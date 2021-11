BERNI: LAS MENTIRAS DE UN “ASESINO POR OMISIÓN”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Para poder ser considerado autor de un homicidio cometido por omisión, el agente debe tener la responsabilidad jurídica de evitar la consecuencia, que es lo que doctrinariamente se denomina posición de garante, aludiendo con ello a la especial obligación de cuidado, protección o vigilancia derivada de la proximidad o grado de cercanía del autor respecto del bien jurídico protegido.

Un título fuerte para una nota aún más fuerte porque, sin lugar a dudas, el único responsable de la crisis que estamos viviendo en nuestro distrito, en lo que a seguridad se refiere, es el Ministro Sergio Berni.

Relatar los hechos ocurridos en los últimos días sería dolorosamente redundante pero no podemos dejar de señalar que está situación, nuestro medio, la ha venido denunciando desde hace bastante tiempo y, para que no nos tilden de oportunistas, ponemos el título y los link de las notas para que puedan releerlas, analizar y ver que no mentimos sobre todo lo que ha venido ocurriendo desde el nombramiento de Sergio Berni como Ministro de Seguridad bonaerense hasta el presente:

20 agosto 2020 – INDEFENSOS – (https://semanarioquintopoder.com/indefensos/)

31 diciembre 2020 – EL MUÑECO DE PIERRI – (https://semanarioquintopoder.com/el-muneco-de-pierri/)

25 marzo 2021 – VILLA LUZURIAGA AL ROJO VIVO – (https://semanarioquintopoder.com/villa-luzuriaga-al-rojo-vivo/

19 marzo 2021 – LA MATANZA, TERRITORIO APACHE: ¿DÓNDE ESTÁ SÚPER BERNI & CÍA? – (https://semanarioquintopoder.com/la-matanza-territorio-apache-donde-esta-super-berni-cia/)

9 abril 2021 – ARACA LA CANA: MEJICANEADA EN LA BONAERENSE – (https://semanarioquintopoder.com/araca-la-cana-mejicaneada-en-la-bonaerense/)

22 abril 2021 – LA BONAERENSE S.A. – ¿SEGURIDAD PÚBLICA O SEGURIDAD PRIVADA? – (https://semanarioquintopoder.com/la-bonaerense-s-a-seguridad-publica-o-seguridad-privada/)

29 abril 2021 – ¡!!SÚPER BERNI ES EL CAMINO¡¡¡ LA YUTA EN LA PICOTA – (https://semanarioquintopoder.com/super-berni-es-el-camino-la-yuta-en-la-picota/)

13 mayo 2021 – “SÚPER” & “FINO” Y SUS “MEXICANOS DE ORO” – (https://semanarioquintopoder.com/super-fino-y-sus-mexicanos-de-oro/)

20 mayo 2021 – BERNI: SÚPER MINISTRO DE INSEGURIDAD Y SUICIDIOS – (https://semanarioquintopoder.com/berni-super-ministro-de-inseguridad-y-suicidios/)

29 septiembre 2021 – SÚPER BERNI: SIN CÓDIGOS NI ESCRÚPULOS – (https://semanarioquintopoder.com/super-berni-sin-codigos-ni-escrupulos/)

BERNI: UN VERBORRÁGICO MENTIROSO

A Sergio Berni siempre lo sedujeron las cámaras de TV, es irresistible; cuando ve una cámara de TV se pone al frente y habla. No le interesa mucho lo que dice porque siempre tiene algo que decir aunque no tenga nada que ver con la seguridad o la policía bonaerense. Él habla y miente mucho.

Pero, más allá de eso, hemos visto que le miente a la gente y trata de hacer política o lavarse de culpa señalando a otros con su dedo acusatorio. Son pocos los que se le han animado a desmentirlo porque Berni es un protegido de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por ende, del Gobernador Axel Kicillof.

Kicillof demostró que puede gobernar sin hacerse cargo de las “macanas” de su ministro porque nunca, en sus casi dos años de mandato, ha hablado seriamente del tema de seguridad y no ha respaldado o puesto en entredicho a su ministro estrella o a punto de estrellarse.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, Sergio Berni desató un “enorme despelote político y social” ex profeso (‘A propósito, deliberadamente’. Procede de la locución latina ex professo, que se ha adaptado al español simplificando la doble ese) a partir de un crimen totalmente repudiable cometido a solo dos cuadras de una comisaría.

La entendible y justificada bronca de los vecinos de Ramos Mejía fue en aumento por las actitudes y dichos del Ministro Sergio Berni quién, bajo la excusa de disminuir tensiones, se reunió con 4 vecinos y, con uno de ellos lo hizo en forma reservada.

En dicha charla no trató de “bajarle los decibeles a la protesta, sino todo lo contrario, porque la fogoneo con una variada gama de medias verdades tratando de desmarcarse”. Obviamente trató de desviar culpas y, sin ruborizarse ni nada parecido, apuntó decididamente al Intendente matancero Fernando Espinoza.

“Lo primero que nos dijo fue que: Fernando Espinoza es el culpable de todo” nos comentó uno de los participaron de la charla (dichos que pudimos confirmar con una fuente policial inobjetable que estuvo escuchando la misma) y señaló que “Lo de la Gendarmería es otro verso de Espinoza, no hay 700 gendarmes en La Matanza”; y trató de librarse de culpa al decir que “La corrupción municipal evita que haya un trabajo coordinado entre la policía y el municipio”.

También nos comentó, sostiene el vecino que participó de la reunión, que “Bajó a Ramos Mejía porque alguien tiene que dar la cara y como Espinoza no lo hace, lo hacía él. Que venía a hacerse cargo del tema” y remarcó que “Espinoza tiene que dejar de robar y preocuparse más de la gente” y aseguró que “Los motochorros los manejan funcionarios municipales”

La represión policial del día siguiente fue producto, sin ninguna duda, de una provocación de la misma policía que, cuando los manifestantes se estaban acercando al cordón formado por la guardia de infantería apostada para resguardar la seguridad de la comisaría de Ramos Mejía y, principalmente y según dichos de Berni: “por la seguridad de los detenidos” (https://www.cronista.com/economia-politica/sergio-berni-sobre-la-represion-en-la-protesta-de-contra-la-inseguridad-en-ramos-mejia-tuvimos-que-tirar-gases-porque-nos-iban-a-prender-fuego-la-comisaria/), un uniformado salió desde atrás del cordón policial y le arrebató la bandera a uno de los manifestantes.

Una alta fuente policial, de servicio en el lugar, señaló que “Estamos hartos de los manejos de Berni, vino a Ramos a armar más quilombo del que había. El robo de la bandera lo hizo un jefe policial (comisario para ser más exactos) bajo instrucciones precisas del ministro. La reacción de la gente fue la excusa para reprimir”

En algo tiene razón Berni, los detenidos por el asesinato del kiosquero no están seguros en ningún lado. Un funcionario policial nos comentó que “Los asesinos del kiosquero no lo pueden llevar a ninguna comisaria de la zona porque, los mismos presos, han manifestado que van a matarlos”

Si bien Fernando Espinoza y Sergio Berni no tiene una buena relación (vaya uno a saber por qué), “Lo de Berni pareció más a un cierre de campaña que a otra cosa” me comentó un experimentado político matancero y agregó que “Vino a embarrarle la cancha a Fernando antes de las elecciones. Hay muchas formas de hacer operaciones políticas y, una de ellas, es tirar un muerto y armar bardo No podemos entender esa actitud, parece que vino a boicotear la elección del domingo justo en el distrito donde el gobierno nacional y provincial han puesto todas sus fichas para revertir la derrota de las elecciones PASO”

Sobre el particular mencionó un dato que pocos tienen al decir que “Un patrulla municipal le hizo el seguimiento de los delincuentes hasta su ingreso al súper chino sin el apoyo de la policía que, a pesar de haber sido comunicada, apareció varios minutos después”

En las notas que mencionamos párrafos arriba van a encontrar muchas cosas que les harán ver que no todo es casualidad; lo que sucedió y va a suceder en Ramos Mejía no es casual.

En Avenida de Mayo y Alvarado, donde mataron a Sabo, al otro día (el lunes) se cometieron dos hechos delictivos y no detuvieron a los delincuentes siendo que la zona estaba recontra controlada por la policía.

Estimados lectores, ustedes bien saben que no ahorro tinta para señalar o criticar el accionar municipal y al mismo Fernando Espinoza pero, es de justicia, señalar que desde la asunción de Sergio Berni como Ministro de Seguridad de la provincia, el Intendente matancero no ha tenido ni voz ni voto en ninguna decisión sobre la política de seguridad que se implementó en el distrito. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sugerir o solicitar el nombramiento o relevo de un comisario. Solo le permitieron aportar recursos y, hasta en esto, le tomaron el pelo. Esta situación lo he comentado en varias notas y ustedes pudieron verlo en otros medios de comunicación. Recuerden el caso de Villa Luzuriaga, dónde una vecina fue víctima de un delito y después de llamar, en forma reiterada al 911, fue caminando hasta la comisaria y se encontró con tres patrulleros estacionados en la puerta y el personal policial encerrado dentro de la dependencia.

Pero nadie dijo es que el combustible (https://www.losandes.com.ar/policiales/video-se-canso-de-llamara-a-la-policia-fue-caminando-hasta-la-comisaria-y-escracho-a-los-efectivos/) de esos patrulleros los paga el municipio. También podemos señalar que los móviles policiales que compró el municipio, Berni los recibió con alegría pero señaló que no tenía policía para que los manejen.

Esta actitud de Sergio Berni fue una constante durante todo el tiempo que lleva al frente del ministerio y, la misma, con algunas variantes la aplicó en otros municipios de la provincia.

Berni les dijo a los vecinos que “El lunes, después de las elecciones, voy a renunciar”, a mi entender esa decisión debería haberla tomado hace mucho tiempo y se hubieran evitado, seguramente, muchas muertes.