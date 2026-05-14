“VENINOS A CONSTRUIR NO A DESTRUIR”

La fecha de la elección interna en el STMLM se acerca y por tal motivo comenzamos a entrevistar a los integrantes de las diferentes listas que se van a presentar. En esta oportunidad dialogamos con el Dr. Emiliano Hernández, del Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza y con Andrés Carbajal de Municipales de Pie; candidatos a Sec. Gral. y Sec. Adjunto, respectivamente.

QP: Dr. Emiliano Hernández, ¿cómo fue esto de sentarse y tratar de que dos espacios políticos sindicales diferentes, logren la unidad y se conformen como el proyecto opositor más fuerte dentro de la interna del sindicato municipal.?

EH: “Buen día. Yo creo que fue fácil en el sentido que la cuestión de fondo, todas las fuerzas tenemos en las mismas visiones a lo que está atravesando la familia municipal, el activo y el jubilado. La cuestión central era lo metodológico y la forma, y en realidad que nosotros, desde el MTM (Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza), con Municipales de Pie, con representación de Andrés Carbajal, encontramos la unidad de concepción y la unidad de acción. La unidad es con los trabajadores y jubilados y no un acuerdo de cúpulas. Esta es la unidad de las bases, es la unidad del movimiento obrero, es la unidad de la familia municipal, es la unidad que no va a garantizar la impunidad, por lo cual esta unidad no es el acuerdo de cúpula que hace el oficialismo para seguir garantizando las cuestiones de privilegio y que sigan realizando el desguace sistemático del patrimonio del sindicato y violentando todos los derechos de los activos y los jubilados que los han abandonado.”

QP: Andrés Carbajal, ¿por qué las otras 2 fuerzas opositoras no se unieron a este frente?

AC: “Bueno, sí, estuvimos en reuniones con ellos justamente. Municipales de Pie viene ya de una elección, y sabemos que la unidad era la base para para tratar de ganar al sindicato. Intentamos, nos juntamos con ellos, tuvimos varias reuniones. En principio con GEN, prácticamente no hubo diálogo. Sí, estuvimos con autoconvocados hasta último momento para tratar de hacer la unidad, pero no se pudo. La verdad no se pudo por distintas cuestiones que no conformaban a un estado general. Así que, lamentablemente, ellos decidieron jugar por sí solos, sabiendo que la unidad, ante todo, habría que priorizarlo para lograr el objetivo que todos queremos. Todos queremos que haya una comisión nueva, que la agrupación 27 de abril ya no esté más dentro del sindicato. Son 40 años interrumpidos que están ahí, y hoy en día vemos los resultados de esa conducción.”

QP: ¿Cómo ven la situación del empleado municipal Matancero?

AC: “Muy mal, muy mal. Lo veo y lo vivo, porque soy un compañero más de base. Vemos la realidad, no solo los activos, sino también los jubilados, son los que peor la están pasando. Así que por eso hemos priorizado justamente la unidad para que esto empiece a cambiar a favor de los municipales.”

QP: Doctor Hernández, estamos hablando de la situación de los jubilados, de los activos y jubilados. Como que hay proyectos que son inmediatos, otros que son de mediano tiempo, otros a largo tiempo. ¿Qué es lo inmediato? ¿El salario, las condiciones laborales?

EH: “Bueno, la realidad es recuperar la justicia social para los trabajadores activos y jubilados. O sea, de inmediato, obviamente, es lo salarial, que estamos en una situación, en una crisis poco vista, por lo cual nosotros creemos y consideramos que el otro factor fundamental es la salud, la salud del compañero y la compañera, que hay una deficiencia y un abandono, distintas prestaciones de servicio que está dando la obra social, son las 2 cuestiones centrales de carácter de urgencia, lo salarial y la salud. Sí, obviamente, nosotros ya veníamos trabajando y compartimos ya desde la lista anterior la proyección de lo que va a ser la propuesta del convenio colectivo de trabajo, vamos a plantear una reforma del estatuto, un sindicato fundado en el año ‘45, la última reforma del estatuto del ‘92, con lo cual nosotros vamos en dirección a un sindicato de futuro actualizado a la necesidad de que está atravesando la familia municipal.”

QP: ¿Cuál va a ser la posición que, en el caso de ganar, asumen con respecto al ejecutivo? Porque yo escucho que se critica mucho al sindicato, pero el sindicato no es la patronal, la patronal es el ejecutivo municipal, y son los que definen el tema salarial.

EH: “Ya lo hemos respondido varias veces, acá hay un solo responsable, que es el sindicato municipal, en forma directa. Obviamente que el departamento ejecutivo tiene su responsabilidad, pero si nosotros tenemos dirigentes que nos representan, que van a sentarse a las negociaciones de acuerdo salarial y no tienen ni siquiera idea cuál es el presupuesto de salario, creo que los incapaces son los que nos representan. Ahí está el quid de la cuestión, el meollo de la situación. Por lo cual, también hay otro punto que es central, que acá no hay un problema de índole gremial, hay un problema de índole político. La salida es política y hay que garantizar la justicia social desde la perspectiva política. No lo hablo desde una posición netamente ideológica, sino desde un nuevo orden institucional que garantice un bienestar de los trabajadores, de los activos, de los jubilados, de un estado que pueda brindar un mejor servicio. Por eso nosotros venimos a construir, no venimos a destruir, y, sobre todas las cosas, darle un mejor servicio a la comunidad.”

QP: Carbajal, ¿esperan un proceso electoral limpio o creen que se va a embarrar la cancha?

AC: “No, ya está embarrado desde el principio, desde la convocatoria que no se hizo públicamente a nivel Matanza de la asamblea para elegir a la junta electoral. Nos enteramos por mediante mensaje de WhatsApp sobre la asamblea extraordinaria que se hizo en el kilómetro treinta y cinco, y así un montón de cosas. El tema de los padrones, como vemos, hay muchos muertos, está muy inflado ese padrón, hay compañeros que no están afiliados y figuran en los padrones, y así. O sea, tenemos que trabajar muchísimo en estos dos meses o este mes, porque creo que tenemos un mes para para depurar el padrón. Así que nada es claro, nada es claro.”

QP: ¿Qué mensaje reciben de los municipales cuando van recorriendo los diferentes lugares de trabajo?

AC: “Y la verdad que muy bueno, desde mi espacio Municipal de Pie, MTM, tenemos muy buena aceptación de los compañeros, estamos muy contentos porque querían la unidad, así que nos estamos complementando muy bien, y la verdad que eso nos pone muy contentos a nosotros también, porque, si bien cada uno tiene, digamos, su voto, yo creo que también va a jugar mucho el voto de la unidad. Hay muchos compañeros que están indecisos, o no quieren ni ir a votar, no quieren participar más, y hoy ven una luz de esperanza en la unidad. Así que yo le tengo mucha fe al voto de la unidad.”

QP: Después de la última elección, se abrió otro sindicato municipal paralelo. ¿Ustedes piensan que, de darse las condiciones, vuelve a ser un solo sindicato? ¿Van a pelear por eso?

EH: “Bueno, en función de la pregunta, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar. Hay un nivel muy alto de aceptación. Somos la unidad de la oposición, la que va a llevar la transformación de este sindicato que es nuestra casa; los trabajadores tienen que volver a su casa. Hay varios que ya no saben lo que es tomarse el colectivo o tienen que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, pero sí consideramos que tenemos que volver a la unidad en todos los aspectos, en que exista un solo sindicato, donde haya una sola organización, que no solamente nuclee a los activos, sino que también nuclee a los jubilados, por lo cual es necesario un proceso de amnistía, cuando lleguemos al sindicato, y vamos a convocar a todos los sectores para volver a fortalecer la familia municipal de abajo para arriba, pero, obviamente, que es elemental tener una institucionalidad fuerte, una organización fuerte, donde tengamos un cuerpo delegado, hoy casi el 80 % del cuerpo está con mandato extendidos, reforzar la base militante. Pero, obviamente, el proceso de amnistía creo que los municipales los tenemos que perdonar entre todos, y es la única forma de volver a construir esa unidad que nos da la solidaridad y la fuerza nos va a dar la cohesión para para recuperar los derechos que hemos perdido y queremos volver a esa justicia social laboral.”

QP: Estamos hablando de un sindicato municipal que hoy está atravesando una crisis administrativa, financiera grave. No hay mucha información pública sobre eso. ¿Ustedes qué piensan que se van a encontrar en caso de ganar?

EH: “Bueno, la realidad es una caja de Pandora. Del 2020 hasta el día de la fecha, con respecto a la obra social, porque es una personería jurídica distinta a la del sindicato. Desde el 2020 hasta el día de la fecha, todas las prestaciones de servicio que han pasado se han realizado sin auditorías, por lo cual, al no tener auditoría, nadie controla quién es el que factura y qué factura o qué sobre factura, por lo cual es una situación muy compleja, que tampoco sabemos hasta cuándo la obra social y su contrato de esta prestación de servicio con la clínica Agüero. Volvemos a lo mismo, el auditor es el doctor Álvarez, y nosotros no tenemos a nadie que represente a los compañeros y compañeras que están atravesando situaciones complejas de salud o no, no la entrega de medicación, una deficiencia total. Con respecto a la obra social, obviamente, el contador en algún momento va a tener que rendir cuentas, y nosotros estamos dispuestos, y qué es lo que quieren los compañeros y compañeras, saber qué es lo que pasó. Por lo cual, se van a auditar del 2020 hasta el luego de la fecha. Y con respecto al sindicato, también vamos a tener que hacer una auditoría general.”

QP: Carbajal ¿Ustedes coinciden con esta visión?

AC: “Obviamente que sí. Necesitamos hacer una auditoría porque no sabemos realmente todo lo que hicieron con la plata de los municipales. No sabemos por qué vendieron ciertas propiedades, hay otras que se quieren vender antes que se hagan las elecciones, y creo que eso no puede pasar. Vamos a intentar frenar eso también, que no se vendan más propiedades hasta que hasta que no se definan las elecciones.”

QP: El tema de del trabajador municipal. Hay pocos para la cantidad de trabajo que hay en La Matanza. Somos un distrito grande, con mucha población. Pero laburan 4000, y hay 4000 que no laburan. ¿Cómo lo ven ustedes hoy?

EH: “Nosotros hablamos en función de los compañeros que trabajan todos los días. Es una realidad que esto conlleva a una situación donde realmente se necesitan más empleados, que tenemos el tema que es controversial, lo que sería la flexibilización del monotributista, que deberían ser municipales, pero volvemos a lo mismo. Hoy tenemos casi 8000 municipales, y hay 3400 teóricamente afiliados, por lo cual hay casi 4000 municipales que no están afiliados. Entonces, si vos no podés representar y defender y que tenés casi el 50 % de los de los municipales que están desafiliados, menos que menos vamos a poder defender a los compañeros que están desprotegidos con respecto a la flexibilización.”

QP: Tenemos municipales monotributistas, municipales de carrera, municipales contratados, municipales que hacen de municipales, pero no son municipales. ¿Eso implica que la carrera municipal no existe? ¿Cómo es ordenar la carrera municipal?

AC: “Por eso nosotros consideramos que generar un nuevo contrato social es el convenio colectivo, de lo que sería el salario inicial, el período de prueba, doce meses que pasen a la estabilidad laboral. Las carreras municipales tienen que estar en todos los lugares de trabajo. Es fundamental este contrato firmado en forma bilateral por ambas partes, aprobado por el concejo deliberante y homologado entre el Ministerio de Trabajo, porque sería un ordenador natural de la carrera municipal, y entendiendo también de que los tiempos en función a la tecnología y la innovación viene cambiando, el mundo está cambiando, por lo cual el estado se va a transformar. Y hay muchas áreas que, obviamente, que se quedaron en este último tiempo y las que se van a crear en el futuro, como las que van a desaparecer, que muchos trabajadores seguramente trabajarán en su domicilio, como pasan en otros movimientos obreros, y es fundamental que se creen las carreras en los lugares donde no hay carrera creada. Por eso creemos que el convenio es el ordenador natural de todo. Hoy también tenemos otra urgencia, ya dijimos, lo salarial y la salud es una urgencia, pero también tenemos otra, los compañeros y compañeras tienen otra urgencia en función de que están a punto de jubilarse y nunca han tenido derecho a un ascenso. Obviamente que hay una responsabilidad concurrente porque la ley 10430 garantiza el derecho al ascenso, a promover el ascenso del trabajador del empleo público. Y eso, obviamente, cae en una responsabilidad. Y eso nosotros queremos garantizar de que, llegando al sindicato, todos esos compañeros y compañeras se puedan hacer un ascenso inmediato a la categoría superior, esperando esos tres, cuatro años antes de jubilarse para que se puedan jubilar con una dignidad, con un respeto de trabajador o trabajadora municipal, y de haber servido con vocación a la comunidad.”

QP: Carbajal, usted tiene un sitio web muy visitado por los municipales de hace años. ¿Qué mensaje recibe del trabajador municipal en ese sitio?

AC: “Y siempre son malas, malos comentarios hacia la situación que estamos viviendo y más contra el sindicato. Ahí los compañeros plasman la realidad, se descargan mediante justamente esa página. Podemos palpitar lo que está pasando. Y ahora, más que vamos a recorrer los lugares de trabajo, lo vemos en persona, digamos. Están muy decaídos, muy abatidos por el tema económico, y porque no ven un futuro mejor. Por eso es lo que la campaña se basa en eso. Un futuro mejor para todos los municipales.”

QP: Doctor, ¿usted se tiene fe para este desafío?

EH: “Tenemos fe, esperanza, tenemos militancia, tenemos musculación gremial, tenemos los compañeras y compañeros históricos de nuestro movimiento obrero, tenemos proyecto, venimos a transformar el sindicato, a recuperar todos los derechos históricos que tuvimos la familia municipal, y eso no se lleva adelante sin unidad, sin organización, sin militancia. Por eso estamos muy contentos con la lista 7 Rojo Punzó, porque los ochenta y siete compañeros que integran a la lista son compañeros representativos de distintas áreas de trabajo. Estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad de ganar y conformar de una vez por toda la justicia social que merece toda la familia municipal.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AC: “No, decirles a los compañeros que nos apoyen, que tengan fe, que tengan esperanza, porque esta unidad, realmente está muy fuerte, tiene para competir contra el sindicato de igual a igual en todos los sentidos, apoyo de todo lo que lo que dice Emiliano. Así que hoy realmente hay una posición fuerte, vamos a ganar.”

EH: “Bueno, yo quiero agregar en lo personal, compartir la fórmula con Andrés, porque nosotros cuando arrancamos con la juventud sindical, en ese momento estaba como secretario de la juventud sindical. Andrés ocupó un rol muy, muy importante en la juventud, que hoy de esa juventud sindical, hay muchos compañeros desparramados en distintos armados, así que ha generado una buena respuesta, en este presente. Y que hayamos arrancado hace veinte años juntos, y hoy poder conformar esta fórmula es una alegría. Y vamos a llevar adelante todos los proyectos. Tenemos todas las chances de ganar el sindicato, y ahora queda en las manos de los compañeros y en el cuarto oscuro nadie le va a decir quién tiene que votar, y nosotros tenemos los proyectos que van a garantizar el futuro de la familia municipal.”