“EL RADICALISMO NO PUEDE SER PARTE DE UNA COMPARSA DE JUNTOS POR EL CAMBIO”

El Dr. Gustavo Barresi dialogo con semanario “Quinto Poder” sobre la elección interna de la UCR matancera del próximo domingo y donde se postula como candidato a Presidente del Comité de Distrito.

QP: Dr. Gustavo Barresi, ¿qué lo motiva a presentar lista en la interna que se va a dar en pocos días?

GB.: “Justamente nos parece que el partido tiene mucho para dar, tenemos mucho para dar los radicales o, por lo menos, los que venimos batallando durante todo este tiempo. La UCR no pudo poner nuestra impronta en la coalición de Juntos por el Cambio, y un poco lo que hizo estos últimos 4 años del gobierno nacional y provincial; esto irrita al afiliado radical en el sentido que queremos dejar de ser meros espectadores y empezar a ser protagonistas de una historia. Sabes muy bien lo que nuestro grupo ha batallado en un municipio como La Matanza, donde parecemos que siempre laburamos a contra mano de las cosas, este es un momento bisagra para tratar que el radicalismo, primero; recupere su historia en un distrito donde tuvo referentes muy importantes, y segundo; tenemos mucho para dar en un municipio muy desigual, donde la marginalidad y la desidia gobiernan a diario. Me parece que el radicalismo tiene que ponerse al frente del reclamo, durante mucho tiempo hemos sido espectadores de una realidad que duele y que molesta, y quizá lo que tengamos que hacer es desarrollar un proyecto donde los radicales se sientan consustanciados con eso, y volver a enamorar al afiliado radical, por eso estas elecciones son importantes para dentro del partido, y porque tenemos que poner una suerte de coto a una alianza que la verdad al pueblo no le resultó cómoda, con muchas falencias en lo económico. Me parece que no hizo nada bien en la gestión, que fue a contramano de lo que se decía, y en ese sentido el radicalismo tiene complicidad, porque no dijo lo que tenía que decir, no propuso lo que tenía que proponer, y no sentenció cuando tenía que sentenciar, dejó que las cosas pasaran, es el momento de sentarnos encuadrar la conversación, activar las políticas públicas que el radicalismo siempre activó como en salud, educación e institucionalidad, me parece que es el momento por eso estamos en esta empresa, y queremos seguir corriendo la utopía”

QP: Al radicalismo matancero, desde hace muchos años, lo viene digitando la interna provincial y, en lo local, por esa razón han perdido mucho espacio político, ¿cómo se cambia eso?

GB.: “Estoy convencido de que lo tenemos que cambiar nosotros, los que vivimos en el pago chico. Tenemos que cambiar esa mentalidad, no podemos seguir haciendo o tratando de rectificar los mismos errores porque vamos a conseguir los mismos resultados, vamos a seguir siendo ninguneados por el poder político provincial, no vamos a tener peso específico, porque La Matanza tiene peso específico, lo que no tiene es revalorización de sus dirigentes y, esto, el 21 de Marzo tiene que marcar un quiebre, el quiebre es que entendamos que somos participantes y que somos protagonistas de esta historia, y La Matanza se tiene que posicionar”

QP: ¿Qué diferencia entre Abad y Posse?

GB.: “La diferencia es sustancial, lo que muestra Abad es una continuidad de lo que está diciendo y criticando en este momento, donde tenemos una continuidad de la conducta provincial, en la cual, La Matanza no va a cambiar su rol especifico en lo cual ellos tienen pensado el día de mañana lo que tiene que ser el poderío del radicalismo en La Matanza y por lo tanto es la continuación de lo que venimos sufriendo desde hace 4 o 5 años. Gustavo Posse nos garantiza que es un intendente con gestión, venimos de lugares y espacios totalmente diferentes pero nos garantiza sentarnos a la mesa de discusión de Juntos por el Cambio, romper el status quo, que fue diseñado durante 4 años, y empezar a poner reglas de juego claras, si el PRO tiene incorporado en su mente el inconsciente colectivo que es la mayoría en un distrito como La Matanza, que nos permitan competir, vamos a ver cuál es la mejor idea, la mejor propuesta, los mejores hombres; me parece que esto lo puede garantizar Gustavo Posse, no lo puede garantizar Maximiliano Abad, lamentablemente no el sino por lo que él representa, que es la conducción provincial actual que es Daniel Salvador, y por lo tanto no va a estar condicionado, en el día de mañana no vamos a poder ir a unas PASO para tratar de dirimir quienes son los mejores hombres y cuales las mejores propuestas”

QP: ¿Su posición frente a la gestión municipal?

GB.: “Eso es algo que hay que rever el 21 de Marzo, el radicalismo no puede ser parte de una comparsa de Juntos por el Cambio, ni tampoco en lo que sucede en un municipio como La Matanza que es muy desigual, no estoy tan de acuerdo que en todos estos últimos años el radicalismo no ha propuesto, quizá los que proponíamos cosas no tuvimos la voz necesaria para que llegara y pudiéramos poner nuestra idea y nuestra impronta, si tiene que ver con la chatura lamentablemente que tiene nuestra clase de dirigencia provincial, y lo que pasó en La Matanza en particular, nosotros somos un caso muy particular, el hecho que nuestros mayores referentes que hace 25 años atrás se hayan ido del distrito o hayan fallecido, hace que lamentablemente no se haya tratado de buscar cuadros políticos y cuadros técnicos, y siempre que hemos planteado algo diferente tuvimos una minoría en expresión, hoy me parece que hay una idea diferente entendimos que el radicalismo no puede seguir acompañando procesos que son estériles, y me parece que va a ser un cambio, una bisagra que entendimos que para que volvamos a tener peso específico el radicalismo tiene que retomar la senda, y las ideas tradicionales que tiene el partido”

QP: En el caso de ganar ¿cuál sería una de sus primeras medidas?

GB.: “Vamos a dividir en dos proyectos diferentes, en el cual pensamos la recuperación para adentro del partido pero con propuestas para la sociedad. El radicalismo tiene que tratar de volver a los comité, de volver a tener ateneos en diferentes lugares, de tener un contacto con el afiliado que hace años que no lo tiene, resaltar los comité de circuito de cada una de las localidades, darle valor especifico a eso, tratar de rever situaciones como las que tuvimos que es la junta electoral local para rever porque muchos afiliados no están en el padrón, para volver a reincorporarlos, para que se sientan partícipes y protagonistas de este tema. Para nosotros es importante para que vuelvan al comité, para que nos den también el plafón ante la ciudadanía y ante el vecino de La Matanza en tener propuestas concretas eso para dentro del partido. Para fuera del partido lo que venimos pregonando en todo este tiempo, me parece que a La Matanza le falta transparencia, nosotros presentamos en enero de 2020 un proyecto sobre tratar de ponderar la dirección que tiene que ver con acceso a la información pública y la transparencia, eso es calidad institucional que La Matanza no tiene. No sabemos lo que se recauda, no sabemos a dónde van los recursos que el distrito recauda, no tenemos acceso a la información, por ejemplo los casos de infectados en La Matanza, no hay datos oficiales de las personas alcanzadas por la pandemia en el distrito, no sabemos qué personas accedieron a la vacuna, no sabemos la cantidad de empleados públicos que existen en el municipio, no tenemos acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios cuando ingresan al municipio y cuando se van, no sabemos cuántas cámaras están disponibles en materia de seguridad, cuántos móviles tenemos, cuánto personal tenemos, es en esas cosas donde La Matanza tiene que volver a recuperar la confianza institucional”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GB.: “Simplemente el 21 de marzo convocamos a todos los radicales, vamos a tratar de hacer un protocolo especial, porque nuestra franja etaria de afiliados superan los 65 años de edad y por lo tanto vamos a procurar que en cada localidad haya un colegio donde se activen los protocolos necesarios para cuidar al afiliado y que tengan en cuenta que el 21 de marzo va a comenzar un período diferente donde el afiliado radical va a ser protagonista y va a volver a tener peso específico, incitamos también a nuestros afiliados y militantes que acentúen y doblen el esfuerzo, para tratar de cambiar esta realidad tirana por algo más solidario y humanista, igualitario, para vivir en fraternidad en las diferentes localidades y que sea más igualitario”