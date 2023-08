ELECCIONES EN ATE: “CUANDO LA GENTE NECESITA AYUDA, EL SINDICATO NO ESTÁ”

Hay elecciones en ATE (a nivel nacional, provincial y local) y entrevistamos a Lorena Giogetti, candidata a Secretaria General de ATE La Matanza por la lista Verde y Blanca.

Giogetti señaló que “En esta campaña nuestro trabajo es traducir las demandas de los afiliados en propuestas” y sostuvo que “El sindicato no conoce a sus afiliados”

QP: ¿Cómo viene las elecciones en ATE?

LG: “Bien. Este 9 de agosto hay elecciones en ATE a nivel nacional, provincial y municipal. Yo soy candidata a Secretaria General de ATE La Matanza y pertenezco a la lista Verde y Blanca. Y nos presentamos por segundo año consecutivo en el distrito.”

QP: ¿Qué deficiencia le ven a la conducción de ATE La Matanza como para que usted se presente en la lista contraria?

LG: “Para nosotros y nosotras somos una alternativa porque hay muchas falencias. Entre ellas están: el sindicato no va a visitar a los compañeros, no conoce las demandas, si un compañero va al sindicato a consultar algo lo maltratan. Lo único que está dando el sindicato es la caja navideña y los útiles. Pero, cuando la gente necesita ayuda, el sindicato no está. Por eso nosotros decimos que de alguna manera se juegan dos modelos de sindicato. Un sindicato viejo que está encerrado en la seccional contra un sindicato que esté presente, que pueda pelear por el salario, que pueda pelear por las condiciones de trabajo, que escuche las demandas. En esta campaña nuestro trabajo es traducir las demandas de los afiliados en propuestas.”

QP: ATE La Matanza ha crecido políticamente. Tiene una legisladora provincial, gente en el municipio. ¿Esto no se ha trasladado al trabajo sindical, no les ha facilitado las cosas a los afiliados?

LG: “No. Lamentablemente eso no se tradujo en crecimiento. Es más, hace 4 años éramos 3.000 afiliados aproximadamente, y hoy somos 2.600 dentro de un padrón donde hay gente que no está aportando al sindicato. Por ende, somos menos que 2.600. Nosotros nos encontramos con la desilusión y el enojo de nuestros compañeros y compañeras. Así que no se traduce en la política gremial de La Matanza.”

QP: Me planteó recién que pierden afiliados. ¿Pierden afiliados por esta falta de contacto con el sindicato?

LG: “Sí, perdemos afiliados por la indiferencia de la conducción actual. Como el descuento no se ve reflejado en beneficios o en coberturas gremiales hay muchos compañeros que se desafilian. Nosotros les pedimos que esperen que pase la votación, y tratamos de contagiarles nuestra energía para transformar esto.”

QP: Ustedes están hoy representando a los trabajadores de la salud y del estado a nivel provincial en La Matanza. Y también se están incorporando algunos municipales. ¿A qué se debe eso?

LG: “Nosotros tenemos un muy buen vínculo con los compañeros y las compañeras del Almafuerte, con Rubén Bustos. La verdad es que vemos su lucha semejante a la nuestra porque ellos también tienen un sindicato con una convicción muy antigua, que no resuelve lo cotidiano y lo que necesitamos. Los compañeros y compañeras se organizan en asambleas como nosotros o hemos marchado juntos en la pandemia. Es decir, estamos en un mismo camino de lucha. Sería muy interesante que ATE pueda recibir a los trabajadores municipales. Esto no se da por el momento. Pero si ganamos ojalá podamos abrazar a los municipales y transformar todo lo necesario para vivir mejor.”

QP: ¿Cómo es la situación de los trabajadores del estado en La Matanza? ¿Cómo la ven ustedes?

LG: “Por el contexto político complejo y la inflación no alcanza el salario por más que hubo paritarias. Se tiene que dar la pelea por el salario, por las mejoras en las condiciones de trabajo, por la estabilidad laboral. En los hospitales hay muchos becarios que sería interesante que tengan un contrato de planta permanente. En el caso de los auxiliares de la educación, los actos públicos son muy poco transparentes y eso hace que las mensualizaciones sean para pocos. Es decir, la situación es compleja en este contexto político.”

QP: ¿Ustedes están proponiendo una presencia más activa por parte del sindicato?

LG: “Exacto. Los compañeros y compañeras no se sienten escuchados, sienten como que el gremio está parado. También muchas veces son mal tratados cuando van a consultar a la seccional. El sindicato no conoce a sus afiliados, y eso es un problema.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

LG: “Esperamos que los compañeros y compañeras este 9 de agosto nos acompañen con su voto. Le agradecemos la posibilidad que nos dio de comunicar esto. Y ojalá que podamos construir ese sindicato que soñamos.”