“EL VECINO ESPERA ES QUE LOS DIRIGENTES DEJEN DE PELEARSE Y TRAIGAN SOLUCIONES A LOS BARRIOS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal Jorge Lampa sobre las diferentes problemáticas que atraviesa el distrito y de su trabajo social a través de “Estar y Hacer”

Lampa sostuvo que “Más allá de la crítica que uno puede hacer, tiene que acompañarlo de un proyecto” y señaló, con respecto a la inseguridad, que “creo que ahí es un problema que nos tiene que convocar a todos los sectores políticos, porque esto no lo soluciona solamente un gobierno municipal o provincial”

QP: Concejal Jorge Lampa, después de tantos años militando políticamente, que lo llamen Concejal ¿Cómo se siente?

JL: “Es una gran responsabilidad, un orgullo sinceramente porque representar a los vecinos que nos han acompañado con su voto es una alegría enorme, pero al mismo tiempo una responsabilidad.”

QP: Le pregunto esto porque no son años de militancia, no son 20 minutos. Hay toda una historia detrás de militancia, de trabajo con la gente y demás. Hoy es Concejal, que también tiene que ver con que se animó hacerlo y también aceptar este desafío, porque hasta ahora le venía escapando al desafío

JL: “Le venía escapando. Me sentía más como un dirigente de encuadramiento territorial, que por ahí en lo legislativo, pero bueno el Colo Santilli depositó la confianza en empezar a generar este recambio dirigencial y bueno acepta el desafío. Como vos bien decís yo vengo del peronismo, de la época de Alberto Pierri, donde trabajamos con muchos compañeros que inclusive hoy forman parte del ejecutivo local, donde tengo una relación muy cordial y de respeto y en ese andar es que estamos trabajando en los barrios. En realidad no cambie nada, solamente redoblé el trabajo que vengo haciendo en la territorial con lo legislativo en el HCD”

QP: ¿Cómo siente esto de trabajar en lo legislativo y después trabajar en el barrio?¿Hay un bache o se pueden juntar las dos cosas?

JL: “No, se complementan. Se complementan porque cuando uno baja a un barrio, a cualquier barrio de La Matanza de las 16 localidades, se encuentra con distintas necesidades y antes yo tenía que por ahí recurrir a concejales de mi bloque en este caso el doctor Racanelli o Mirta Redes en su momento para presentar un proyecto. Ahora lo hago directamente. Yo hago reuniones día por medio con vecinos en distintos barrios, en distintos clubes de barrios. Llevamos operativos de salud, de alimentación saludable, de higiene bucal y en ese vínculo que género y en esa empatía, los vecinos me acercan proyectos de las problemáticas que tienen en el barrio y ahí me nutre una gran información para después yo desarrollarlo en el HCD.”

QP: Usted está hablando de que hace operativos de esto y de lo otro en un marco no del partido, sino en un marco de “Estar y Hacer”, ¿Qué es “Estar y Hacer”?

JL: “La concepción de Estar y Hacer nace desde la necesidad de los vecinos de los barrios. Yo escuchaba a mis vecinos decir: Bueno pero nadie está y nadie hace, y es una realidad. Entonces uno cuando se pone a trabajar en política toma esa expresión del vecino de estar presente y hacer. A veces con recursos y a veces sin recursos. Pero lo importante es que si no tenés recursos poder escuchar, atender e iniciar una gestión ante el municipio o ante el Estado provincial de ese problema que tiene el vecino. De ahí nace la concepción y el espíritu de Estar y Hacer. Nunca trabajar con partidismos. Yo he estado cuatro años en la gestión y cuando bajaba con los recursos del Estado nacional y provincial nunca lo hice con un eslogan político, ni viva Vidal ni viva Macri, ni nada. Lo hicimos en el contexto de Estar y Hacer. De hecho las redes sociales son públicas y uno lo puede constatar.”

QP: Ahora es legislador municipal, ¿De dónde sacan los recursos para hacer estas actividades? ¿Son de ONG privadas? ¿Dónde consigue todo?

JL: “Bueno, el apoyo privado y el aporte privado. Yo, por suerte, al estar tantos años haciendo este trabajo social me ha llevado a vincularme con empresas, laboratorios, industrias donde, volviendo a lo mismo, al hacerlo en un segmento y en un marco no partidario, colaboran. Y colaboran la verdad porque he llevado desde operaciones muy onerosas para algún vecino que no tenía obra social y a través de esas gestiones pude lograr que ese vecino hoy tenga una operación digna, en un lugar saludable como el sanatorio Güemes que es privado. Pero habiendo gente amiga le he generado la posibilidad de que se atienda ahí. De ahí salen los recursos, de lo que uno fue construyendo durante todos estos años con la actividad privada.”

QP: Usted es legislador local y no podemos evitar hablar un poco de la política. ¿Cómo ve usted la situación del municipio de La Matanza, de la gestión municipal?

JL: “Bueno la gestión tiene matices, tiene falencias obviamente. Estamos viviendo en términos de seguridad un momento difícil, que lo vive no solo el municipio sino todo el país. En la provincia de Buenos Aires se agudiza más, yo creo que ahí es un problema que nos tiene que convocar a todos los sectores políticos, porque esto no lo soluciona solamente un gobierno municipal o provincial. Yo creo que ahí hay que armar una mesa donde todos los componentes entendidos en esta área (que es el tema de seguridad que es un flagelo), podamos aportar ideas y proyectos para encarar este problema. Uno por lo pronto trabaja con los vecinos, comerciantes, foros de seguridad, llevándolos a ver cómo funciona el anillo digital de control vehicular con la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es lindero a La Matanza, el ingreso de ciudad. Creemos que desde ahí podemos realizar un gran trabajo en la prevención por el tema de la inseguridad. Se han dado hechos de inseguridad que se han esclarecido a través del anillo digital que está instalado en todo lo que rodea a la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza. Eso lo hacemos periódicamente y llevando también vecinos, comerciantes, a la central de monitoreo que está en el barrio de Chacarita donde desarrollan el sistema de prevención. Yo creo que de ahí podemos trabajar en conjunto. Eso en términos de seguridad. Después podemos hablar del tema de salud, que uno está apartando desde, mi lugar, operativo de salud en los barrios, porque tenemos hospitales como el Paroissien o el Simplemente Evita, que no tienen oftalmólogo. Porque es una patología y un rubro que prefieren trabajar en el ámbito privado y no en lo público por un tema económico. Gana más en lo privado que en lo público. Eso hace que los hospitales no tengan y bueno, nosotros desde Estar y Hacer, generamos un departamento médico con otorrinos, oftalmólogos, médicos pediatras, odontólogos, haciendo operativos de salud en los barrios. Yo creo que más allá de la crítica que uno puede hacer, tiene que acompañarlo de un proyecto.”

QP: Estaba hablando del programa de salud y nos encontramos con que hay una realidad en el cual, los médicos municipales, se están yendo del municipio y eso está ocasionando el cierre de algunas salas de salud. Ya van cerrando tres y ahora se apunta a la posta de Isidro Casanova que parece que se cierra también por falta de profesionales. Ante esa realidad, ¿Ustedes han podido abrir diálogo con el ejecutivo, acercar ideas y demás?

JL: “Si, uno viene teniendo una charla, viene teniendo diálogos sobre un tema que nos preocupa. Como te dije recién, uno tiene la posibilidad de inclusive trabajar con el padre Ramón, que es el capellán del hospital Paroissien y vemos esa problemática. Lo que nosotros tratamos de hacer es que entre el ejecutivo local y el Ministerio de Salud local y los gremios y los empleados consensuar un acuerdo para su mejora salarial. La falta de profesionales hace que se inclinen más por el sector privado, como te decía recién, que por lo público. Pero es un tema que no es fácil de solucionar pero hay que apuntarle fuertemente desde la provincia para dar una solución. Porque te vuelvo a decir, el vecino de Matanza que no tiene obra social, tiene que ir directamente al Santa Lucía porque o paga un privado en Matanza para atenderse -que no puede porque no tiene la changa, ni el trabajo, ni obra social- y tiene que ir al Santa Lucía.”

QP: Y Bueno aparte gran parte de la población matancera, que no tiene obra social, se atiende en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

JL: “Sí claro, eso está comprobado y por suerte y gracias a Dios se lo está haciendo bastante bien. Porque van con distintas patologías y algunos incluso van sin los estudios e incluso le inician todos los estudios. Van con alguna problemática le dicen: bueno ¿pero los estudios no te los hiciste? Y les dicen: no, no me los hice, y les inician los estudios médicos sobre las patologías para después bueno tratar el problema.”

QP: Una de las grandes circunstancias o situaciones que se tienen el HCD local es que no hay debates en el recinto. Todos se acuerda, desde hace unos años atrás, en las reuniones de Presidentes de bloque. ¿Ustedes van a seguir con ese mecanismo o planean algún cambio en el mismo? Porque la gente no sabe que pasa en el concejo.

JL: “Lo que yo sí te puedo decir, que los que me conocen saben que mi forma siempre fue a través del consenso y del diálogo. Yo desde que estoy, desde que asumí mi rol como Concejal siempre tuve buen diálogo con las autoridades del HCD, tanto como la presidenta Liliana Pintos, como su secretario Carlos Orsingher. Se ha trabajado en políticas comunes, del bien común, para el vecino para tratar de llevar soluciones y por suerte en ese marco del consenso y del diálogo yo sigo avanzando. Pero no tengas duda que cuando llegue el momento de un tema donde no estemos de acuerdo, vamos a plantear el debate pero con una propuesta superadora, porque lo que el vecino espera de todo esto que se vive hoy en el país, es que los dirigentes dejen de pelearse y traigan soluciones a los barrios.”

QP:¿Cómo está al frente interno de ustedes?

JL: Trabajando, bien, con sus matices. Vos sabes muy bien que se compone de diferentes expresiones, somos siete concejales, 4 venimos del Pro, 2 de movimientos sociales y después está el radicalismo. Pero en el marco del respeto acordamos de que cada uno dé su opinión, su parecer y su forma de expresarse hasta las distintas circunstancias. Que eso no obligue al otro a tomar una postura de acompañamientos si no está de acuerdo. Que se sienta libre de poder expresarse. Y bueno, Toty (por Flores) está encabezando como presidente bloque eso y bueno fue respetado, hasta ahora fue respetado.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Primero agradecerte y por último contarte que en algunos años me veo dejando la política para participar y hacer lo que me gusta que estoy haciendo pero desde una asociación civil, donde pueda evitar las miserias que hay dentro de la política nacional y provincial.”

QP: ¿Ya se defraudó de la política o quiere cambiar las perspectivas nomás?

JL: No, no. No estoy defraudado de la política, la política es hermosa. Lo que hace mal a la política son los malos dirigentes, que creen que venir a la política es venir por un carguito y salvarse. La política es hermosa. El primer político que hubo en la tierra fue Jesús, armó un equipo, sus 12 apóstoles y también tuvo el primer traidor (como existen ahora en la política), que fue Judas. O sea vos sos profesor de historia y esto lo tenés más que claro. La política es hermosa, pero no me voy adecuar y no voy a resignar mis ideales. Y cuándo aparecen esas presiones, esos tironeo de la miseria que hay en la política -de algunos, no todos- hace que aún no lo llegue a pensar, que en un futuro en algunos años deje de hacer políticas partidarias y hacer lo mismo pero desde un lugar más saludable.”