LA POLÍTICA Y EL PERIODISMO BASURA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El obligado ético del profesional del periodismo es satisfacer el derecho de la sociedad a recibir la mayor cantidad y calidad de información. Eso se hace posible con la ética de los principios. El deseo de investigar la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos morales del periodismo libre.

¿Cómo debe ser la ética de un periodista?, no hay regla claras y fijas que rijan la profesión del periodista, pero hay pautas insoslayables que se deben seguir cuando se escribe una nota; en primer lugar, esta el respeto a la verdad y estar abierto a la investigación de los hechos. Después viene perseguir la objetividad, aunque se sepa inaccesible y contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas. Por último, está el diferenciar con claridad entre información y opinión. “Deontología profesional periodística” (https://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional_period%C3%ADstica#:~:text=El%20obligado%20%C3%A9tico%20del%20profesional,fundamentos%20morales%20del%20periodismo%20libre)

El asesinato del colectivero de la 620, Pedro Daniel Barrientos, es una tragedia inconmensurable para sus familiares y amigos; pero su muerte fue utilizada por políticos y medios de comunicación para jugar políticamente con el tema.

El gobernador, Axel Kicillof, ante la tragedia, balbuceo que “Parecía el robo de un blindado y ¿qué se llevaron? un bolso y una mochila”; intentando sembrar dudas sobre el crimen del trabajador (https://www.infobae.com/politica/2023/04/05/axel-kicillof-sembro-dudas-sobre-el-crimen-del-colectivero-parecia-el-robo-de-un-blindado/).

Pero sin querer queriendo y, obviamente, sin memoria ni conocimiento, puso el dedo en la llaga porque sí podría haber sido algo armado, pero no precisamente por la oposición política sino, más bien, por efectivos policiales que están a la espera del inicio del juicio oral por un caso de “gatillo fácil”

El pasado noviembre del 2022, en el barrio Vernazza de la localidad matancera de Virrey del Pino, fue asesinado por policías de la Bonaerense, Esteban Bellido. Por el hecho están acusados 11 efectivos de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) que, en poco tiempo más, se sentaran en el banquillo de los acusados para ser juzgados por el mencionado crimen (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/11/01/el-hombre-asesinado-durante-un-operativo-de-la-bonaerense-en-la-matanza-habia-sido-padre-hace-dos-semanas/).

Durante el asalto, donde asesinaron al colectivero de la 620, Pedro Daniel Barrientos, hubo un enfrentamiento a tiros entre los asesinos y Carlos Martín Bellido, efectivo de la Policía de la Ciudad que presta servicios en el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC), en el Cuartel Barracas del grupo Infantería (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2023/04/05/como-fue-el-robo-y-el-crimen-del-colectivero-segun-los-testigos-y-las-evidencias-en-la-causa/).

Las casualidades no existen en la política, siempre hay causalidades y, en función de esto, resulta paradigmático y llamativo es que el gobernador, Axel Kicillof, siembre dudas y que su Ministro de Inseguridad, Sergio Berni hablase de que “No sé si no nos tiraron un muerto” (https://www.pagina12.com.ar/537766-berni-sobre-el-crimen-del-chofer-no-se-si-no-nos-tiraron-un-).

Al intentar embadurnar con barro y mierda este crimen, Kicillof y Berni se llamaron a silencio porque no sabían o no estaban bien informados que la teoría que ellos plantearon no está muy lejos de la realidad dado que, para sorpresa de muchos, Esteban Bellido (asesinado en un posible caso de gatillo fácil) y Carlos Martín Bellido (efectivo de la Policía de la Ciudad que se tiroteo con los asesinos del colectivero) eran hermanos y ambos hechos ocurrieron a poca distancia uno del otro.

Obviamente cuando se dieron cuenta de la posible conexión de ambos casos no hablaron más de la teoría conspirativa armada por la oposición y desviaron la atención hacia otros posibles móviles del asesinato.

Hasta el momento, fuentes judiciales (muy informadas sobre el crimen en cuestión) comentaron que “Los detenidos son unos perejiles (Dícese de una persona públicamente insignificante que la corrupción policial y judicial identifica como culpable de algún delito que no cometió, para encubrir al verdadero culpable o para velar la ineficiencia de las instituciones que deberían resolver el caso). Están dando palos a ciegas en la investigación y no están ni cerca de apresar o identificar a los autores del asesinato”

Lo sucedido después, como la golpiza al Ministro de Inseguridad, Sergio Berni, o el operativo y/o provocativo para arrestar a los colectiveros que lo golpearon, es anecdótico; más allá de mostrar el grado de intolerancia que tiene la sociedad ante los shows montados por los político/as para salir en la televisión.

UN PERIODISTA CON MUY MALA LECHE

Nicolás Wiñazki, periodista de los multimedios de Clarín, personalmente le tenía bastante respeto. Toda la información o investigación que publicaba y difundía en los distintos medios que controla el grupo mencionado, parecía tener data respaldatoria y verificada,

pero el pasado fin de semana publicó en el “Gran Diario Argentino” una nota titulada: “La Trama Secreta de la Interna del PJ en La Matanza” donde, a las claras , se ve que no manejaba (https://www.notiar.com.ar/index.php/actualidad1/125041-la-trama-secreta-de-la-interna-del-pj-en-la-matanza-tiros-muertos-y-cajas-por-nicolas-winazki) mucha información y que, seguramente, le pasaron “data ya masticada desde el espacio político de la Colo Cubría”.

No estoy inventando nada porque fueron varios los que me contaron que un hombre de confianza del Obispo sanjusteño, Eduardo García y que, a su vez, se sienta en la mesa chica donde se da forma a la campaña a la intendencia local de la Dip. Provincial, Patricia “La Colo” Cubría (https://www.lapoliticaonline.com/politica/hasta-el-papa-se-mete-en-la-interna-de-la-matanza/); “había estado llamando a varios funcionarios municipales para preguntarles datos muy concretos que, después, aparecieron medio mezclados (con obvia mala leche) en la nota de Wiñazki”

Esto es chisme de la política local y era algo que todos sabían, pero utilizar un tema de inseguridad donde hay un muerto de por medio, es macabro, es ineficaz y hace quedar mal a quién lo utiliza.

La Dip. Provincial, Patricia “La Colo” Cubría, vuelve a cometer un error de apreciación y en lugar de proponer soluciones u emitir opinión, sale a reclamarle al Intendente Espinoza algo que ningún político le va a dar a un adversario: un púlpito para despotricar.

Patricia “La Colo” Cubría emitió el siguiente comunicado de prensa: “Ante los hechos de violencia e inseguridad ocurridos en nuestro distrito y que han sido tema principal en la agenda pública durante la última semana, como así aquellos que no llegan a los medios y son moneda corriente en cada rincón de nuestros barrios, llamamos enérgicamente a la conformación de una MESA DE DIÁLOGO a todos los sectores políticos y Fuerzas Vivas de La Matanza. Instamos al intendente Fernando Espinoza a que convoque y encabece este proceso sin sectarismo ni mezquindades políticas. Los matanceros y matanceras merecemos encontrar colectivamente la salida al problema de la inseguridad que vivimos. Frente a los recientes y lamentables hechos, nos preocupa la lentitud de nuestro gobierno local en la búsqueda de soluciones al problema. Precisamos una gestión más eficiente y eficaz. Que no llegue tarde a las discusiones. Espinoza debe aclarar muchas cosas. Y en momentos así, lo que nuestro Pueblo necesita son certezas. Reiteramos nuestro más sentido apoyo, solidaridad y acompañamiento ante cada pérdida sufrida a manos de este flagelo.”

Entendemos la necesidad política de fijar una posición respecto a algunos temas y la inseguridad es uno de los puntos más flacos de la gestión municipal, pero este tipo de comunicados no ayudan; muy al contrario, el vecino común lo tiene muy mal visto este tipo de cosas, los ve como algo oportunista.

La inseguridad en La Matanza tiene varias aristas, nuestro medio publicó (en más de una ocasión) notas dónde se habla profundamente del tema. Hoy la corrupción de los jefes de “La Bonaerense” es la principal causa de la inseguridad en el distrito y no es joda lo que (https://semanarioquintopoder.com/la-bonaerense-en-accion-lopez-y-garcia-los-recaudadores-de-berni/) digo, es tal cuál como lo planteo.

El Ministro de Inseguridad, Sergio Berni, tiene un especial encono hacia La Matanza (y después de la golpiza que recibió el otro día creo que va a ser mucho más) y sin ir más lejos y a modo de respuesta ante los sucesos de inseguridad que hemos vivido recientemente, Berni dispuso que se instalen Garitas de Seguridad.

La info dice así: “INSTALAN GARITAS DE SEGURIDAD – El jefe departamental informa que se acaban de terminar de instalar módulos policiales en ciertos lugares con personal de UTOI. Los Lugares fueron dispuestos directamente desde el ministerio de seguridad. Los lugares son los recorridos de las líneas y lo que siempre requieren los choferes y lugares donde ya se hacían operativos: Cortina y San Carlos / Vernet y Montecarlo / Areco y Concordia. Todos estos puestos están en Virrey del Pino”.

A mí me parece que es una cargada, ¿a ustedes no?

EL PERONISMO MATANCERO SE PUSO EN MARCHA

Se realizó, en González Catán, el Encuentro de la Militancia Peronista y, Fernando Espinoza se dio un buen baño de pueblo.

El encuentro es el lanzamiento de la campaña política, Espinoza venía realizando reuniones con dirigentes en los diferentes subcomandos del distrito para culminar todo en el acto de González Catán.

Fue una buena demostración de fuerza del peronismo oficialista matancero en un momento que, casi todos los medios nacionales (desde Clarín hasta el diario Perfil) le están dando con un hacha a Espinoza y realzan la figura de la Dip. Provincial, Patricia “La Colo” Cubría. Parece que la Cubría tiene más prensa que Pinky (salvando el tiempo y las distancias).

¿Y el peronismo opositor?… Bien, gracias…. Más allá de algún comunicado de prensa o ir de recorrida (bien escondidos, no vaya a ser que los reconozcan) por algún comercio y/o empresa, no se ve mucho.

Pareciera que la ex Diputada nacional, Marina Cassese se sumaría, de alguna forma, al armado de “La Colo”. Recordemos que la veterana dirigente es de Morón, con casi una nula injerencia en la política matancera y, aún menos, el conocimiento de la misma.