“COMO DECÍA PERÓN: AHORA TODOS VAN A TENER QUE AGARRAR EL BASTÓN DE MARISCAL Y SALIR A LA CALLE Y DEMOSTRAR QUIÉN ES EL QUE ESTÁ MEJOR CAPACITADO PARA ENFRENTAR ESTE NUEVO PROCESO”

Entrevistamos a José Héctor Jaimes, Sec. Gral. de la Agrupación “14 Bis” del peronismo matancero y dialogamos sobre la situación actual de la política nacional, provincial y local.

QP: José Jaime, ¿cómo ve la situación política actual?

JJ: “en esta época de la era Milei, obviamente, la situación social es grave, la gente no tiene para comer, les cuesta muchísimo pagar los servicios, y el peronismo todavía no ha formado una estructura de contención real.”

QP: ¿Como que el peronismo está todavía digiriendo la derrota?

JJ: “Sí, yo creo que todavía no encuentra el punto de equilibrio. Y bueno, es momento de generar otro tipo de acción política, eso como decía Albert Einstein: Loco es el que hace lo mismo y espera un resultado diferente. Acá debemos hacer una política diferente, tenemos que aprender a leer qué dijo la sociedad cuando eligió lo extremo. Porque este es el extremo. Y decir nosotros dónde nos equivocamos. Los militantes, en mi caso, y algunos dirigentes en su lugar, tienen que hacer la misma reflexión y empezar a ver de qué manera pueden acercarse a la sociedad y hacerla entender que la salida real para este país y para este pueblo es una política justicialista, un gobierno justicialista. Aún más que si vos ves que el mundo está totalmente en riesgo y hay graves problemas, el Estado es lo más necesario que tenemos, es lo más importante que tenemos. Y este gobierno que nos toca a nosotros viene a destruir al Estado, y eso es lo grave.”

QP: También es como que la gente se ha cansado de las caras de algunos dirigentes, como que tendría que haber una renovación dirigencial. ¿No sé si usted opina lo mismo?

JJ: “Sí, yo creo que se deben replantear. Hay líderes que supieron contenerse en su figura central a un montón de conjuntos y hay otros que lamentablemente no pudieron llegar al pueblo, no pudieron llegar a la gente, y bueno, tienen que entender que ya está, su tiempo se ha terminado.”

QP: Acá, en La Matanza, los resultados electorales fueron positivos. La gente está planteando algunas discusiones dentro de la sociedad y del peronismo, la militancia más que la gente. Discutir algunos cambios dentro de la estructura del justicialismo matancero. ¿Usted cree que es así?

JJ: “Yo creo que Fernando sigue siendo la figura central de La Matanza. La gente cree en él, la gente lo apoya. Porque a pesar, vos lo dijiste recién, a pesar de los resultados a nivel nacional, en el distrito tiene un enorme apoyo. Eso significa que Fernando sigue siendo el hombre con mayor respaldo en el distrito de La Matanza. Pero también tenemos que entender que se deben hacer una forma de acercarse a diferentes lugares, otros tipos de compañeros, para que empiecen a verlo, a conocerlo y empiecen a encontrar otras figuras. Porque si nosotros no tenemos a Fernando como figura central nuevamente, ¿qué pasa en el peronismo de La Matanza? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros.”

QP: Ahora bien, Fernando Espinoza, ya por una cuestión de la ley electoral que lo establece, no puede volver a ser candidato a intendente. Entonces, si no es Fernando, ¿quién va a ser? No estoy planteando una discusión de nombre, sino una discusión política de fondo. ¿Va a ser el que elija Fernando o el que decida el militante?

JJ: “Bueno, por eso digo que hoy todos los compañeros que creen que pueden ocupar ese espacio de responsabilidad deben mostrarse, deben salir a caminar, deben plantearle a la sociedad qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, cómo ven al distrito, cómo van a unir ese tejido social que está hoy por hoy un poco disociado. Y bueno, sí, la palabra de Fernando a quien sea candidato en el futuro va a tener un peso muy grande. Y no te olvides que Fernando sigue siendo el hombre de referencia de este distrito.”

QP: ¿Usted cree que el peronismo está unido acá en La Matanza o hay más peronistas afuera que adentro?

JJ: “Pasa que ponerle qué es peronismo y qué no es peronismo es un poco difícil. Lo que podemos decir de que sí, la militancia en cualquier expresión no está unida, y eso no es bueno. Deben unirse.”

QP: ¿La agrupación de ustedes, la 14 bis han comenzado una serie de debates internos de cara al futuro?

JJ: “Sí, nosotros empezamos a reunirnos, empezamos a trabajar y empezamos a ver el impacto de Milei en la sociedad que nos toca actuar, que es acá. Empezamos a analizar cómo está viendo la comunidad en sí al peronismo y estamos viendo de qué manera nos acercamos a la sociedad sin hablar de política solamente, sino también haciendo cosas que tengan que ver con el común y el día a día de la gente para que podamos entender que somos uno más de eso.”

QP: Milei es un cambio cultural profundo. Lo que plantea, más allá de que uno esté de acuerdo o no, es muy profundo. ¿Usted cree que se va a lograr establecer alguna pauta de eso?

JJ: “Yo creo que Milei está convencido de lo que él cree. Y eso hace que él vaya a continuar con su proyecto. Y va a seguir haciéndolo. Y lamentablemente va a producir un daño enorme a la sociedad.”

QP: Se están viendo ya algunas cuestiones del impacto de la política de él. Y se espera, a muy corto plazo, los aumentos de tarifas y demás, que va a ser un impacto enorme en la vida cotidiana de la gente. Y eso va a provocar algún tipo de disconformidad hacia el gobierno. ¿Usted cree que Milei sigue conservando el apoyo de la gente que obtuvo en el balotaje?

JJ: “Eso es una pregunta muy difícil de responder. Porque primero lo que nosotros tenemos que hacer es volver a formar el tejido social. Y poder interpretar lo que la gente quiere. Porque hoy por hoy los encuestólogos van a determinar de un lado o del otro, depende de quién le diga, qué decir. Pero la realidad es que el peronismo tiene una enorme responsabilidad para contener a la sociedad, procurar que haya paz en la Argentina y que el peronismo sea la alternativa real a este nuevo proceso que vivimos.”

QP: ¿Cree que Cristina dio un paso al costado y lo dejó al gobernador Kicillof como gran opositor de Milei?

JJ: “Yo creo que Kicillof es una de las figuras más importantes que tiene el peronismo actualmente para poder enfrentar si una elección sería mañana. Pero igual, la elección falta. Todavía no sabemos cómo se van a ir colocando los nuevos candidatos del peronismo y como decía Perón: ahora todos van a tener que agarrar el bastón de Mariscal y salir a la calle y demostrar quién es el que está mejor capacitado para enfrentar este nuevo proceso.”

QP: ¿Usted cómo ve la política matancera?

JJ: “En La Matanza, como recién le dije, tenemos una enorme ventaja, que Fernando es un hombre con un enorme apoyo social y es el referente máximo del peronismo en el distrito y esa ventaja a veces se convierte en desventaja porque no tenemos uno o dos que puedan referentes que se queden en el distrito por si Fernando, supongamos, asuma otras responsabilidades.”

QP: Usted cree que el debate que estamos planteando de la gente para revisar lo que sucedió, lo que la gente quiere, ¿se puede dar acá en el distrito?

JJ: “Yo creo que sí. La discusión se va a dar. Sin dudas.”