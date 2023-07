“EL KIRCHNERISMO SE ESTÁ LLEVANDO PUESTO A TODO EL PERONISMO DEL PAÍS”

En plena campaña electoral para las elecciones PASO del próximo mes de agosto, entrevistamos al Concejal, Jorge Lampa, de Juntos para el Cambio.

QP: Jorge Lampa, ya estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo está viendo usted la campaña con la Matanza?

JL: “Buen día, bueno, bien, trabajando fuertemente en lo que es La Matanza y la tercera sesión electoral. Todo el equipo de Diego Santilli metido 24 por 7, como se dice, en pleno desarrollo de lo que es esta campaña que es la disputa de las tres coronas, Nación, Provincia y Ciudad.”

QP: ¿Ustedes lo ven con chance a Larreta – Santilli? ¿Le tienen fe?

JL: “Sí, tenemos consolidado un trabajo como para hoy garantizarnos un triunfo contundente. Yo creo que la ola que viene bajando del norte del país va a hacer una implosión en la provincia de Buenos Aires, especialmente en La Matanza, donde se disputa y se definen normalmente las elecciones.”

QP: A Santilli se lo ve muy bien parado frente a Kicillof que las encuestas dicen que va a ganar, cosa que personalmente no creo. Yo creo que Santilli está ahí en un cabeza a cabeza con Kicillof, ¿usted lo ve así?

JL: “Yo lo veo a Diego muy bien, muy por arriba de Kicillof, pero no es una expresión de deseo ni creo en las encuestas, la verdad no creo porque le vienen errando ya hace cuatro elecciones. Lo veo en la gente, lo veo en la gente en el día a día, Diego viene y camina a La Matanza, Lomas Zamora, Avellaneda y la gente lo reconoce, lo invita a pasar a su casa, le cuenta los problemas y vos te das cuenta que esa empatía que generó el Colo es natural, contextualmente fuera de lo político. Ningún vecino te abre las puertas como no ocurrió en el Bernaza, donde mataron a Daniel Barrientos, el chofer de las 620, donde fuimos a caminar y la gente lo llamaba de las casas para contarle su problema. Eso te da un panorama de lo que te dije recién, la ola viene llegando y va a ser implosión acá en Matanza.”

QP: Y acá en Matanza ¿cómo la ve a pesar de que van con tres listas? ¿Cómo ven la elección ustedes?

JL: “Yo lo veo muy positivo para todos, para las tres listas, porque en definitiva después del 13 vamos a estar todos juntos. Y lo veo positivo porque hay un recambio generacional de dirigentes que se da en el espacio y esto va a servir para tener un ordenador, las PASO, de cada dirigente. Cuál fue su trabajo con el vecino, cómo trabajó, eso va a ser la medida.”

QP: La última elección, las elecciones PASO potenciaron al espacio, tanto Santilli como Manes, una vez terminada la elección, empujaron todo para adelante, consiguiendo un triunfo histórico en la provincia.

JL: “Sí, de eso se trata, esa es la estrategia. Ampliar la base electoral. ¿Y cómo la amplias? Dándole participación a los vecinos, a los dirigentes. Hay cuadros, cuadros medios, que quieren participar en política por primera vez, hay muchos chicos que quieren fiscalizar por primera vez, nunca fiscalizaron, pero te dicen necesito capacitarme porque quiero fiscalizar esta vuelta y eso es importante la participación. No se da en otros espacios donde todo se sigue manejando a dedo y bueno eso hace que vengamos del 2021 ganando elecciones como se da ahora en estos días en el país y vamos a seguir potenciando ese formato de elecciones de PASO.”

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza? Con tres listas en interna del oficialismo, ¿cree que va a salir debilitado?

JL: “Bueno, el peronismo tiene esa mística de participación y donde todo se digita en base a intereses y yo creo que en lo político está la moneda en el aire en ese espacio, porque hay buenos dirigentes en distintas listas, pero hay que ver después cómo lo toma la sociedad porque acá el Kirchnerismo se está llevando puesto a todo el peronismo del país, ocurrió en el Chaco, ocurrió en San Juan, en San Luis, ocurrió en Santa Fe y acá puede suceder lo mismo. Yo creo que el Kirchnerismo, que nunca lo sentí como peronista porque yo vengo del peronismo, está siendo lo peor para que el peronismo le vaya mal. Estos son datos, datos precisos”.

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza ya como intendente, la gestión de él? Él está promocionando que tiene 500 obras en marcha y que no hay ningún distrito del país que tenga lo mismo. Es como que es su banderín de batalla.

JL: “Para mí tiene una visión errada de lo que es en este momento la gestión, porque si yo tengo acá a 20 cuadras la guardia del hospital de niños cerrado y traigo los recursos y los destino para otros rubros que son importantes, pero acá con la seguridad y la salud no se jode, de ahí no volvés, te agarra una enfermedad o de un hecho de inseguridad es gravísimo. Entonces yo creo que tiene mezclado las órdenes prioritarias de La Matanza y después vemos obra para campaña, normalmente veo obras que estaban planificadas hace un año, pero las sacaron a relucir ahora, ¿no? Como para mostrar gestión. Pero yo creo que Fernando tiene una gestión agotada. Yo siempre hablo de gestión, no personalizo la vida privada, pero en términos de gestión es una gestión agotada. El hecho del hospital de Niño, el policlínico de San Justo, acá a cuatro cuadras, los problemas que tiene de los salarios por debajo del nivel de pobreza de los empleados municipales, eso habla de gestión.”

QP: ¿Usted cree que tienen chance de ganar la Matanza?

JL: “Yo creo que sí, sí. Estoy convencido que tenemos chance. Tenemos que articular la estrategia ideal para llevarlo y plasmarlo. Más allá de la división de votos que tienen ellos, yo creo que después del 13 de octubre, el 14, vamos a estar trabajando las 3 listas juntas para llevar a Horacio como presidente y a Diego como gobernador. Y la lista que gane el 13 de octubre ganará en Matanza, sea quien fuera el candidato.”

QP: La gente está, como que va a votar teniendo muy en cuenta el bolsillo, por la inflación y la inseguridad. ¿Coincide usted en ese panorama?

JL: “Sí, coincido porque me lo hacen saber todos los días. Es un tema muy delicado. Históricamente la gente votó con el bolsillo. De hecho, si nosotros en nuestro mandato, en la elección del 2019, hubiéramos hecho las cosas bien, no hubiéramos perdido por 20 puntos con Kicillof. En lo económico no hicimos las cosas bien. Bueno, hubo autocrítica para adentro, crecimos y dos años después volvimos a ganarle a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y a nivel país a lo largo y a lo ancho. Pero se necesitó hacer una autocrítica de las cosas que hicimos mal. Por eso es una realidad que hoy el oficialismo tenga un candidato a presidente que actualmente es el ministro de economía con los niveles de inflación y desocupación y niveles de pobreza que tiene suena mínimamente bizarro, ¿no? En cualquier país del mundo te dicen, este muchacho no puede ser candidato a presidente. Pero bueno, yo creo que la gente va a dar un golpe contundente en las urnas el 13 de agosto.”

QP: Esto es algo que ustedes lo sienten

JL: “Sí, claro. Pero por hecho de sentido común. Acá no hay ninguno iluminado. Es sentido común. Vos te parás en la calle y la gente te pide el tema de la inseguridad, la salud, la falta de trabajo, que no llega ni a mitad de mes. Ya no llega a mitad de mes. Y eso solamente se soluciona cambiando este modelo de gobierno, no hay otra.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Sí, que estoy trabajando fuertemente para que Diego sea gobernador, Horacio presidente. Y sobrevolando el tema de las tres listas acá en Matanza, solo con trabajo. Llevando el trabajo y que defina el vecino el mejor candidato de Juntos por el Cambio.”