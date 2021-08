Por Nicolás Brandolini

La ONG Matanza Duele, nació en nuestro municipio como una organización de vecinos que habían perdido familiares en situaciones límites y que en su reclamo no se sentían reconocidos por la justicia.

Hoy la ONG es mucho más que una organización con base en La Matanza, sino que creció como un emblema para acompañar a todos aquellos vecinos que se sientan desprotegidos por el mismo sistema de Justicia.

Charlamos con su creadora, Evelyn Galdi quién, entre otras cosas, nos decía “el vecino no quiere ir a la comisaría a hacer una denuncia, el vecino prefiere comunicarse con nuestra organización”.

QP.: EL COLECTIVO DE MATANZA DUELE EMPEZÓ EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA PERO HOY YA DIO VUELTA A TODA LA ARGENTINA

EG.: “Lamentablemente te tengo que decir que hemos crecido muchísimo. Matanza Duele empezó como un grupo de familias que pedíamos justicia para que a otros no les vuelva a pasar porque son familias que se van uniendo a través del dolor, estamos en diferentes municipios Malvinas Argentinas Duele, Berisso Duele, Ensenada Duele entre otras localidades, CABA también y sumamos el interior del país Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y otras Provincias”

¿CUÁNDO EMPEZASTE VOS CON TU LUCHA?

EG.: “Yo empecé con el pedido de justicia por el crimen de mi hermano, Gastón salía de la Universidad de La Matanza, en el año 1997, él se dirigía a su trabajo y para no llegar tarde un compañero se ofreció para llevarlo en moto hasta Flores, su compañero le dijo si Gastón quería manejar, mi hermano tenía registro todo, pero bueno iba manejando y a la altura de Ramos Mejía en el cruce de Cangallo y San Martín, un colectivo que en ese momento la Línea se llamaba Expreso Cañuelas, lo embistió a alta velocidad y lo arrastró casi 100 metros, tres dotaciones de Bomberos tuvieron que venir a levantar el colectivo para sacarlo a Gastón, días después de agonía Gastón falleció y ahí empieza mi lucha, porque el colectivero no fue preso, porque las empresas aseguradoras declararon la quiebra de la empresa, en los juzgados se perdían los expedientes de la causa de mi hermano, me sentí muy sola, en esos tiempos no había redes sociales no era como ahora para difundir las cosas, me sentí muy sola y desde ahí empieza mi lucha, el juicio de mi hermano mi mamá lo ganó, pero pasaron tantos años que nadie fue preso, nadie pagó nada, nadie tuvo una condena después de todo eso que vivimos fue cuando decidimos acompañar a las familias a las fiscalías, una marcha, intentar acompañar a la familia para que no se sienta sola”

QP.: LA DELINCUENCIA HOY EN LA MATANZA ES UN FENÓMENO QUE SE REPITE A DIARIO ¿PORQUÉ CREE USTED QUE PARECIERA NO TENER LÍMITES?

EG.: “Tendría que tener un límite pero hay que hacer un párate especial acá no es que la delincuencia haya crecido solo en La Matanza, la inseguridad creció en todo el país, y nosotros le echamos la culpa a la justicia que ha liberado presos en Pandemia, porque ha liberado presos porque ya no hay más lugar en las cárceles, y la impunidad de esa manera crece, y por eso nosotros señalamos a la justicia porque es muy injusta con los familiares de víctimas de la inseguridad”

QP.: ¿POR QUÉ HOY LAS ORGANIZACIONES DE VECINOS QUE COMBATEN LA INSEGURIDAD PARECERÍAN ESTAR MÁS ORGANIZADOS Y TENER MUCHA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DELITOS QUE LA PROPIA POLICÍA?

EG.: “Pasa que hoy las redes sociales o los grupos de Whatsapp, hoy tiene al vecino que no quiere ir a la comisaría a hacer una denuncia, el vecino prefiere comunicarse con nuestra organización y te dice tengo información del delincuente o asesino pero no avisen tengo miedo por mi vida, lamentablemente es así, estamos organizados porque nosotros no solo manejamos inseguridad, también los siniestros viales porque entendimos que todos pedimos justicia

QP.: ¿POR QUÉ LA JUSTICIA PARECIERA HACER OÍDOS SORDOS ANTE EL SUFRIMIENTO DE LOS VECINOS QUE RECLAMAN SEGURIDAD?

EG.: “Esto es una incógnita para nosotros, no podemos entender por qué no hay sentencia justa, no entendemos por qué aparentemente hay tanta indiferencia, empezamos a trabajar desde familiares de víctimas y cuando tenemos los juicios ir a la puerta de las fiscalías con todos los familiares, a hacer presión para que el Juez entienda que afuera no está solo una familia, sino que hay muchas familias involucradas”

QP.: ¿CÓMO EVALÚAN LA DUALIDAD DE QUE EL DELINCUENTE HAYA PERDIDO EL MIEDO A LA LEY Y QUE EL VECINO TENGA TERROR A SALIR DE SU CASA O QUE CUANDO LLEGA UN FAMILIAR HAYA QUE IR A BUSCARLO A LA PARADA?

EG.: “Lamentablemente los terminan asaltando a los dos, al que llega y al que lo va a buscar, no salgas con el celular, no lleves nada en la mochila, lamentablemente es así, yo creo que el policía hay que entender que es un vecino también tiene miedo de su trabajo, no quiero que se malinterprete no es político, pero sentimos que a veces los delincuentes tienen más derechos que el vecino, nosotros lo que queremos es que cambie esto, la víctima no elige salir a delinquir, no elige que lo maten, y lamentablemente llegamos a una comisaría y ni siquiera nos leen nuestros derechos como vecinos, que tenemos derecho a hacer una denuncia, a tener un abogado, a hacer un juicio, y al delincuente cuando entra a la comisaría le leen sus derechos ya fue al médico entran y salen, y nosotros a la deriva perdemos el trabajo, nuestra vida y ellos y su familia tienen más derechos que nosotros”

QP.: EL COLECTIVO DE MATANZA DUELE HOY YA TRASPASÓ LOS LÍMITES DE NUESTRO MUNICIPIO, ¿QUÉ LE DIRÍAS A AQUELLA FAMILIA DE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS QUE PERDIÓ UN SER QUERIDO PARA QUE EN SU BÚSQUEDA DE JUSTICIA, NO CLAUDIQUE SU LUCHA?

EG.: “Le diría que nosotros somos familiares de víctimas de Matanza Duele, que no están solos, que nosotros los vamos a acompañar, e incluso en la distancia, estamos en todas las redes sociales, mi teléfono está en todas las redes, van a ver mi foto en todas las redes, lo que hacemos es público y es por el beneficio de todos los que tienen el dolor de sufrir todo lo que venimos charlando en el contacto que tuvimos”