“EL SUELDO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO SON PAUPÉRRIMAS”

Entrevistamos al Sec. Gral. del STMLM, Daniel Troncoso, sobre el tema de aumentos salariales, las paritarias y el estado de la obra social. Troncoso habla de falta de dialogo con el Ejecutivo municipal y que, cuando se reúnen, no siempre cumplen con los acuerdos alcanzados.

QP: Troncoso, ustedes el mes pasado consiguieron una cifra importante de aumento por arriba de la inflación del 20% ¿Eso qué contemplaba?, ¿Enero y Febrero o era el inicio de la paritaria del 2024 para los municipales?

DT: “No, nosotros habíamos finalizado ya las paritarias anuales, que son de febrero a febrero y esta fue la primera de marzo. Y bueno, fue la verdad que muy peleada, bastante discutida porque primero, bueno, como siempre nos cuesta mucho conseguir el diálogo y, también agradecer que estuvo presente y la intervención de Daniel Barrera, que tuvo mucho que ver con ese acuerdo. En la última reunión me acuerdo que había estado la compañera Francese, el compañero Claudio Lentini el compañero Daniel Barrera y bueno, y ahí se llegó, pero se llegó después de muchas, muchas reuniones tal es así, que ese 20% se pagó después por complementaria, o sea, no pudimos llegar a un acuerdo durante el mes de marzo. Y algo muy, muy parecido ocurrió en el mes de abril, o está ocurriendo en el mes de abril porque nosotros desde los primeros días del mes de abril estamos intentando tener reuniones para poder llevar adelante distintos trámites que habíamos acordado en esa mesa. Desgraciadamente ocurrió el accidente que tuvo Daniel y que era uno de los que también estaba ahí trabajando fuertemente para que se lleven adelante algunas cuestiones que tenían que ver, tratativas con el IPS, en La Plata, con cuestiones que tenían que ver con los trámites jubilatorios, cuestiones que tenían que ver con malas liquidaciones de los compañeros jubilados, cuestiones que tenían que ver con los pases a planta de los compañeros y bueno, y nosotros ahora la verdad que hemos intentado ya a través de llamados telefónicos, intentar hablar con el Intendente, intentar hablar con Claudio Lentini. Sé que hay comunicación de algunas personas que tienen que ver con el ejecutivo municipal, algunas compañeras que están dialogando casualmente con la secretaría gremial para poder llevar adelante algunas cosas y son los que están realmente trabajando y tocando algunos temas. Las reuniones que me interesaría tener a mí con el ejecutivo, hablando de Lentini, hablando del Intendente ya tendrían que ser urgentes por el tema de hablar del tema de salario y el tema principalmente de los compañeros del pase a planta, las corridas y los problemas que estábamos teniendo con el IPS y los compañeros jubilados.”

QP: Hoy muchos gremios han establecido paritarias mensuales en función de cómo avance la inflación. ¿Ustedes no han podido charlar sobre eso?

DT: “Y no, primero porque no tenemos ni siquiera la mesa de diálogo para poder conversar esos temas, con lo cual bueno, ya sabemos esta historia cómo termina. Termina a través de reuniones de comisiones, que ya esto lo venimos hablando con comisiones, pero bueno, con la comisión directiva y demás, pero que bueno que las medidas después no son agradables más en los momentos que estamos viviendo con la tensión social que existe hoy por hoy. Así que no, esas conversaciones no las hemos tenido. Después bueno, cada gremio también tiene su particularidad porque hay gremios que lo hacen, hablando en general, a nivel nacional y llegan a acuerdos a nivel nacional y en el caso de los municipales, los acuerdos son prácticamente en cada municipio, entonces son muy particulares de cada lugar. Pero bueno, la información que tenemos del resto de los lugares es que los compañeros están peleando, están luchando, están en el mismo cuadro que nosotros, o sea, intentar tener reuniones, intentar reunirse con el ejecutivo y un poco lo que vos decís. Este marco que salen todos a nombrar, que tiene que ver con una inflación que tal vez es una inflación mentirosa, pero que no es la realidad de la verdulería, de la carnicería, que no es la realidad de cuando pagas la luz, de cuando pagas el gas, que hay otra realidad que es mucho más lamentable para cada trabajador y para cada trabajador que está desocupado en la República Argentina.”

QP: Claro, la inflación, te dicen que es del 11% pero cuando vas a las góndolas o al negocio del barrio son otros los precios

DT: “Cuesta mucho hoy para un trabajador, y digo, es una forma de pintar la realidad, tomar una botella de vino, o sea, vos decís el champagne bueno, comprar una botella de vino es realmente caro y la luz el 100%, o sea, la luz duplicó el valor, los impuestos de todo tipo están aumentando el valor. Ni hablar de tener un vehículo, de tener un auto, o sea, la dificultad que estamos teniendo y también, bueno, no meterse en, porque no es mi área, meterse en el tema político, pero también es una inflación que está creada, está frenada o retenida por recesión, o sea, no hay compra, no hay venta, no hay movimiento en el mercado, directamente.”

QP: Toda esta situación supongo que debe generar una presión extra a la conducción del sindicato porque la gente debe decir: hablen, resuelvan, por qué no trabajan, por qué no se juntan, el salario no alcanza, pero ustedes del otro lado no encuentran el eco al pedido de reuniones y demás ¿Cómo manejan a esta situación?

DT: “Bueno, primero te voy a decir que tenemos un diálogo directo con todos los compañeros que vienen por cualquier tema. Y cualquier tema hoy es muy difícil, como vos decís, el tema de salud, que es una crisis que está viviendo la Argentina a nivel privado, a nivel municipal, provincial, las obras sociales, es realmente un hecho lamentable lo que está ocurriendo y viendo y leyendo sobre otros sectores de la salud, que no tiene que ver pura y exclusivamente con las obras sociales. En el caso nuestro, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que hay dos, Avellaneda y La Matanza, con los sueldos de trabajadores municipales, es ese aporte. O sea, con el aporte que nosotros tenemos, el porcentaje por afiliado y con ese dinero tener que cubrir la salud de una familia, o sea, hay que hablar de millones de pesos cuando las empresas privadas están cobrando 200, 300, 400 mil pesos, depende del plan que tengan y nosotros tenemos un promedio de 10 mil pesos por afiliado o sea que directamente ese es un número bajo. Y bueno, esto lo tratamos de hablar y a veces tuvimos posibilidades de hablarlo con el ejecutivo municipal y discutir posiciones y ver cuál es la mejor salida para esto por la salud de los compañeros también.”

QP: ¿Usted siente que sigue existiendo esa presión de IOMA para que todos los municipales matanceros, pasen a depender de IOMA?

DT: “A ver, nosotros cada vez que fuimos a una reunión desde que me tocó ser Secretario General, que incluso bueno, al poquito tiempo fue la pandemia y fuimos a la Superintendencia del Servicio de Salud y cada vez que nosotros íbamos a reclamarle sobre dinero, que nos deben dinero desde ese momento y bueno, la respuesta fue que ellos veían la cantidad de afiliados que tenemos por ser un gremio chico, ellos lo que hacen es si ven un pequeño taller o algo de metalmecánica tratar de fusionarlo con algún gremio grande que tenga que ver con esto, de repente la UOM, de repente cuestiones que tengan que ver con la construcción y unirlos con la UOCRA. Nosotros no podemos unirnos con otro gremio municipal porque carecen de obra social. Entonces lo que sí ven que el resto de los municipios tienen IOMA. Al ver esto bueno, lo que nos plantean a nosotros es que realmente es inviable, y lo decían un poco como viendo la cuestión real, y te digo nosotros conversaciones de este tipo tuvimos con integrantes del gobierno de Macri, con integrantes del gobierno de Alberto Fernández y hoy con integrantes del gobierno de Milei, o sea han cambiado los colores políticos y la lectura es la misma, e inclusive no es una crítica que nos hacen, a veces nos dicen la verdad que lo que están haciendo de sostener esto, el esfuerzo que hacen y de la forma que lo están haciendo es un milagro, pero bueno la verdad que en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y ya en los de Milei explotó esto y lo que es la salud se ha multiplicado en forma exponencial mucho más de aquello que se habla por supuesto de la inflación mensual.”

QP: El trabajador municipal ¿Cómo está viviendo esta situación?, ¿Cuál es el estado de ánimo del trabajador municipal?

DT: “Mirá, más allá del estado de ánimo que depende de cada uno, el sueldo de los trabajadores municipales y las condiciones de trabajo son paupérrimas, directamente. Los que tienen que atender, los que están en salud tienen que atender al público, las presiones que tienen, las faltas de insumos, y los sueldos que tenemos son sueldos realmente lamentables. No podemos hablar de canasta básica, sería un milagro, no podemos hablar de eso, tenemos que hablar de la indigencia o menor a la indigencia, hoy por hoy.”

QP: ¿Han notado ustedes en los servicios de salud del municipio un incremento de gente que se va a atender, que ha dejado la prepaga y ahora utiliza el sistema de salud público?

DT: “Si, totalmente. Están recurriendo a otros sistemas de salud que a veces se pueden prestar, a veces no se pueden prestar, y el personal en el área de salud, en los pocos lugares que han tenido algunos refuerzos, fueron refuerzos que tienen que ver con monotributistas principalmente.”