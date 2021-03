“QUEREMOS FORTALECER JUNTOS POR EL CAMBIO Y QUE LA UCR TENGA UN PAPEL PREPONDERANTE”

A días de las elecciones internas de la UCR matancera, entrevistamos a Alejandra Dulce Martínez y a Jorge Brugnolaro candidatos a presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Comité de distrito local.

QP: Alejandra Martínez ¿cómo están encarando la elección interna del próximo domingo?

AM: “Estamos encarando con mucho cuidado, respetando el protocolo, visitando afiliados, nos abren las puertas en todas partes pero, en algunos lugares, están con miedo de ir a votar por el tema del covid”

QP: ¿Se van a garantizar todos los protocolos?

AM.: “Si se van a respetar los protocolos, los padrones radicales son un tema, porque la mayoría son gente grande de más de 65, y hay muchos que tienen miedo, y no quieren votar, hay que llevarlos de a uno, es una situación complicada, pero estamos yendo a ver a la gente, hablando con los afiliados y les contamos nuestro proyecto que es un radicalismo mucho más participativo, tratar de unir a todos los radicales, porque nosotros somos del pensamiento de que el gana tiene que gobernar y el resto tiene que apoyar y ayudar, nosotros siempre estuvimos, queremos que el radicalismo tenga un rol protagónico dentro de Juntos por el Cambio, ocupe el lugar que se merece, estamos trabajando para eso recorriendo toda La Matanza”

QP: Jorge Brugnolaro ¿qué mensaje le están dando al afiliado y cómo responde?

JB.:“lo que dice Alejandra es verdad, tenemos una mayoría de afiliados de gente muy grande de edad, todos tiene el mismo problema que tenemos nosotros, que venían de arreglarse las elecciones, legalmente es como que se los abandonó, a ese afiliado que estaba por allá y no lo fuiste a ver, y hoy te cuesta, pero nosotros tenemos esa afinidad con la gente le llegamos de otra manera, nos dicen que somos de la política de antes y es verdad, vamos charlamos bajamos con nuestros termos, hablamos con la gente, es la afinidad porque son gente de muchos años, y como siempre estuvimos somos bien recibidos, y nos dicen menos mal que viniste vos porque vino un muchacho a verme, pero no porque estoy con Uds. La gente nos reconoce porque siempre hicimos cosas por la gente, llamar a tres para poder conseguir un turno, creo que estamos bien con la gente y venimos creciendo mucho”

AM.: “La gente nos llama y nos dice que bueno que están Uds. Los vamos a apoyar, gente que no militaba desde hace mucho tiempo, amigos del ‘83, eso es muy lindo que te reconozcan”

QP: ¿En algún momento el afiliado radical le plantea el tema de participación de la UCR en la coalición de Juntos por el Cambio?

JB: “La parte que está informada si, el que tiene una vida política y viene al ateneo está informado y cuestiona esas cosas, y el otro radical te sigue porque vos estuviste”

AM: “Te encontras con el enojado que te dice la lista 3 de la UCR, pero son los menos porque se dan cuenta que la verdad no existe, que es solo una coalición, y que como partido solos no hay ninguno, son todas coaliciones que sin ellas no se puede ganar, nuestro objetivo es ganar en principio en la provincia y el país, lo que explicamos es que el radicalismo tenga un papel preponderante con candidatos propios en todos lados, que los tenemos y muy buenos”

QP: ¿Por qué hay dos listas, del apoyando al mismo candidato provincial en La Matanza?

AM.: “Sí que te preguntan, no está bueno eso la verdad, tendríamos que haber ido todos juntos, pero es algo que a veces nos supera, lo que explicamos es que no pudimos llegar a un acuerdo y que vamos con dos listas, ofrecemos a nuestros candidatos y nuestros proyectos donde tiene para elegir”

QP: En La Matanza en caso de ganar ¿cuál sería su postura como partido de la oposición e integrando coalición opositora?

AM.: “Queremos fortalecer Juntos por el Cambio, y que la UCR tenga un papel preponderante y estar en la mesa de negociaciones, no queremos que sea el PRO solamente el que decida. Creo que nosotros tenemos muchos más años acá y mucho trabajo, tenemos equipos para armar, y para apoyar cualquier decisión, nosotros queremos que las PASO sean en serio, que no venga nadie con el dedo y te diga este está, este no. Queremos competir, ellos tienen sus candidatos y nosotros los nuestros y compitamos”

JB.: “Dos cosas con respecto a tu pregunta, el afiliado sabe que siempre hay internas, el afiliado se prepara para la interna, porque sabe de líneas, y con respecto a Abad es un tipo que nos vive pidiendo información de La Matanza, está obsesionado con La Matanza y con las cosas que hay que cambiar, eso es interesante, creo que es uno de los pocos que a través de los años ha pedido tanta información, que demuestre interés en el distrito, ese es uno de los puntos que más nos motivó a estar con Abad. Posse sigue la línea del papá que es dividir”

AM.: “No está bueno la interna dentro de la interna, que es lo que llevó a que el radicalismo decayera”

QP: ¿El radicalismo, más de una vez, le ha dado más importancia a una elección interna que a una elección general?

AM.: “Totalmente”

JB.: “Acá, en el llano, somos todos amigos porque nos conocemos de pibes, el problema es cuando te dividen de arriba”

QP: ¿Cuál es el mensaje al afiliado radical para el día de la elección?

AM.: “Le pedimos que nos acompañen, que nos apoyen en esta cruzada para fortalecer al radicalismo, de querer encabezar las listas de Juntos por el Cambio, por un radicalismo más participativo, con futuro, que vamos hacia adelante y que nos sigan”.

JB.: “El que está, está, no es fácil militar, hay afiliados que son afiliados nada más porque son radicales, y siempre estuvimos para ellos y saben quiénes somos y por eso nos van a apoyar”