ESTAR CERCA DE LOS VECINOS PARA SALIR ADELANTE

Comunicado de Prensa

El Intendente municipal, Fernando Espinoza, afirmó que “Estar cerca de las vecinas y los vecinos es mirar a los ojos a quienes todos los días hacen un esfuerzo enorme para salir adelante en medio de una crisis que golpea fuerte a las familias trabajadoras”

y agregó que “Por eso en La Matanza no miramos para otro lado. Porque cuando el bolsillo no alcanza, el Estado tiene que estar presente acompañando, cuidando y dando respuestas concretas, por eso acompañamos con los Puntos de Abaratamiento donde ayudamos a que miles de familias puedan llevar comida a la mesa sin el miedo constante de no llegar a fin de mes. A eso se le suma el Plan Integral de Seguridad con la inversión más grande de la historia, trabajamos para que cada matancera y cada matancero pueda vivir más tranquilo”.

Espinoza remarcó que “Con los operativos de DNI y partidas de nacimiento acercamos derechos a quienes muchas veces fueron olvidados o tuvieron que atravesar obstáculos para acceder a algo tan básico como su identidad” y añadió que “Con más obras, asfaltos, luces, apoyo a nuestras escuelas y embellecimiento de espacios públicos, seguimos transformando nuestros barrios para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

“En tiempos donde muchos promueven el individualismo y el abandono, nosotros elegimos estar presentes, escuchar, acompañar y construir una Matanza más humana, más justa y con oportunidades para todas y todos” sostuvo Espinoza y afirmó que “Como dijo el Papa Francisco, creemos que en una comunidad nadie se salva solo, y donde la solidaridad sigue siendo el camino para salir adelante”.