“EL NARCOMENUDEO ES LO QUE SE LLEVA LA VIDA DE NUESTROS PIBES”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, ex Concejal matancero y actual Director Nacional de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina.

La charla giró en torno de la situación, con respecto a la inseguridad y el narcotráfico, que se está viviendo en el país, puntualmente en la ciudad de Rosario y el conurbano bonaerense.

QP: Gustavo Ferragut, ¿cómo lleva este tiempo de gestión al frente de la Dirección Nacional?

GF: “Bueno, es un tema apasionante, complejo, hay que recorrerlo, no se puede administrar el área de fronteras e Hidrovías desde el escritorio solamente, así que mi tarea hoy es combinar esa actividad entre poco escritorio y mucho más recorrido para ponernos al tanto de lo que sucede en el terreno.”

QP: Es como que acá en Buenos Aires hay una concepción de los problemas y en el campo cuando se sale a recorrer se encuentra otra problemática, ¿cuál es la dimensión de los problemas reales, en cuanto a seguridad, de las Hidrovías y las vías navegables?

GF: “Bueno, hay temas logísticos y temas operativos. Los temas operativos son los que se definen con estrategias de las fuerzas federales en la intervención directa contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y en las logísticas te encontrás con mucha deficiencia que de acuerdo al punto donde está emplazado el paso fronterizo y ver si tiene dificultades. Por ejemplo, en un escritorio el desarrollo esquemático funciona, pero cuando vas al terreno te encontrás que no llega el tendido eléctrico, que la señal de internet es titilante, que no es estable, te encontrás que hay lugares donde no hay agua potable, te encontrás lugares donde hace 50 grados de calor y otros hace menos 10 grados bajo cero, entonces no es tan lineal el tema para resolver. Manejarte conociendo y visitando el territorio te da una amplitud para resolver los temas de forma diferente y más rápida.”

QP: Tenemos problemas que han planteado la ministra en su último viaje a Estados Unidos, que es el narcotráfico el narcoterrorismo, ¿están trabajando con esas pautas?

GF: “Sí, nosotros tenemos una preocupación importante que se ha podido establecer en Rosario, la definición, que es el narcoterrorismo. Nosotros tenemos dos factores que se mueven en la Argentina, que es hoy el narcotráfico y el contrabando que genera el delito económico. Cada vez que se encuentra una organización terrorista, están financiadas por esas dos patas, el narcotráfico y el delito organizado económico. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un intento de que esas dos patas crezcan en la Argentina y, por consiguiente, enciende la alerta del terrorismo. Hoy estamos luchando en Rosario contra el narcoterrorismo, porque la violencia que ejerce la posibilidad de recaudar a través del narcotráfico cada vez está siendo más notoria y más compleja que llega a la vida de los ciudadanos.”

QP: ¿Cómo toman ustedes las amenazas de los narcos de llenar de sangre Rosario-Buenos Aires y la amenaza a la misma ministra?

GF: “Yo creo que, en general, hay que tomarlas muy en serio, porque toda actividad o decisión política de enfrentar a las mafias se hace a través de personas que tienen decisiones y coraje. La ministra Patricia Bullrich, te imaginarás vos, que no es una funcionaria que hace un día que está trabajando y que no la va a amedrentar un pasacalle o una bandera o una amenaza telefónica. Lo que sí, el resto de todos nosotros del gobierno, tomamos en serio cualquier denuncia o cualquier amenaza que se haga porque no sabes qué tipo de loco está detrás de eso. Entonces, más allá de que ella va a seguir trabajando y quiere desenvolverse con la libertad que lo viene haciendo, los órganos del Estado están en alerta.”

QP: Hablamos de Rosario recién. Tenemos también problemas graves, problemas de narcotráfico, de inseguridad en el conurbano de Buenos Aires, que es mucho más grande y amplio que la problemática en Rosario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué políticas podrán implementar para enfrentar ese problema que ya se ha convertido en un flagelo de la sociedad muy fuerte?

GF: “Bueno, atacar el tema de la frontera y el tema de Rosario en este momento es también atacar los problemas que hay en el conurbano, porque el recorrido de la ruta para que llegue al conurbano también está en estos dos lugares que te mencioné antes. El conurbano necesita tener un control sobre el narcomenudeo, porque es con lo que se está pagando la cadena logística en este momento. Antes se pagaba con dinero y hoy la cadena logística, para que la droga salga del país, se paga también con droga. Y eso convierte a cada operador de esa cadena logística en nuevos distribuidores de ese pago del costo de la droga. Y se genera una lucha del narcomenudeo, donde genera la violencia entre bandas, genera el delito para poder comprar esa droga que está dando vuelta en tal barrio o en tal zona. Así que es una preocupación. Muchos atacan cuando nosotros hablamos del narcomenudeo. Y el narcomenudeo es lo que se lleva la vida de nuestros pibes.”

QP: No se ve una clara coordinación de las fuerzas federales con las fuerzas de la provincia. ¿Por qué no se da esa coordinación?

GF: “Hoy, más allá de lo que piensa la gente, estamos trabajando en una especie de coordinación. Mucho mejor que en otro momento. No es el tema y la situación ideal, pero estamos trabajando, diría yo, dos pasos más adelante de lo que estábamos trabajando en la gestión que nos tocó estar en el Ministerio de 2015-2019. Hoy estamos teniendo alguna coordinación con miradas diferentes, que es lo que no llega a ensamblarse. Pero coordinación está habiendo en algunos temas.

Así que tenemos la esperanza de poder generar las confianzas en este tiempo para trabajar mejor en conjunto con la provincia de Buenos Aires y darle una batalla decidida porque ya está afectando a todos los niveles. Está muy preocupada la Iglesia con este tema. Están empezando a preocuparse también organizaciones sociales con este tema. Por lo cual, si se deja que esto termine en un descontrol, va a ser un problema que va a ser difícil de resolver.”

QP: Salimos un poco del tema del narcotráfico y del delito. Usted recién me comentaba, fuera de micrófono, la recreación de la experiencia que se hace en el río Mississippi en EEUU y poder hacerlo en las Hidrovías. ¿Cómo viene el tema?

GF: “Bueno, en las Hidrovías, a mí me toca esta parte, se está hablando mucho del tema internacional. Argentina es un punto de nexo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, con los países limítrofes, Chile, Paraguay, Bolivia, fundamentalmente, se está trabajando mucho en ver los corredores bioceánicos por carretera. Se está viendo cómo se explotar las líneas ferroviarias que lleven bastante mercadería sin generar los problemas que generan los camiones. Y todo eso, también, si vamos de norte a la desembocadura del río de la Plata, la hidrovía es un punto importante. Y la experiencia más cercana o más amigable que tenemos para explorar es la experiencia de Estados Unidos con el río Mississippi. El río Mississippi empezó, también, como éramos nosotros, una hidrovía que no se le daba mucha importancia. Y en un momento, la coordinación y la mirada general de distintos estados, como serían las provincias nuestras y con el país que limita en el norte, empezó a hacer un crecimiento. Se dieron cuenta que trasladar la mercadería por ahí, podían trasladar casi un 70% más de mercadería de lo que venían trasladando. Porque las barcazas llevan más o menos un volumen muy importante, cada barcaza lleva 10 camiones. Y esas barcazas transportan 10, 12 barcazas, o sea, más de 500 camiones en un solo viaje. Entonces, es algo a tener en cuenta. Y Mississippi se convirtió en la segunda hidrovía más importante de otras en Europa de traslado de mercadería a la salida hacia el océano.”

QP: Y Argentina, con la hidrovía nuestra, transita por cinco países, o sea, hay a priori una importante capacidad de transporte

GF: “Sí, sí, transita por cinco países y el objetivo es que salgan hacia los otros continentes. Entonces, tenemos desde Misiones, Formosa, Paraguay, bajando por la hidrovía hasta salir para el río de la Plata, una descompresión de lo que son las rutas transitadas por camiones y ese tipo de cosas que lo puede absorber la hidrovía en una forma más ordenada, debería ser más controlada, y eso es una parte que nos toca a nosotros, los controles que se pueden generar allí. Así que, bueno, la idea se está estudiando con Estados Unidos, que han venido algunos referentes aquí en Argentina en este momento para ver el tema de hidrovía, y también nosotros, del área que nos toca de seguridad, poder tener un control aéreo, comunicacional, de imagen y de tecnología sobre este sector que son casi mil kilómetros de recorrido que habría que tenerlos controlados en el sistema de seguridad.”

QP: La ministra estuvo hace poco en Estados Unidos, hizo importantes acuerdos con el FBI, hasta con la CIA.

GF: “Sí, tuvimos la oportunidad de que la Argentina, en la OEA, teníamos la vicepresidencia en el tema RANDOT, que es la reunión que hacen todos los ministros de seguridad de los países que lo integran. Teníamos la vicepresidencia, y esta oportunidad a la Argentina le tocó ocupar este año la presidencia, encabezada por nuestra ministra Patricia Bullrich, que la verdad es un espacio de reconocimiento para la Argentina, pero también bien ocupada con alguien que sabe del tema, con alguien que tiene la visión global de lo que sucede en la seguridad en el mundo y nunca mejor merecido el cargo y representado por la ministra Patricia Bullrich.”

QP: Así como para cerrar, ustedes están generando reacciones a niveles de narcotráfico, de terrorismo, con amenazas y demás. Que el otro reaccione implica que ustedes están haciendo una presión positiva sobre un control sobre el delito

GF: “Bueno, para hacer esto es muy importante la coordinación de decisión política. El presidente Milei tiene claro que este es un tema a abordar y dar batalla. La confianza que le ha depositado a la ministra para esto es muy importante, por lo cual hay una sintonía de decisión entre el presidente de la Nación y el Ministerio de Seguridad. Lo que está pasando con las amenazas es claramente que se ha pateado el hormiguero y se ha ido a un lugar. La queja que fue la última amenaza es que pusieron a todos los narcos presos en un solo lugar para controlarlos. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. La cárcel federal de Rosario va a tener ese rol. Y también ahora inauguramos hace poco un pabellón en la cárcel de Ezeiza donde va a ser específicamente para los que cometen delitos de narcotráfico, sobre todo la jefatura de las bandas, y podés tenerlos controlados, aislados, con un régimen mucho más rígido para los detenidos que no tengan la beneficencia de tener derechos que otros presos no tienen.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Debemos tener en cuenta y contarle a la población que estamos trabajando de manera firme, conjunta, con lo más importante que es la decisión del Presidente de la Nación, encargando a la Ministra de Seguridad el trabajo y la tarea, y todo un equipo coordinado detrás de eso. Todas las áreas del Ministerio, así sea el área más lejana de lo que es la parte de las fuerzas, está trabajando en la misma sintonía para sostener el control de la frontera, el control de las vías navegables, el control de Rosario, el control de algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y ver cómo desactivar el delito organizado.”