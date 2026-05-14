“EL RADICALISMO NO TIENE VOCACIÓN DE PODER Y MUCHOS DIRIGENTES HAN PERDIDO LOS VALORES, LOS FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS QUE NO DIERON ORIGEN”

Entrevistamos al Dr. Gustavo Barresi, uno de los dirigentes radicales con más visibilidad en el distrito. Barresi señaló que “si nosotros volvemos a ser visibles y estamos en las cosas que le interesan a la gente, podemos volver a tener un protagonismo” y remarcó que “Y hoy tenés tipos que simplemente buscarse donde se pueden acomodar con algún conchabo, en algún lugar, en alguna dependencia, en algún área, alguna dirección”

QP: Doctor Gustavo Barresi, ¿usted viene siendo muy crítico de la política que lleva adelante EL comité nacional y comité provincia? ¿Cómo ve la situación del radicalismo bonaerense?

GB: “La veo muy difícil. Aunque se ha hecho un pequeño paso, que es tratar de confluir y darle un ordenamiento legal al partido a través de esta lista, de una supuesta unidad, donde todos los sectores hoy están convergiendo en una lista en la cual se va a ordenar un poco lo que antes estaba desordenado. Lo cierto es que seguimos los mismos actores que nos han llevado a este estado de situación, como la vicepresidenta del partido en la provincia de Buenos Aires, Josefina Mendoza. Y si vos hurgueteas en los vocales del comité de provincia o los convencionales, no hay ningún matancero que tenga una trayectoria militante, que conozca el pueblo. Y si miras los primeros lugares, están los mismos personajes que nos han llevado este desastre. Entonces cuando vos no cambias las causas, los efectos van a ser lo mismo. Pero bueno, vamos hacer una pequeña apuesta a esto, y vamos a ver si, en definitiva, podemos confluir el año que viene en una lista propia y no ser, como estos últimos años, invisibles ante la sociedad. En La Matanza sacamos diez mil votos. Mientras que otras listas sacaron un poco más, pero no estaba el sello de la Unión Cívica Radical, la gente no te ve, no te interpreta, y eso nosotros lo vemos porque tenemos un ateneo y la gente nos dice, ¿y ustedes dónde están? ¿A quién voto? Digo, si nosotros volvemos a ser visibles y estamos en las cosas que le interesan a la gente, podemos volver a tener un protagonismo, pero mientras que estemos invisibles y que mientras nos busquemos y nos escondamos en cualquier otra cosa que exista vamos a ser invisible para la gente y no vamos a poder cumplimentar nuestra obra, que es totalmente diferente a lo que estuvimos viendo en estos últimos años, con el PRO y con la Libertad Avanza y con el Kirchnerismo”.

QP: El radicalismo, de alguna manera, fue perdiendo identidad, primero por el PRO y ahora por la Libertad Avanza. ¿Cada vez hay menos radicales?

GB: “Sí, hace 3 años y medio el comité de distrito no se abre. Porque no hay vocación de poder. Porque hemos perdido los principios, muchos han perdido los principios, los valores, los fundamentos que nos dieron origen, y que aún hoy esos mismos valores que nos dieron origen, pero parece que para algunos esos valores no siguen vigentes, por corrupción, pobreza, falta de desarrollo, etc. Eso se fue perdiendo. Y hoy tenés tipos que simplemente buscarse donde se pueden acomodar con algún conchabo, en algún lugar, en alguna dependencia, en algún área, alguna dirección. Y después tenés legisladores como lo tenés, que no han pasado por el por ningún comité. Y entonces tenés una Carolina Lozada que interpreta el radicalismo como le conviene, una Karina Banfi, hace 3 períodos que es diputada nacional, y tampoco interpreta lo que el radicalismo siente. Porque hay una cosa que es fundamental, que es una estructura básica, que nosotros lo mamamos desde que empezamos a militar en la juventud radical, que son conceptos en los cuales no podés decir otra cosa, que es la autodeterminación de los pueblos, que es el capital nacional, la educación pública, la salud, los jubilados. Y, lamentablemente, nuestro bloque de legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, han tergiversado eso, y ahora son todos advenedizos y son todos irruptivos en la política. Y lo único que le interesa es mantener su conchabo, saber que el día de mañana pueden acceder a un cargo y se olvidaron de los principios, y al olvidarse de eso, te olvidas de la gente.”

QP: He notado que en las elecciones vienen, de otros espacios políticos, a buscar dirigentes radicales o armados con gente radical para buscar votos. El radicalismo Matadero nunca gana nada, siempre queda a la cola de todos.

GB: “Volvamos al mismo tema. Si nosotros no somos visibles ante la sociedad y no representamos a la sociedad, perdemos razón de ser. Yo te lo puedo decir, desde el punto de vista que nosotros tenemos, hace 8 años un comité, un ateneo abierto, en el cual gente exige que el radicalismo sea protagonista. Digo, yo puedo tener una visión muy particular, doctrinaria y filosófica de lo que es ser radical. Pero si después en la práctica el que tiene algún predicamento porque tiene algún área en especial que tiene que hacer gestión hace todo lo contrario, y se conforma simplemente con ponerse el saco del Kirchnerismo en su momento, del Pro en su momento o de La Libertad Avanza en su momento, es que tenemos un grave problema de identidad.”

QP: El radicalismo, históricamente, fue siempre la segunda fuerza en el distrito de La Matanza. Hoy no se lo ve presente criticando la gestión del gobierno, marcando las falencias y demás. Se perdieron esos dirigentes que, más allá de un buen diálogo con el oficialismo, planteaban sus críticas.

GB: “Es que en eso no podés perder el horizonte tampoco. Hay que buscar denominadores comunes, y la democracia es consenso. Eso lo aprendimos también de Raúl Afonsin, es consenso. Te sentas en una mesa, vos tenés tu postura, yo tengo la mía, establecer 10 puntos básicos y laburar sobre los puntos que coincidimos, y lo que no va, se hace una crítica constructiva. Por eso, cuando nosotros criticamos, cuando digo nosotros, hablo del grupo al cual yo pertenezco, que es convicción y lucha. Cuando nosotros hacemos una crítica o un aporte, lo hacemos con fundamento. Cuando hablamos de la autonomía municipal o hablamos de la división de La Matanza, lo hacemos con fundamento específico que es la constitución nacional. Cuando nosotros hablamos que no hay información y no hay transparencia en el municipio, hemos presentado un proyecto sobre acceso a la información pública y un gobierno abierto, en el cual ahí debía volcarse todo lo que hace el municipio, y la gente puede ir a un lugar a reclamar que no se cumpla con el objetivo claro. Nosotros hemos ofrecido también una propuesta sobre una oficina anticorrupción, donde tanto el funcionario que se siente apretado como el vecino que no se cumple con la tarea que debe desarrollar el municipio, vaya y denuncie. Hay muchos casos que podemos ver, lo que pasa en Villa Celina, donde tenés un estado municipal que está lamentablemente, ausente y convirtió la localidad es un coto de caza de la corrupción, lo ve desde ese lugar, como lo ve de Virrey del Pino, como lo ve en González Catán, como lo ve en Laferrere. Digo, el radicalismo debería estar al frente de esos reclamos. Y también una cosa que es fundamental, el sistema de salud del municipio es desastroso. Y también nosotros lo venimos denunciando y pusimos una propuesta en el 2018, que era cobertura universal y Matancera de salud, en el cual el 60, 65% de la gente hoy no tiene cobertura de salud y no tiene médico de cabecera, no puede acceder a la medicación. Nosotros hace 3 años que tenemos un banco de medicamentos, los cuales no damos abasto. Entonces, digo, ahí es donde el municipio, la justicia social es muy laxa, es un es una cáscara vacía. Ahí es donde el radicalismo tiene que poner el acento, nosotros lo pusimos en el proyecto de ludopatía infantil. Es terrible lo que pasa con la ludopatía de los jóvenes. Nosotros no denunciamos simplemente, presentamos un proyecto de ordenanza en el cual el municipio no tiene que poner 10 pesos, simplemente tiene que poner en marcha el consejo escolar, los docentes, los profesionales, empezar a dar charlas. Entonces, no es algo difícil, lo mismo pasa con los abusos de niños, niñas, adolescentes. La Matanza es uno de los municipios que más casos tiene, y la gente no sabe dónde recurrir, dónde denunciar. El municipio tampoco hace absolutamente nada, porque imagínate ese chico, esa niña abusada por el padre, por el entorno familiar, que es el 85 % que tiene que volver a insertarse en la sociedad. Es imposible si no tenés todos los medios necesarios, psicológico, psicopedagógico, digo, el municipio está ausente, más allá de tener una secretaría de género, que ya te lo repito veinte mil veces. He presentado el proyecto, el proyecto me lo pidió y quedó en la nada. Son todas esas cuestiones en las cuales van en detrimento de la gente. Lo mismo pasa con el agua potable, lo mismo pasa con el transporte. El municipio está ausente, y esas son las cosas que el radicalismo debería estar, criticar, proponer, pero no solamente hacer la crítica por la crítica misma”

QP: Usted me está diciendo que el municipio está ausente. ¿Eso implica que el municipio no funciona?

GB: “No funciona, absolutamente. Antes de nosotros, en los ‘80, decíamos que las localidades que estaban cercanas a la ciudad de Buenos Aires tenían sus servicios y el mantenimiento de ese servicio. ¿Qué quiere decir? Recolección, barrendero, las calles limpias, el alumbrado público. Hoy, hace décadas, el municipio está disociado de la sociedad. Hoy sí hay una igualdad, pero para abajo, porque está ausente. Cuando nosotros proponemos, por ejemplo, el tema del agua potable, el tema de la cloaca no puede haber en un municipio 140 basureros a cielo abierto y no hacer absolutamente nada. Tenés que hacer prevención. Muchos dicen, bueno, también la culpa la tiene el vecino, pero, bueno, ahí tiene que estar el municipio, tiene que estar el municipio presente, dando charlas en los clubes, en la sociedad de fomento, en los lugares donde está la gente y decirle, bueno, el residuo no lo tenés que tirar a este lado, nosotros te lo levantamos, y estar presente. Y hoy no está presente, hoy la cuenca es un desastre, es un nido en el cual el narcotráfico abunda. Digo, hay un montón de falencias que el municipio tendría que estar y no lo hace. La planificación. Y no hablamos de la planificación de Virrey del Pino y 20 de junio y González Catán. Como te decía anteriormente, la planificación de una localidad que está cerca de la General Paz y cerca de Ciudad de Buenos Aires, que es Celina. Digo, se han hecho construcciones clandestinas. Y hay actividades comerciales que están al margen de la ley. Donde sufren los vecinos. Entonces, no hablo de que simplemente esto pasa en los kilómetros, pasa en los alrededores. Pasa, por ejemplo, en la falta de construcción o la finalización del túnel de Arturo Humberto Ilia, una arteria trascendental donde antes tenías un fluido de tránsito, que hoy no lo tenés porque por impericia de un gobierno nacional y municipal que no terminó la obra.”

QP: ¿La corrupción crees que es uno de los principales problemas del distrito?, porque me habla de Celina, que se construyó a base a corrupción.

GB: “Sí. Y eso pasa en diferentes lugares. En Ciudad de Evita, lo mismo. Avenida Cristianía y Central, ahí, lamentablemente, tenés construcciones clandestinas, y amedrentan a la gente, a los vecinos construyendo cosas que están al mal margen de la ley. Y lo mismo pasa con las construcciones que se hicieron cerca del CEAMSE, cuando tenés un lugar donde ahí no se podía construir y la gente no podía estar.

QP: Si, era una parte donde no había nada.

GB: “Exactamente. Entonces, digo, eso es falta de planificación, y no es que no tenés los medios y los recursos. Simplemente tenés que ir al centro de la Ciudad de Buenos Aires, la cartografía, donde el servicio militar en su momento hizo buen ordenamiento de cuáles son las zonas bajas, y tenía que haber habido en algún momento una planificación. No puede ser que Virrey del Pino, que tiene casi 104 kilómetros cuadrados, tenga una sola comisaría y tenga lugares donde no puede ir ni siquiera la ambulancia. Hay 8 ambulancias en todo el municipio. Según la Organización Mundial de la Salud, digo, vos llamas a la ambulancia cuando hay una contingencia en cualquier lugar de La Matanza, y tiene que estar antes de los 10 minutos. Si no, estamos perdiendo una vida, eso no pasa en La Matanza. Si no, preguntarle a la gente. No puede ser que tampoco el municipio esté enfrente del reclamo de muchos vecinos con el tema del transporte, a las 20 / 20.30 hs, no pasa un bondi más. Los pibes salen de la universidad a las 10 y media de la noche, y les cuesta un Perú (La expresión costar un Perú o también valer un Perú se utiliza para indicar que algo tiene un valor inmenso o que conseguirlo requiere un esfuerzo extraordinario” tratar de volver a González Catán o simplemente volver a Ramos Mejía. Digo, eso también es una desidia del gobierno municipal que no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel nacional y provincial. Vos tenés línea de colectivo que son municipales, entonces, el municipio ahí debía de estar presente. Porque eso también atenta contra la seguridad del pibe que va a estudiar y trata de progresar en la vida, ¿darle mayor desarrollo y darle también una herramienta para para el día de mañana?”

QP: ¿Usted cree que el radicalismo, en algún momento, va a comenzar a visualizarse para que la gente, el matancero, lo vea como opción de poder?

GB: “Nosotros trabajamos en eso. No sé si todos trabajan, evidentemente no. Evidentemente, cuanto más oculto algunos están, mejor, es más cómodo. Nosotros no nos acostumbramos a la comodidad. La verdad que somos vecinos y tenemos los mismos interrogantes y problemas que cualquier otro vecino, y lo que queremos es propuesta seria. Por eso tratamos siempre de confluir con otras organizaciones y llevar a cabo una planificación que haga que el vecino mejore la calidad de vida.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GB: “Si, simplemente nuestro ateneo, Arturo Umberto Illia, que queda en Ramos Mejía, avenida San Martín 314. Tenemos un banco de medicamentos, hacemos charlas y talleres de ajedrez todos los jueves. Tratamos de llevar una vez por mes en diferentes lugares de La Matanza un pediatra con la medicación, digo, donaciones a zonas muy diferentes y castigada al municipio. Trabajamos no solamente para el vecino, porque nos gusta, porque militamos para eso, sino para cambiar la realidad. Así que, bueno, prontamente vamos a hacer una próxima charla que tiene que ver con economía, como lo hicimos la semana pasada, que hablamos un poco de comercio internacional y comercio exterior, hablamos un poco de lo que pasa sobre la mentira de este gobierno nacional, que dice que no emite cuando emite, y encima lo que vemos es que tratan de tener una economía sectorizada en los en los en los resortes y en los recursos en los cuales no quedan en el ente nacional, sino en el extranjero. Como pasaba en 1880, cuando se llevaban el quebracho, cuando exportábamos ganado, cuando exportábamos el agroexportador, donde tenías un núcleo muy secular de personas que eran multimillonarios y una clase, del 95% de la sociedad, una clase pobre. Este es el modelo que el gobierno de Milei trata de implementar. Ahora, el kirchnerismo o el peronismo en la provincia de Buenos Aires no hace nada diferente a ellos, porque, si bien está mal la ley de glaciares, sería bueno mirar en la provincia de Buenos Aires qué pasa con los residuos y qué pasa con los basurales a cielo abierto.”