarse la documentación que hemos recolectado y se nos ha requerido, con vías a un re empadronamiento y nuevas elecciones como desde hace mucho tiempo no hay en la institución, dentro de lo que es la gestión esta es la noticia más importante y alegre que podíamos dar, porque no sabíamos cómo salir y dar la cara a los técnicos fundadores, a los más antiguos, para decirle que por errores ajenos a los nuestros se estaba perdiendo nuestro centro. Con respecto al futuro, estamos haciendo un trabajo de territorio para poder contener a todos esos jóvenes que están empezando a salir y dar sus primeros pasos en las escuelas técnicas, estamos saliendo a las escuelas a dar charlas técnicas sobre el inicio profesional, estamos dando capacitaciones los días sábados y apoyo escolar a los chicos que están en los últimos años, sobre todo con proyecto final, computo y presupuesto, que son las materias que más exigen, y también damos asesoramiento y apoyo escolar a todos aquellos estudiantes que quedaron en el último año de la carrera y le quedan materias previas para rendir. Nuestro trabajo depende mucho de lo sistemático y lo técnico, sobre todo cuando uno está estudiando y pierde el hilo de esa materia, volver a retomar después de un tiempo es muy difícil, hay chicos que le fala rendir una o dos materias para ser MMDO, y por el paso del tiempo le perdieron el hilo al estudio, nosotros los preparamos y le damos una mano para que puedan recibirse y poder trabajar ya desde otro lugar como profesional técnico.

Nuestra profesión está sufriendo un estancamiento con respecto a lo que es la matriculación, y desde el centro nos hemos dado cuenta que no hay renovación profesional, este trabajo lo empezamos a hacer hace cuatro años y hoy está empezando a dar sus frutos con un movimiento de jóvenes técnicos que están dando sus primeros pasos, al colegio poco le importa el técnico joven porque vive del matriculado, y el matriculado no tiende a jubilarse porque la jubilación del técnico es muy baja, entonces mantiene su mismos padrón de matriculado y no les importa captar más matriculados, porque cuando mas captas generas más gastos administrativos y así como están, están bien. Hoy nuestro centro está haciendo un trabajo con proyección a futuro y que no se pierda nuestra profesión, no solo desde lo técnico, sino también desde lo cultural, que no se pierda el aprendizaje histórico que uno recibía como MMDO, el valor humano del título, el valor comercial de lo que es trabajar y todo lo que conlleva construir viviendas para la gente”

QP: ¿Y con respecto al expo que se viene?

MB.: “Estamos organizando la Expo Técnica, que es una exposición anual, de las escuelas de toda La Matanza, donde vienen a exponer los trabajos que hicieron durante todo el año. El año pasado tuvimos150 chicos exponiendo sus proyectos, eso nos generó mucho orgullo porque empezamos a ver la capacidad que tienen los chicos de incorporar nuevas tecnologías en materia de construcción, y también se puede ver el rol de servicio y la capacidad que tienen los profesores de las escuelas técnicas, donde no solamente cumplen el horario laboral, sino que también se juegan con los proyectos con los chicos y llevan estos proyectos adelante como si fuesen propios, empujando y entusiasmando a los chicos a incorporar nuevas tecnologías. El año pasado vimos maquetas de domos ecológicos, vimos guantes los cuales traducían el lenguaje a señas, vimos un montón de proyectos que se hacen acá. Son chicos de La Matanza eso nos hace pensar que tenemos un potencial humano increíble y que tenemos que apostar al desarrollo de las capacidades de estos jóvenes futuros técnicos, cuando nosotros abrimos el centro a los jóvenes buscamos eso, poder apoyar los proyectos individuales y colectivos que tengan los chicos y futuros técnicos, para que desde jóvenes sientan que el centro es suyo y que son parte de esta comunidad, que en San Justo esta su casa, que es el Centro de Técnicos. Que estamos para apoyarlos, asesorarlos y colaborar en todos lo que desde nuestra institución podamos hacer juntos”

QP: ¿Cómo se están preparando para las elecciones del colegio?

MB.: “Desde La Matanza pudimos lograr formar una lista provincial, lamentablemente parte de la oposición del distrito 2 no lo vio con buenos ojos, eso hizo que reste un poco de apoyo en el distrito cuando fuimos a presentar la lista, por errores administrativos, por vencimientos de plazos, que son temas de burocracia para que no haya democracia, son chicanas legales, para que la lista no se pueda presentar, cosa que ocurrió lamentablemente. Nosotros tenemos nuestros representantes en lista, y el centro va a pelear para que esos representantes lleguen a buen puerto y tener representantes colegiales naturales, al haber una unidad, nos mantenemos masoquistas dentro de nuestro propio sentimiento, hacer que lleguen todos en una lista de unidad, es muy difícil porque parte de la lista no convence, pero desde el Centro de Técnicos vamos a hacer todo lo posible para que esa lista llegue a buen puerto y nuestro representante colegial que va como presidente llegue a ser el presidente del colegio”

QP: ¿Algo más que quiera aclarar?

MB.: “Si, a veces pareciera que damos la imagen de que necesitamos de alguien que nos venga a rescatar, cuando empezamos a proyectar, pensamos que estaríamos mejor si nos bancan, pero perderíamos autonomía, y a esencia del Centro, la historia, quiero remarcar como lo hago siempre y es como pensamos en sintonía los que formamos el Centro de Técnicos, es que el Centro de Técnicos no está a la venta, el Centro es de los técnicos y para los técnicos, somos una institución apolítica, nos mantenemos por fuera de cualquier batalla política, no levantamos la bandera de ningún sector político, si obviamente queremos lo mejor para La Matanza, porque vivimos en este lugar, trabajamos en este lugar y es nuestro lugar de pertenencia”