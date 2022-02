EL TORTUGÓN: LA FIESTA OLVIDABLE

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hacia finales del 2021 se comentaba que en una “Quinta de Luzuriaga hay un gran escenario. Van a hacer fiesta electrónica”.

Personal policial, luego de haber recibido la denuncia correspondiente verifica que los dichos y rumores que andaban circulando eran verdad pero, nunca se esperaron que, detrás de todo esto hubiera una situación que complicase, aún más, la tarea del nuevo Secretario de Protección Ciudadana Prof. / Dr. Eduardo Barcat.

Barcat, al interiorizarse de algunas cuestiones operativas que estaban “estorbando el normal desarrollo del funcionamiento institucional del área a su cargo” decidió comenzar a realizar una profunda limpieza de la misma. Si bien se reordenaron algunas otras, hay varias que esperan ser resueltas.

Algunas de “las cuestiones a resolver tienen nombre y apellido” pero, vaya uno a saber por qué, esas cuestiones que obstaculizan el normal desarrollo del funcionamiento institucional del área siguen teniendo poder e injerencia impidiendo al área, en su conjunto, avanzar en el diseño de políticas públicas para combatir la ola de inseguridad que está azotando a nuestro distrito.

PARA MUESTRA SOBRA UN BOTÓN

Volviendo a la “Fiesta electrónica” que se estaba organizando en un predio en Villa Luzuriaga; como sostuvimos párrafos arriba, personal policial, acompañado de personal municipal, comprobaron in situ (predio ubicado en la calle Remedios de Escalada entre Monseñor Bufano y Alcorta) la organización de la misma.

Al entrar al predio dialogaron con el Sr. Isaac Salmun (propietario del predio – esta es la filmación de dicha charla: https://www.youtube.com/watch?v=l6kn6qjF70o) y con el encargado del mismo, Antonio Francisco Godoy

quién también fu filmado mientras dialogaba (https://www.youtube.com/watch?v=Rby6GxxQME4) con los funcionario policiales y municipales.

También dialogaron con la organizadora del evento, Maribel Campos, quien sostuvo “trabajar en el área de arquitectura del municipio” y agregó, además, “que fue ella quien gestionó la autorización” para realizar el evento, “presentando una nota” y señaló que “se entrevistó con el Sr. Greco (Coordinador de Seguridad del municipio Crio. (r) Carlos Greco), quienes la autorizaban para hacer el evento en cuestión”

Dentro del predio había “gran cantidad de bebidas alcohólicas para su venta como, así también, un imponente escenario, con equipos de audio y luces de grandes eventos, y también seis baños químicos” (está es la filmación del dialogo sostenido: https://www.youtube.com/watch?v=_I2eX7FHQZg)

¿Desde cuándo, el funcionario mencionado, tiene la potestad de autorizar una mega fiesta?, solamente es una pregunta, de las tantas que se me ocurren ante este hecho, que no tiene respuesta.

INSEGURIDAD: MEJOR NO HABLAR DE CIERTAS COSAS

El Coordinador de Seguridad del municipio Crio. (r) Carlos Greco era, hasta hace poco tiempo, el “cerebro de la lucha contra la inseguridad en el distrito” pero, con las pruebas a la vista, vemos que la menor de sus preocupaciones era la inseguridad.

El pasado 10/11/2021 publicamos la nota: BERNI: LAS MENTIRAS DE UN “ASESINO POR OMISIÓN (https://semanarioquintopoder.com/berni-las-mentiras-de-un-asesino-por-omision/) donde informamos sobre lo sucedido tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía que provocó una enorme protesta de los vecinos de la localidad.

En un párrafo de la nota, señalamos que “Sergio Berni desató un enorme despelote político y social” ex profeso a partir de un crimen totalmente repudiable cometido a solo dos cuadras de una comisaría” y agregamos que “La entendible y justificada bronca de los vecinos de Ramos Mejía fue en aumento por las actitudes y dichos del Ministro Sergio Berni quién, bajo la excusa de disminuir tensiones, se reunió con 4 vecinos y, con uno de ellos lo hizo en forma reservada” y agregamos que “En dicha charla, Berni, no trató de bajarle los decibeles a la protesta, sino todo lo contrario, porque la fogoneo con una variada gama de medias verdades tratando de desmarcarse. Obviamente trató de desviar culpas y, sin ruborizarse ni nada parecido, apuntó decididamente al Intendente matancero Fernando Espinoza”.

Lo primero que dijo fue que “Fernando Espinoza es el culpable de todo” nos comentó uno de los participaron de la charla (dichos que pudimos confirmar con una fuente policial inobjetable que estuvo escuchando la misma) y señaló que “Lo de la Gendarmería es otro verso de Espinoza, no hay 700 gendarmes en La Matanza”; y trató de librarse de culpa al decir que “La corrupción municipal evita que haya un trabajo coordinado entre la policía y el municipio” y uno de los vecino que participó de la reunión nos comentó que “Bajó a Ramos Mejía porque alguien tiene que dar la cara y como Espinoza no lo hace, lo hacía él. Que venía a hacerse cargo del tema” y remarcó que “Espinoza tiene que dejar de robar y preocuparse más de la gente” y aseguró, según el vecino presente en la mencionada charla, que “Los motochorros los manejan funcionarios municipales”.

Sergio Berni no estaba mintiendo y, señaló con nombre y el apellido, al funcionario en cuestión y, o casualidad, es del mismo funcionario del cual estamos hablando en esta nota.

Mientras matan impunemente a los vecinos matanceros, el Coordinador de Seguridad del municipio Crio. (r) Carlos Greco, está autorizando fiestas electrónicas que están claramente fuera de sus atribuciones y funciones.

LA INSEGURIDAD EN CIFRAS

En varias oportunidades hemos señalado la incapacidad del Ministro de Inseguridad, Sergio Berni, de afrontar o tratar de resolver los graves problemas que tiene La Matanza en lo que respecta a la seguridad pública.

Para hacerla cortita: no le interesa hacer nada por La Matanza, muy al contrario, hace cosas en contra de La Matanza.

El Intendente matancero, Fernando Espinoza, no tiene hoy la potestad ni de designar autoridades policiales, ni de dar su opinión sobre la “Bonaerense matancera”; pero no es solo nuestro distrito, la misma política se aplica en la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense.

“Los negocios son primero y que el vecino se las arregle” fue el lapidario comentario que me hizo una alta fuente policial, en funciones y con acceso a la “mesa chica” donde se toman las decisiones en “La Bonaerense”. Dicha fuente (algo asqueada por lo que ve y escucha) señaló que “A nadie le importa nada, la mayoría de los taqueros (comisarios) hacen la suya. Cierran con llave las comisarias apenas cae el sol y los jefes saben de esto y lo auspician”

“Berni pide estadísticas pero son todas mentiras” aseguró el mencionado funcionario policial y agregó que “Se realizó un enorme trabajo de inteligencia in situ, porque las estadísticas son mentirosas dado que la mayoría de los vecinos que son víctimas de delitos no hacen la denuncia porque saben fehacientemente que la policía no va a mover un dedo para ubicar a quién le robó o para recuperar los bienes robados. Solo hacen la denuncia por el tema del seguro”

Al referirse al trabajo de inteligencia realizado por algunos uniformados, se confeccionó un mapa del delito en La Matanza que, según él, “te pone los pelos de punta” y sostuvo que “Presentamos el trabajo y nos refregaron las estadísticas mentirosas. A la cúpula policial no le interesa ni intentar tratar de resolver el tema ni salvar la ropa de cara a la sociedad”.

“A Berni solo le interesa salir en la tele, anduvo más preocupado por el tema de la falopa adulterada que por prevenir la muerte de un vecino” manifestó nuestra fuente y agregó que “Todo es una payasada, a la cúpula policial, al Ministro de Inseguridad y, te diría también, que al Gobernador Kicillof, no les importan las vidas de los bonaerense, priorizan los negocios ante que la vida de los vecinos”