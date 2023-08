“EL INTENDENTE DEJANDO DE ROBAR Y DEJANDO DE CONSTRUIR SOBRE LA COIMA Y LO TRUCHO, PUEDE GENERAR UN GRAN CAMBIO EN EL DISTRITO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus concejal y precandidato a intendente de La Matanza por el espacio de JUNTOS que conduce Patricia Bullrich. A días de las PASO Creus comparte con los lectores y vecinos del distrito su propuesta de cómo él puede cambiar el distrito más grande del país conocido como la quinta provincia, dando detalles y pormenores de problemáticas que afectan al pueblo matancero como la seguridad, la salud, la educación y el trabajo. Tampoco le esquivo al bulto y arremetió contra el tema de la droga, la municipalidad paralela y la corrupción impregnada por el desorden y el caos que gobierna La Matanza, esto nos decía:

QP: Creus hace muy pocos días hicieron una caravana por el distrito junto a Patricia Bullrich y Grindetti, ¿cómo vivieron esa experiencia?

LC.: “Fue épico, fue algo que no veía desde el año ‘99, en La Matanza parecía que el único espacio político con capacidad de convocatoria, y con la posibilidad de recorrer todo el distrito en campaña era el que gobernaba, y esta vez hubo 4 columnas que venían desde los 4 puntos cardinales, desde Virrey del Pino, desde Laferrrere, desde Catan, pero también desde Ramos Mejía, de San Justo, desde Villa Celina, desde Tapiales, desde Ciudad Evita, y esas columnas pasaron y recorrieron muchas cuadras con muchísima gente, y tanto la gente que iba en los vehículos como los que estaban en las veredas se mostraron y se expresaron públicamente con mucha alegría, con mucha simpatía por la acción que estábamos haciendo, saludando mucho a Patricia Bullrich, saludándome a mí, y eso para mí es muy emocionante, percibo que la gente o que una gran cantidad de gente se está dando cuenta que esta vez tenemos una oportunidad real de cambiar el destino de La Matanza” (VIDEO DE LA CARAVANA: https://youtube.com/shorts/YgEc8xbtDyc)

QP: En otras épocas hubiera sido imposible una caravana de este estilo, en pleno corazón del distrito a escasas cuadras del palacio municipal, ¿esta vez estuvo todo tranquilos sin inconvenientes, y sin insultos?

LC.: “Estuvo todo muy tranquilo y muy aceptado por el ciudadano, este es un dato no menor, que muestra que el espacio político que representa el intendente Fernando Espinoza está agotado, es como un gigante con pies de barro, que hoy se está desmoronando, al intendente se lo ve sin capacidad de reacción anímica, se lo ve desmoralizado, porque su gente no está orgullosa de su identidad, de su pertenencia, y de sus gobernantes a todo nivel y eso se nota, eso marca que no hubo ni un rechazo hacia nuestra persona y hacia nuestra actividad, sino todo lo contrario, y hemos recorrido lugares del distrito donde siempre fueron fortalezas del oficialismo matancero, y del aparato del intendente Espinoza, y la gente nos acompaño”

QP: ¿Hoy se ve la diferencia de cuatro años atrás donde Ud. recibía insultos en cada barrio que iba con su prédica política por pertenecer a un espacio opositor, ¿hoy eso cambio?

LC.: “Si totalmente, en menos de cuatro años puedo dar fe de como el vecino de La Matanza, se ha cansado y hartado de lo que sufre y como tomo conciencia de quienes son los responsables de ese sufrimiento, y como le ha quitado el apoyo al intendente Espinoza y su gente, que son los que gobiernan La Matanza, y esta vez empieza a darnos la oportunidad con el respaldo y a depositar en nosotros su confianza, que para mí es un peso muy grande que cargo con gusto, porque estoy preparado para esto y lo que viene. Hoy camino por las 16 localidades y por cada barrio, y en todos lados los vecinos me saludan, me abrazan y me muestran su afecto, me da aliento y fuerzas para seguir, me dan su mano con firmeza diciéndome que vuelven a confiar después de no creer más en este gobierno municipal, y me piden que no los defraude, eso para mí es un pacto de honor que tengo con nuestros vecinos de cada rincón del distrito que pienso honrar”

QP: La mayoría de los candidatos hablan de la seguridad, de la educación, de la salud, y del trabajo con slogans, ¿puede Ud. desarrollar para el lector estos puntos, el cómo piensa cambiar estas cuestiones, si llegara a ser el intendente de los matanceros?

LC.: “Lo primero que hay que tomar es la decisión, el intendente es responsable por la seguridad, la educación y la salud de los vecinos y vecinas del distrito, no es un delegado del vecino con el gobernador, el intendente tiene una parte muy importante de la responsabilidad en esta materia, y desde esa actitud, vamos a decretar 3 emergencias, la emergencia en seguridad, en salud, y en educación. Para atender esas emergencias vamos a crear una policía municipal que no es la Guardia Urbana como se la conoce actualmente, es una fuerza especial con profesionales retirados de las fuerzas armadas, y con policías de la bonaerense trabajando como adicionales para la municipalidad, vamos a invertir en tecnología de última generación, que hay en el mundo y ya se está usando en muchísimos lugares para la prevención del delito, con monitoreo del territorio, vamos a crear una policía motorizada, ya que uno de los grandes flagelos que tenemos es el descontrol de gente en motos que comete delitos, no hay vecino que no escuche una moto y tiemble o tenga pánico cuando está en la calle, esto va a ser acompañado por tres centros de monitoreo uno entre Camino de Cintura y Gral. Paz, otro entre Camino de Cintura y Federico Russo, y el tercero entre Federico Russo y el Km47 donde termina La Matanza, va a estar todo monitoreado y vamos a tener el control con la tecnología digital para controlar el egreso e ingreso a nuestro municipio desde otro municipio, necesitamos recuperar nuestro territorio, nuestras calles, nuestras plazas, nuestras escuelas, nuestros barrios para la gente honesta, tenemos que volver a disfrutar de vivir donde vivimos. Con respecto a la salud vamos a traer el SAME, nuestro municipio no puede ser el único que no tenga el SAME, vamos a crear que haya una sala de salud por localidad abierta las 24 horas, y reabrir el resto de las salas para que atiendan como mínimo hasta las 20hs. Con atención plena, vamos a garantizar que este el presupuesto para los insumos y el personal, que tiene que estar bien pago como mínimo el doble o el triple de lo que les está pagando el Intendente hoy en día. Con respecto a la educación, desde la emergencia en esta materia que tiene nuestro municipio, vamos a invertir como prioridad todo lo que tenga que ver con el funcionamiento edilicio, el gas, la calefacción, el aire acondicionado, los ventiladores, las cocinas, los baños, y todo lo que tenga que ver a la funcionalidad del establecimiento educativo para que no se pierdan días de clases, esto no debería ser difícil para un municipio como lo es La Matanza, estamos convencidos de que estas cuestiones se pueden solucionar de inmediato, no podemos seguir suspendiendo días de clases por desinfección, o por un baño en mal estado, por los pozos ciegos, estas tareas se tienen que realizar los fines de semana, y se tiene que pagar como se tienen que pagar, con absoluta transparencia, tenemos que dejar de jugar con el futuro de nuestros chicos. Y por otro lado vamos a desarrollar un programa intensivo para la educación especial que implica crear centros municipales de educación espacial, pero también asistir a los padres de los chicos que necesitan maestros integradores y refuerzos para su inserción en el ciclo escolar, tenemos que trabajar mucho en la inclusión de nuestros chicos en materia de educación especial. Y en el área de salud algo muy importante que vamos a desarrollar también es un programa integral para proteger la vida y la salud desde el primer día de nacimiento hasta los 1000 días que es lo que se ha demostrado en la ciencia, como la etapa más delicada y más importante para el desarrollo humano, porque las personas que en esos primero mil días no están bien alimentados y nutridos, motivado y cuidados, sufren consecuencias irreparables para el resto de su vida, por lo tanto vamos a defender la vida de los más chicos y proyectando un futuro mejor para nuestro municipio y nuestros vecinos, sabemos que lo podemos hacer y que se puede hacer, tenemos la capacidad y el derecho de crecer humanamente con dignidad mirando hacia un futuro mejor, pensando un municipio en serio”

QP: En muchas ocasiones Ud. habló de la municipalidad paralela, o la municipalidad de lo trucho, ¿cómo se termina con la municipalidad paralela?

LC.: “Para terminar con la corrupción en general hay que hacer reformas políticas, que obliguen a los gobernantes y a los que tenemos algún cargo en el estado a ser transparentes, y esto no debe quedar en la palabra o en el compromiso de una persona, tenemos que lograr poner en práctica un sistema moderno y transparente, el Concejo Deliberante tiene que trabajar mucho más, tiene que ser itinerante, no se debería reunir siempre en el mismo lugar, los vecinos tienen que tener acceso a esas reuniones, se tiene que comunicar que están discutiendo y decidiendo los concejales, se tiene que ver en vivo por internet, y se tiene que comunicar y hacer públicas las decisiones que allí se toman, y el presupuesto que se maneja, y así con cada una de las secretarías que tiene el municipio, porque hoy nadie sabe quien es un concejal o un consejero escolar, o un secretario del ejecutivo, nadie les conoce las caras ni saben lo que hacen y a que se dedican, esto sería útil para el ciudadano y transparentaría muchísimo la gestión. Lo mismo hay que hacer con las licitaciones, que tienen que ser públicas y estar abiertas al acceso y la información en tiempo y forma, para cualquier vecino que quiera ver a quien se está comprando, qué se está comparando, y a qué precio se está comprando, y porqué se está comprando, como se está pagando, los pliegos de licitación no tienen que tener precio para que pueda licitar cualquier persona que sienta que tenga derecho o la opción de competir, se tiene que terminar con la arbitrariedad y el amiguismo para ganar una licitación. Lo otro muy importante que tenemos diagramado para el municipio, es un sistema de comunas, que va a reemplazar el sistema obsoleto de las delegaciones municipales y oficinas descentralizadas. Las comunas van a tener un presidente de comuna que va a ser votado y elegido por los vecinos, el que ocupe un lugar de gestión en la comuna no va a ser designado a dedo por el intendente como son los delegados municipales, sino que va a ser alguien elegido y votado por los vecinos, y este puede ser del espacio político del intendente en actividad o no, si los vecinos lo eligen es el que va representar la localidad y a sus vecinos y va a gestionar en esa comuna, y va a tener la facultad y el presupuesto transparente para afrontar las necesidades de cada territorio, acompañado por un consejo que va a rodear al presidente de comuna, formado por referentes de instituciones intermedias, para controlar y tomar decisiones de prioridad junto al presidente de comuna, esto va a obligar a que el presidente de comuna se gane el apoyo y el respaldo del vecino cuando haga las cosas bien para ser reelecto, por ende se va a esforzar mucho más en trabajar en la gestión, este sistema nos va a dar una cercanía mayor con el vecino, y mayor transparencia y desarma mucho de la corrupción que hoy vemos en la municipalidad en las distintas áreas”

QP: Creus, ¿Qué va a hacer con el empleado municipal y la carrera municipal?

LC.: “Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley, hay una ley que reglamenta el trabajo de los empleados municipales en la provincia de Buenos Aires que el Intendente Fernando Espinoza no cumple, esa ley le da al municipal derechos básicos y laborales que hoy el intendente no cumple y yo si pienso cumplir, porque se puede cumplir todo lo que la ley establece con respecto a lo que es el personal contratado, su paso a planta permanente, las corridas de las escalas de la carrera municipal, y lo segundo crear un instituto la carrera municipal, para que haya cuadros de gestión municipal, formados que el día de mañana trabajen para el intendente que sea, o la gestión municipal que sea, con capacidades reales en las distintas áreas de gestión, y en esto van a tener prioridad para profesionalizarse los empleados actuales, y también gente que se quiera formar para postular por concurso el día de mañana, tiene que en un futuro empezar a designar funcionarios municipales por concurso como hubo hace mucho tiempo, eso seguramente va a dar una mejor calidad de gestión para el vecino y va a jerarquizar al trabajador municipal para que vuelva a dar orgullo trabajar en la municipalidad, como en épocas anteriores donde un empleado municipal tenía el prestigio de trabajar en el municipio siendo competente y bien pago”

QP: Un tema escabroso y picante si los hay, el narcotráfico, la venta de droga o como lo quiera llamar, ¿Qué se puede hacer al respecto ocupando el sillón de intendente?

LC.: “Lo primero que hay que hacer también es parte del programa de seguridad que te plantee anteriormente, tenemos que ganarle las calles a la droga, el narcotráfico necesita tener zonas liberadas para poder desarrollarse y hacer efectivo su negocio, de lo contrario no tiene razón de ser estar en el territorio, los verdaderos narcotraficantes probablemente no vivan en La Matanza, tenemos que tener presencia del estado en cada plaza, en cada esquina, en cada parque, y en cada barrio, con prevención contra el delito, pero también el estado tiene que estar presente con ofertas de cultura, de deportes, de recreación y de capacitación, para guiar a los jóvenes por un camino mejor, que el de la droga o el delito que promueve el abandono del estado para con ellos, las familias tiene que volver a disfrutar las calles con la protección del estado municipal presente cercana, el intendente tiene la obligación de cuidar a sus vecinos, y recuperar cada rincón del distrito para la familia matancera, y de esa forma el delito se va a correr, y el que no se corra va a tener las consecuencias que tiene que tener porque no va a pasar inadvertido por el monitoreo que vamos a tener del territorio, en cada barrio, y con ello vamos a construir el mapa del delito, y como intendente tengo que poner el pecho y hacer las denuncias que hagan falta, en las zonas más graves, incluso en el caso de que haya connivencia con policías, o gente de la justicia, también lo voy a hacer público”

QP: Es vox populi entre los vecinos de los barrios, y cualquiera que camina el distrito y habla con la gente lo puede comprobar fácilmente, el problema no es solo el narcomenudeo, en La Matanza habría cocinas, ¿Cómo se maneja eso?

LC.: “Entiendo completamente el miedo de los vecinos porque La Matanza es zona liberada, realmente creo que la vinculación entre el delito y quienes gobiernan La Matanza, es visible e innegable, no tenes a donde ir a denunciar, sentís que si vas a denunciar vas a ser una víctima como nuestro vecino ‘René’. Si la gente ve que hay una actitud de parte de quienes gobiernan y de parte del intendente de acompañar y de estar, de poner el pecho, la gente se va a animar, va a empezar a confiar, y ese es un proceso que hay que empezar a construir, y para eso el intendente tiene que ser el primero en hacer las denuncias, como hacen otros intendentes donde gobierna nuestro espacio, como intendente tengo que ir a la fiscalía a señalar donde esta esa cueva, esa cocina, y como intendente voy a controlar que ese fiscal actúe, y las fuerzas policiales actúen, también hay que respaldar a la policía, hay mucha gente valiosa en la policía que se siente carne de cañón, que siente que es bastardeada y usada para cuidar supermercados chinos, o hacer plata para un jefe policial, o para la política, a esos muchachos hay que devolverle la dignidad, están salvando nuestras vidas, están poniendo el pecho por nosotros, no pueden ganar el valor de un sachet de leche por una hora extra en la que están arriesgando sus vidas, no pueden andar en móviles sin combustibles o tener que ponerle la batería de sus autos particulares, para que la patrulla funcione. Como intendente quiero crear un hospital para la policía y los bomberos voluntarios especialmente para ellos, como intendente quiero darles un bono extra para todos los que estén en zonas de riesgo, así como los docentes cobran un plus por trabajar en estas zonas, los policías también tiene que cobrar un plus porque nos tienen que ayudar a recuperar el territorio, y darle un buen reconocimiento económico por las horas que trabajen dentro de la policía municipal, tenemos que cuidar a los que nos cuidan”

QP: Muchas veces se habla que los intendentes son meros administradores, y que no pueden incursionar, o que de ellos no depende por ejemplo crear trabajo para sus vecinos, ¿se puede?

LC.: “Si claro que se puede, un ejemplo el intendente de Mar del Plata, que legisló para que la obra privada pueda desarrollarse, y hoy Mara del Plata tiene 100% de ocupación en el gremio de la construcción, eso es solo una muestra, de un intendente, cuando sabemos que en el mundo entero hay muchos ejemplos de alcaldías o intendencias que generan acuerdo internacionales que generan trabajo genuino, lo que yo haría como intendente en este tema; es en primer lugar ordenaría el territorio, porque esto es un gran caos, y ¿el caos para qué sirve?, sirve para aquel que quiera ir por derecha, no pueda y termine coimeando, sirve para que aquel que quiera construir 6 pisos donde se pueden dos, termine construyendo los 6 y le den una exención, en cambio yo quiero planificar el territorio, establecer las reglas para que puedan desarrollarse la inversión privada para que venga la industria y el desarrollo inmobiliario que nuestro territorio merece y que las diferentes zonas crezcan teniendo la planificación de los servicios correspondientes, del transporte, de las escuelas y la salud correspondiente, y con ese crecimiento estamos multiplicando empleos. También vamos a estar multiplicando ingresos para el municipio, y con eso poder hacer más cosas que La Matanza merece tener, una cosa es un intendente que te hace un parque industrial que la idea es venderte la tierra más cara del país, y que una vez que compres esa tierra, te ponga coima para conseguirte la habilitación, coima para aprobarte los planos, y tome al empresario como rehén, al igual que al vecino que cobra un plan social y lo obliga a hacer tareas de empleado municipal, porque si no le quita el beneficio este intendente sabotea el trabajo, y otra cosa es un intendente que diga vamos a hacer parques industriales y durante tanto plazo no te voy a cobrar habilitaciones y te voy a favorecer con los impuestos siempre y cuando tomes como empleados a los vecinos del distrito, y con el tiempo, vas a empezar a pagar las tasas, eso es una cosa, y otra cosa es que un intendente con tierra rural multiplique los asentamientos y loteos truchos que le sirve a los punteros para hacer caja, y esos punteros después hacen la campaña, y otra cosa es que con esa tierra se planifique crecimiento de la industria rural para que genere riquezas para el pueblo y el municipio de La Matanza. Y así con cada caso, el intendente dejando de robar y dejando de construir sobre la coima y lo trucho puede generar un gran cambio en el distrito”