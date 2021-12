Por Gustavo Bustamante

Semanario Quinto Poder dialogó telefónicamente con Alejandro Schvartzman, quién, a través de una carta, renunció a su cargo de Consejero Escolar, tras ser elegido 1° Consejero Escolar las pasadas elecciones legislativas de noviembre. Schvartzman era número puesto para presidir el honorable cuerpo. Schvartzman aclaró que su renuncia es por motivos personales los cuales expresó claramente en la carta de público conocimiento, esto nos decía:

Alejandro Schvartzman sostuvo, en comunicación telefónica con nuestro medio, que “mis motivos personales son, o es el debate que no se pude dar desde la presidencia del Consejo Escolar, creo que hay un contrato político pedagógico que está roto, por falsas promesas, por ausencias en las escuelas, y este contrato político pedagógico hay que discutirlo, hay que hablar con la población educativa, hay que hablar de otra manera, que se está enseñando o están aprendiendo los pibes, y esto desde el consejo escolar no se pude discutir, y estos son mis motivos personales”.

“Vos preguntas porqué renuncio, es por motivos personales, que son una mirada sobre una discusión abierta dentro del FDT, por eso acompañe la lista, con mis fuertes criticas, que voy a poner dentro del FDT, no para afuera, para afuera, para un periodista, mis motivos son estos, es una discusión para fortalecer al FDT bajo la conducción de CFK, y entiendo que desde la función, si uno da un debate o plantea cuestiones que parecen que están mal, desde un cargo institucional, parece que uno quiere o tiene interés personal, o es parte de una interna, yo apoyo el modelo Matanza de arriba abajo, entiendo que es el deber de un militante es militar los cambios que uno defiende, y entiendo que desde ese lugar que es la presidencia del Consejo Escolar es imposible” señaló Alejandro Schvartzman

Con respecto al contrato pedagógico roto al que se refiere en dicha carta Schvartzman expresó que “Hay que construir un nuevo contrato pedagógico con el pueblo, ya no es lo mismo que una familia se siente a la mesa, hay otra manera de relacionarse, hay pibes que no van, hay profesores que no van a la escuela, hay padres que no se comprometen con la cooperadora como pasaba antes, y hay construcciones de conocimiento que no se dan, en este marco me parece que es mucho más importante dar un debate nacional dentro del espacio para saber que educación queremos para la nación y la provincia”

Ante la pregunta; ¿cree que esto que Ud. dice y se refiere cómo debate tendría más peso desde la función? Alejandro Schvartzman respondió que “¿arreglando las cerraduras y los vidrios de las escuelas?, es un laburo de 24hs., ¿desde qué lugar? Si el consejo escolar no tiene competencia sobre lo pedagógico, sobre lo político pedagógico, y esto es una discusión político pedagógica, ¿se entiende?”

Schvartzman expresó que su relación con el intendente y la vice gobernadora es de 10 (diez), aduciendo que su renuncia es pura y exclusivamente por motivos personales que según él los comunico claramente en su carta de renuncia, la cual compartimos al pie:

¡!!Yo me muero como vivi!! – ¡!Mis Motivos Personales!!

Cuando recuperamos el gobierno nacional y provincial en 2019, esperábamos volver mejores, con políticas educativas que pongan fin a los 150 años de disciplinamiento y adoctrinamiento de quienes pensaron la estructura educativa argentina, Mitre, Sarmiento y Roca. Los ideólogos del genocidio conocido como campaña del desierto y la guerra contra el Paraguay (triple alianza).

Políticas que defendieron los gobiernos de Macri y Vidal. Lamentablemente creo, nosotros, nuestro gobierno, solo gestiona la educación que dejaron y no conducen un modelo de cambio.

La pandemia irrumpió y desorganizó la vida de las y los argentinos, la educación no supo o no quiso ordenar y dar respuesta a las comunidades educativas, solo hicimos asistencialismo (necesario en una primera etapa) desde el nivel central.

Está claro que la gran mayoría de las y los trabajadores de la educación pusimos más que el cuerpo ante tremenda pandemia, en una anarquía de decisiones del poder central, de idas y vueltas que ejercieron una tremenda presión sobre les trabajadores.

Para luego seguir gestionando desde los escritorios, sin mirada territorial.

Las niñeces, las infancias, les estudiantes, las familias, las y los trabajadores de la educación merecemos saber cómo pensamos recuperar los contenidos no construidos por la situación de pandemia. No alcanza con los ATR, es un parche necesario, pero insuficiente.

¿CÓMO, CUÁNDO, CON QUIÉNES, DURANTE CUÁNTO TIEMPO Y EN QUE LUGAR DE LOS NIVELES EDUCATIVOS (inicial, Primaria, Secundaria), se repara y se construyen estos conocimientos?

No podemos sostener que el servicio alimentario escolar garantice un almuerzo digno por $ 85.-

Porque el hambre es ahora.

Porque es el tiempo que la historia demanda para descolgar los cuadros de Mitre; Sarmiento y Roca.

Porque no quiero ser una piedra en el zapato de nadie.

Porque desde la Presidencia del Consejo Escolar me veo limitado a dar estos debates y comprometo la gestión.

Por qué es necesario que pensemos un nuevo contrato político pedagógico con el pueblo en una constituyente educativa, que defina nuevos modelos de aprendizajes y de construcción colectiva de los conocimientos.

Hoy no existe un contrato político pedagógico, el que teníamos está roto, vilipendiado por compromisos no cumplidos y ausencias varias que se dan en comunidad educativa.

Es hora de pensarnos todas y todos como parte de la comunidad educativa, y no solo pensarnos corporativamente.

Por esta complejidad que relato, desde mi verdad relativa y desde mi subjetividad, es necesario convocarnos a discutir qué educación queremos y necesitamos en nuestra amada PATRIA Y PROVINCIA. Siempre desde el FRENTE DE TODOS, sin sacar los pies del plato, pero no siendo obsecuente. La lealtad no se declama, por tal motivo integré la lista del FRENTE DE TODOS.

Los cargos son para transformar la realidad del pueblo y mis convicciones me dicen, que tan ansiado debate no se puede dar desde la función, porque serían interpretados de internismo y ambiciones personales y terminarían debilitando al FRENTE. El debate desde el llano, en cambio, fortalece al FRENTE.

Siempre acompañando la construcción colectiva que conduce Cristina Fernández de Kirchner en la nación y Fernando Espinoza en La Matanza.

Alejandro Schvartzman

Un Militante

Ante la renuncia de Alejandro Schvartzman, la Concejera Marta Díaz fue votada como nueva Presidenta de Consejo Escolar matancero.