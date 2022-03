“LA MATANZA ES DE CRISTINA. EL PUEBLO DE LA MATANZA LA VOTA A CRISTINA, NO A FERNANDO”

Entrevistamos al dirigente social y referente político Daniel Luque sobre las últimas disputas políticas dentro del Frente de Todos que lo ha dejado al borde de la ruptura.

QP: Daniel Luque. Estamos en una situación complicada en el peronismo, en el gobierno, ¿Cómo lo ve? ¿Qué análisis hace usted?

DL: “Bueno yo creo que sin ninguna duda estamos complicados, y sin disimulos. Cada uno plantea su verdad relativa. No cabe duda que, aún dentro del Frente de Todos, hay dos proyectos diferentes. Un proyecto es el que ya se viene laburando desde hace ya muchos años a partir del proyecto nacional y popular tiene que ver con todo lo que inauguró o reinauguró Néstor Kirchner a partir del 2003 y que yo digo es el proyecto, el gran responsable del retorno del peronismo genuino que se manifiesta con un solo interés que es el pueblo. Y el otro proyecto que – yo lo digo sin pelos en la lengua- que es la continuidad del macrismo. Refiriéndome al presidente.”

QP: Usted ha marcado siempre una oposición bastante dura con respecto al presidente, dividiendo las aguas, ¿una cosa es Cristina, otra cosa es Alberto?

DL: “Sin ninguna duda, a eso me refiero. Es indisimulable esa diferencia entre ellos.”

QP: Entonces cuando se juntaron para el Frente de Todos, ¿no era de todos, era un frente para ganar una elección?

DL: “Era un frente para ganar una elección. Pero más allá de eso, era una necesidad y yo creo que aún continúa siendo una necesidad. Aunque parezca contradictorio, continúa siendo una necesidad que el Frente de Todos siga funcionando como tal, digo como frente. Porque también el pueblo y la militancia están en una encerrona, porque esto no está bueno, pero lo que se fue y quiere volver es peor. Esto no está bueno y nosotros somos críticos, muy críticos.”

QP: Ahora, ¿Cómo se gobiernan 2 años más en este estado así de tensión e interna constante? Porque si el gobierno no es homogéneo o no aplica políticas consensuadas en favor de la sociedad, no se avanza. Ya lo hemos vivido a esto.

DL: “Sí, yo entiendo. Una cosa es no avanzar y otra cosa es que te quieran voltear y en ese aspecto también nosotros tenemos una suerte de autodefensa. Para mí el peor de nosotros es mejor que cualquiera de ellos, ¿Se entiende la idea? Entonces tenemos esa suerte de autodefensa que nos permite, en los momentos críticos, ponernos de lado que creemos que tenemos que nos ponernos. Y más allá de estar del lado del pueblo, necesitamos que este proyecto, aunque seamos críticos con él, siga en pie.”

QP: Pero en la provincia, ¿Qué repercusión tiene? Porque no vemos políticas provinciales de avance social o municipales. Vemos un gran problema de inseguridad en la provincia pero el que lo maneja no parece que sea del Frente para la Victoria.

DL: “No, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo digo y lo aplico también para el presidente, yo estoy de acuerdo que nosotros venimos de 4 años de un desastre no solo político, sino institucional, ideológico, desde todo punto de vista fue un desastre el gobierno de Macri. Para el pueblo fue un desastre y cuando yo te hablo de una continuidad, te hablo en cuanto a las expectativas propias y de un montón de compañeros, la expectativa de que llegaba este Frente de Todos y todo se iba revertir hasta mágicamente. Pero bueno, también nos tocó vivir una pandemia que nos condiciono. Y puede ser un discurso, puede parecer un discurso, pero fue una realidad de 2 años que estuvimos parados y a eso sucede ahora una guerra. Y todo te condiciona siempre desde el punto de vista socioeconómico. No es esa la cuestión que más nos preocupa -no que no nos preocupe la economía del país- nos preocupan las decisiones políticas que también pueden tomarse sin la necesidad de un presupuesto económico, como pudo haber sido la expropiación de Vicentín, como pudo haber sido hacerse cargo de los puertos y las vías navegables, como pudo haber sido no solamente las vías navegables del Paraná, sino también muchas cuestiones que ya mirando hacia el sur. Hay un montón de decisiones políticas que no demandaban de un presupuesto económico, dependían de la voluntad política y que no se tomaron. Y es ahí donde hacemos mayor hincapié. Eso a nivel nacional. La pregunta tuya: ¿Cómo es en la provincia? Y en la provincia hacer tenemos el mismo concepto. O sea ¿Qué es lo que se puede hacer en estos dos años que pasaron? Se fue haciendo lo que se podía hacer. ¿Quedan cosas por hacer? Sí, quedan muchas cosas por hacer, en lo personal no tengo los mismos reproches hacia el gobernador que hacia el presidente, no los tengo.”

QP: A nivel local ustedes, en la última elección, presentaron lista; quisieron participar y quedaron afuera, ahora cambia el escenario ¿Ustedes creen que pueden tener posibilidades de jugar, presentar un proyecto diferente al de Fernando Espinoza o creen que en esta situación política tan inestable eso no se va a dar?

DL: “No, yo realmente creo que internamente es muy difícil tener diálogo con la gestión. Ni desde lo institucional ni mucho menos desde lo político. Es imposible. O sea la gestión ya sea de la intendencia, como la gestión política del Pejotismo está cerrada, no hay diálogo, no hay un consenso, no hay nada. Es como que somos extranjeros para ellos. La única relación que hay es personal. Por supuesto somos amigos de muchos compañeros, pero a nivel político no hay un diálogo que diga: una consulta, a ver qué les parece a ustedes, cómo podemos..”

QP: No hay una mesa como para sentarse a hablar

DL: “No, no. No hay una mesa de diálogo, no hay una mesa de ningún aspecto.”

QP: Y en esto, lo que usted está llamando Pejotismo, teóricamente Fernando sostiene que el peronismo está unido detrás de él. Y yo creo que es una parte del peronismo.

DL: “La parte Pejotista”

QP: Ahora bien, me pregunto ¿Son los más o son los menos el Pejotismo acá en La Matanza?

DL: “Yo creo que son los muchos, creo que son los muchos. Pero también somos los muchos los que estamos alrededor en la periferia llamémosle de ese Pejotismo. Somos los peronistas, no que no los haya dentro del Pejotismo, pero digo ese Pejotismo es lo que los ha convertido a ellos en un partido corporativo, con círculos de privilegio y en tener el discurso único, que Fernando diga que él tiene a todo el peronismo detrás, no tiene a todo el peronismo. Francamente no lo tiene. Somos muchos los que estamos en esa periferia y que tenemos una verdad diferente y que, a la vez, cuando vos preguntabas antes de qué lado estamos, y estamos justamente hay momentos en los que se activa esa suerte de sistema de defensa, que cuando hay que ponerse de un lado, también nos ponemos del lado del compañero, no del enemigo. Contra cualquier otro proyecto que pueda representar al neoliberalismo en La Matanza, nosotros estamos de al lado del oficialismo.”

QP: Acá la única -según mi visión- opción fuerte es la del mismo peronismo, no de la oposición, de otro partido de la oposición.

DL: “El que gana la interna, gana la intendencia digamos.”

QP: Ustedes no han tenido posibilidad de ni a participar siquiera.

DL: “No, nos han negado esa posibilidad y por supuesto no estamos contentos con esa situación. El tema es que no nos permiten también desarrollar un proyecto concreto, porque cuando nos juntamos del lado de enfrente para debatir esta cuestión del peronismo de La Matanza somos una bolsa de gatos, o sea nos juntamos como bien podría decir el Frente de Todos para voltear al otro, pero no es un proyecto unificado que vaya a decir: nosotros venimos con esto. No venimos con la intención de voltear a Fernando. Igual es lo que ocurre con nosotros o con cualquiera que se junte del lado de enfrente.”

QP: El peronismo matancero cuando se habla de unidad, ¿están amontonados, están juntos, están unidos? ¿Cómo lo ven ustedes?

DL: “Es esto que te vengo planteando, es imposible estar unidos cuando no tenés un proyecto. O sea nos juntamos para una elección, pero la unidad solamente la puede generar un proyecto colectivo donde todos nos sentimos incluidos y todos nos sentimos parte de ese proyecto.”

QP: Como decía Perón, sin unidad de concepción…

DL: “No hay unidad concepción para la unidad de la nación y, aún menos, no hay unidad de concepción para una unidad de acción. Si no hay unidad de concepción lo que estamos haciendo es juntándonos para ver qué o cómo ganamos, o qué le sacamos. Pero tampoco termina siendo lo que necesita el pueblo.”

QP: Cómo ve, más allá de lo político, vamos a lo práctico de todos los días. Usted es una persona que está en contacto permanente con sus vecinos a través de su trabajo y demás, ¿cómo se siente el vecino con respecto a la gestión municipal? Porque ahora en las encuestas yo noto que, más allá de la nacional, también hay una percepción local sobre lo que se hacen y lo que no se hace, y el vecino está formando una opinión sobre la gestión municipal.

DL: “Yo creo que esto viene de hace tiempo. Hay una percepción, en el común de la gente, del vecino, una disconformidad de un montón de cosas del distrito. Pero el tema es que cuando el vecino común entra a votar primero lo toma como un compromiso y una obligación, entonces termina votando una lista completa de lo que le gusta a nivel nacional. Nosotros creemos que dentro del peronismo la gran electora es Cristina Kirchner. Cristina tiene a nivel nacional 12 millones de votos y muchos de esos votos están en La Matanza. Yo digo por ahí antes leía y lo sigo pensando, que La Matanza es de Cristina, más allá de ser peronista, es de Cristina peronista. El pueblo de La Matanza la vota a Cristina, no a Fernando. Fernando es la consecuencia de estar en una lista sábana donde también está Cristina. Y como no hay cultura del corte de boleta, de elegir de diferentes extractos políticos, entonces la gente lo vota Cristina y lo vota a Fernando.”

QP: ¿Cómo termina esto? ¿Qué percepción tiene en lo personal?

DL: “No es cómo termina, es cómo sigue. Acá se está planteando una cuestión fuertemente ideológica pero todo sigue siendo una cuestión política. Digo, al vecino común que se acuerde o no se acuerde con el FMI, sí lo va a perjudicar o no. Pero no tiene noción de esa cuestión. Al vecino común le incomodan otras cuestiones que tiene que ver con el mercado. No el gran mercado, el mercado chico, la carnicería, el pago de la factura de la luz, el pago de la factura de gas. Y cómo planteaste en algún momento, el tema de la seguridad. Entonces al vecino no le importa el FMI, le importa la inflación, le importa poder ir a trabajar tranquilo y volver tranquilo, que sus hijos salgan tranquilos a la escuela, eso es lo que le importa al vecino común. Aunque no sepa si acordar o no con el FMI lo va a perjudicar o no. En líneas generales hablo, debe haber muchos vecinos que deben ser conscientes de eso, creo que va desde ahí.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DL: “Digo que desde donde sea, la necesidad de la gente es que gobiernan para ellos y muchos de los militantes que estamos en la calle somos militantes territoriales y cuándo vamos a molestar, o a ver a algún funcionario los vamos a ver con una necesidad de la gente de la calle. Yo vivo de mi laburo y viví siempre de mi laburo. No le debo nada a nadie, a ninguno de ellos. O sea que todo lo que digo lo hago por convicción y puedo ser dueño de la verdad o me puedo estar equivocando, pero siempre desde la convicción y desde esa honestidad brutal que el pueblo demanda.”