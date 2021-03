“EL PERONISMO ES DE TODOS, NO ES DE LAS AUTORIDADES, ES DE LA MILITANCIA”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Carlos Estévez referente del peronismo matancero. Estévez señaló que “acá no hay unicato, acá no hay ducados, no hay lores porque el peronismo es de todos” y aseguró que “La inseguridad ya no es un problema del municipio sino que es un problema del ministerio; el compañero ministro tendrá que empezar a escuchar a los intendentes”

QP: Estévez ¿cómo analiza el discurso del presidente Fernández?

JCE: “Bien, creo que dijo las cosas que la gente quería escuchar y que la oposición pensaba que iba a esconder, fue transparente con el dialogo, no hubo agresividad, pero si marcando las cosas que hicieron mal, y que hay que reconocer, creo que la sociedad va entendiendo que después de una pandemia que parecía un a zoncera, y tras una crisis económica que teníamos, lo lleva aguantando bastante bien, yo le tengo mucho afecto Alberto es un tipo que se ocupa de todos los argentinos, no es una cuestión partidaria es el presidente de todos los argentinos”

QP: Según algunos medios el presidente profundizo la grieta, ¿Ud. Qué opinión tiene?

JCE: “El problema de la agrieta es que no necesita acción, es como en una guerra, no puede haber, en un mismo pueblo, división de bandos, acá tenemos que tirar todos para un mismo lado, y la situación social y sanitaria tiene que estar acorde a todo el mundo, acá es como entre vecinos, pasa algo a un vecino y todo el mundo se ayuda, y esto de decir que esta todo mal, no contribuye en nada, y después tenemos que decir que hay mucha plata para que esto no funcione. A los gobiernos populares no los quieren alguna minoría que tiene muchos intereses económicos, y una sociedad que, a veces, no entiende de que tenemos que ocuparnos de todos los argentinos, y hay gente que lo está pasando mal. Después de 44 mil millones de dólares que se llevaron, cerraron hospitales, escuelas, bajaron presupuestos, y siguen cuestionando, primero que la vacuna rusa no era efectiva, ahora quieren la vacuna, o sea la proporción es mundial y la Argentina se preparó, a lo largo de la cuarentena, pero fuimos parando un poco la pandemia, y seguramente tendremos la segunda ola, pero estamos preparados para afrontarla, con todo el sistema de salud, de seguridad, con los vacunatorios, que están laburando y poniendo el hombro, lo que pasa que desde el lado de la oposición es fácil hablar, porque no hicieron nada, lo que saco en conclusión si estaba el gobierno anterior que desastre hubiera sido la Argentina”

QP: ¿Cómo interpreta las palabras del Gobernador?

JCE: “Bien me gustó mucho, lo aprecio mucho, es un pibe joven, yo apoyo mucho a la juventud que son las nuevas generaciones, que tienen que empezar a tomar partido y posiciones de poder realizar cosas. Nosotros tenemos que acompañar y dar algún consejo, Axel no escondió nada explicó todo lo que tenía que explicar, a lo que pudo manejar y lo que preparó en adelante, lo que armó con el sistema de salud. Con los hospitales, las escuelas, la capacidad y dar a la luz la cantidad de alumnos que tenemos en educación hay 4 millones de pibes en la provincia de Buenos Aires, entonces explicó muchas cosas que la gente por estar encerrada por el desfasaje económico, el no verse con la familia, hay un estado de ánimo que molesta, y es lógico porque el ser humano es así”

QP: Hay un tema que es crítico, sobre todo en el gran Buenos Aires que es el tema de la inseguridad, y no vemos políticas del gobierno apuntada a ese tema

JCE: “A veces analizo, y recorro las calles, no tan solo de La Matanza sino de toda la provincia de Buenos Aires, y había un tema que era el desfasaje económico que tenía el personal policial, hoy se equiparó con el sueldo de la policía federal, se van a construir dos hospitales (con justa razón, porque no puede ser que la policía de la provincia no tenga hospital propio, y no es un tema nuevo que nadie haya tomado el toro por las astas), tiene que haber una reestructuración geopolítica que ya las departamentales, y la disociación de desparramar todo el derrame, tiene que haber un control, y acá está faltando el control, y la gente dice la policía no está en la calle, y lamentablemente no está ¿no sé porque? Yo me acuerdo que antes las departamentales funcionaban, las comisarias funcionaban. Hoy vos hablas con los vecinos y te cuentan que llaman a las comisarías y no hay nadie, alguien tiene que actuar, creo que ya no es un problema del municipio sino que es un problema del ministerio; el compañero ministro tendrá que empezar a escuchar a los intendentes, trabajar en conjunto, y escuchar la sociedad, es muy grande el territorio, es una provincia con 16 millones de habitantes, es muy complejo, pero lo más difícil está en el conurbano, en el interior de la provincia el que conoce todos los pueblos, sabemos que se conocen todos y es otro el tema, pero tiene que haber una solución porque la gente está preocupada, hay barrios que a las 6/7 de la tarde la gente no sale, porque tiene miedo, la gente no sale con celular, van con la plata justa para lo que tienen que comprar o viajar, no quieren correr riesgo con los chicos en las paradas de colectivos. Hablando con un amigo me comenta que: la gente no lleva plata, no lleva celular, y para los delincuentes en vez de robar a uno roban a todos los que están en la parada o tienen que robar a más gente y eso hace que aumente la inseguridad, pero también tenemos que ser conscientes que tiene que haber un derrame de distribución, que la gente vea al personal policial en las calles y que se sientan seguros que las fuerzas de seguridad están presentes”

QP: Estévez ¿cómo ve esto que anuncio el intendente de Esteban Echeverría con respecto a la presidencia del PJ?

JCE: “Es una cuestión política que la tienen que dilucidar los que están al frente de los distritos, que son presidentes del PJ de las distintas localidades, no me parece mal, tiene todo el derecho del mundo de apelar sus intenciones, pero también tenemos que empezar a ver que la mayoría está apostando a otra cosa, está apostando al futuro, y trabajar mancomunados, si uno analiza la funcional del PJ provincial, que hagan un análisis de cuantas reuniones, de cuantos proyectos se presentaron, y así también como estamos con el tema de seguridad, temas del consejo nacional, que a veces muchos compañeros militantes o cuadros intermedios quieren aportar ideas, y a veces no tienen recepción, yo creo que hay que ser amplios, y escuchar en el consejo del partido, más los consejos distritales y provinciales, que los congresales cuando los nombren puedan hablar que sean partícipes de proyectos y propuestas para la gente, porque el peronismo es de todos, no es de las autoridades, es de la militancia”

QP: Máximo Kirchner presidente del PJ

JCE. : “Claro, es un problema que nosotros, los viejos, yo siempre dije que el trasvasamiento generacional tiene que estar permanente en distintas generaciones, hubo generaciones que no hubo trasvasamiento generacional, y a veces los mismos compañeros cuestionan que siempre somos los mismos. Creo que es la única manera de unificar de que no exista esa grieta entre ‘La Cámpora y el PJ’; el peronismo es uno solo, y esto es un frente electoral que tenemos que trabajar todos juntos, La Cámpora es una estructura acá hay 50 mil agrupaciones, me acuerdo cuando era pibe había un solo PJ, una sola juventud, después empezaron con la juventud sindical, universitaria, agrupaciones de a cientos, y cada uno tiene derecho a poder expresar en su espacio las ideas y propuestas que tiene, no me parece mal, creo que tiene todo el derecho del mundo, creo que después entrara en razones que es una cuestión de tiempo adelantar el tema del PJ para estructurar lo que viene en la elección también, creo que la idea es atacar primero el tema de la pandemia”

QP: Estamos en un año que todavía el tema de la pandemia sigue pesando mucho en la agenda del gobierno y en la agenda de la gente, y estamos en un año electoral, ¿Qué tipo de campaña se va a hacer, qué se va a discutir, qué se va a proponer?

JCE: “Los que están en función de gobierno tienen que trabajar y estar al servicio de la gente, los cargos son circunstanciales, los que están en funciones que se dediquen a solucionar los problemas de la gente, y los que están afuera de las funciones que puedan hablar y presentar propuestas para sacar algo en común. Nosotros necesitamos una legislatura no como la tenemos ahora que no podemos aprobar un montón de cosas, porque no tenemos la mayoría, entonces cuando uno tiene un gobierno donde la idea es ayudar a la gente que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, cuando vemos eso lo que tenemos que hacer es ayudar consensuar, concientizar, y que el vecino ve la propuesta y que hay un futuro, esa es la estructura de la política, sino pareciera que las enseñanzas de Perón, los libros que dejo y su legado, hay muchos que no lo entendieron”

QP: Si estamos hablando de debate y están los consejos del partido cerrados por el covid-19, ¿cómo se hace el debate?

JCE: “Por eso digo que no todos son lo mismo, hay compañeros que están funcionando por zoom, reuniones abiertas, plenarios, charlas, comunicación, presentar propuestas, hoy está todo abocado, en el caso puntual de Matanza, al rastrillaje de salud, de la vacunación, de la información, pero cuando no se puede en el conjunto, por lo menos los que se sienten autoridades, tienen que sentarse y charlar y ver lo que tienen en cada distrito, las inquietudes que tienen los compañeros para trasladarlas en conjunto haciendo un trabajo en común, es fácil”

QP: Estamos en un año electoral y como siempre ocurren en todos los años electorales, se empieza a especular con el armado de un peronismo por afuera del oficialismo local, ¿cómo lo ve a eso?

JCE: “Siempre digo lo mismo, si yo soy parte de algo y no estoy de acuerdo, tratare de hacer llegar mi propuesta, siempre va a pasar esto en la política, la oferta y la demanda, el que está adentro participa y el que está afuera no lo escuchan, no puede opinar, no tiene espacio de debate, y a veces hay compañeros que piensan que lo pueden llegar a lograr, y está bien es parte de la democracia, acá no hay unicato, acá no hay ducados, no hay lores porque el peronismo es de todos, y el que está al frente de eso tiene que lograr el consenso, si leyeron y entendieron a Perón, se tienen que dar cuenta que esto es entre todos, y eso se llama comunidad organizada, si no queres tener oposición tenes que escuchar al otro, y quizás entre los dos puedan solucionar los problemas”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JCE: “Solo que la gente tenga convicción que el presidente está haciendo un buen trabajo, al igual que nuestro gobernador, con los equipos de trabajo que son muy buenos y muy técnicos, y otros que son del territorio, creo que quizás faltaría tanto en el gobierno nacional como en el provincial, poner dirigentes del territorio que conocen las problemáticas que conviven con los vecinos, no podrán ser muy técnicos pero si son prácticos, la teoría es una cosa y la práctica es otra, y el que conoce el territorio y conoce el problema tiene más posibilidad de solucionarlo”